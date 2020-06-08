Более 500 снарядов обезвредили за неделю на Донбассе, - МВД

Пиротехники ГСЧС за прошлую неделю изъяли и обезвредили 517 взрывоопасных предметов.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу МВД.

За прошлую неделю пиротехнические расчеты ДСНС обследовали 34 гектара территории, изъяли и обезвредили 517 взрывоопасных предметов.

"На прошлой неделе подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины из состава Объединенных сил проводили работы по очистке от взрывоопасных предметов местности, объектов жизнеобеспечения и инфраструктуры, а также привлекались к тушению пожаров", — сказано в сообщении.

Работа по разминированию Донбасса продолжается, отметили в пресс-службе.

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