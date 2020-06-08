Кинологи обнаружили тайник с патронами и гранатой в районе ООС, - МВД

В районе проведения операции Объединенных сил сводная кинологическая группа Западного оперативно-территориального объединения обнаружила тайник с боеприпасами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Во время совместного несения службы мобильной группой на выезде из населенного пункта Сартана Донецкой области и был найден тайник.

"В сводную кинологическую группу входят три кинолога со служебными собаками. Две из них розыскные по поиску оружия и боеприпасов, еще одна розыскная по поиску минно-взрывных устройств. Это не первая опасная находка кинологов в районе проведения ООС", - отметил командир кинологической группы.

Во время осмотра участка местности, где должен располагаться мобильный блок-пост кинолог со служебной собакой "Тор" обнаружили пакет с патронами и гранатой. На место происшествия гвардейцы вызвали следственно-оперативную группу, впоследствии прибыли специалисты ГСЧС. В пакете находились патроны калибром 5,45 - 135 штук, 7,62 - 18 штук и граната РГД-5.

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