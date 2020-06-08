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Новини Російські терористи збили Боїнг
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США відмовилися розсекретити дані про запуск ракети по MH17

США відмовилися розсекретити дані про запуск ракети по MH17

CША відмовилися надавати супутникові дані про запуск ракети по літаку MH17, який збили над Донбасом в 2014 році. Був показаний тільки знімок, щоб звірити його з інформацією в меморандумі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявили представники суду Нідерландів у ході засідання у цій справі, яке проходить в понеділок, 8 червня.

Прокуратура Нідерландів надіслала запит США щодо розсекречення супутникових знімків, на яких видно пуск ракети "Бук" по Боїнгу MH17. Супутник показали спецслужбам Данії, але дані не будуть розсекречені і долучені до справи. Замість цього в справі буде меморандум, в якому описуються деталі трагедії.

При цьому представнику прокуратури показали знімок і дозволили звірити його з інформацією, викладеною в меморандумі. Він підтвердив, що все описано правильно.

Суд заявив, що додаткових даних від США щодо катастрофи не буде.

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Інформацію про небажання розсекречувати дані підтвердив юрист, авіаексперт Андрій Гук, який стежить за процесом.

"Щодо секретних даних супутників від США був отриманий меморандум, який вивчив голландський прокурор зі спеціалізацією в антитероризмі. Дані супутників були надані прокурору конфіденційно. Прокурор їх оглянув і підтвердив відповідність меморандуму з цими даними. Відповідну заяву прокурора додано до матеріалів справи", - написав він у фейсбуці.

Нагадаємо, в судовому комплексі "Схіпхол" у Нідерландах сьогодні почалося четверте судове засідання у справі про збитий в 2014 році літак рейсу МН17.

Літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня 2019 року Спільна слідча група (Joint Investigation Team, JIT) назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє з них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов, на той час - заступник голови "розвідувальної служби ДНР". Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

В Амстердамі 8 березня 2020 року узгоджено і затверджено оновлений список членів JIT від України. Від Офісу генерального прокурора в JIT увійшли чотири представники. Групу очолив заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов, який на центральному рівні координує роботу з розслідування міжнародних злочинів.

9 березня 2020 року почалмсь засідання суду у справі МН17. На засідання не з'явився жоден із підозрюваних. Однак прокурор Фердінандуссе повідомив, що фізична відсутність обвинувачених у залі суду або їхня відмова брати участь у судовому процесі не завадить встановити правду в справі MH17 і винести справедливий вирок.

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За його словами, четверо підозрюваних зіграли ключову координуючу роль у транспортуванні, установці "Бука" і вивезенні його назад у Росію. Таким чином вони були настільки втягнуті в процес ураження літака ракетою, що фактично несуть за це відповідальність.

Наприкінці березня 2020 року суд у справі про збитий МН17 дозволив захисту одного з чотирьох обвинувачених - Олега Пулатова - вивчити матеріали справи з тим, щоб підготувати свою позицію до засідання, призначеного на 8 червня, а представникам рідних загиблих - обмежений доступ до офіційних матеріалів справи.

Автор: 

Нідерланди (1560) США (22643) Боїнг-777 Malasia Airli... (754)


