Кінологи виявили схованку з патронами і гранатою в районі ООС, - МВС
У районі проведення операції Об'єднаних сил зведена кінологічна група Західного оперативно-територіального об'єднання виявила схованку з боєприпасами.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.
Під час спільного несення служби мобільною групою на виїзді з населеного пункту Сартана Донецької області і було знайдено схованку.
"У зведену кінологічну групу входять три кінологи зі службовими собаками. Дві з них розшукові з пошуку зброї і боєприпасів, ще одна пошукова з пошуку мінно-вибухових пристроїв. Це не перша небезпечна знахідка кінологів у районі проведення ООС", - зазначив командир кінологічної групи.
Під час огляду ділянки місцевості, де має розташовуватися мобільний блок-пост кінолог зі службовим собакою "Тор" виявили пакет з патронами і гранатою. На місце події гвардійці викликали слідчо-оперативну групу, згодом прибули фахівці ДСНС. У пакеті були патрони калібром 5,45 - 135 штук, 7,62 - 18 штук і граната РГД-5.
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