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Ексканцлера Німеччини Шредера переобрано главою ради директорів "Роснафти"

Ексканцлера Німеччини Шредера переобрано главою ради директорів

Колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера знову обрано головою ради директорів "Роснафти".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу компанії.

"Головою Ради директорів ПАТ "НК "Роснафта" Обрано Герхарда Шредера, сформовано склад і обрано голів комітетів Ради директорів", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, уряд РФ затвердив Герхарда Шредера головою ради директорів "Роснафти" у вересні 2017 року. Рішення було офіційно мотивоване тим, що ексканцлер є "авторитетним політиком світового масштабу, послідовно виступає за стратегічне співробітництво Німеччини та Європи з Росією в енергетичній сфері".

Роком раніше Шредер став главою керуючої ради Nord Stream 2 AG.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мінфін США ввів санкції проти дочірньої компанії Роснафти у Швейцарії

Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель розкритикувала рішення свого попередника.

Раніше Шредер у підкасті, перший випуск якого було опубліковано 26 травня 2020 року, назвав українського посла в Німеччині Андрія Мельника "карликом з України". Так Шредер відреагував на критику з боку Мельника через заяви про санкції та Крим.

"Дуже підленько і низько як для ексканцлера Німеччини", - прокоментував висловлювання Шредера заступник глави Міністерства закордонних справ України Василь Боднар.

Автор: 

росія (65010) Шредер Герхард (77) Роснафта (303)


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Топ коментарі
+12
Агент Штази, соратник людоеда Путлера переназначен на денежный мешок ублюдков.
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08.06.2020 12:47
+7
рашен швайне шредер
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08.06.2020 13:07
+3
сосать всегда
сосать везде
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08.06.2020 12:56
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Агент Штази, соратник людоеда Путлера переназначен на денежный мешок ублюдков.
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08.06.2020 12:47 Відповісти
Єто похоже общая практика, покупать продажних шлюх-политиков местами в набсоветах с огромными зарплатами.
Например в Оборонпроме или Укрзалізниці) Или "охфисе реформ")))
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08.06.2020 13:12 Відповісти
Да вы шо...Сырожа лещенко и пуштун Наем это же самы "крутые" рехформаторы в этих областях. Зарплаты в месяц больше чем у Ангелы Меркель.
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08.06.2020 13:19 Відповісти
его слабая черта - это женщины - а они в его возрасте стоят денег - вот и все))))
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08.06.2020 12:48 Відповісти
Значит на него есть компромат
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08.06.2020 13:01 Відповісти
не он любит жениться - хотя и это наверное )
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08.06.2020 13:39 Відповісти
Немец-перец-колбаса куплен ********* вместе с перцем и колбасой. И кислой капустой.
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08.06.2020 12:48 Відповісти
Гидко і паличками брати...
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08.06.2020 12:50 Відповісти
а кто же его снимет он же шредер
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08.06.2020 12:54 Відповісти
сосать всегда
сосать везде
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08.06.2020 12:56 Відповісти
росдно
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08.06.2020 13:00 Відповісти
обнулили покупного немца
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08.06.2020 13:06 Відповісти
рашен швайне шредер
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08.06.2020 13:07 Відповісти
Скорей бы это падло задохло!
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08.06.2020 13:15 Відповісти
переизбрали главой? значит хорошо у путлера сосет
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08.06.2020 13:20 Відповісти
Прокуратура Німеччини має відкрити справу про корупційні зв'язки Шредера та можливо навіть шпигунство на користь р@шиської федерастії.
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08.06.2020 13:24 Відповісти
Пуйловское шайзе
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08.06.2020 14:25 Відповісти
Колаборант Ткаченко на посаді міністра взявся за питання мови, релігії та історії.
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08.06.2020 14:47 Відповісти
Це така "чесна пречесна " Німеччина і її хабарні лідери. ЄС теж як бачимо гнила структура в системі протистояння новому Гітлеру з РФ і його спецслужбам.
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08.06.2020 15:39 Відповісти
Смешно,- самой роснефти скоро не будет а пленный Ганс останется в директорах.
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08.06.2020 15:53 Відповісти
Погавкал на Украину и снова должность получил.
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08.06.2020 16:27 Відповісти
 
 