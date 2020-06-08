УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10191 відвідувач онлайн
Новини Агресія Росії проти України
1 352 3

Кінологи виявили схованку з патронами і гранатою в районі ООС, - МВС

Кінологи виявили схованку з патронами і гранатою в районі ООС, - МВС

У районі проведення операції Об'єднаних сил зведена кінологічна група Західного оперативно-територіального об'єднання виявила схованку з боєприпасами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

Під час спільного несення служби мобільною групою на виїзді з населеного пункту Сартана Донецької області і було знайдено схованку.

"У зведену кінологічну групу входять три кінологи зі службовими собаками. Дві з них розшукові з пошуку зброї і боєприпасів, ще одна пошукова з пошуку мінно-вибухових пристроїв. Це не перша небезпечна знахідка кінологів у районі проведення ООС", - зазначив командир кінологічної групи.

Під час огляду ділянки місцевості, де має розташовуватися мобільний блок-пост кінолог зі службовим собакою "Тор" виявили пакет з патронами і гранатою. На місце події гвардійці викликали слідчо-оперативну групу, згодом прибули фахівці ДСНС. У пакеті були патрони калібром 5,45 - 135 штук, 7,62 - 18 штук і граната РГД-5.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": СБУ за місяць викрила на Луганщині три схрони з боєприпасами. ФОТОрепортаж

Автор: 

боєприпаси (2266) граната (788) МВС (3500) Донецька область (8394) операція Об’єднаних сил (6725)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кинологи обнаружили тайник с патронами и гранатой в районе ООС, - МВД - Цензор.НЕТ 121Полторы сотни патронов и одна граната!
показати весь коментар
08.06.2020 16:41 Відповісти
ми пахалі - йа і трактор (С)
показати весь коментар
08.06.2020 17:10 Відповісти
Отдайте бойцам на передок, они оприходуют...
показати весь коментар
08.06.2020 21:14 Відповісти
 
 