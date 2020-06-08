КПВВ на Донбассе откроют 10 июня, условие пропуска - двухнедельная обсервация
Пункты пропуска с оккупированной территории Украины начнут работу в среду, 10 июня. Без обсервации через них будут пропускать только абитуриентов и их родственников.
Об этом пресс-офицер Государственной пограничной службы в составе Объединенных сил Игорь Лизогуб рассказал в эфире одного из телеканалов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.
На свободную территорию Украины сразу будут пропускать только абитуриентов и лиц, которые их сопровождают. Для всех остальных — обязательная двухнедельная обсервация.
"Что касается остальных граждан, они должны во время прохождения контроля предъявить активированное приложение "Дій вдома" или пройти обсервацию в местах, определенных местными органами власти", — пояснил Лизогуб.
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Информацию о тех, кто откажется проходить обсервацию, будут передавать в полицию и санитарно-карантинные подразделения.
Напомним, 10 июня в Украине введут очередные смягчения карантина. В частности, позволят работу санаториев и баз отдыха.
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ЯКЩО КОГОСЬ ЗАРАЗЯТЬ І ЦЕ НЕ ДАСТЬ ПЕВНІЙ ОБЛАСТІ ВИЙТИ З КАРАНТИНУ -ХТО ЗА ЦЕ ЗАПЛАТИТЬ?