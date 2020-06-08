Экс-канцлер Германии Шредер переизбран главой совета директоров "Роснефти"

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер вновь избран председателем совета директоров "Роснефти".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу компании.

"Председателем Совета директоров ПАО "НК" Роснефть "Избран Герхард Шредер, сформирован состав и избраны председатели комитетов Совета директоров", - говорится в сообщении.

Отметим, правительство РФ утвердило Герхарда Шредера председателем совета директоров "Роснефти" в сентябре 2017 года. Решение было официально мотивировано тем, что экс-канцлер является "авторитетным политиком мирового масштаба, последовательно выступающим за стратегическое сотрудничество Германии и Европы с Россией в энергетической сфере".

Годом ранее Шредер стал главой управляющего совета Nord Stream 2 AG.

Читайте также: Совет директоров "Роснефти" предложил акционерам утвердить вознаграждение экс-канцлеру Германии Шредеру в размере $600 тыс

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель раскритиковала решение своего предшественника.

Ранее Шредер в подкасте, первый выпуск которого был опубликован 26 мая 2020, назвал украинского посла в Германии Андрея Мельника "карликом из Украины". Таким образом Шредер отреагировал на критику со стороны Мельника из-за заявлений о санкциях и Крыме.

"Очень подло и низко, как для экс-канцлера Германии", - прокомментировал высказывания Шредера заместитель главы Министерства иностранных дел Украины Василий Боднар.