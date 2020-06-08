У Білорусі коронавірусом заразилися майже 50 тис. осіб, - МОЗ

У Білорусі зареєстровано 49 тис. 453 людини з позитивним тестом на коронавірус. Приріст за останню добу становив 823 особи.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я країни, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"За весь період поширення інфекції на території країни померли 276 (на 7 червня - 269) пацієнтів з низкою хронічних захворювань з виявленою коронавірусною інфекцією", - поінформували в міністерстві.

Там також повідомили, що на 8 червня одужали і виписані 23 тис. 880 пацієнтів, у яких раніше був підтверджений діагноз COVID-19 (на 7 червня - 23 тис. 647 осіб). Таким чином, за добу кількість видужали збільшилася на 222 людини.

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За даними Міністерства охорони здоров'я, всього було проведено 632 тис. 993 тести на коронавірусну інфекцію.