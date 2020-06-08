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Протесты в США: департамент полиции Миннеаполиса полностью расформирован

Протесты в США: департамент полиции Миннеаполиса полностью расформирован

Городской совет Миннеаполиса, где при задержании полицейскими погиб афроамериканец Джордж Флойд, проголосовал за расформирование департамента полиции города.

Об этом сообщает местное издание Star Tribune, передает Цензор.НЕТ.

Количество голосов в поддержку этого решения, сообщили в городском совете, достаточно для того, чтобы в случае необходимости преодолеть вето мэра города Джейкоба Фрея. Ранее он выступал против этой инициативы.

Вместо департамента полиции будет создана специальная программа по общественной безопасности, которую будет координировать городской совет. Как конкретно она будет работать, пока неясно.

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Напомним, в США в связи со смертью при задержании в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда возникла волна протестов. В Вашингтоне и еще в 40 крупных городах США ввели комендантский час.

Полиция разогнала протестующих у Белого дома газом и резиновыми пулями, чтобы Трамп выступил с речью и сфотографировался с Библией. В самом Белом доме заявили, что периметр был зачищен после нескольких предупреждений и лишь потому, что протестующие не соблюдали установленный в Вашингтоне комендантский час.

Ранее стало известно, что Пентагон по приказу президента Дональда Трампа велел армии приготовить военную полицию для дислоцирования в Миннеаполис для подавления протестов и беспорядков.

протест (5857) США (26513)


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Топ комментарии
+15
Молодці. Бажаю мешканцям Мінеаполіса, особливо тим хто голосував за демократів, чим швидше відчути на собі усі принади спілкування з активістами BLM без поліцейського "проізволу". Дайош равєнство народов!
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08.06.2020 12:49
+15
Я вам доведу інформацію з перших рук. По перше багато хто нам брешуть про "законні протести" хто б що не казав. Законослухняні американці НЕ ПІДТРИМУЮТЬ цей шабаш. Там приймають участь декілька категорій :
- дармоїдськи нігери - дотаційники по безробіттю ( які і не шукають роботи - вона їм не потрібна ) які майже всі отримуючи по безробіттю близько тисячі баксів, ще промишляють незаконними речами - торгівля зброєю,наркотиками,ділери та перевізники у дупах та інші покидьки. До них приєдналися по тупості ще й чорні бомжі бо є привід розжитися мілкими грабунками.
- активісти організації "АнтиФа" яка вже як з'ясовано фінансується кацапами ФСБ. Ці просто відробляють бабло як тітушня та вчиняють побиття та погроми ,************ на це інших.
- звичайні тупі нігери без криміналу які просто тому що недорозвинені головою повелися на заклики не розбираючись. До них додалися білі ідіоти які просто хочуть до себе привернути увагу для піару.
- звичайні вуличні бандити які під шумок крадуть, та мародерять і яким до сраки хто там і за кого..
Звичайні американці які шанують свою країну, працюють на неї та пишаються Штатами - чекають від клоуна трампа рішучих дій які воно сцить робити бо просере вибори Байдену бо чорний люмпен не підтримає. А на людей які на собі тримають США - насрати. Потрібен електорат.
Ось це - правда. Все інше - абсолютне гівно.
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08.06.2020 13:06
+11
Протести у США: департамент поліції Міннеаполіса повністю розформовано - Цензор.НЕТ 6394
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08.06.2020 14:00
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Молодці. Бажаю мешканцям Мінеаполіса, особливо тим хто голосував за демократів, чим швидше відчути на собі усі принади спілкування з активістами BLM без поліцейського "проізволу". Дайош равєнство народов!
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08.06.2020 12:49 Ответить
https://zbroya.info/ru/blog/16359_v-minnesote-kazhdyi-tretii-vladeet-oruzhiem-no-uroven-prestupnosti-pochemu-to-ne-rastet/ Ванька, не горячись, там ребята шутить не любят
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08.06.2020 13:04 Ответить
Штат Миннесота управляется губернатором-демократом и считается одним из оплотов Демократической партии.

