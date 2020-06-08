Понад 500 снарядів знешкодили за тиждень на Донбасі, - МВС

Піротехніки ДСНС минулого тижня вилучили та знешкодили 517 вибухонебезпечних предметів.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу МВС.

За минулий тиждень піротехнічні розрахунки ДСНС обстежили 34 гектари території, вилучили і знешкодили 517 вибухонебезпечних предметів.

"Минулого тижня підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій України зі складу Об'єднаних сил проводили роботи з очищення від вибухонебезпечних предметів місцевості, об'єктів життєзабезпечення та інфраструктури, а також залучалися до гасіння пожеж", - сказано в повідомленні.

Робота з розмінування Донбасу триває, зазначили в пресслужбі.

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