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Новости Российские террористы сбили Боинг
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Завершилось заседание суда по делу МН17

Завершилось заседание суда по делу МН17

В судебном комплексе "Схипхол", расположенном под Гаагой, закончилось судебное заседание о самолете рейса МН17, сбитом российскими террористами над Донбассом летом 2014 года.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

Слушания продолжались семь часов. Следующее заседание состоится 9 июня.

Заседание по делу назначены с 8 июня по 3 июля, но пока неизвестно, будет ли суд проходить ежедневно. Не исключено, что из-за коронавируса слушания могут быть перенесены или отменены.

Читайте на Цензор.НЕТ: США отказались рассекретить данные о запуске ракеты по MH17

В связи с распространением коронавируса количество людей, которые могут находиться в суде, ограничено.

Всего к ​​процессу были допущены 100 человек. Среди них судьи, прокуроры, адвокаты, родственники погибших и представители СМИ.

Для рассмотрения дела MH17 судебный комплекс "Схипхол", расположенный в 50 км от Гааги, зарезервирован на год.

Самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

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19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

В Амстердаме 8 марта 2020 года согласован и утвержден обновленный список членов JIT от Украины. От Офиса генерального прокурора в JIT вошли четыре представителя. Группу возглавил заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов, который на центральном уровне координирует работу по расследованию международных преступлений.

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9 марта 2020 года начались заседания суда по делу МН17. Не явился ни один из подозреваемых. Однако прокурор Фердинандуссе сообщил, что физическое отсутствие обвиняемых в зале суда или их отказ участвовать в судебном процессе не помешает установить правду в деле MH17 и вынести справедливый приговор.

По его словам, четверо подозреваемых сыграли ключевую координирующую роль в транспортировке, установке "Бука" и вывозе его обратно в Россию. Таким образом они были настолько вовлечены в процесс поражения самолета ракетой, что фактически несут за это ответственность.

В конце марта 2020 года суд по делу о сбитом МН17 разрешил защите одного из четырех обвиняемых - Олега Пулатова, изучить материалы дела с тем, чтобы подготовить свою позицию к заседанию, назначенному на 8 июня, а представителям родных погибших - ограниченный доступ к официальным материалам дела.

Автор: 

Гаага (298) Гаагский трибунал (240) суд (25087) Боинг-777 Malaysia Airlines (1371)


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Топ комментарии
+28
Правда одна. Кацапсини переплутали наш військовий літак з цивільним, або хтіли довбонути свій, щоб була причина повномаштабного вторгнення.
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08.06.2020 19:05
+14
Американцы сделали всё правильно.Следственной группе показали секретные снимки,дали их описать и запротоколировать,что для суда вполне достаточно. Оригиналы содержат элементы не для всех! Сегодня никто не сомневается ни в заказчиках ни в исполнителях этого преступления. Так шо вальсом.
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08.06.2020 19:32
+8
ага, на мєстє падєнія боїнга такіх номєрков било подброшено больше чєм обломков самальота. К тому же, нє било в саюзє "украінского воєнного округа". А ракєта опрєдєлялась нє по номєркам, а по поражающім елємєнтам - диркам от ніх на фюзєляже
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08.06.2020 19:09
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Суд по этому делу может продолжаться несколько лет.
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08.06.2020 18:51 Ответить
я бы даже сказал несколько десятилетий, а возможно и столетий, но! Правды мы никогда не узнаем, постоянно будут нам лапшу вешать.
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08.06.2020 19:01 Ответить
Правда одна. Кацапсини переплутали наш військовий літак з цивільним, або хтіли довбонути свій, щоб була причина повномаштабного вторгнення.
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08.06.2020 19:05 Ответить
Да проще всё, увидели точку и ударили, а потом пьяные радовались, что сбили АН. Так же, как в Иране.
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08.06.2020 19:10 Ответить
Иран гораздо большие сволочи, чем РФ. По то причине, что РФ перепутало +/- сравнимые по показателям цели, оперируя условны старьем. А Иран с помощью одного из самых современных комплексов ПВО, якобы "спутал", мать его, Боинг 737 с крылатой ракетой. Без комментариев.
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08.06.2020 19:21 Ответить
Любишь русню?
Или тупо веришь что у Ирана ПВО лучше чем на Московии?
А я не удивлюсь если окажется что козломордые
спецом грохнули МН-17 чтобы перевести стрелки на ВСУ...
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08.06.2020 19:40 Ответить
Ни в коем случае. Что персы, что русня повели себя как конченые мрази. Только если с МН 17 еще все же непонятно сбили специально или нет, то в случае с Ираном имело место быть однозначно умышленное уничтожение однозначно гражданского борта.

"если окажется что козломордые спецом грохнули МН-17 чтобы перевести стрелки на ВСУ" - тоже один из самых вероятных вариантов, наряду с ошибкой операторов. Провокации они любят, на ряду с Путином, водкой и кулачными боями. Видел версию, что хотели сбить свой же борт, после чего официальный ввод войск был бы полностью оправдан в международном отношении.

