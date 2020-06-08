В Євросоюзі готові підтримувати реформи вугільної галузі України, - Міненерго

Представництво Європейського Союзу висловило готовність підтримати реформи вугільної галузі України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Міненерго, про це йшлося під час першої зустрічі в.о. Міністра енергетики Ольги Буславець з головою Представництва ЄС в Україні Матті Маасікасом.

Буславець зазначила, що найболючіше питання - реформування шахт у "мономістах", населення яких повністю залежить від їхньої роботи.

"Ми хочемо використовувати досвід європейських та інших країн, яким вдалося успішно розв'язати аналогічні проблеми", - зазначила Буславець. За її словами, зараз йдуть переговори з підтримки в цьому питанні з боку Німеччини, Світового банку та інших міжнародних партнерів.

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Матті Маасікас запевнив представників міністерства, в представництві ЄС готові зустрічатися, обговорювати проблемні питання та надавати Україні підтримку для успішного проведення реформи.