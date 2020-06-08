Кінологи виявили схованку з патронами і гранатою в районі ООС, - МВС

У районі проведення операції Об'єднаних сил зведена кінологічна група Західного оперативно-територіального об'єднання виявила схованку з боєприпасами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

Під час спільного несення служби мобільною групою на виїзді з населеного пункту Сартана Донецької області і було знайдено схованку.

"У зведену кінологічну групу входять три кінологи зі службовими собаками. Дві з них розшукові з пошуку зброї і боєприпасів, ще одна пошукова з пошуку мінно-вибухових пристроїв. Це не перша небезпечна знахідка кінологів у районі проведення ООС", - зазначив командир кінологічної групи.

Під час огляду ділянки місцевості, де має розташовуватися мобільний блок-пост кінолог зі службовим собакою "Тор" виявили пакет з патронами і гранатою. На місце події гвардійці викликали слідчо-оперативну групу, згодом прибули фахівці ДСНС. У пакеті були патрони калібром 5,45 - 135 штук, 7,62 - 18 штук і граната РГД-5.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": СБУ за місяць викрила на Луганщині три схрони з боєприпасами. ФОТОрепортаж