Ексканцлера Німеччини Шредера переобрано главою ради директорів "Роснафти"

Колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера знову обрано головою ради директорів "Роснафти".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу компанії.

"Головою Ради директорів ПАТ "НК "Роснафта" Обрано Герхарда Шредера, сформовано склад і обрано голів комітетів Ради директорів", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, уряд РФ затвердив Герхарда Шредера головою ради директорів "Роснафти" у вересні 2017 року. Рішення було офіційно мотивоване тим, що ексканцлер є "авторитетним політиком світового масштабу, послідовно виступає за стратегічне співробітництво Німеччини та Європи з Росією в енергетичній сфері".

Роком раніше Шредер став главою керуючої ради Nord Stream 2 AG.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мінфін США ввів санкції проти дочірньої компанії Роснафти у Швейцарії

Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель розкритикувала рішення свого попередника.

Раніше Шредер у підкасті, перший випуск якого було опубліковано 26 травня 2020 року, назвав українського посла в Німеччині Андрія Мельника "карликом з України". Так Шредер відреагував на критику з боку Мельника через заяви про санкції та Крим.

"Дуже підленько і низько як для ексканцлера Німеччини", - прокоментував висловлювання Шредера заступник глави Міністерства закордонних справ України Василь Боднар.