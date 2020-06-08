США відмовилися розсекретити дані про запуск ракети по MH17

CША відмовилися надавати супутникові дані про запуск ракети по літаку MH17, який збили над Донбасом в 2014 році. Був показаний тільки знімок, щоб звірити його з інформацією в меморандумі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявили представники суду Нідерландів у ході засідання у цій справі, яке проходить в понеділок, 8 червня.

Прокуратура Нідерландів надіслала запит США щодо розсекречення супутникових знімків, на яких видно пуск ракети "Бук" по Боїнгу MH17. Супутник показали спецслужбам Данії, але дані не будуть розсекречені і долучені до справи. Замість цього в справі буде меморандум, в якому описуються деталі трагедії.

При цьому представнику прокуратури показали знімок і дозволили звірити його з інформацією, викладеною в меморандумі. Він підтвердив, що все описано правильно.

Суд заявив, що додаткових даних від США щодо катастрофи не буде.

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Інформацію про небажання розсекречувати дані підтвердив юрист, авіаексперт Андрій Гук, який стежить за процесом.

"Щодо секретних даних супутників від США був отриманий меморандум, який вивчив голландський прокурор зі спеціалізацією в антитероризмі. Дані супутників були надані прокурору конфіденційно. Прокурор їх оглянув і підтвердив відповідність меморандуму з цими даними. Відповідну заяву прокурора додано до матеріалів справи", - написав він у фейсбуці.

Нагадаємо, в судовому комплексі "Схіпхол" у Нідерландах сьогодні почалося четверте судове засідання у справі про збитий в 2014 році літак рейсу МН17.

Літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня 2019 року Спільна слідча група (Joint Investigation Team, JIT) назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє з них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов, на той час - заступник голови "розвідувальної служби ДНР". Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

В Амстердамі 8 березня 2020 року узгоджено і затверджено оновлений список членів JIT від України. Від Офісу генерального прокурора в JIT увійшли чотири представники. Групу очолив заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов, який на центральному рівні координує роботу з розслідування міжнародних злочинів.

9 березня 2020 року почалмсь засідання суду у справі МН17. На засідання не з'явився жоден із підозрюваних. Однак прокурор Фердінандуссе повідомив, що фізична відсутність обвинувачених у залі суду або їхня відмова брати участь у судовому процесі не завадить встановити правду в справі MH17 і винести справедливий вирок.

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За його словами, четверо підозрюваних зіграли ключову координуючу роль у транспортуванні, установці "Бука" і вивезенні його назад у Росію. Таким чином вони були настільки втягнуті в процес ураження літака ракетою, що фактично несуть за це відповідальність.

Наприкінці березня 2020 року суд у справі про збитий МН17 дозволив захисту одного з чотирьох обвинувачених - Олега Пулатова - вивчити матеріали справи з тим, щоб підготувати свою позицію до засідання, призначеного на 8 червня, а представникам рідних загиблих - обмежений доступ до офіційних матеріалів справи.