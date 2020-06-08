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Новини Російські терористи збили Боїнг
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Завершилося засідання суду у справі МН17

Завершилося засідання суду у справі МН17

У судовому комплексі "Схіпхол", розташованому під Гаагою, завершилося судове засідання у справі МН17, збитого російськими терористами над Донбасом влітку 2014 року.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

Слухання тривали сім годин. Наступні відбудуться 9 червня.

Засідання у справі призначені з 8 червня по 3 липня, але наразі невідомо, чи буде суд відбуватися щодня. Не виключено, що через коронавірус слухання можуть бути перенесені чи скасовані.

У зв’язку з поширенням коронавірусу кількість людей, які можуть перебувати у суді обмежена.

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Загалом до процесу було допущено 100 осіб. Серед них судді, прокурори, адвокати, родичі загиблих та представники ЗМІ.

Для розгляду справи MH17 судовий комплекс "Схіпхол", розташований за 50 км від Гааги, зарезервовано на рік.

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Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня 2019 року Спільна слідча група (Joint Investigation Team, JIT) назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє з них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов, на той час - заступник голови "розвідувальної служби ДНР". Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

В Амстердамі 8 березня 2020 року узгоджено і затверджено оновлений список членів JIT від України. Від Офісу генерального прокурора в JIT увійшли чотири представники. Групу очолив заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов, який на центральному рівні координує роботу з розслідування міжнародних злочинів.

9 березня 2020 року почалмсь засідання суду у справі МН17. На засідання не з'явився жоден із підозрюваних. Однак прокурор Фердінандуссе повідомив, що фізична відсутність обвинувачених у залі суду або їхня відмова брати участь у судовому процесі не завадить встановити правду в справі MH17 і винести справедливий вирок.

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За його словами, четверо підозрюваних зіграли ключову координуючу роль у транспортуванні, установці "Бука" і вивезенні його назад у Росію. Таким чином вони були настільки втягнуті в процес ураження літака ракетою, що фактично несуть за це відповідальність.

Наприкінці березня 2020 року суд у справі про збитий МН17 дозволив захисту одного з чотирьох обвинувачених - Олега Пулатова - вивчити матеріали справи з тим, щоб підготувати свою позицію до засідання, призначеного на 8 червня, а представникам рідних загиблих - обмежений доступ до офіційних матеріалів справи.

Автор: 

Гаага (315) Гаазький трибунал (166) суд (11666) Боїнг-777 Malasia Airli... (754)


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Топ коментарі
+28
Правда одна. Кацапсини переплутали наш військовий літак з цивільним, або хтіли довбонути свій, щоб була причина повномаштабного вторгнення.
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08.06.2020 19:05
+14
Американцы сделали всё правильно.Следственной группе показали секретные снимки,дали их описать и запротоколировать,что для суда вполне достаточно. Оригиналы содержат элементы не для всех! Сегодня никто не сомневается ни в заказчиках ни в исполнителях этого преступления. Так шо вальсом.
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08.06.2020 19:32
+8
ага, на мєстє падєнія боїнга такіх номєрков било подброшено больше чєм обломков самальота. К тому же, нє било в саюзє "украінского воєнного округа". А ракєта опрєдєлялась нє по номєркам, а по поражающім елємєнтам - диркам от ніх на фюзєляже
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08.06.2020 19:09
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Суд по этому делу может продолжаться несколько лет.
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08.06.2020 18:51 Відповісти
я бы даже сказал несколько десятилетий, а возможно и столетий, но! Правды мы никогда не узнаем, постоянно будут нам лапшу вешать.
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08.06.2020 19:01 Відповісти
Правда одна. Кацапсини переплутали наш військовий літак з цивільним, або хтіли довбонути свій, щоб була причина повномаштабного вторгнення.
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08.06.2020 19:05 Відповісти
Да проще всё, увидели точку и ударили, а потом пьяные радовались, что сбили АН. Так же, как в Иране.
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08.06.2020 19:10 Відповісти
Иран гораздо большие сволочи, чем РФ. По то причине, что РФ перепутало +/- сравнимые по показателям цели, оперируя условны старьем. А Иран с помощью одного из самых современных комплексов ПВО, якобы "спутал", мать его, Боинг 737 с крылатой ракетой. Без комментариев.
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08.06.2020 19:21 Відповісти
Любишь русню?
Или тупо веришь что у Ирана ПВО лучше чем на Московии?
А я не удивлюсь если окажется что козломордые
спецом грохнули МН-17 чтобы перевести стрелки на ВСУ...
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08.06.2020 19:40 Відповісти
Ни в коем случае. Что персы, что русня повели себя как конченые мрази. Только если с МН 17 еще все же непонятно сбили специально или нет, то в случае с Ираном имело место быть однозначно умышленное уничтожение однозначно гражданского борта.

