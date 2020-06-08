Понад 500 снарядів знешкодили за тиждень на Донбасі, - МВС
Піротехніки ДСНС минулого тижня вилучили та знешкодили 517 вибухонебезпечних предметів.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу МВС.
За минулий тиждень піротехнічні розрахунки ДСНС обстежили 34 гектари території, вилучили і знешкодили 517 вибухонебезпечних предметів.
"Минулого тижня підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій України зі складу Об'єднаних сил проводили роботи з очищення від вибухонебезпечних предметів місцевості, об'єктів життєзабезпечення та інфраструктури, а також залучалися до гасіння пожеж", - сказано в повідомленні.
Робота з розмінування Донбасу триває, зазначили в пресслужбі.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
✘
✘
Visitor
показати весь коментар08.06.2020 19:41 Відповісти Мені подобається 0
Nickol Nickols
показати весь коментар08.06.2020 19:43 Відповісти Мені подобається 3
Егор Матвеевич
показати весь коментар08.06.2020 20:20 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль