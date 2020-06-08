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В Беларуси коронавирусом заразились почти 50 тысяч человек, - Минздрав

В Беларуси коронавирусом заразились почти 50 тысяч человек, - Минздрав

В Беларуси зарегистрировано 49 тыс. 453 человека с положительным тестом на коронавирус. Прирост за последние сутки составил 823 человека.

Об этом сообщили в Минздраве страны, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 276 (на 7 июня - 269) пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - проинформировали в министерстве.

Там также сообщили, что на 8 июня выздоровели и выписаны 23 тыс. 880 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19 (на 7 июня - 23 тыс. 647 человек). Таким образом, за сутки число выздоровевших увеличилось на 222 человека.

По данным Минздрава, всего было проведено 632 тыс. 993 теста на коронавирусную инфекцию.

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Автор: 

Беларусь (7888) Минздрав (4899)


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Топ комментарии
+3
Што ви, как можна, за бубачкой жеж первая лэди присматривает. Ну и мама Рима
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08.06.2020 13:32
+2
Врут белорусы, у них статистика летальности не коррелирует с общемировой, а у нас коррелирует
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08.06.2020 13:30
+2
У шведов,как у белорусов без карантина,заболело 44730 на вчера и умерло 4659.Население у обоих немного более 10 млн.У белорусов заболело 49453 и умерло 276
Похоже у бацьки медицина гораздо крепче,чем у шведов.
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08.06.2020 14:23
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А дневной прирост инфицированных-то падает.
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08.06.2020 13:22 Ответить
Если вчера было общее количество инфицированных 48630,а сегодня 49453 то получается - прирост 823 .Болеющих было вчера 24714 ,а сегодня 25297-прирост 583.Что падение не очень заметно.
У нас три дня было более 500,а последние два дня 484 и 463 и никто с заумным видом не заявляет:" А дневной прирост инфицированных-то падает".
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08.06.2020 14:12 Ответить
не так давно суточный прирост подбирался к 1 000 изо дня в день помнишь?
а про "скачок" по понедельникам тоже не в курсах, о поклонник насильственной медицины?
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08.06.2020 14:19 Ответить
https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/geography/belarus/
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08.06.2020 14:24 Ответить
По любому смертність не дотягує до втрат другої світової, карантину не треба, головне останніх 6 білопусів розселити по 6 областям.
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08.06.2020 14:26 Ответить
"Всего в 2016 году в нашей стране умерло 119 379 человек"

https://thinktanks.by/publication/2017/04/06/smertelnyy-reyting-belarusi.html

300 хроников за 3 месяца - это, канеш, массовое вымирание.
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08.06.2020 14:32 Ответить
Не так давно (до эпидемии) маститые врачи рассказывали о том что в мире идёт нехорошая тенденция:даже среди молодых половина с хроническими заболеваниями сердца,лёгких печени ,почек и так далее.
Ныне у белорусов прозвучала фраза (не дословно) - умерло такое то количество хронических больных, у которых обнаружен коронавирус. С учётом,что половина населения по утверждению той ВОЗ страдает хроническими заболеваниями,заявление о умерших хронических больных у которых обнаружили коронавирус звучит явно двусмысленно.
Например слабое сердце,а тут ещё легкие(печень,почки...) начинают шалить,тут сердце и не выдержало.А ведь коронавирус,как пишут все врачи влияют выяснилось на всё.
А диагнозе написали остановка сердца.Так можно всех списать.
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08.06.2020 17:35 Ответить
считаете, что пусть лучше все гарантированно умрут от голода, чем кое-кто может быть с вирусочком?
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08.06.2020 17:42 Ответить
Для Утрехтского Крысолова.Эти графики я регулярно просматриваю.Получается что шведы подали в таблицы ВОЗ +68 человек, а по разнице сегодня минус вчера получается +403 человека.А количество выздоровевших и количество активных больных вообще перестали передавать,у них уже было пару раз выздоровлений за день четыре и пару тысяч, Для чего?Непонятно,ведь несоответствие всё равно заметно.
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08.06.2020 17:55 Ответить
понятно для чего - чтоб сторонники фашиствующей медицины меньше воняли. им очень не хочется отвечать за свои преступления.
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08.06.2020 18:00 Ответить
Просмотрите лучше графики по Финляндии, где не объявляли тотальный карантин и не одевали принудительно на здоровых маски.
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08.06.2020 18:30 Ответить
Лучше посмотри у М. Солонина,про три финские войны сссры!
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09.06.2020 07:35 Ответить
У них умерло 276 на 49тыс заболевших, а у нас - 797 на 24тыс.