"если окажется что козломордые спецом грохнули МН-17 чтобы перевести стрелки на ВСУ" - тоже один из самых вероятных вариантов, наряду с ошибкой операторов. Провокации они любят, на ряду с Путином, водкой и кулачными боями. Видел версию, что хотели сбить свой же борт, после чего официальный ввод войск был бы полностью оправдан в международном отношении.

"Или тупо веришь что у Ирана ПВО лучше чем на Московии?" - откуда в твой голове такое могло родиться? Официально Иран - мусульманская страна. Как известно, мусульманам из оружия нельзя давать ничего сложнее АК и Фагота, доказано 20 веком целиком и полностью. Но даже если посадить свежевыкопанных дождевых червей в Тор-М1 позднего выпуска, они не смогут спутать по ЭПР охеренно огромный Боинг с какой-то несчастной крылатой ракетой, летящей из столицы. Это что касается кадров в КСИР и Иране в целом.
А с точки зрения техники, то идентификация цели на Тор-М1 гораздо более однозначна чем на Бук-М1.
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08.06.2020 20:06 Відповісти
Какой-такой "Бук"М1 , советский , как в украинском ПВО ? Не шутите так , следствие точно установило , что стрелял свеженький российский "Бук"М1-2. Иначе, зачем следователи проводили следственньій єксперимент в Финляндии , которая закупила именно российскую модификацию ЗРК.
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08.06.2020 21:42 Відповісти
И что, что Бук-М1 есть в ВСУ? Никто их не перебрасывал на Донбасс, ибо зачем перебрасывать ПВО туда, где нет боевой авиации. Квадрокоптеры сбивать? Хотя, если послушать упоротых, которые на серьёзных щах по вырванным фразам заявляют, что Украина перебрасывал ПВО на Донбасс, то...

