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Новини Коронавірус і карантин
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КПВВ на Донбасі відкриватимуть адаптивно, залежно від епідеміологічної ситуації, - Резніков

КПВВ на Донбасі відкриватимуть адаптивно, залежно від епідеміологічної ситуації, - Резніков

Пом'якшення обмежень для перетину КПВВ з окупованим Донбасом розпочнеться в середині червня і залежатиме від епідеміологічної ситуації.

Про це заявив віцепрем'єр-міністр із питань тимчасово окупованих територій Олексій Резніков в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", повідомляє Цензор.НЕТ.

"У спокійному режимі ми будемо адаптивно відкривати КПВВ, починаючи з середини червня, ухвалюватимемо рішення залежно від епідеміологічної обстановки, зокрема на окупованих територіях", - сказав чиновник.

Міністр підкреслив, що наразі немає жодної достовірної інформації про реальну ситуацію щодо коронавірусу на окупованих територіях.

"Лише з різних джерел, із тієї ж правозахисної групи, з інших джерел ми встановлюємо приблизну епідеміологічну ситуацію на тій території, і вона небезпечна для Донецької, Луганської областей, які сьогодні є контрольованими урядом України", - розповів Резніков.

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Якщо "просто так" відкрити КПВВ, то є ризики занесення інфекції на підконтрольну Україні територію, вважає чиновник.

"Як будуть відкриватися КПВВ на лінії розмежування, і що буде відбуватися? Буде так званий "адаптивний" режим: спочатку йтиметься про дітей, про студентів, які повертатимуться на навчання, про людей, які мають роботу на підконтрольній уряду території", - пояснив Резніков.

Віцепрем'єр нагадав, що зараз КПВВ люди можуть перетинати в разі наявності у них на те "гуманітарних причин".

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Нагадуємо, пропуск через лінію розмежування осіб та транспортних засобів тимчасово призупинено з 22 березня з метою протидії та недопущення занесення на підконтрольну уряду України територію коронавірусної інфекції.

2 червня головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак повідомив, що КПВВ на лінії розмежування відкриють після 10 червня.

Автор: 

карантин (18172) Донбас (22354) Резніков Олексій (1446) КПВВ (330) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+6
відповідь; - краще, ніколи!
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06.06.2020 00:26
+5
Бубачкі мало везти сюди вірус самальотами. Він хоче і з Бамбасу його впустити.
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06.06.2020 00:14
+2
придуркам ,що збираються відкривати КПП з ОРДЛО..


Ви гарантуєте,що там ситуація з короновірусом краща ?


Ні ?
то припиніть пи..іти про відкриття...
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06.06.2020 10:19
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Бубачкі мало везти сюди вірус самальотами. Він хоче і з Бамбасу його впустити.
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06.06.2020 00:14 Відповісти
відповідь; - краще, ніколи!
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06.06.2020 00:26 Відповісти
это адаптивное открытие открывает мощнейшие возможности коррупционных "доходов" для местных властей. настолько мощные, что вирус очень захочется придумать, если он не дай Бог исчезнет.
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06.06.2020 05:51 Відповісти
навпаки.. місцеві "рішали" АЖ ПИЩАТЬ..
зняти карантин
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06.06.2020 10:21 Відповісти
часть решал
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06.06.2020 10:22 Відповісти
От дурко цей кабан, та га расії вірусняк гуляє дуже добре, завезуть його на Донбас, а потім до нас... дядя прокинься!!
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06.06.2020 08:23 Відповісти
придуркам ,що збираються відкривати КПП з ОРДЛО..


Ви гарантуєте,що там ситуація з короновірусом краща ?


Ні ?
то припиніть пи..іти про відкриття...
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06.06.2020 10:19 Відповісти
Причина війни в лугандоні захист узькоязичного насєлєнія ******, чому цензор нав'язує іншій території України "мокшанське нарєчіє" за замовчуванням??
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06.06.2020 10:21 Відповісти
Вяло, вяло! И на 17 рублей не тянет!
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06.06.2020 11:16 Відповісти
Опять эта пророссийская сволочь из ОРДЛО, нахлынет к нам в Украину за липовыми пенсиями и выплатами, а также дешёвой колбасой и другими продуктами! А потом в ОРДЛО всё перепродавать в три дорога!! И при этом всём этом они там кричат, что Украина это биндеровцы и т.д.!! Плюс там каждый второй житель, больной на коронавирус! И Что мы будем пускать этих предателей в Украину, через наши КППВ, без 2-х недельного карантина?! Странная у нас тогда получается профилактика борьбы с эпидемиями!! 3-х метровый забор на границе,с ОРДЛО это самый надёжный способ защиты от сепаратистов и путиниситов!!!
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06.06.2020 12:47 Відповісти
 
 