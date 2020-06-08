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Новости Агрессия России против Украины
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Более 500 снарядов обезвредили за неделю на Донбассе, - МВД

Более 500 снарядов обезвредили за неделю на Донбассе, - МВД

Пиротехники ГСЧС за прошлую неделю изъяли и обезвредили 517 взрывоопасных предметов.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу МВД.

За прошлую неделю пиротехнические расчеты ДСНС обследовали 34 гектара территории, изъяли и обезвредили 517 взрывоопасных предметов.

"На прошлой неделе подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины из состава Объединенных сил проводили работы по очистке от взрывоопасных предметов местности, объектов жизнеобеспечения и инфраструктуры, а также привлекались к тушению пожаров", — сказано в сообщении.

Работа по разминированию Донбасса продолжается, отметили в пресс-службе.

Также на Цензор.НЕТ: Пиротехники ГСЧС в течение недели обезвредили 407 снарядов на Донбассе, было обследовано 102 га территории, - штаб ОС. ФОТОрепортаж

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МВД (9318) Донбасс (26955) ГСЧС (4958) разминирование (713)


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08.06.2020 19:41 Ответить
https://hvylya.net/news/208906-britaniya-i-ssha-obedinyatsya-chtoby-pohoronit-severnyy-potok-2 Британия и США объединятся, чтобы похоронить «Северный поток-2» ,могли бы и Московию с колониями похоронить объединившись,а Китай уже добил бы всё остальное на своём Дальнем востоке до Урала.
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08.06.2020 19:43 Ответить
Также за неделю кастрировано 600 дамбасов и 800 мацкалов:
Більше 500 снарядів знешкодили за тиждень на Донбасі, - МВС - Цензор.НЕТ 2869
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08.06.2020 20:20 Ответить
 
 