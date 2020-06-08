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Новости Коронавирус и карантин
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В Великобритании ввели обязательный карантин для тех, кто въезжает в страну

В Великобритании ввели обязательный карантин для тех, кто въезжает в страну

В Великобритании ввели обязательный двухнедельный карантин для людей, которые приезжают из-за рубежа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС.

Все, кто прибывает в страну на самолете, пароме или поезде, включая граждан Великобритании, должны предоставить адрес, по которому они будут самоизолироваться. В случае несоблюдения карантина грозит штраф до 1000 фунтов стерлингов.

Если путешественники не могут предоставить адрес, правительство Великобритании организует проживание, но за счет путешественника.

Для тех, кто прибывает из Ирландской Республики, Нормандских островов или острова Мэн, карантин не обязательный. Также как и для транзитных пассажиров.

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Великобритания (4943) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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я еще когда в Украине началось писал, что нужно вводить в Украине карантин обязательный для въезжающих!
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08.06.2020 14:21 Ответить
Логично: запрещать въезд кагбэ нехорошо, а вот ввести кагбэ карантин выглядит не так нехорошо.
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08.06.2020 14:21 Ответить
Ну чистые фашисты! Они наверное не знают что в некоторых банановых республиках право выдыхать заразу в маршрутке преобладает над правом других пассажиров жить, выдавая это за "европейскую ценность".
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08.06.2020 14:33 Ответить
за кілька місяців Європа буде розділена на країни,де карантин пригнітив (не поборов,а скоріше "загнав у підпілля") вірус,і країни НЕБЕЗПЕЧНІ -Білорусь,Україна,РОсія,Швеція,ВСя Африка ,вся Америка,Китай,майже всі ісламські країни...
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08.06.2020 18:32 Ответить
 
 