Если действительно Бук-М1-2, то все еще более однозначно для самых железобетонных европейцев. Но деньги и симпатия свое делают.
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08.06.2020 22:04 Відповісти
Вы уже две перечислили.
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08.06.2020 19:12 Відповісти
Ну, це просто варіанти. А причина одна. Кацапсини вонючі.
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08.06.2020 19:13 Відповісти
За это не судят. Нужны 100% факты.
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08.06.2020 19:16 Відповісти
CША от чего то отказались предоставлять спутниковые данные о запуске ракеты по самолету MH17, который сбили над Донбассом в 2014 году.
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08.06.2020 19:17 Відповісти
Не от чєго то, а тому, що документи чи фото можуть розсекретити обладнання яке зробило ці висновки. Вони ознайомили суддю під підписку про нерозголошення. Цього достатньо.
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08.06.2020 19:24 Відповісти
Не смеши )))
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08.06.2020 19:26 Відповісти
Ну якщо міжнародний суд в Гаазі це для тебе смішно тоді нема про що говорити...
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08.06.2020 20:45 Відповісти
я разве писал о суде в гааге? Я тебе пишу что доказательств ноль, а те которые вроде бы как есть, не хотят представлять общественности. И я что по твоему, должен всем верить на слово?
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08.06.2020 21:35 Відповісти
Суд прєдставіт все що треба знати общєствєнності. Чи ти високому суду нє довєряєш?
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08.06.2020 21:54 Відповісти
Вот умеете же Вы хорошо объяснять когда захотите. Теперь всё стало понятно. Это как со Скрипалями, никто ничего не видел, но всё доказано.
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08.06.2020 19:27 Відповісти
На відміну від кацапсячих та і українських суддів, судді в Гаазі мають честь та совість. І ранг судді такого рівня це для них не пусті слова. І йти на якісь там шахер-махер вони не будуть.
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08.06.2020 20:44 Відповісти
Согласен, но вот интересно, а почему не предоставят?
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08.06.2020 19:24 Відповісти
Кому? Русне?
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09.06.2020 02:49 Відповісти
Американцы сделали всё правильно.Следственной группе показали секретные снимки,дали их описать и запротоколировать,что для суда вполне достаточно. Оригиналы содержат элементы не для всех! Сегодня никто не сомневается ни в заказчиках ни в исполнителях этого преступления. Так шо вальсом.
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08.06.2020 19:32 Відповісти
Хороший кацап - дохлий кацап!
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08.06.2020 19:25 Відповісти
Понял. Но какое отношение к Боингу имеет это утверждение?
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08.06.2020 19:30 Відповісти
І к Боїнгу і Донбасу і до Криму, і до Грузії, і до Молдови і до Сирії і до можна перечисляти і перечисляти. Кругом кацапсяче падло нагадило. Тому, хороший кацап - дохлий кацап!
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08.06.2020 20:41 Відповісти
Вони, в параші, всі тухлі! Подалі б від них
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08.06.2020 20:50 Відповісти
И этого достаточно! Гиркин гражданин недоимперии, никакой гражданской войны в Украине нет, так шо будете платить.
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08.06.2020 19:16 Відповісти
Суду, как и всему миру, до лампочки по какой причине ********* сбил малайзийский боинг. То ли вы дебилы, то ли вы скоты, это миру не интересно. Суд обязан установить виновного. На сегодня на 100% установлено, что виновен *********. Осталось установить конкретных персонажей отдавших преступный приказ отправить установку ЗРК на территорию Украины.
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08.06.2020 19:34 Відповісти
Как вариант да, но не факт. А я что, должен на веру чьи то утверждения воспринимать?
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08.06.2020 19:22 Відповісти
Будете репоеды, платить из своих карманов компенсации семьям погибших и очень скоро, вот и вся правда!
А там Трампона переизберут и будет ваш ***** сидеть на попе ровно.
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08.06.2020 19:13 Відповісти
Ну если они виновны, то да, пусть платят. А фуйло, он такой же мой как и твой
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08.06.2020 19:23 Відповісти
Что значит *если*? Виновны кацапы и они будут платить!
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08.06.2020 19:30 Відповісти
Репоед, выше читай!
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08.06.2020 19:33 Відповісти
*Незадолго до катастрофы амеры модернизировали свои следящие спутники новым поколением разрешающей аппаратуры. Потому кацапье так и добивается тех снимков, что бы понять насколько продвинулись вперед штаты.Поэтому снимки есть, кому надо показаны, достоверность других фактов этими снимками подтверждена - а Раха пусть продолжает закапывать себя мегатоннами лжи и дальше - тем больнее будет удар, когда и снимки станут достоянием широкой общественности.*
