Перші авіарейси в Одесу не були переповнені, - Криклій

Міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що перші після ослаблення карантину перші авіарейси в Одесу не були переповнені.

Про це він сказав під час наради щодо запобігання поширенню коронавірусної інфекції під головуванням президента, передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Офісу Президента.

"Обговорили також питання запуску міжнародного сполучення. Міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив, що українці не були легковажними після запуску внутрішнього авіасполучення 5 червня і, незважаючи на літній сезон, перші рейси в Одесу не були переповнені", - зазначили в ОП.

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