У Білорусі коронавірусом заразилися майже 50 тис. осіб, - МОЗ
У Білорусі зареєстровано 49 тис. 453 людини з позитивним тестом на коронавірус. Приріст за останню добу становив 823 особи.
Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я країни, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"За весь період поширення інфекції на території країни померли 276 (на 7 червня - 269) пацієнтів з низкою хронічних захворювань з виявленою коронавірусною інфекцією", - поінформували в міністерстві.
Там також повідомили, що на 8 червня одужали і виписані 23 тис. 880 пацієнтів, у яких раніше був підтверджений діагноз COVID-19 (на 7 червня - 23 тис. 647 осіб). Таким чином, за добу кількість видужали збільшилася на 222 людини.
За даними Міністерства охорони здоров'я, всього було проведено 632 тис. 993 тести на коронавірусну інфекцію.
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У нас три дня было более 500,а последние два дня 484 и 463 и никто с заумным видом не заявляет:" А дневной прирост инфицированных-то падает".
а про "скачок" по понедельникам тоже не в курсах, о поклонник насильственной медицины?
https://thinktanks.by/publication/2017/04/06/smertelnyy-reyting-belarusi.html
300 хроников за 3 месяца - это, канеш, массовое вымирание.
Ныне у белорусов прозвучала фраза (не дословно) - умерло такое то количество хронических больных, у которых обнаружен коронавирус. С учётом,что половина населения по утверждению той ВОЗ страдает хроническими заболеваниями,заявление о умерших хронических больных у которых обнаружили коронавирус звучит явно двусмысленно.
Например слабое сердце,а тут ещё легкие(печень,почки...) начинают шалить,тут сердце и не выдержало.А ведь коронавирус,как пишут все врачи влияют выяснилось на всё.
А диагнозе написали остановка сердца.Так можно всех списать.
Ктото очень сильно врёт. Почемуто мне больше кажецца, что врут больше не у бацьки.
Похоже у бацьки медицина гораздо крепче,чем у шведов.