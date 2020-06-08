В Беларуси коронавирусом заразились почти 50 тысяч человек, - Минздрав

В Беларуси зарегистрировано 49 тыс. 453 человека с положительным тестом на коронавирус. Прирост за последние сутки составил 823 человека.

Об этом сообщили в Минздраве страны, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 276 (на 7 июня - 269) пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - проинформировали в министерстве.

Там также сообщили, что на 8 июня выздоровели и выписаны 23 тыс. 880 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19 (на 7 июня - 23 тыс. 647 человек). Таким образом, за сутки число выздоровевших увеличилось на 222 человека.

По данным Минздрава, всего было проведено 632 тыс. 993 теста на коронавирусную инфекцию.

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