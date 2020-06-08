В Євросоюзі готові підтримувати реформи вугільної галузі України, - Міненерго
Представництво Європейського Союзу висловило готовність підтримати реформи вугільної галузі України.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Міненерго, про це йшлося під час першої зустрічі в.о. Міністра енергетики Ольги Буславець з головою Представництва ЄС в Україні Матті Маасікасом.
Буславець зазначила, що найболючіше питання - реформування шахт у "мономістах", населення яких повністю залежить від їхньої роботи.
"Ми хочемо використовувати досвід європейських та інших країн, яким вдалося успішно розв'язати аналогічні проблеми", - зазначила Буславець. За її словами, зараз йдуть переговори з підтримки в цьому питанні з боку Німеччини, Світового банку та інших міжнародних партнерів.
Матті Маасікас запевнив представників міністерства, в представництві ЄС готові зустрічатися, обговорювати проблемні питання та надавати Україні підтримку для успішного проведення реформи.
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Э/э НЕ потребуется ДАЖЕ в мизерных объемах сегодняшнего потребления( в будующем в Украине НЕ будет промышленности и ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ системы энергообеспечения;
Либо БОЛЬШУЮ часть энергии мы будем получать ИЗВНЕ и из-за этого население будет "на привязи" с дикими ценами на э/э.
А как же металлургия? Украина уже сейчас импортирует до 30млн. тонн угля( из той же "неразвитой"Польши,где ни одному ВЫБ..КУ не приходит в голову их закрывать). А необходимо 80млн.тонн( по цене 60$ с доставкой сегодня это почти 5млр$ в год. Они есть в бюджете ублюдки? А ещё вы "увалите" все что связано с шахтой- производство угольных комбайнов,компрессоров,насосов,двигателей,электрооборудования,вагонеток,рельсов,крепежа . Вы "увалите" целые отрасли долбое.ы. Вы ПЛАНОВО уничтожаете украинское государство?