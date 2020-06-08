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Новости ДТП
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Водитель сбил четверых подростков на пешеходном переходе в Одессе

Водитель сбил четверых подростков на пешеходном переходе в Одессе

Одного парня доставили в больницу – у него травмированы ноги. Остальные отделались ссадинами. У водителя при себе не было документов.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Киевский отдел полиции в г. Одесса.

"Около 14 часов на перекрестке Адмиральского проспекта и улицы Судостроительный 29-летний водитель ВАЗа, осуществляя разворот на Люстдорфскую дорогу, наехал на четырех подростков, 2008 и 2007 года рождения. В результате аварии у одного из несовершеннолетних были травмированы ноги. Он доставлен в городскую больницу. Другие дети отделались ссадинами", — сказано в сообщении.

По данным ТСН, ДТП произошло на пешеходном переходе, а у водителя при себе не было документов (удостоверения водителя и свидетельства о регистрации автомобиля).

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"Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает обстоятельства аварии. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 Уголовного кодекса Украины", — добавили в полиции.

Автор: 

дети (6482) ДТП (7671) Одесса (7872) подростки (440) Нацполиция (16442)


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Топ комментарии
+13
Нет, я понимаю, конечно, что это мелочи, и не живущему в Одессе вообще ни о чём не скажет. Но мозг плавится от попытки осмыслить фразу "на перекрестке Адмиральского проспекта и улицы Судостроительный водитель ВАЗа, осуществляя разворот на Люстдорфскую дорогу"
Это как и куда вообще? Там добрый километр от Судостроительной до Люстдорфской по Адмиральском у проспекту. И крупный перекрёсток Краснова между ними. Это всё равно, что сказать при развороте по направлению к дому своей тёщи, живущей у Горбатого моста. И так у нас подаётся 90% всей информации. Горы инфомусора.
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08.06.2020 22:30
+11
А чего не говорит цензор,что у этого водилы уже были подобные случаи?! Что это водитель является иностранцем ,и что ещё группа поддержки прикатила и пыталась наехать на родителей?!
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08.06.2020 22:32
+4
Добре, що усі діти залишилися живими.
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08.06.2020 22:29
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Без смартфона выехал?
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08.06.2020 22:23 Ответить
Шурамеры,это особый вид баранов на дорогах...
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08.06.2020 22:25 Ответить
Добре, що усі діти залишилися живими.
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08.06.2020 22:29 Ответить
Нет, я понимаю, конечно, что это мелочи, и не живущему в Одессе вообще ни о чём не скажет. Но мозг плавится от попытки осмыслить фразу "на перекрестке Адмиральского проспекта и улицы Судостроительный водитель ВАЗа, осуществляя разворот на Люстдорфскую дорогу"
Это как и куда вообще? Там добрый километр от Судостроительной до Люстдорфской по Адмиральском у проспекту. И крупный перекрёсток Краснова между ними. Это всё равно, что сказать при развороте по направлению к дому своей тёщи, живущей у Горбатого моста. И так у нас подаётся 90% всей информации. Горы инфомусора.
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08.06.2020 22:30 Ответить
Какие водители - такие и журналисты.
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08.06.2020 22:39 Ответить
Для тих, хто не вміє читати, передивляйтесь "свадьбу в маліновКє" і "нєуловімих мстітєлєй"
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08.06.2020 22:48 Ответить
Читайте і перечитуйте "Ільфа і Пєтрова". О, Бєндєр все пояснить!!!
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08.06.2020 22:43 Ответить
Ошибка в построении текста: вместо "на Люстдорфскую дорогу" следовало написать "в сторону Люстдорфской дороги" и сразу становится понятно куда и как.
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08.06.2020 23:56 Ответить
вам треба у перекладачі на людську мову )))
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09.06.2020 14:07 Ответить
Для не соображающих, поворот с Судостроительной на Адмиральский проспект (Аэродромная) в сторону первой Черноморки.
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24.08.2021 21:44 Ответить
Там навіть розігнатися нема де
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08.06.2020 22:30 Ответить
Скорее всего смотрел направо, а дети были на переходе слева от водителя.
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08.06.2020 23:57 Ответить
А чего не говорит цензор,что у этого водилы уже были подобные случаи?! Что это водитель является иностранцем ,и что ещё группа поддержки прикатила и пыталась наехать на родителей?!
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08.06.2020 22:32 Ответить
Иностранцем))
Кавказоодесситом ещё сказали бы.
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08.06.2020 22:44 Ответить
Водителя зовут Стиви Уандер.
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08.06.2020 22:50 Ответить
Дорожной полиции НЕТ, все оборзели, большинство не знает ПДД.
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08.06.2020 22:34 Ответить
айзерам пофиг на ПДД
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08.06.2020 23:33 Ответить
..чурка на тазе = жди беды...
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08.06.2020 22:49 Ответить
Не водитель,а чурка сбил.
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08.06.2020 23:45 Ответить
 
 