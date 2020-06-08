В Беларуси коронавирусом заразились почти 50 тысяч человек, - Минздрав
В Беларуси зарегистрировано 49 тыс. 453 человека с положительным тестом на коронавирус. Прирост за последние сутки составил 823 человека.
Об этом сообщили в Минздраве страны, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 276 (на 7 июня - 269) пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - проинформировали в министерстве.
Там также сообщили, что на 8 июня выздоровели и выписаны 23 тыс. 880 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19 (на 7 июня - 23 тыс. 647 человек). Таким образом, за сутки число выздоровевших увеличилось на 222 человека.
По данным Минздрава, всего было проведено 632 тыс. 993 теста на коронавирусную инфекцию.
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У нас три дня было более 500,а последние два дня 484 и 463 и никто с заумным видом не заявляет:" А дневной прирост инфицированных-то падает".
а про "скачок" по понедельникам тоже не в курсах, о поклонник насильственной медицины?
https://thinktanks.by/publication/2017/04/06/smertelnyy-reyting-belarusi.html
300 хроников за 3 месяца - это, канеш, массовое вымирание.
Ныне у белорусов прозвучала фраза (не дословно) - умерло такое то количество хронических больных, у которых обнаружен коронавирус. С учётом,что половина населения по утверждению той ВОЗ страдает хроническими заболеваниями,заявление о умерших хронических больных у которых обнаружили коронавирус звучит явно двусмысленно.
Например слабое сердце,а тут ещё легкие(печень,почки...) начинают шалить,тут сердце и не выдержало.А ведь коронавирус,как пишут все врачи влияют выяснилось на всё.
А диагнозе написали остановка сердца.Так можно всех списать.
Ктото очень сильно врёт. Почемуто мне больше кажецца, что врут больше не у бацьки.
Похоже у бацьки медицина гораздо крепче,чем у шведов.