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КПВВ на Донбасі відкриють 10 червня, умова пропуску - двотижнева обсервація

КПВВ на Донбасі відкриють 10 червня, умова пропуску - двотижнева обсервація

Пункти пропуску з окупованої території України почнуть роботу в середу, 10 червня. Без обсервації через них пропускатимуть тільки абітурієнтів та їхніх родичів.

Про це пресофіцер Державної прикордонної служби в складі Об'єднаних сил Ігор Лизогуб розповів в ефірі одного з телеканалів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

На вільну територію України відразу пропускатимуть тільки абітурієнтів та осіб, які їх супроводжують. Для всіх інших - обов'язкова двотижнева обсервація.

"Що стосується інших громадян, вони мають під час проходження контролю пред'явити активований додаток "Дій вдома" або пройти обсервацію в місцях, визначених місцевими органами влади", - пояснив Лизогуб.

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Інформацію про тих, хто відмовиться проходити обсервацію, передаватимуть у поліцію і санітарно-карантинні підрозділи.

Нагадаємо, 10 червня в Україні запровадять чергові пом'якшення карантину. Зокрема, дозволять роботу санаторіїв і баз відпочинку.

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5952) карантин (18172) Донбас (22354) КПВВ (330) COVID-19 (19765) обсервація (71) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+10
Їм пожиттєва обсервація потрібна.
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08.06.2020 19:16
+8
Маячня.
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08.06.2020 19:16
+6
Добро пожаловать новая зараза ? Какая домашняя обсервация лугандонской ваты, если их дом в лугандоне? Власть ошизела? Карантин продолжается....Пусть путинские опарыши ждут - нечего шастать по вражеской территории.....
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08.06.2020 19:43
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Їм пожиттєва обсервація потрібна.
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08.06.2020 19:16 Відповісти
Маячня.
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08.06.2020 19:16 Відповісти
чушь! Как контролировать ?!
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08.06.2020 19:36 Відповісти
Можно открыть но при одном условии - те хто заезжает - либо больше туда невозращается ,а если отказывается - в ближайшее СИЗО
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08.06.2020 19:41 Відповісти
Поспішили. Якби відкрили через рік, то теж не було б пізно.
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08.06.2020 19:42 Відповісти
Добро пожаловать новая зараза ? Какая домашняя обсервация лугандонской ваты, если их дом в лугандоне? Власть ошизела? Карантин продолжается....Пусть путинские опарыши ждут - нечего шастать по вражеской территории.....
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08.06.2020 19:43 Відповісти
а пенсионеры? а кормильцы за харчами? как их...обсервировать ??? хлоркой ? ))))
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08.06.2020 20:11 Відповісти
Абітурієнти нанижуть хвостом за собою рідні: бабушєк по дві, дєдушєк по два... папа-мама... (((. А в расеюшке-матушке чому б не вступати в ВУЗи, всьо ж роднєй по духу. Так ні... до фашистів.
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08.06.2020 20:15 Відповісти
НЕ РОЗУМІЮ.. ЧОМУ АБІТУРІЄНТАМ І,ОСОБЛИВО "супроводжуючим" ПОБЛАЖКИ ТАКІ ?

ЯКЩО КОГОСЬ ЗАРАЗЯТЬ І ЦЕ НЕ ДАСТЬ ПЕВНІЙ ОБЛАСТІ ВИЙТИ З КАРАНТИНУ -ХТО ЗА ЦЕ ЗАПЛАТИТЬ?
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08.06.2020 20:22 Відповісти
Так это ж надо казлятники для обсервации совкоскота дамбаского на границе ОРДЛО организовывать, где дамбасов содержать месяц на привязи за роги:
КПВВ на Донбасі відкриють 10 червня, умова пропуску - двотижнева обсервація - Цензор.НЕТ 9315
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08.06.2020 20:17 Відповісти
Жратву нехай з собою з дому беруть . Ніхто їх тут два тижні годувати не собирається , паразітів . Не на курорті .
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08.06.2020 22:40 Відповісти
КПП відкриються 10 червня . ))) Може краще на наступний рік ? Для чого ця спєшка ?
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08.06.2020 22:44 Відповісти
У нас неукраинская власть, которой плевать на украинский народ! В Лугандоне бушует короновирус, большое количество заболевших. Открывать КПВВ сейчас - это гнусное преступление перед гражданами , проживающими на свободной территории Украины
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08.06.2020 22:53 Відповісти
 
 