"Или тупо веришь что у Ирана ПВО лучше чем на Московии?" - откуда в твой голове такое могло родиться? Официально Иран - мусульманская страна. Как известно, мусульманам из оружия нельзя давать ничего сложнее АК и Фагота, доказано 20 веком целиком и полностью. Но даже если посадить свежевыкопанных дождевых червей в Тор-М1 позднего выпуска, они не смогут спутать по ЭПР охеренно огромный Боинг с какой-то несчастной крылатой ракетой, летящей из столицы. Это что касается кадров в КСИР и Иране в целом.
А с точки зрения техники, то идентификация цели на Тор-М1 гораздо более однозначна чем на Бук-М1.
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08.06.2020 20:06 Ответить
Какой-такой "Бук"М1 , советский , как в украинском ПВО ? Не шутите так , следствие точно установило , что стрелял свеженький российский "Бук"М1-2. Иначе, зачем следователи проводили следственньій єксперимент в Финляндии , которая закупила именно российскую модификацию ЗРК.
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08.06.2020 21:42 Ответить
И что, что Бук-М1 есть в ВСУ? Никто их не перебрасывал на Донбасс, ибо зачем перебрасывать ПВО туда, где нет боевой авиации. Квадрокоптеры сбивать? Хотя, если послушать упоротых, которые на серьёзных щах по вырванным фразам заявляют, что Украина перебрасывал ПВО на Донбасс, то...

