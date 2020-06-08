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КПВВ на Донбассе откроют 10 июня, условие пропуска - двухнедельная обсервация

КПВВ на Донбассе откроют 10 июня, условие пропуска - двухнедельная обсервация

Пункты пропуска с оккупированной территории Украины начнут работу в среду, 10 июня. Без обсервации через них будут пропускать только абитуриентов и их родственников.

Об этом пресс-офицер Государственной пограничной службы в составе Объединенных сил Игорь Лизогуб рассказал в эфире одного из телеканалов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

На свободную территорию Украины сразу будут пропускать только абитуриентов и лиц, которые их сопровождают. Для всех остальных — обязательная двухнедельная обсервация.

"Что касается остальных граждан, они должны во время прохождения контроля предъявить активированное приложение "Дій вдома" или пройти обсервацию в местах, определенных местными органами власти", — пояснил Лизогуб.

Также на Цензор.НЕТ: КПВВ на Донбассе будут открываться адаптивно, в зависимости от эпидемиологической ситуации, - Резников

Информацию о тех, кто откажется проходить обсервацию, будут передавать в полицию и санитарно-карантинные подразделения.

Напомним, 10 июня в Украине введут очередные смягчения карантина. В частности, позволят работу санаториев и баз отдыха.

Автор: 

Госпогранслужба (6398) карантин (16729) Донбасс (26955) КПВВ (330) COVID-19 (18608) обсервация (70) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+10
Їм пожиттєва обсервація потрібна.
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08.06.2020 19:16
+8
Маячня.
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08.06.2020 19:16
+6
Добро пожаловать новая зараза ? Какая домашняя обсервация лугандонской ваты, если их дом в лугандоне? Власть ошизела? Карантин продолжается....Пусть путинские опарыши ждут - нечего шастать по вражеской территории.....
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08.06.2020 19:43
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Їм пожиттєва обсервація потрібна.
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08.06.2020 19:16 Ответить
Маячня.
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08.06.2020 19:16 Ответить
чушь! Как контролировать ?!
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08.06.2020 19:36 Ответить
Можно открыть но при одном условии - те хто заезжает - либо больше туда невозращается ,а если отказывается - в ближайшее СИЗО
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08.06.2020 19:41 Ответить
Поспішили. Якби відкрили через рік, то теж не було б пізно.
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08.06.2020 19:42 Ответить
Добро пожаловать новая зараза ? Какая домашняя обсервация лугандонской ваты, если их дом в лугандоне? Власть ошизела? Карантин продолжается....Пусть путинские опарыши ждут - нечего шастать по вражеской территории.....
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08.06.2020 19:43 Ответить
а пенсионеры? а кормильцы за харчами? как их...обсервировать ??? хлоркой ? ))))
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08.06.2020 20:11 Ответить
Абітурієнти нанижуть хвостом за собою рідні: бабушєк по дві, дєдушєк по два... папа-мама... (((. А в расеюшке-матушке чому б не вступати в ВУЗи, всьо ж роднєй по духу. Так ні... до фашистів.
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08.06.2020 20:15 Ответить
НЕ РОЗУМІЮ.. ЧОМУ АБІТУРІЄНТАМ І,ОСОБЛИВО "супроводжуючим" ПОБЛАЖКИ ТАКІ ?

ЯКЩО КОГОСЬ ЗАРАЗЯТЬ І ЦЕ НЕ ДАСТЬ ПЕВНІЙ ОБЛАСТІ ВИЙТИ З КАРАНТИНУ -ХТО ЗА ЦЕ ЗАПЛАТИТЬ?
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08.06.2020 20:22 Ответить
Так это ж надо казлятники для обсервации совкоскота дамбаского на границе ОРДЛО организовывать, где дамбасов содержать месяц на привязи за роги:
КПВВ на Донбасі відкриють 10 червня, умова пропуску - двотижнева обсервація - Цензор.НЕТ 9315
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08.06.2020 20:17 Ответить
Жратву нехай з собою з дому беруть . Ніхто їх тут два тижні годувати не собирається , паразітів . Не на курорті .
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08.06.2020 22:40 Ответить
КПП відкриються 10 червня . ))) Може краще на наступний рік ? Для чого ця спєшка ?
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08.06.2020 22:44 Ответить
У нас неукраинская власть, которой плевать на украинский народ! В Лугандоне бушует короновирус, большое количество заболевших. Открывать КПВВ сейчас - это гнусное преступление перед гражданами , проживающими на свободной территории Украины
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08.06.2020 22:53 Ответить
 
 