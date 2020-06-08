США отказались рассекретить данные о запуске ракеты по MH17

CША отказались предоставлять спутниковые данные о запуске ракеты по самолету MH17, который сбили над Донбассом в 2014 году. Был показан только снимок, чтобы сверить его с информацией в меморандуме.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявили представители суда Нидерландов в ходе заседания по этому делу, которое проходит в понедельник, 8 июня.

Прокуратура Нидерландов запросила у США рассекретить спутниковые снимки, на которых видно пуск ракеты "Бук" по боингу MH17. Спутник показали спецслужбам Дании, но данные не будут рассекречены и приобщены к делу. Вместо этого в деле будет меморандум, в котором описываются детали трагедии.

При этом представителю прокуратуры показали снимок и позволили сверить его с информацией, изложенной в меморандуме. Он подтвердил, что все описано верно.

Суд заявил, что дополнительных данных от США относительно катастрофы не будет.

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Информацию о нежелании рассекречивать данные подтвердил юрист, авиаэксперт Андрей Гук, который следит за процессом.

"Касательно секретных данных спутников от США был получен меморандум, который изучил голландский прокурор со специализацией в антитерроризме. Данные спутников были предоставлены прокурору конфиденциально. Прокурор их осмотрел и подтвердил соответствие меморандума этим данным. Соответствующее заявление прокурора добавлено к материалам дела", - написал он в фейсбуке.

Напомним, в судебном комплексе "Схипхол" в Нидерландах сегодня началось четвертое судебное заседание по делу о сбитом в 2014 году самолете рейса МН17.

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Самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

В Амстердаме 8 марта 2020 года согласован и утвержден обновленный список членов JIT от Украины. От Офиса генерального прокурора в JIT вошли четыре представителя. Группу возглавил заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов, который на центральном уровне координирует работу по расследованию международных преступлений.

9 марта 2020 года начались заседания суда по делу МН17. Не явился ни один из подозреваемых. Однако прокурор Фердинандуссе сообщил, что физическое отсутствие обвиняемых в зале суда или их отказ участвовать в судебном процессе не помешает установить правду в деле MH17 и вынести справедливый приговор.

По его словам, четверо подозреваемых сыграли ключевую координирующую роль в транспортировке, установке "Бука" и вывозе его обратно в Россию. Таким образом они были настолько вовлечены в процесс поражения самолета ракетой, что фактически несут за это ответственность.

В конце марта 2020 года суд по делу о сбитом МН17 разрешил защите одного из четырех обвиняемых - Олега Пулатова, изучить материалы дела с тем, чтобы подготовить свою позицию к заседанию, назначенному на 8 июня, а представителям родных погибших - ограниченный доступ к официальным материалам дела.

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