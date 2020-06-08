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В Евросоюзе готовы поддерживать реформы угольной отрасли Украины, - Минэнерго

В Евросоюзе готовы поддерживать реформы угольной отрасли Украины, - Минэнерго

Представительство Европейского Союза выразило готовность поддержать реформы угольной отрасли Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минэнерго, об этом шла речь во время первой встречи и.о. Министра энергетики Ольги Буславец с главой Представительства ЕС в Украине Матти Маасикасом.

Буславец отметила, что самый больной вопрос - реформирование шахт в "моногородах", население которых полностью зависит от их работы.

"Мы хотим использовать опыт европейских и других стран, которым удалось успешно решить аналогичные проблемы", - отметила Буславец. По ее словам, сейчас идут переговоры по поддержке в этом вопросе со стороны Германии, Всемирного банка и других международных партнеров.

Матти Маасикас заверил представителей министерства, что в представительстве ЕС готовы встречаться, обсуждать проблемные вопросы и предоставлять Украине поддержку для успешного проведения реформы.

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Автор: 

уголь (1000) Матти Маасикас (98) Министерство энергетики и защиты окружающей среды (43) Буславец Ольга (71)


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зачем???
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08.06.2020 12:29 Ответить
Закрыть шахты и угольные ТЭЦ, что бы покупать электричество в ЕС.
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08.06.2020 12:40 Ответить
при пете были реформы - реальные реформы изменившие Украину - а при моники одни декларации о намерениях - хотя все логично))
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08.06.2020 12:34 Ответить
Какие ИДИОТЫ. В Украине 55% это "атомная" генерация и 35-45% это тепловая. Остаток по времени работы АЭС сколько ? До 10 лет,а дальше? Вы строите новые блоки АЭС? Похоронив шахты УРОДЫ предлагают покупать топливо за валюту! А она есть? Вы мерзавцы можете планировать эту ДИВЕРСИЮ против государства Украины имея будущий результат только для двух случаев:
Э/э НЕ потребуется ДАЖЕ в мизерных объемах сегодняшнего потребления( в будующем в Украине НЕ будет промышленности и ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ системы энергообеспечения;
Либо БОЛЬШУЮ часть энергии мы будем получать ИЗВНЕ и из-за этого население будет "на привязи" с дикими ценами на э/э.
А как же металлургия? Украина уже сейчас импортирует до 30млн. тонн угля( из той же "неразвитой"Польши,где ни одному ВЫБ..КУ не приходит в голову их закрывать). А необходимо 80млн.тонн( по цене 60$ с доставкой сегодня это почти 5млр$ в год. Они есть в бюджете ублюдки? А ещё вы "увалите" все что связано с шахтой- производство угольных комбайнов,компрессоров,насосов,двигателей,электрооборудования,вагонеток,рельсов,крепежа . Вы "увалите" целые отрасли долбое.ы. Вы ПЛАНОВО уничтожаете украинское государство?
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08.06.2020 13:12 Ответить
Европа тупо закрыла шахты свои! Какие реформы? ЕС само покупает электрику в Польше и Украине!
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08.06.2020 13:12 Ответить
прально, потом реформировать атомные, по методике игналинской, то есть заставить закрыть пообещав дать денег на новую, потом про деньги забыть, а энергию продавать по европейским ценам
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08.06.2020 15:45 Ответить
Ок, пусть они дадут гудку денег, чтобы ты из бюджета не брала. Ок?
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08.06.2020 16:59 Ответить
 
 