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Топ коментарі
+41
Нет не известны. Именно незадолго до катастрофы амеры модернизировали свои следящие спутники новым поколением разрешающей аппаратуры. Потому кацапье так и добивается тех снимков, что бы понять насколько продвинулись вперед штатники. Пендосы же не считают в настоящий момент адекватной цену за рассекречивание своих возможностей. Итак без снимков полно инфы из других источников, а объявить даже подлинные снимки -фейком падаль рашистская всегда сможет. Тем более на снимках скорее всего нет того, как Пыня с Шойгу вместе целятся в гражданский Боинг))
Поэтому снимки есть, кому надо показаны, достоверность других фактов этими снимками перекрестно подтверждена - а Раха пусть продолжает закапывать себя мегатоннами лжи и дальше - тем больнее будет удар, когда и снимки станут достоянием широкой общественности. И все те, кто сейчас клянуться мамкой что Путиннепричем будут наперебой визжать что их не так поняли, им не дали закончить мысль и они вовсе не то имели ввиду)))
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08.06.2020 13:36
+36
Да просто кагбе не обязаны разглашать возможности своих спутников.
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08.06.2020 13:11
+21
уууу, зебаран придумал тайны, интриги, расследования!!!!
просто апериканцы не собираются расскрывать технические возможности своей системы наблюдения! вероятно, может прочитать время на твоих часах.
а по факту преступления - тебе женаписали, что следователь убедился, что все данные верны! то есть, виновата рашка )))
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08.06.2020 13:14
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Подозреваемый не обязан доказывать свою невиновность. Это у вас просто подгорает от нетерпения.
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08.06.2020 17:32 Відповісти
это у тебя подгорает

ты ж кацап
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09.06.2020 01:08 Відповісти
Не рассекречивают, видимо, потому что снимки настолько качественные, что видны лычки на погонах. Не хотят показывать возможности своих спутников.))
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08.06.2020 18:23 Відповісти
Журналюги цензора пробили очередное дно.
Перепечатали с ватной новостной ленты статью, которую те высосали из пальца. Из чьего пальца? Да кто ж его знает, журналюги свои источники не разглашают
Нет такого в международных новостях.
Можно еще обратить внимание, что ватники постарались создать видимость перепечатки статьи из англоязычного первоисточника. Вот здесь:
"Спутник показали спецслужбам Дании"
типа - случайно пропустили слово "изображения" и перепутали Dutch (голландский) с Данией.
.
Также я прусь с местных икспердов - хоть зебобиков, хоть барыжников.
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08.06.2020 18:57 Відповісти
Зате кількість коментів і відвідувань статті на рівні))
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08.06.2020 19:03 Відповісти
Также я прусь с местных икспердов - хоть зебобиков, хоть барыжников.

ты в программировании между 0 и 1 находишь третий вариант ?

в Украине год тому назад был выбор , 0 или 1

Сейчас при власти 0

А ты бы год назад выбрал 0 или 1 ?
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09.06.2020 01:13 Відповісти
Дядя, ты дурак? (с)
Или тебе лишь бы коммент тиснуть?
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09.06.2020 02:09 Відповісти
а по сути мной заданного вопроса ?

ты в программировании между 0 и 1 находишь третий вариант ?
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09.06.2020 02:14 Відповісти
Ты по утрам уже перестал бить свою бабушку?
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09.06.2020 02:23 Відповісти
Амери засекретили не знімки, а дані по своїм супутникам, які можна вирахувати по знімкам
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08.06.2020 20:31 Відповісти
Я знал, что зебилы - те ещё зебилы

но щоб настоко !!!!!!
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09.06.2020 01:15 Відповісти
>>Спутник показали спецслужбам Дании

Вообще то DUTCH - Это Голландия
Дания - Denmark
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09.06.2020 08:20 Відповісти
Опять комментаторы в защите этих гандонов( гарантов Будапешта), извините,упражняются. Никаких возможностей системы( как это достигнуто) фильм-сьемка не передаст. Просто США вступило в конфликт с элитой Китая( ранее безоговорочно с 70х следовавшей на привязи за США). А дубасить Китай( по замыслу гарантов) должна Россия. Поэтому ЕС должна враждовать с Россией и контролёр России( США) методом тумаков( или болезненных ударов,в случае чего) направляет контролируемого "колосса"(Россию) на вышедшего из подчинения "колосса на глиняных ногах"(Китай). А Украина как всегда объект торга. И это факт.
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09.06.2020 11:42 Відповісти
Все набагато простіше.
Не було ніякої катастрофи літака MH17 і не існує ніяких супутників поза межами атмосфери.
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07.10.2020 08:20 Відповісти
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