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Экс-канцлер Германии Шредер переизбран главой совета директоров "Роснефти"

Экс-канцлер Германии Шредер переизбран главой совета директоров

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер вновь избран председателем совета директоров "Роснефти".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу компании.

"Председателем Совета директоров ПАО "НК" Роснефть "Избран Герхард Шредер, сформирован состав и избраны председатели комитетов Совета директоров", - говорится в сообщении.

Отметим, правительство РФ утвердило Герхарда Шредера председателем совета директоров "Роснефти" в сентябре 2017 года. Решение было официально мотивировано тем, что экс-канцлер является "авторитетным политиком мирового масштаба, последовательно выступающим за стратегическое сотрудничество Германии и Европы с Россией в энергетической сфере".

Годом ранее Шредер стал главой управляющего совета Nord Stream 2 AG.

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Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель раскритиковала решение своего предшественника.

Ранее Шредер в подкасте, первый выпуск которого был опубликован 26 мая 2020, назвал украинского посла в Германии Андрея Мельника "карликом из Украины". Таким образом Шредер отреагировал на критику со стороны Мельника из-за заявлений о санкциях и Крыме.

"Очень подло и низко, как для экс-канцлера Германии", - прокомментировал высказывания Шредера заместитель главы Министерства иностранных дел Украины Василий Боднар.

Автор: 

россия (95420) Шредер Герхард (70) Роснефть (32)


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Топ комментарии
+12
Агент Штази, соратник людоеда Путлера переназначен на денежный мешок ублюдков.
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08.06.2020 12:47
+7
рашен швайне шредер
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08.06.2020 13:07
+3
сосать всегда
сосать везде
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08.06.2020 12:56
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Агент Штази, соратник людоеда Путлера переназначен на денежный мешок ублюдков.
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08.06.2020 12:47 Ответить
Єто похоже общая практика, покупать продажних шлюх-политиков местами в набсоветах с огромными зарплатами.
Например в Оборонпроме или Укрзалізниці) Или "охфисе реформ")))
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08.06.2020 13:12 Ответить
Да вы шо...Сырожа лещенко и пуштун Наем это же самы "крутые" рехформаторы в этих областях. Зарплаты в месяц больше чем у Ангелы Меркель.
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08.06.2020 13:19 Ответить
его слабая черта - это женщины - а они в его возрасте стоят денег - вот и все))))
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08.06.2020 12:48 Ответить
Значит на него есть компромат
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08.06.2020 13:01 Ответить
не он любит жениться - хотя и это наверное )
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08.06.2020 13:39 Ответить
Немец-перец-колбаса куплен ********* вместе с перцем и колбасой. И кислой капустой.
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08.06.2020 12:48 Ответить
Гидко і паличками брати...
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08.06.2020 12:50 Ответить
а кто же его снимет он же шредер
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08.06.2020 12:54 Ответить
сосать всегда
сосать везде
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08.06.2020 12:56 Ответить
росдно
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08.06.2020 13:00 Ответить
обнулили покупного немца
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08.06.2020 13:06 Ответить
рашен швайне шредер
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08.06.2020 13:07 Ответить
Скорей бы это падло задохло!
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08.06.2020 13:15 Ответить
переизбрали главой? значит хорошо у путлера сосет
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08.06.2020 13:20 Ответить
Прокуратура Німеччини має відкрити справу про корупційні зв'язки Шредера та можливо навіть шпигунство на користь р@шиської федерастії.
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08.06.2020 13:24 Ответить
Пуйловское шайзе
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08.06.2020 14:25 Ответить
Колаборант Ткаченко на посаді міністра взявся за питання мови, релігії та історії.
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08.06.2020 14:47 Ответить
Це така "чесна пречесна " Німеччина і її хабарні лідери. ЄС теж як бачимо гнила структура в системі протистояння новому Гітлеру з РФ і його спецслужбам.
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08.06.2020 15:39 Ответить
Смешно,- самой роснефти скоро не будет а пленный Ганс останется в директорах.
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08.06.2020 15:53 Ответить
Погавкал на Украину и снова должность получил.
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08.06.2020 16:27 Ответить
 
 