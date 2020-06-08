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Новости Российские террористы сбили Боинг
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США отказались рассекретить данные о запуске ракеты по MH17

США отказались рассекретить данные о запуске ракеты по MH17

CША отказались предоставлять спутниковые данные о запуске ракеты по самолету MH17, который сбили над Донбассом в 2014 году. Был показан только снимок, чтобы сверить его с информацией в меморандуме.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявили представители суда Нидерландов в ходе заседания по этому делу, которое проходит в понедельник, 8 июня.

Прокуратура Нидерландов запросила у США рассекретить спутниковые снимки, на которых видно пуск ракеты "Бук" по боингу MH17. Спутник показали спецслужбам Дании, но данные не будут рассекречены и приобщены к делу. Вместо этого в деле будет меморандум, в котором описываются детали трагедии.

При этом представителю прокуратуры показали снимок и позволили сверить его с информацией, изложенной в меморандуме. Он подтвердил, что все описано верно.

Суд заявил, что дополнительных данных от США относительно катастрофы не будет.

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Информацию о нежелании рассекречивать данные подтвердил юрист, авиаэксперт Андрей Гук, который следит за процессом.

"Касательно секретных данных спутников от США был получен меморандум, который изучил голландский прокурор со специализацией в антитерроризме. Данные спутников были предоставлены прокурору конфиденциально. Прокурор их осмотрел и подтвердил соответствие меморандума этим данным. Соответствующее заявление прокурора добавлено к материалам дела", - написал он в фейсбуке.

Напомним, в судебном комплексе "Схипхол" в Нидерландах сегодня началось четвертое судебное заседание по делу о сбитом в 2014 году самолете рейса МН17.

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Самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

В Амстердаме 8 марта 2020 года согласован и утвержден обновленный список членов JIT от Украины. От Офиса генерального прокурора в JIT вошли четыре представителя. Группу возглавил заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов, который на центральном уровне координирует работу по расследованию международных преступлений.

9 марта 2020 года начались заседания суда по делу МН17. Не явился ни один из подозреваемых. Однако прокурор Фердинандуссе сообщил, что физическое отсутствие обвиняемых в зале суда или их отказ участвовать в судебном процессе не помешает установить правду в деле MH17 и вынести справедливый приговор.

По его словам, четверо подозреваемых сыграли ключевую координирующую роль в транспортировке, установке "Бука" и вывозе его обратно в Россию. Таким образом они были настолько вовлечены в процесс поражения самолета ракетой, что фактически несут за это ответственность.

В конце марта 2020 года суд по делу о сбитом МН17 разрешил защите одного из четырех обвиняемых - Олега Пулатова, изучить материалы дела с тем, чтобы подготовить свою позицию к заседанию, назначенному на 8 июня, а представителям родных погибших - ограниченный доступ к официальным материалам дела.

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США отказались рассекретить данные о запуске ракеты по MH17 01
США отказались рассекретить данные о запуске ракеты по MH17 02
США отказались рассекретить данные о запуске ракеты по MH17 03
США отказались рассекретить данные о запуске ракеты по MH17 04
США отказались рассекретить данные о запуске ракеты по MH17 05

Автор: 

Нидерланды (1576) США (26513) Боинг-777 Malaysia Airlines (1371)


