Полицейским во Франции запретили использовать при задержании захват за шею
Французские правоохранители больше не будут применять прием силового задержания и нейтрализации злоумышленников с техникой захвата за шею.
Об этом объявил в понедельник министр внутренних дел Кристоф Кастанер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Я принял решение о принятии мер. Жизнь людей не должна подвергаться риску при задержании. Применение приема с захватом шеи будет отменено для полицейских и жандармов", - заявил глава французского МВД.
Кастанер отреагировал на массовые акции протеста, которые прошли по всему миру, включая Францию, после гибели при задержании американскими полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда.
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Глава МВД также объявил, что этот прием не будет отрабатываться в учреждениях подготовки правоохранителей.
Кастанер отметил, что у французских правоохранителей должна быть "нулевая терпимость" к расизму.
Накануне с чиновниками и парламентариями встретился президент Франции Эммануэль Макрон. Он требовал от министра внутренних дел ускорить работу по совершенствованию кодекса профессиональной этики правоохранителей.
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Во Франции на прошлой неделе прошли массовые несанкционированные демонстрации против расизма и полицейского насилия. Протестующие требовали справедливого расследования гибели в 2016 году во время силового задержания полицейскими темнокожего француза Адама Треоре.
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Борьба на ковре это одно, а преступность это совсем другое.
ждем когда их на обои поставят, а то стоять на одном все равно попахивает белым расизмом...
доказано еще раз...
https://twitter.com/maxim_nm
https://twitter.com/maxim_nm
Максим Мирович
@maxim_nm
·https://twitter.com/maxim_nm/status/1270054577279295489 2 ч
Представления западных леваков об СССР хорошо показаны в мемуарах Войновича. На Западе он рассказывал одной даме про преследования в совке, на что та возмутилась-а почему вы не сообщили об этом в газеты? И, помолчав, добавила - в конце-концов, вы могли пожаловаться правительству!
https://twitter.com/_ZhN_
https://twitter.com/_ZhN_
Nikolay Zhigalin
@_ZhN_
·https://twitter.com/_ZhN_/status/1270058137957982215 2 ч
В ответ
https://twitter.com/maxim_nm @maxim_nm
Есть такая реальная история, когда пленных возвращали, и капитан СовАрмии доказывал англичанину на допросе/интервью, что Сталин - тиран и душегуб, и ему нельзя назад. А англичанин ему - ну вы просто не голосуйте за него на следующих выборах. И отправил человека в СССР.
Эта проблема нерешаема в сложившемся там обществе
Расизм в США это нерешаемая проблема. Точнее , после того как Америка посадила черных на вэлферы и разрешила им десятилетиями жить в гетто на пособиях , эта проблема уже нерешаема. И дело рано или поздно все равно закончится большой резней и гражданской войной.
Процесс будет развиваться примерно следующим образом.
Сейчас полицейские будут бояться даже подходить к чернокожим, не то что их задерживать. Это будет естественной реакцией полиции, после того, ЧТО они наслушалась в свой адрес и после того как чокнутые власти Америки повалились на колени и пустили сопли по рецедивисту- наркоману
Как результат , чернокожие обнаглеют и статистика их преступлений начнёт угрожающе расти. Будет вал преступлений. Полиция не будет реагировать из принципа и правильно будет делать.
Через 8-10 лет в обществе вырастет огромное раздражение и ненависть против черных.
Далее нужна будет только искра и ..начнётся резня . Все возмуться за оружие.
Сейчас это только были цветочки. Ягодки будут лет через 10.
Это настолько очевидно.
Андрей Головачев https://ua24ua.net/protesti-v-ssha-eshche-tsvetochki-yagodki-budut-let-cherez-10/
На коленку стали, и ботинок цёмкнули.
Шею им подавай.
китайская полиция!)
...Короче 89 год...моя знакомая поехала в Навои (Узбекстан)...очень чистый городок, всё окультурено, ухожено, все кустики аккуратненько по -восточному подрезаны, тротуары убираются и моются....
И вдруг видят компанию пожилых людей в халатах, с бородами...от них страшная вонь как от бомжей...и в один из них присел на корточки, задрал халат и нахезал посреди тротуара..
В 2007 году биолог впервые https://www.thetimes.co.uk/article/black-people-less-intelligent-scientist-claims-39mzldv5hbm заявил о различиях между представителями негроидной и европеоидной расы в уровне интеллекта: «Я, вообще-то, вижу мрачные перспективы для Африки, потому что вся наша социальная политика строится на допущении факта, что у них уровень интеллекта такой же, как у нас - тогда как все тесты говорят, что это не так».
с трудом находишь одного белого.............
Во власти социалисты, комуняки, либералы и всякая левая нечесть.