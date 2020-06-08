Завершилось заседание суда по делу МН17
В судебном комплексе "Схипхол", расположенном под Гаагой, закончилось судебное заседание о самолете рейса МН17, сбитом российскими террористами над Донбассом летом 2014 года.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".
Слушания продолжались семь часов. Следующее заседание состоится 9 июня.
Заседание по делу назначены с 8 июня по 3 июля, но пока неизвестно, будет ли суд проходить ежедневно. Не исключено, что из-за коронавируса слушания могут быть перенесены или отменены.
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В связи с распространением коронавируса количество людей, которые могут находиться в суде, ограничено.
Всего к процессу были допущены 100 человек. Среди них судьи, прокуроры, адвокаты, родственники погибших и представители СМИ.
Для рассмотрения дела MH17 судебный комплекс "Схипхол", расположенный в 50 км от Гааги, зарезервирован на год.
Самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.
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19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.
В Амстердаме 8 марта 2020 года согласован и утвержден обновленный список членов JIT от Украины. От Офиса генерального прокурора в JIT вошли четыре представителя. Группу возглавил заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов, который на центральном уровне координирует работу по расследованию международных преступлений.
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9 марта 2020 года начались заседания суда по делу МН17. Не явился ни один из подозреваемых. Однако прокурор Фердинандуссе сообщил, что физическое отсутствие обвиняемых в зале суда или их отказ участвовать в судебном процессе не помешает установить правду в деле MH17 и вынести справедливый приговор.
По его словам, четверо подозреваемых сыграли ключевую координирующую роль в транспортировке, установке "Бука" и вывозе его обратно в Россию. Таким образом они были настолько вовлечены в процесс поражения самолета ракетой, что фактически несут за это ответственность.
В конце марта 2020 года суд по делу о сбитом МН17 разрешил защите одного из четырех обвиняемых - Олега Пулатова, изучить материалы дела с тем, чтобы подготовить свою позицию к заседанию, назначенному на 8 июня, а представителям родных погибших - ограниченный доступ к официальным материалам дела.
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Или тупо веришь что у Ирана ПВО лучше чем на Московии?
А я не удивлюсь если окажется что козломордые
спецом грохнули МН-17 чтобы перевести стрелки на ВСУ...
"если окажется что козломордые спецом грохнули МН-17 чтобы перевести стрелки на ВСУ" - тоже один из самых вероятных вариантов, наряду с ошибкой операторов. Провокации они любят, на ряду с Путином, водкой и кулачными боями. Видел версию, что хотели сбить свой же борт, после чего официальный ввод войск был бы полностью оправдан в международном отношении.
"Или тупо веришь что у Ирана ПВО лучше чем на Московии?" - откуда в твой голове такое могло родиться? Официально Иран - мусульманская страна. Как известно, мусульманам из оружия нельзя давать ничего сложнее АК и Фагота, доказано 20 веком целиком и полностью. Но даже если посадить свежевыкопанных дождевых червей в Тор-М1 позднего выпуска, они не смогут спутать по ЭПР охеренно огромный Боинг с какой-то несчастной крылатой ракетой, летящей из столицы. Это что касается кадров в КСИР и Иране в целом.
А с точки зрения техники, то идентификация цели на Тор-М1 гораздо более однозначна чем на Бук-М1.
Если действительно Бук-М1-2, то все еще более однозначно для самых железобетонных европейцев. Но деньги и симпатия свое делают.
А там Трампона переизберут и будет ваш ***** сидеть на попе ровно.
Сколько бутылок в дупе уже помещается?
этот ваш фэйк разоблачили еще в 2015 году.
на какого тыпила оно рассчитано?
По МН-17 - обвиняются 4 частных лица. К Раше как государству расследователои претензий не имеют.