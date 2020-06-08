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Новости Коронавирус и карантин
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Первые авиарейсы в Одессу не были переполнены, - Криклий

Первые авиарейсы в Одессу не были переполнены, - Криклий

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что первые после ослабления карантина авиарейсы в Одессу не были переполнены.

Об этом он сказал во время совещания по предотвращению распространения коронавирусной инфекции под председательством президента, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Офиса Президента.

"Обсудили также вопрос запуска международного сообщения. Министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что украинцы не были легкомысленными после запуска внутреннего авиасообщения 5 июня и, несмотря на летний сезон, первые рейсы в Одессу не были переполнены", - отметили в ОП.

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А куди їхати якщо в Одесі всі бази відпочинку та нічні клуби закриті? Карантин відмінений тільки частково!
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08.06.2020 15:27 Ответить
У зв'язку з коронавірусом мають бути введені обмеження на перевезення пасажирів! Мають бути введені медичні сертифікати на відсутність коронавірусу, туберкульозу та інших небезпечних хвороб! Тільки здорові люди можуть подорожувати літаками, залізницею та автобусами і тому потрібно вимагати проходження тесту на коронавірус кожні 15 діб і отримання медичного сертифікату здоров'я всім хто пересувається по країні чи по місту в громадському транспорті і всім хто працює поруч з іншими людьми!
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08.06.2020 15:30 Ответить
Странно а должны были и на крыльях лететь.
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08.06.2020 15:49 Ответить
...украинцы не были легкомысленными после запуска внутреннего авиасообщения 5 июня и, несмотря на летний сезон, первые рейсы в Одессу не были переполнены...

Думаю и вторые и третьи и четвертые переполненными не будут. Украинцы не то чтобы легкомысленны, просто на легкомыслие после трех месяцев сидения дома и ничего неделания тупо денег нет. А ведь мы все знаем, что те "нищеброды" у которых на Одессу денег нет обычно летают в Турцию и Египет.
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08.06.2020 17:20 Ответить
 
 