Ктото очень сильно врёт. Почемуто мне больше кажецца, что врут больше не у бацьки.
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08.06.2020 13:23 Ответить
ти щітаіш што Зєлєнскій врьот?
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08.06.2020 13:29 Ответить
Што ви, как можна, за бубачкой жеж первая лэди присматривает. Ну и мама Рима
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08.06.2020 13:32 Ответить
Значит в Беларуси провели в два раза больше тестов.
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08.06.2020 13:29 Ответить
Если принять процент смертности одинаковым, то вы ходит почти в шесть.
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08.06.2020 13:33 Ответить
Так и есть - 65 тестов (на 1000 человек населения) в Беларуси и 9 - в Украине
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08.06.2020 17:45 Ответить
Врут белорусы, у них статистика летальности не коррелирует с общемировой, а у нас коррелирует
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08.06.2020 13:30 Ответить
еее - какие ты слова та знаешь )))))
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08.06.2020 13:41 Ответить
умный с перебором. зебилы не поймут
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08.06.2020 13:45 Ответить
У шведов,как у белорусов без карантина,заболело 44730 на вчера и умерло 4659.Население у обоих немного более 10 млн.У белорусов заболело 49453 и умерло 276
Похоже у бацьки медицина гораздо крепче,чем у шведов.
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08.06.2020 14:23 Ответить
Не только медицина лучше (первое место в мире по доступности медицины и первое место в Европе по количеству больничных коек), но и нет анклавов мигрантов, развитой сети домов престарелых (где источником заражения были работавшие там мигранты), нет такого большого количества стариков после 70 лет.
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08.06.2020 14:40 Ответить
во-во. Така доступна медицина, що в Швеції літні люди є, а в Білорусі - нема
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08.06.2020 16:49 Ответить
Именно так и есть. Нет такой сети домов престрелых и такого количества людей 70+. А медицина в Швеции только на 22 месте в мировом рейтинге.
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08.06.2020 18:33 Ответить
Самому не смешно стало,когда сравнил шведскую и белорусскую медицину? В Швеции,если врач утаит один смертельный случай,то его карьере конец,а у Homo-soveticus -мы знаем как.
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08.06.2020 20:26 Ответить
Скорее статистика у него крепче.
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08.06.2020 14:45 Ответить
Его статистику периодически ВОЗ проверяет, до сих пор претензий к ней не было.
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08.06.2020 16:06 Ответить
До лампочки эти проверки. Заключения патологоанатомов, где указывается любая иная причина смерти, они не проверят.
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08.06.2020 16:50 Ответить
А Вы уже проверили?
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08.06.2020 18:34 Ответить
Включите логику и задайте этот вопрос себе.
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08.06.2020 19:05 Ответить
ВОЗ вже Китай перевіряло - тепер маємо цю хрінь усюди
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08.06.2020 16:50 Ответить
Еще скажите, что ВОЗ проверяла Китай и там со статистикой все правильно
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08.06.2020 16:51 Ответить
і як же ж бацькє не перебрати всю повноту влади на себе в таких умовах?
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08.06.2020 13:24 Ответить
И трактор не помогает?? А директор колхоза говорил что поможет и спасет..
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08.06.2020 13:24 Ответить
Да, нужен карантин - было бы по 500 в день.
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08.06.2020 13:37 Ответить
Короновируссом заражены все кто имел простуду.Секта к науке отношение не имеет. Зато в Африке никакого карантина и вируса. Это только у одичалых некоторых европейцев
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08.06.2020 13:46 Ответить
В Африке жарко, учёные ж установили что самая оптимальная температура воздуха для процветания этой заразы - от плюс 5 до плюс 15
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08.06.2020 14:53 Ответить
Что уж очень оптимистично в отношении Африки.У Джона Гопкина на карте Африки почти все страны( или все)отмечены красными кружочками.Сотни,сотни заболеваний,и еще 3-4 тысячи,потом десятки тысяч тоже немало.Посмотрите сами.
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08.06.2020 15:09 Ответить
https://censor.net/user/433945,попросись у врачей,посмотреть на тех "одичалых" которые лежат в реанимации!
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08.06.2020 15:10 Ответить
В реанимациях лежат с разными болезнями. У Вас есть их сравнительная статистика по нозологии?
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08.06.2020 15:28 Ответить
У меня брат врач-инфекционист,работает вахтами по две недели,так что я немного в курсе про коронавирус.
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08.06.2020 20:20 Ответить
А что за немец "совесть народа",-а,холоп?
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08.06.2020 20:27 Ответить
Странно... А как Лукашенко узнал,что у них короновирус? Его же не видно!
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08.06.2020 15:12 Ответить
Шутка уже не актуальна
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08.06.2020 17:46 Ответить
Шутка над человеком сказавшим очевидную глупость -всегда была,есть и будет актуальна!
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08.06.2020 20:17 Ответить
Щось не дуже віриться медичній статистиці Бєларускай ССР...
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08.06.2020 15:38 Ответить
 
 