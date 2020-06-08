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У Білорусі коронавірусом заразилися майже 50 тис. осіб, - МОЗ

У Білорусі коронавірусом заразилися майже 50 тис. осіб, - МОЗ

У Білорусі зареєстровано 49 тис. 453 людини з позитивним тестом на коронавірус. Приріст за останню добу становив 823 особи.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я країни, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"За весь період поширення інфекції на території країни померли 276 (на 7 червня - 269) пацієнтів з низкою хронічних захворювань з виявленою коронавірусною інфекцією", - поінформували в міністерстві.

Там також повідомили, що на 8 червня одужали і виписані 23 тис. 880 пацієнтів, у яких раніше був підтверджений діагноз COVID-19 (на 7 червня - 23 тис. 647 осіб). Таким чином, за добу кількість видужали збільшилася на 222 людини.

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За даними Міністерства охорони здоров'я, всього було проведено 632 тис. 993 тести на коронавірусну інфекцію.

Автор: 

Білорусь (7926) МОЗ (5391)


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Топ коментарі
+3
Што ви, как можна, за бубачкой жеж первая лэди присматривает. Ну и мама Рима
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08.06.2020 13:32
+2
Врут белорусы, у них статистика летальности не коррелирует с общемировой, а у нас коррелирует
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08.06.2020 13:30
+2
У шведов,как у белорусов без карантина,заболело 44730 на вчера и умерло 4659.Население у обоих немного более 10 млн.У белорусов заболело 49453 и умерло 276
Похоже у бацьки медицина гораздо крепче,чем у шведов.
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08.06.2020 14:23
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А дневной прирост инфицированных-то падает.
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08.06.2020 13:22 Відповісти
Если вчера было общее количество инфицированных 48630,а сегодня 49453 то получается - прирост 823 .Болеющих было вчера 24714 ,а сегодня 25297-прирост 583.Что падение не очень заметно.
У нас три дня было более 500,а последние два дня 484 и 463 и никто с заумным видом не заявляет:" А дневной прирост инфицированных-то падает".
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08.06.2020 14:12 Відповісти
не так давно суточный прирост подбирался к 1 000 изо дня в день помнишь?
а про "скачок" по понедельникам тоже не в курсах, о поклонник насильственной медицины?
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08.06.2020 14:19 Відповісти
https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/geography/belarus/
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08.06.2020 14:24 Відповісти
По любому смертність не дотягує до втрат другої світової, карантину не треба, головне останніх 6 білопусів розселити по 6 областям.
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08.06.2020 14:26 Відповісти
"Всего в 2016 году в нашей стране умерло 119 379 человек"

https://thinktanks.by/publication/2017/04/06/smertelnyy-reyting-belarusi.html

300 хроников за 3 месяца - это, канеш, массовое вымирание.
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08.06.2020 14:32 Відповісти
Не так давно (до эпидемии) маститые врачи рассказывали о том что в мире идёт нехорошая тенденция:даже среди молодых половина с хроническими заболеваниями сердца,лёгких печени ,почек и так далее.
Ныне у белорусов прозвучала фраза (не дословно) - умерло такое то количество хронических больных, у которых обнаружен коронавирус. С учётом,что половина населения по утверждению той ВОЗ страдает хроническими заболеваниями,заявление о умерших хронических больных у которых обнаружили коронавирус звучит явно двусмысленно.
Например слабое сердце,а тут ещё легкие(печень,почки...) начинают шалить,тут сердце и не выдержало.А ведь коронавирус,как пишут все врачи влияют выяснилось на всё.
А диагнозе написали остановка сердца.Так можно всех списать.
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08.06.2020 17:35 Відповісти
считаете, что пусть лучше все гарантированно умрут от голода, чем кое-кто может быть с вирусочком?
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08.06.2020 17:42 Відповісти
Для Утрехтского Крысолова.Эти графики я регулярно просматриваю.Получается что шведы подали в таблицы ВОЗ +68 человек, а по разнице сегодня минус вчера получается +403 человека.А количество выздоровевших и количество активных больных вообще перестали передавать,у них уже было пару раз выздоровлений за день четыре и пару тысяч, Для чего?Непонятно,ведь несоответствие всё равно заметно.
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08.06.2020 17:55 Відповісти
понятно для чего - чтоб сторонники фашиствующей медицины меньше воняли. им очень не хочется отвечать за свои преступления.
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08.06.2020 18:00 Відповісти
Просмотрите лучше графики по Финляндии, где не объявляли тотальный карантин и не одевали принудительно на здоровых маски.
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08.06.2020 18:30 Відповісти
Лучше посмотри у М. Солонина,про три финские войны сссры!
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09.06.2020 07:35 Відповісти
У них умерло 276 на 49тыс заболевших, а у нас - 797 на 24тыс.