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08.06.2020 19:46 Відповісти
откуда узнал что они виновны - просвети нас, а то вроде бы как суд ещё не определил кто виновен
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08.06.2020 20:00 Відповісти
Признаний впопучленцев, тебе мало?
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09.06.2020 02:52 Відповісти
Мне не нужно ни мало ни много, для меня решений суда думаю будет достаточно на 99%
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09.06.2020 07:32 Відповісти
Почему бы не перенять опыт зедепутатов - работать в "турборежиме"? Ну а с учетом того, что это Европа и вообще - в "гиперпупер". Бубочку им в помощь нужно сдать на правах аренды. А то будут шмаркли жувать.
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08.06.2020 20:38 Відповісти
Ну, шо сказать? Думаю, в ближайшие 10 лет мы будем свидетелями предварительного приговора... Потом 30 лет апелляционного суда и негодяи понесут залуженное наказание.
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08.06.2020 18:52 Відповісти
Цифры вижу. Я таких на зелёном фоне сколько угодно нарисую. А где в них про Украину?
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08.06.2020 18:57 Відповісти
Прикольный ты мазохист, закалённый.
Сколько бутылок в дупе уже помещается?
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08.06.2020 18:58 Відповісти
Свинья, пшелнах.
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08.06.2020 19:02 Відповісти
ольгинская вата детектед - качественно методичку с вата-фэйками постишь.
этот ваш фэйк разоблачили еще в 2015 году.
на какого тыпила оно рассчитано?
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08.06.2020 19:00 Відповісти
Вам пора в бан.
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08.06.2020 19:02 Відповісти
ага, на мєстє падєнія боїнга такіх номєрков било подброшено больше чєм обломков самальота. К тому же, нє било в саюзє "украінского воєнного округа". А ракєта опрєдєлялась нє по номєркам, а по поражающім елємєнтам - диркам от ніх на фюзєляже
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08.06.2020 19:09 Відповісти
Я думаю , что кроме конфигурации "шрапнели" , следователи проанализировали металл . Огромная вероятность , что после распада Союза сменились поставщики-производители проката и осколочньіе єлементьі советскоі и российской боеголовок значительно отличаются по хим.составу.
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08.06.2020 21:48 Відповісти
хай Бог помагає!
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08.06.2020 18:59 Відповісти
ацените красату игры: гаага глаголить, шо ихтамнет пукин - невиноватый, патамушта онъ токо кивнул галовой, а кивок галовой в суде - преступлением не считаца и причиной не служить...
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08.06.2020 19:01 Відповісти
И когда дата павешания дамбаского и мацкальского скота по приговору за злонамеренное массовое убийство детей, женщин и стариков?
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08.06.2020 19:07 Відповісти
...и за кладбища убитых из-за скота детей, которые они похоронили и активно используют для пропаганды ненависти к Украине, набора ихтамнетов и впопучленцев на войну с ней???
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08.06.2020 19:33 Відповісти
какого скота? Там всего 4 подозреваемых, все. К остальному скоту у следствия претензий нет.
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09.06.2020 00:26 Відповісти
А "іспанського" льотчика вже допитали?
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08.06.2020 19:30 Відповісти
Гардон на судє виступал?
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08.06.2020 19:36 Відповісти
какой гандон ?
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08.06.2020 19:41 Відповісти
Да все там гордоны. Иначе уже давно бы расследовали и ху-ла в клетку засадили.
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08.06.2020 20:40 Відповісти
Каддафи тоже не быстро ответил за взорванный над Локерби Боинг. Но зато по итогу получилось как говориться "жил грешно - умер смешно". Ну и Ливия сейчас веселая страна, кацапам тоже в будущем будет не скучно.
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08.06.2020 22:23 Відповісти
по Локерби обвинения в преступлении были предъявлены именно государству.
По МН-17 - обвиняются 4 частных лица. К Раше как государству расследователои претензий не имеют.
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09.06.2020 00:28 Відповісти
Завершилося засідання суду у справі МН17 - Цензор.НЕТ 6016
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08.06.2020 19:56 Відповісти
Ох уж эти журналисты. Упражняются в названиях новостей. Не "завершились" а "перерыв в заседании". Неужели трудно найти журналистов с хорошим гуманитарным образованием. Или как всегда по блату взяли знакомых бариста, вейпера и готта?
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09.06.2020 08:04 Відповісти
 
 