Завершилося засідання суду у справі МН17
У судовому комплексі "Схіпхол", розташованому під Гаагою, завершилося судове засідання у справі МН17, збитого російськими терористами над Донбасом влітку 2014 року.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".
Слухання тривали сім годин. Наступні відбудуться 9 червня.
Засідання у справі призначені з 8 червня по 3 липня, але наразі невідомо, чи буде суд відбуватися щодня. Не виключено, що через коронавірус слухання можуть бути перенесені чи скасовані.
У зв’язку з поширенням коронавірусу кількість людей, які можуть перебувати у суді обмежена.
Загалом до процесу було допущено 100 осіб. Серед них судді, прокурори, адвокати, родичі загиблих та представники ЗМІ.
Для розгляду справи MH17 судовий комплекс "Схіпхол", розташований за 50 км від Гааги, зарезервовано на рік.
Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.
19 червня 2019 року Спільна слідча група (Joint Investigation Team, JIT) назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє з них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов, на той час - заступник голови "розвідувальної служби ДНР". Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.
В Амстердамі 8 березня 2020 року узгоджено і затверджено оновлений список членів JIT від України. Від Офісу генерального прокурора в JIT увійшли чотири представники. Групу очолив заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов, який на центральному рівні координує роботу з розслідування міжнародних злочинів.
9 березня 2020 року почалмсь засідання суду у справі МН17. На засідання не з'явився жоден із підозрюваних. Однак прокурор Фердінандуссе повідомив, що фізична відсутність обвинувачених у залі суду або їхня відмова брати участь у судовому процесі не завадить встановити правду в справі MH17 і винести справедливий вирок.
За його словами, четверо підозрюваних зіграли ключову координуючу роль у транспортуванні, установці "Бука" і вивезенні його назад у Росію. Таким чином вони були настільки втягнуті в процес ураження літака ракетою, що фактично несуть за це відповідальність.
Наприкінці березня 2020 року суд у справі про збитий МН17 дозволив захисту одного з чотирьох обвинувачених - Олега Пулатова - вивчити матеріали справи з тим, щоб підготувати свою позицію до засідання, призначеного на 8 червня, а представникам рідних загиблих - обмежений доступ до офіційних матеріалів справи.
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Или тупо веришь что у Ирана ПВО лучше чем на Московии?
А я не удивлюсь если окажется что козломордые
спецом грохнули МН-17 чтобы перевести стрелки на ВСУ...
"если окажется что козломордые спецом грохнули МН-17 чтобы перевести стрелки на ВСУ" - тоже один из самых вероятных вариантов, наряду с ошибкой операторов. Провокации они любят, на ряду с Путином, водкой и кулачными боями. Видел версию, что хотели сбить свой же борт, после чего официальный ввод войск был бы полностью оправдан в международном отношении.
"Или тупо веришь что у Ирана ПВО лучше чем на Московии?" - откуда в твой голове такое могло родиться? Официально Иран - мусульманская страна. Как известно, мусульманам из оружия нельзя давать ничего сложнее АК и Фагота, доказано 20 веком целиком и полностью. Но даже если посадить свежевыкопанных дождевых червей в Тор-М1 позднего выпуска, они не смогут спутать по ЭПР охеренно огромный Боинг с какой-то несчастной крылатой ракетой, летящей из столицы. Это что касается кадров в КСИР и Иране в целом.
А с точки зрения техники, то идентификация цели на Тор-М1 гораздо более однозначна чем на Бук-М1.
Если действительно Бук-М1-2, то все еще более однозначно для самых железобетонных европейцев. Но деньги и симпатия свое делают.
А там Трампона переизберут и будет ваш ***** сидеть на попе ровно.
Сколько бутылок в дупе уже помещается?
этот ваш фэйк разоблачили еще в 2015 году.
на какого тыпила оно рассчитано?
По МН-17 - обвиняются 4 частных лица. К Раше как государству расследователои претензий не имеют.