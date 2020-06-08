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В Великобритании ввели обязательный карантин для тех, кто въезжает в страну
В Великобритании ввели обязательный двухнедельный карантин для людей, которые приезжают из-за рубежа.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС.
Все, кто прибывает в страну на самолете, пароме или поезде, включая граждан Великобритании, должны предоставить адрес, по которому они будут самоизолироваться. В случае несоблюдения карантина грозит штраф до 1000 фунтов стерлингов.
Если путешественники не могут предоставить адрес, правительство Великобритании организует проживание, но за счет путешественника.
Для тех, кто прибывает из Ирландской Республики, Нормандских островов или острова Мэн, карантин не обязательный. Также как и для транзитных пассажиров.
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DARK SIDE #463014
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Утрехтский Крысолов
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Dorian Gray
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