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Топ комментарии
+41
Нет не известны. Именно незадолго до катастрофы амеры модернизировали свои следящие спутники новым поколением разрешающей аппаратуры. Потому кацапье так и добивается тех снимков, что бы понять насколько продвинулись вперед штатники. Пендосы же не считают в настоящий момент адекватной цену за рассекречивание своих возможностей. Итак без снимков полно инфы из других источников, а объявить даже подлинные снимки -фейком падаль рашистская всегда сможет. Тем более на снимках скорее всего нет того, как Пыня с Шойгу вместе целятся в гражданский Боинг))
Поэтому снимки есть, кому надо показаны, достоверность других фактов этими снимками перекрестно подтверждена - а Раха пусть продолжает закапывать себя мегатоннами лжи и дальше - тем больнее будет удар, когда и снимки станут достоянием широкой общественности. И все те, кто сейчас клянуться мамкой что Путиннепричем будут наперебой визжать что их не так поняли, им не дали закончить мысль и они вовсе не то имели ввиду)))
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08.06.2020 13:36
+36
Да просто кагбе не обязаны разглашать возможности своих спутников.
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08.06.2020 13:11
+21
уууу, зебаран придумал тайны, интриги, расследования!!!!
просто апериканцы не собираются расскрывать технические возможности своей системы наблюдения! вероятно, может прочитать время на твоих часах.
а по факту преступления - тебе женаписали, что следователь убедился, что все данные верны! то есть, виновата рашка )))
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08.06.2020 13:14
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Подозреваемый не обязан доказывать свою невиновность. Это у вас просто подгорает от нетерпения.
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08.06.2020 17:32 Ответить
это у тебя подгорает

ты ж кацап
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09.06.2020 01:08 Ответить
Не рассекречивают, видимо, потому что снимки настолько качественные, что видны лычки на погонах. Не хотят показывать возможности своих спутников.))
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08.06.2020 18:23 Ответить
Журналюги цензора пробили очередное дно.
Перепечатали с ватной новостной ленты статью, которую те высосали из пальца. Из чьего пальца? Да кто ж его знает, журналюги свои источники не разглашают
Нет такого в международных новостях.
Можно еще обратить внимание, что ватники постарались создать видимость перепечатки статьи из англоязычного первоисточника. Вот здесь:
"Спутник показали спецслужбам Дании"
типа - случайно пропустили слово "изображения" и перепутали Dutch (голландский) с Данией.
.
Также я прусь с местных икспердов - хоть зебобиков, хоть барыжников.
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08.06.2020 18:57 Ответить
Зате кількість коментів і відвідувань статті на рівні))
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08.06.2020 19:03 Ответить
Также я прусь с местных икспердов - хоть зебобиков, хоть барыжников.

ты в программировании между 0 и 1 находишь третий вариант ?

в Украине год тому назад был выбор , 0 или 1

Сейчас при власти 0

А ты бы год назад выбрал 0 или 1 ?
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09.06.2020 01:13 Ответить
Дядя, ты дурак? (с)
Или тебе лишь бы коммент тиснуть?
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09.06.2020 02:09 Ответить
а по сути мной заданного вопроса ?

ты в программировании между 0 и 1 находишь третий вариант ?
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09.06.2020 02:14 Ответить
Ты по утрам уже перестал бить свою бабушку?
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09.06.2020 02:23 Ответить
Амери засекретили не знімки, а дані по своїм супутникам, які можна вирахувати по знімкам
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08.06.2020 20:31 Ответить
Я знал, что зебилы - те ещё зебилы

но щоб настоко !!!!!!
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09.06.2020 01:15 Ответить
>>Спутник показали спецслужбам Дании

Вообще то DUTCH - Это Голландия
Дания - Denmark
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09.06.2020 08:20 Ответить
Опять комментаторы в защите этих гандонов( гарантов Будапешта), извините,упражняются. Никаких возможностей системы( как это достигнуто) фильм-сьемка не передаст. Просто США вступило в конфликт с элитой Китая( ранее безоговорочно с 70х следовавшей на привязи за США). А дубасить Китай( по замыслу гарантов) должна Россия. Поэтому ЕС должна враждовать с Россией и контролёр России( США) методом тумаков( или болезненных ударов,в случае чего) направляет контролируемого "колосса"(Россию) на вышедшего из подчинения "колосса на глиняных ногах"(Китай). А Украина как всегда объект торга. И это факт.
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09.06.2020 11:42 Ответить
Все набагато простіше.
Не було ніякої катастрофи літака MH17 і не існує ніяких супутників поза межами атмосфери.
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07.10.2020 08:20 Ответить
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