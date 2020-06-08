КПВВ на Донбасі відкриють 10 червня, умова пропуску - двотижнева обсервація

Пункти пропуску з окупованої території України почнуть роботу в середу, 10 червня. Без обсервації через них пропускатимуть тільки абітурієнтів та їхніх родичів.

Про це пресофіцер Державної прикордонної служби в складі Об'єднаних сил Ігор Лизогуб розповів в ефірі одного з телеканалів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

На вільну територію України відразу пропускатимуть тільки абітурієнтів та осіб, які їх супроводжують. Для всіх інших - обов'язкова двотижнева обсервація.

"Що стосується інших громадян, вони мають під час проходження контролю пред'явити активований додаток "Дій вдома" або пройти обсервацію в місцях, визначених місцевими органами влади", - пояснив Лизогуб.

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Інформацію про тих, хто відмовиться проходити обсервацію, передаватимуть у поліцію і санітарно-карантинні підрозділи.

Нагадаємо, 10 червня в Україні запровадять чергові пом'якшення карантину. Зокрема, дозволять роботу санаторіїв і баз відпочинку.