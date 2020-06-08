Водитель сбил четверых подростков на пешеходном переходе в Одессе

Одного парня доставили в больницу – у него травмированы ноги. Остальные отделались ссадинами. У водителя при себе не было документов.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Киевский отдел полиции в г. Одесса.

"Около 14 часов на перекрестке Адмиральского проспекта и улицы Судостроительный 29-летний водитель ВАЗа, осуществляя разворот на Люстдорфскую дорогу, наехал на четырех подростков, 2008 и 2007 года рождения. В результате аварии у одного из несовершеннолетних были травмированы ноги. Он доставлен в городскую больницу. Другие дети отделались ссадинами", — сказано в сообщении.

По данным ТСН, ДТП произошло на пешеходном переходе, а у водителя при себе не было документов (удостоверения водителя и свидетельства о регистрации автомобиля).

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"Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает обстоятельства аварии. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 Уголовного кодекса Украины", — добавили в полиции.