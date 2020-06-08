УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7916 відвідувачів онлайн
Новини
1 169 7

В Євросоюзі готові підтримувати реформи вугільної галузі України, - Міненерго

В Євросоюзі готові підтримувати реформи вугільної галузі України, - Міненерго

Представництво Європейського Союзу висловило готовність підтримати реформи вугільної галузі України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Міненерго, про це йшлося під час першої зустрічі в.о. Міністра енергетики Ольги Буславець з головою Представництва ЄС в Україні Матті Маасікасом.

Буславець зазначила, що найболючіше питання - реформування шахт у "мономістах", населення яких повністю залежить від їхньої роботи.

"Ми хочемо використовувати досвід європейських та інших країн, яким вдалося успішно розв'язати аналогічні проблеми", - зазначила Буславець. За її словами, зараз йдуть переговори з підтримки в цьому питанні з боку Німеччини, Світового банку та інших міжнародних партнерів.

Також читайте: На виплати шахтарям у новій редакції держбюджету передбачили 1,6 млрд грн, але цього до кінця року не вистачить, - Шмигаль

Матті Маасікас запевнив представників міністерства, в представництві ЄС готові зустрічатися, обговорювати проблемні питання та надавати Україні підтримку для успішного проведення реформи.

Автор: 

вугілля (2472) Міністерство енергетики та захисту довкілля (68) Буславець Ольга (146)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
зачем???
показати весь коментар
08.06.2020 12:29 Відповісти
Закрыть шахты и угольные ТЭЦ, что бы покупать электричество в ЕС.
показати весь коментар
08.06.2020 12:40 Відповісти
при пете были реформы - реальные реформы изменившие Украину - а при моники одни декларации о намерениях - хотя все логично))
показати весь коментар
08.06.2020 12:34 Відповісти
Какие ИДИОТЫ. В Украине 55% это "атомная" генерация и 35-45% это тепловая. Остаток по времени работы АЭС сколько ? До 10 лет,а дальше? Вы строите новые блоки АЭС? Похоронив шахты УРОДЫ предлагают покупать топливо за валюту! А она есть? Вы мерзавцы можете планировать эту ДИВЕРСИЮ против государства Украины имея будущий результат только для двух случаев:
Э/э НЕ потребуется ДАЖЕ в мизерных объемах сегодняшнего потребления( в будующем в Украине НЕ будет промышленности и ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ системы энергообеспечения;
Либо БОЛЬШУЮ часть энергии мы будем получать ИЗВНЕ и из-за этого население будет "на привязи" с дикими ценами на э/э.
А как же металлургия? Украина уже сейчас импортирует до 30млн. тонн угля( из той же "неразвитой"Польши,где ни одному ВЫБ..КУ не приходит в голову их закрывать). А необходимо 80млн.тонн( по цене 60$ с доставкой сегодня это почти 5млр$ в год. Они есть в бюджете ублюдки? А ещё вы "увалите" все что связано с шахтой- производство угольных комбайнов,компрессоров,насосов,двигателей,электрооборудования,вагонеток,рельсов,крепежа . Вы "увалите" целые отрасли долбое.ы. Вы ПЛАНОВО уничтожаете украинское государство?
показати весь коментар
08.06.2020 13:12 Відповісти
Европа тупо закрыла шахты свои! Какие реформы? ЕС само покупает электрику в Польше и Украине!
показати весь коментар
08.06.2020 13:12 Відповісти
прально, потом реформировать атомные, по методике игналинской, то есть заставить закрыть пообещав дать денег на новую, потом про деньги забыть, а энергию продавать по европейским ценам
показати весь коментар
08.06.2020 15:45 Відповісти
Ок, пусть они дадут гудку денег, чтобы ты из бюджета не брала. Ок?
показати весь коментар
08.06.2020 16:59 Відповісти
 
 