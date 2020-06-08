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Понад 500 снарядів знешкодили за тиждень на Донбасі, - МВС

Понад 500 снарядів знешкодили за тиждень на Донбасі, - МВС

Піротехніки ДСНС минулого тижня вилучили та знешкодили 517 вибухонебезпечних предметів.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу МВС.

За минулий тиждень піротехнічні розрахунки ДСНС обстежили 34 гектари території, вилучили і знешкодили 517 вибухонебезпечних предметів.

"Минулого тижня підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій України зі складу Об'єднаних сил проводили роботи з очищення від вибухонебезпечних предметів місцевості, об'єктів життєзабезпечення та інфраструктури, а також залучалися до гасіння пожеж", - сказано в повідомленні.

Робота з розмінування Донбасу триває, зазначили в пресслужбі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Піротехніки ДСНС протягом тижня знешкодили 407 снарядів на Донбасі, було обстежено 102 га території, - штаб ОС. ФОТОрепортаж

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МВС (3501) Донбас (22354) ДСНС (5097) розмінування (989)


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08.06.2020 19:41 Відповісти
https://hvylya.net/news/208906-britaniya-i-ssha-obedinyatsya-chtoby-pohoronit-severnyy-potok-2 Британия и США объединятся, чтобы похоронить «Северный поток-2» ,могли бы и Московию с колониями похоронить объединившись,а Китай уже добил бы всё остальное на своём Дальнем востоке до Урала.
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08.06.2020 19:43 Відповісти
Также за неделю кастрировано 600 дамбасов и 800 мацкалов:
Більше 500 снарядів знешкодили за тиждень на Донбасі, - МВС - Цензор.НЕТ 2869
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08.06.2020 20:20 Відповісти
 
 