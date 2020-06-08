В Евросоюзе готовы поддерживать реформы угольной отрасли Украины, - Минэнерго
Представительство Европейского Союза выразило готовность поддержать реформы угольной отрасли Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минэнерго, об этом шла речь во время первой встречи и.о. Министра энергетики Ольги Буславец с главой Представительства ЕС в Украине Матти Маасикасом.
Буславец отметила, что самый больной вопрос - реформирование шахт в "моногородах", население которых полностью зависит от их работы.
"Мы хотим использовать опыт европейских и других стран, которым удалось успешно решить аналогичные проблемы", - отметила Буславец. По ее словам, сейчас идут переговоры по поддержке в этом вопросе со стороны Германии, Всемирного банка и других международных партнеров.
Матти Маасикас заверил представителей министерства, что в представительстве ЕС готовы встречаться, обсуждать проблемные вопросы и предоставлять Украине поддержку для успешного проведения реформы.
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Э/э НЕ потребуется ДАЖЕ в мизерных объемах сегодняшнего потребления( в будующем в Украине НЕ будет промышленности и ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ системы энергообеспечения;
Либо БОЛЬШУЮ часть энергии мы будем получать ИЗВНЕ и из-за этого население будет "на привязи" с дикими ценами на э/э.
А как же металлургия? Украина уже сейчас импортирует до 30млн. тонн угля( из той же "неразвитой"Польши,где ни одному ВЫБ..КУ не приходит в голову их закрывать). А необходимо 80млн.тонн( по цене 60$ с доставкой сегодня это почти 5млр$ в год. Они есть в бюджете ублюдки? А ещё вы "увалите" все что связано с шахтой- производство угольных комбайнов,компрессоров,насосов,двигателей,электрооборудования,вагонеток,рельсов,крепежа . Вы "увалите" целые отрасли долбое.ы. Вы ПЛАНОВО уничтожаете украинское государство?