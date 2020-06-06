КПВВ на Донбасі відкриватимуть адаптивно, залежно від епідеміологічної ситуації, - Резніков

Пом'якшення обмежень для перетину КПВВ з окупованим Донбасом розпочнеться в середині червня і залежатиме від епідеміологічної ситуації.

Про це заявив віцепрем'єр-міністр із питань тимчасово окупованих територій Олексій Резніков в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", повідомляє Цензор.НЕТ.

"У спокійному режимі ми будемо адаптивно відкривати КПВВ, починаючи з середини червня, ухвалюватимемо рішення залежно від епідеміологічної обстановки, зокрема на окупованих територіях", - сказав чиновник.

Міністр підкреслив, що наразі немає жодної достовірної інформації про реальну ситуацію щодо коронавірусу на окупованих територіях.

"Лише з різних джерел, із тієї ж правозахисної групи, з інших джерел ми встановлюємо приблизну епідеміологічну ситуацію на тій території, і вона небезпечна для Донецької, Луганської областей, які сьогодні є контрольованими урядом України", - розповів Резніков.

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Якщо "просто так" відкрити КПВВ, то є ризики занесення інфекції на підконтрольну Україні територію, вважає чиновник.

"Як будуть відкриватися КПВВ на лінії розмежування, і що буде відбуватися? Буде так званий "адаптивний" режим: спочатку йтиметься про дітей, про студентів, які повертатимуться на навчання, про людей, які мають роботу на підконтрольній уряду території", - пояснив Резніков.

Віцепрем'єр нагадав, що зараз КПВВ люди можуть перетинати в разі наявності у них на те "гуманітарних причин".

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Нагадуємо, пропуск через лінію розмежування осіб та транспортних засобів тимчасово призупинено з 22 березня з метою протидії та недопущення занесення на підконтрольну уряду України територію коронавірусної інфекції.

2 червня головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак повідомив, що КПВВ на лінії розмежування відкриють після 10 червня.