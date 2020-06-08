В Евросоюзе готовы поддерживать реформы угольной отрасли Украины, - Минэнерго

Представительство Европейского Союза выразило готовность поддержать реформы угольной отрасли Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минэнерго, об этом шла речь во время первой встречи и.о. Министра энергетики Ольги Буславец с главой Представительства ЕС в Украине Матти Маасикасом.

Буславец отметила, что самый больной вопрос - реформирование шахт в "моногородах", население которых полностью зависит от их работы.

"Мы хотим использовать опыт европейских и других стран, которым удалось успешно решить аналогичные проблемы", - отметила Буславец. По ее словам, сейчас идут переговоры по поддержке в этом вопросе со стороны Германии, Всемирного банка и других международных партнеров.

Матти Маасикас заверил представителей министерства, что в представительстве ЕС готовы встречаться, обсуждать проблемные вопросы и предоставлять Украине поддержку для успешного проведения реформы.

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