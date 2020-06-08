Первые авиарейсы в Одессу не были переполнены, - Криклий

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что первые после ослабления карантина авиарейсы в Одессу не были переполнены.

Об этом он сказал во время совещания по предотвращению распространения коронавирусной инфекции под председательством президента, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Офиса Президента.

"Обсудили также вопрос запуска международного сообщения. Министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что украинцы не были легкомысленными после запуска внутреннего авиасообщения 5 июня и, несмотря на летний сезон, первые рейсы в Одессу не были переполнены", - отметили в ОП.

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