Завершилось заседание суда по делу МН17

В судебном комплексе "Схипхол", расположенном под Гаагой, закончилось судебное заседание о самолете рейса МН17, сбитом российскими террористами над Донбассом летом 2014 года.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

Слушания продолжались семь часов. Следующее заседание состоится 9 июня.

Заседание по делу назначены с 8 июня по 3 июля, но пока неизвестно, будет ли суд проходить ежедневно. Не исключено, что из-за коронавируса слушания могут быть перенесены или отменены.

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В связи с распространением коронавируса количество людей, которые могут находиться в суде, ограничено.

Всего к ​​процессу были допущены 100 человек. Среди них судьи, прокуроры, адвокаты, родственники погибших и представители СМИ.

Для рассмотрения дела MH17 судебный комплекс "Схипхол", расположенный в 50 км от Гааги, зарезервирован на год.

Самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

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19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

В Амстердаме 8 марта 2020 года согласован и утвержден обновленный список членов JIT от Украины. От Офиса генерального прокурора в JIT вошли четыре представителя. Группу возглавил заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов, который на центральном уровне координирует работу по расследованию международных преступлений.

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9 марта 2020 года начались заседания суда по делу МН17. Не явился ни один из подозреваемых. Однако прокурор Фердинандуссе сообщил, что физическое отсутствие обвиняемых в зале суда или их отказ участвовать в судебном процессе не помешает установить правду в деле MH17 и вынести справедливый приговор.

По его словам, четверо подозреваемых сыграли ключевую координирующую роль в транспортировке, установке "Бука" и вывозе его обратно в Россию. Таким образом они были настолько вовлечены в процесс поражения самолета ракетой, что фактически несут за это ответственность.

В конце марта 2020 года суд по делу о сбитом МН17 разрешил защите одного из четырех обвиняемых - Олега Пулатова, изучить материалы дела с тем, чтобы подготовить свою позицию к заседанию, назначенному на 8 июня, а представителям родных погибших - ограниченный доступ к официальным материалам дела.