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Новини Коронавірус і карантин
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Перші авіарейси в Одесу не були переповнені, - Криклій

Перші авіарейси в Одесу не були переповнені, - Криклій

Міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що перші після ослаблення карантину перші авіарейси в Одесу не були переповнені.

Про це він сказав під час наради щодо запобігання поширенню коронавірусної інфекції під головуванням президента, передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Офісу Президента.

"Обговорили також питання запуску міжнародного сполучення. Міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив, що українці не були легковажними після запуску внутрішнього авіасполучення 5 червня і, незважаючи на літній сезон, перші рейси в Одесу не були переповнені", - зазначили в ОП.

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Автор: 

карантин (18172) Укрзалізниця (6836) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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А куди їхати якщо в Одесі всі бази відпочинку та нічні клуби закриті? Карантин відмінений тільки частково!
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08.06.2020 15:27 Відповісти
У зв'язку з коронавірусом мають бути введені обмеження на перевезення пасажирів! Мають бути введені медичні сертифікати на відсутність коронавірусу, туберкульозу та інших небезпечних хвороб! Тільки здорові люди можуть подорожувати літаками, залізницею та автобусами і тому потрібно вимагати проходження тесту на коронавірус кожні 15 діб і отримання медичного сертифікату здоров'я всім хто пересувається по країні чи по місту в громадському транспорті і всім хто працює поруч з іншими людьми!
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08.06.2020 15:30 Відповісти
Странно а должны были и на крыльях лететь.
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08.06.2020 15:49 Відповісти
...украинцы не были легкомысленными после запуска внутреннего авиасообщения 5 июня и, несмотря на летний сезон, первые рейсы в Одессу не были переполнены...

Думаю и вторые и третьи и четвертые переполненными не будут. Украинцы не то чтобы легкомысленны, просто на легкомыслие после трех месяцев сидения дома и ничего неделания тупо денег нет. А ведь мы все знаем, что те "нищеброды" у которых на Одессу денег нет обычно летают в Турцию и Египет.
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08.06.2020 17:20 Відповісти
 
 