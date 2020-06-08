Міноборони очікує на поставку 27 апаратів ШВЛ, - Командування Медсил

До командування військових частин Збройних Сил України регулярно проводиться доведення нормативних документів Міністерства охорони здоров’я України, Кабінету Міністрів України та інших структур, з урахуванням їхнього оновлення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони України.

"На цей момент медичну службу забезпечено: масками хірургічними медичними - близько 1 млн 250 тис. шт., респіраторами класу FFP3 - 60 тис. шт., респіраторами класу FFP2 - 33 тис. шт., експрес-тестами на COVID-19 – 3 тис. 250 шт., захисними окулярами – 1 тис. 400 шт., а також очікується поставка 27 апаратів штучної вентиляції легень", - йдеться в повідомленні.

Крім того, проводиться повний комплекс протиепідемічних заходів, зокрема і дезінфекційних (здійснюється дезінфекція шляхом зрошення двічі на добу в місцях загального користування, таких як КПП, туалети, душові, умивальники, пункти харчування тощо).

Триває робота щодо створення необхідного запасу медико-санітарного, господарчого майна, дезінфекційних засобів, необхідних лікарських засобів, засобів індивідуального захисту (костюми біозахисту, респіратори, інфрачервоні термометри, захисні окуляри та ін.), необхідного майна для проведення експрес-діагностики та лабораторних обстежень військовослужбовців.

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