Ктото очень сильно врёт. Почемуто мне больше кажецца, что врут больше не у бацьки.
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08.06.2020 13:23 Відповісти
ти щітаіш што Зєлєнскій врьот?
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08.06.2020 13:29 Відповісти
Што ви, как можна, за бубачкой жеж первая лэди присматривает. Ну и мама Рима
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08.06.2020 13:32 Відповісти
Значит в Беларуси провели в два раза больше тестов.
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08.06.2020 13:29 Відповісти
Если принять процент смертности одинаковым, то вы ходит почти в шесть.
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08.06.2020 13:33 Відповісти
Так и есть - 65 тестов (на 1000 человек населения) в Беларуси и 9 - в Украине
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08.06.2020 17:45 Відповісти
Врут белорусы, у них статистика летальности не коррелирует с общемировой, а у нас коррелирует
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08.06.2020 13:30 Відповісти
еее - какие ты слова та знаешь )))))
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08.06.2020 13:41 Відповісти
умный с перебором. зебилы не поймут
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08.06.2020 13:45 Відповісти
У шведов,как у белорусов без карантина,заболело 44730 на вчера и умерло 4659.Население у обоих немного более 10 млн.У белорусов заболело 49453 и умерло 276
Похоже у бацьки медицина гораздо крепче,чем у шведов.
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08.06.2020 14:23 Відповісти
Не только медицина лучше (первое место в мире по доступности медицины и первое место в Европе по количеству больничных коек), но и нет анклавов мигрантов, развитой сети домов престарелых (где источником заражения были работавшие там мигранты), нет такого большого количества стариков после 70 лет.
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08.06.2020 14:40 Відповісти
во-во. Така доступна медицина, що в Швеції літні люди є, а в Білорусі - нема
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08.06.2020 16:49 Відповісти
Именно так и есть. Нет такой сети домов престрелых и такого количества людей 70+. А медицина в Швеции только на 22 месте в мировом рейтинге.
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08.06.2020 18:33 Відповісти
Самому не смешно стало,когда сравнил шведскую и белорусскую медицину? В Швеции,если врач утаит один смертельный случай,то его карьере конец,а у Homo-soveticus -мы знаем как.
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08.06.2020 20:26 Відповісти
Скорее статистика у него крепче.
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08.06.2020 14:45 Відповісти
Его статистику периодически ВОЗ проверяет, до сих пор претензий к ней не было.
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08.06.2020 16:06 Відповісти
До лампочки эти проверки. Заключения патологоанатомов, где указывается любая иная причина смерти, они не проверят.
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08.06.2020 16:50 Відповісти
А Вы уже проверили?
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08.06.2020 18:34 Відповісти
Включите логику и задайте этот вопрос себе.
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08.06.2020 19:05 Відповісти
ВОЗ вже Китай перевіряло - тепер маємо цю хрінь усюди
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08.06.2020 16:50 Відповісти
Еще скажите, что ВОЗ проверяла Китай и там со статистикой все правильно
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08.06.2020 16:51 Відповісти
і як же ж бацькє не перебрати всю повноту влади на себе в таких умовах?
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08.06.2020 13:24 Відповісти
И трактор не помогает?? А директор колхоза говорил что поможет и спасет..
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08.06.2020 13:24 Відповісти
Да, нужен карантин - было бы по 500 в день.
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08.06.2020 13:37 Відповісти
Короновируссом заражены все кто имел простуду.Секта к науке отношение не имеет. Зато в Африке никакого карантина и вируса. Это только у одичалых некоторых европейцев
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08.06.2020 13:46 Відповісти
В Африке жарко, учёные ж установили что самая оптимальная температура воздуха для процветания этой заразы - от плюс 5 до плюс 15
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08.06.2020 14:53 Відповісти
Что уж очень оптимистично в отношении Африки.У Джона Гопкина на карте Африки почти все страны( или все)отмечены красными кружочками.Сотни,сотни заболеваний,и еще 3-4 тысячи,потом десятки тысяч тоже немало.Посмотрите сами.
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08.06.2020 15:09 Відповісти
https://censor.net/user/433945,попросись у врачей,посмотреть на тех "одичалых" которые лежат в реанимации!
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08.06.2020 15:10 Відповісти
В реанимациях лежат с разными болезнями. У Вас есть их сравнительная статистика по нозологии?
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08.06.2020 15:28 Відповісти
У меня брат врач-инфекционист,работает вахтами по две недели,так что я немного в курсе про коронавирус.
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08.06.2020 20:20 Відповісти
А что за немец "совесть народа",-а,холоп?
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08.06.2020 20:27 Відповісти
Странно... А как Лукашенко узнал,что у них короновирус? Его же не видно!
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08.06.2020 15:12 Відповісти
Шутка уже не актуальна
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08.06.2020 17:46 Відповісти
Шутка над человеком сказавшим очевидную глупость -всегда была,есть и будет актуальна!
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08.06.2020 20:17 Відповісти
Щось не дуже віриться медичній статистиці Бєларускай ССР...
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08.06.2020 15:38 Відповісти
 
 