Если действительно Бук-М1-2, то все еще более однозначно для самых железобетонных европейцев. Но деньги и симпатия свое делают.
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08.06.2020 22:04 Ответить
Вы уже две перечислили.
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08.06.2020 19:12 Ответить
Ну, це просто варіанти. А причина одна. Кацапсини вонючі.
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08.06.2020 19:13 Ответить
За это не судят. Нужны 100% факты.
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08.06.2020 19:16 Ответить
CША от чего то отказались предоставлять спутниковые данные о запуске ракеты по самолету MH17, который сбили над Донбассом в 2014 году.
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08.06.2020 19:17 Ответить
Не от чєго то, а тому, що документи чи фото можуть розсекретити обладнання яке зробило ці висновки. Вони ознайомили суддю під підписку про нерозголошення. Цього достатньо.
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08.06.2020 19:24 Ответить
Не смеши )))
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08.06.2020 19:26 Ответить
Ну якщо міжнародний суд в Гаазі це для тебе смішно тоді нема про що говорити...
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08.06.2020 20:45 Ответить
я разве писал о суде в гааге? Я тебе пишу что доказательств ноль, а те которые вроде бы как есть, не хотят представлять общественности. И я что по твоему, должен всем верить на слово?
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08.06.2020 21:35 Ответить
Суд прєдставіт все що треба знати общєствєнності. Чи ти високому суду нє довєряєш?
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08.06.2020 21:54 Ответить
Вот умеете же Вы хорошо объяснять когда захотите. Теперь всё стало понятно. Это как со Скрипалями, никто ничего не видел, но всё доказано.
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08.06.2020 19:27 Ответить
На відміну від кацапсячих та і українських суддів, судді в Гаазі мають честь та совість. І ранг судді такого рівня це для них не пусті слова. І йти на якісь там шахер-махер вони не будуть.
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08.06.2020 20:44 Ответить
Согласен, но вот интересно, а почему не предоставят?
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08.06.2020 19:24 Ответить
Кому? Русне?
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09.06.2020 02:49 Ответить
Американцы сделали всё правильно.Следственной группе показали секретные снимки,дали их описать и запротоколировать,что для суда вполне достаточно. Оригиналы содержат элементы не для всех! Сегодня никто не сомневается ни в заказчиках ни в исполнителях этого преступления. Так шо вальсом.
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08.06.2020 19:32 Ответить
Хороший кацап - дохлий кацап!
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08.06.2020 19:25 Ответить
Понял. Но какое отношение к Боингу имеет это утверждение?
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08.06.2020 19:30 Ответить
І к Боїнгу і Донбасу і до Криму, і до Грузії, і до Молдови і до Сирії і до можна перечисляти і перечисляти. Кругом кацапсяче падло нагадило. Тому, хороший кацап - дохлий кацап!
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08.06.2020 20:41 Ответить
Вони, в параші, всі тухлі! Подалі б від них
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08.06.2020 20:50 Ответить
И этого достаточно! Гиркин гражданин недоимперии, никакой гражданской войны в Украине нет, так шо будете платить.
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08.06.2020 19:16 Ответить
Суду, как и всему миру, до лампочки по какой причине ********* сбил малайзийский боинг. То ли вы дебилы, то ли вы скоты, это миру не интересно. Суд обязан установить виновного. На сегодня на 100% установлено, что виновен *********. Осталось установить конкретных персонажей отдавших преступный приказ отправить установку ЗРК на территорию Украины.
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08.06.2020 19:34 Ответить
Как вариант да, но не факт. А я что, должен на веру чьи то утверждения воспринимать?
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08.06.2020 19:22 Ответить
Будете репоеды, платить из своих карманов компенсации семьям погибших и очень скоро, вот и вся правда!
А там Трампона переизберут и будет ваш ***** сидеть на попе ровно.
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08.06.2020 19:13 Ответить
Ну если они виновны, то да, пусть платят. А фуйло, он такой же мой как и твой
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08.06.2020 19:23 Ответить
Что значит *если*? Виновны кацапы и они будут платить!
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08.06.2020 19:30 Ответить
Репоед, выше читай!
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08.06.2020 19:33 Ответить
*Незадолго до катастрофы амеры модернизировали свои следящие спутники новым поколением разрешающей аппаратуры. Потому кацапье так и добивается тех снимков, что бы понять насколько продвинулись вперед штаты.Поэтому снимки есть, кому надо показаны, достоверность других фактов этими снимками подтверждена - а Раха пусть продолжает закапывать себя мегатоннами лжи и дальше - тем больнее будет удар, когда и снимки станут достоянием широкой общественности.*
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08.06.2020 19:46 Ответить
откуда узнал что они виновны - просвети нас, а то вроде бы как суд ещё не определил кто виновен
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08.06.2020 20:00 Ответить
Признаний впопучленцев, тебе мало?
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09.06.2020 02:52 Ответить
Мне не нужно ни мало ни много, для меня решений суда думаю будет достаточно на 99%
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09.06.2020 07:32 Ответить
Почему бы не перенять опыт зедепутатов - работать в "турборежиме"? Ну а с учетом того, что это Европа и вообще - в "гиперпупер". Бубочку им в помощь нужно сдать на правах аренды. А то будут шмаркли жувать.
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08.06.2020 20:38 Ответить
Ну, шо сказать? Думаю, в ближайшие 10 лет мы будем свидетелями предварительного приговора... Потом 30 лет апелляционного суда и негодяи понесут залуженное наказание.
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08.06.2020 18:52 Ответить
Цифры вижу. Я таких на зелёном фоне сколько угодно нарисую. А где в них про Украину?
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08.06.2020 18:57 Ответить
Прикольный ты мазохист, закалённый.
Сколько бутылок в дупе уже помещается?
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08.06.2020 18:58 Ответить
Свинья, пшелнах.
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08.06.2020 19:02 Ответить
ольгинская вата детектед - качественно методичку с вата-фэйками постишь.
этот ваш фэйк разоблачили еще в 2015 году.
на какого тыпила оно рассчитано?
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08.06.2020 19:00 Ответить
Вам пора в бан.
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08.06.2020 19:02 Ответить
ага, на мєстє падєнія боїнга такіх номєрков било подброшено больше чєм обломков самальота. К тому же, нє било в саюзє "украінского воєнного округа". А ракєта опрєдєлялась нє по номєркам, а по поражающім елємєнтам - диркам от ніх на фюзєляже
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08.06.2020 19:09 Ответить
Я думаю , что кроме конфигурации "шрапнели" , следователи проанализировали металл . Огромная вероятность , что после распада Союза сменились поставщики-производители проката и осколочньіе єлементьі советскоі и российской боеголовок значительно отличаются по хим.составу.
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08.06.2020 21:48 Ответить
хай Бог помагає!
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08.06.2020 18:59 Ответить
ацените красату игры: гаага глаголить, шо ихтамнет пукин - невиноватый, патамушта онъ токо кивнул галовой, а кивок галовой в суде - преступлением не считаца и причиной не служить...
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08.06.2020 19:01 Ответить
И когда дата павешания дамбаского и мацкальского скота по приговору за злонамеренное массовое убийство детей, женщин и стариков?
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08.06.2020 19:07 Ответить
...и за кладбища убитых из-за скота детей, которые они похоронили и активно используют для пропаганды ненависти к Украине, набора ихтамнетов и впопучленцев на войну с ней???
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08.06.2020 19:33 Ответить
какого скота? Там всего 4 подозреваемых, все. К остальному скоту у следствия претензий нет.
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09.06.2020 00:26 Ответить
А "іспанського" льотчика вже допитали?
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08.06.2020 19:30 Ответить
Гардон на судє виступал?
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08.06.2020 19:36 Ответить
какой гандон ?
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08.06.2020 19:41 Ответить
Да все там гордоны. Иначе уже давно бы расследовали и ху-ла в клетку засадили.
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08.06.2020 20:40 Ответить
Каддафи тоже не быстро ответил за взорванный над Локерби Боинг. Но зато по итогу получилось как говориться "жил грешно - умер смешно". Ну и Ливия сейчас веселая страна, кацапам тоже в будущем будет не скучно.
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08.06.2020 22:23 Ответить
по Локерби обвинения в преступлении были предъявлены именно государству.
По МН-17 - обвиняются 4 частных лица. К Раше как государству расследователои претензий не имеют.
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09.06.2020 00:28 Ответить
Завершилося засідання суду у справі МН17 - Цензор.НЕТ 6016
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08.06.2020 19:56 Ответить
Ох уж эти журналисты. Упражняются в названиях новостей. Не "завершились" а "перерыв в заседании". Неужели трудно найти журналистов с хорошим гуманитарным образованием. Или как всегда по блату взяли знакомых бариста, вейпера и готта?
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09.06.2020 08:04 Ответить
 
 