Миннеаполис считается одним из самых прогрессивных городов США, которым десятилетиями руководили мэры-демократы, имеющие по уставу города полную власть над полицейским управлением. В городском совете также преобладают демократы.
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08.06.2020 12:50 Ответить
Це з плакатами проти расизму ті,попереднім президентом яких був темношкірий?Тоді їм терміново треба в Африку-там безліч темношкірих президентів.
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08.06.2020 12:50 Ответить
"Міністр туризму, мистецтв і культури Гани Барбара Отенг-Гьясі: «Приїжджайте до Гани, якщо ви відчувають себе небажаними у США. Ми запрошуємо всіх наших братів і сестер додому. Гана ваш будинок. Африка - ваш будинок !!"
Протести у США: департамент поліції Міннеаполіса повністю розформовано - Цензор.НЕТ 8893
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08.06.2020 14:28 Ответить
У нас все тихо (Вроцлав), это где такое сняли? Дебилов хватает . Будут буянить - получат по мордам.
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08.06.2020 14:18 Ответить
эх, нет там наиэффективнейшего из министров...
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08.06.2020 12:55 Ответить
Вони тільки чітко показують,хто має на цій трагедії зиск від підливання масла у вогонь.Але цікаво,що ще 15 липня 2017 року в цьому місті Америки 40-річну австралійсько-американську жінку Джастін Дамдон (народження Ruszczyk) вбив Мохамед Нуор, сомалійсько-американський офіцер поліції Міннеаполісу.Якщо зараз чорний злочинець загинув від білого поліцейського,то це абсолютно тільки помста,а не расизм.Проте у рік виборів президента,якщо по факту на сьогодні,кількість "мирних" "расистів",арештованих по всій Америці за вандалізм,грабежі,розбій перевищила вже 10-ть тисяч,то це іще й спланована байданутими ЗМІ радикалізація американського суспільсва проти конкурентів-республіканців.Тому ліберасти повинні й нести повну моральну та юридичну відповідальність за цю акцію,яка нічого спільного з демократією не має.Яка мародерам Біблія,де "Життя кожної людини безцінне"?Вони об неї витерли ноги,написавши "Чорне життя безцінне",бо воно в них насправді тільки чорне і є,незалежно від кольору шкіри.
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08.06.2020 13:26 Ответить
они б еще баннер для всех бандитов США повесили "Добро пожаловать в Миннеаполис"
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08.06.2020 12:57 Ответить
Протести у США: департамент поліції Міннеаполіса повністю розформовано - Цензор.НЕТ 620
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08.06.2020 12:59 Ответить
Интересно, с Павлоградом они консультировались?
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08.06.2020 13:04 Ответить
Я вам доведу інформацію з перших рук. По перше багато хто нам брешуть про "законні протести" хто б що не казав. Законослухняні американці НЕ ПІДТРИМУЮТЬ цей шабаш. Там приймають участь декілька категорій :
- дармоїдськи нігери - дотаційники по безробіттю ( які і не шукають роботи - вона їм не потрібна ) які майже всі отримуючи по безробіттю близько тисячі баксів, ще промишляють незаконними речами - торгівля зброєю,наркотиками,ділери та перевізники у дупах та інші покидьки. До них приєдналися по тупості ще й чорні бомжі бо є привід розжитися мілкими грабунками.
- активісти організації "АнтиФа" яка вже як з'ясовано фінансується кацапами ФСБ. Ці просто відробляють бабло як тітушня та вчиняють побиття та погроми ,************ на це інших.
- звичайні тупі нігери без криміналу які просто тому що недорозвинені головою повелися на заклики не розбираючись. До них додалися білі ідіоти які просто хочуть до себе привернути увагу для піару.
- звичайні вуличні бандити які під шумок крадуть, та мародерять і яким до сраки хто там і за кого..
Звичайні американці які шанують свою країну, працюють на неї та пишаються Штатами - чекають від клоуна трампа рішучих дій які воно сцить робити бо просере вибори Байдену бо чорний люмпен не підтримає. А на людей які на собі тримають США - насрати. Потрібен електорат.
Ось це - правда. Все інше - абсолютне гівно.
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08.06.2020 13:06 Ответить
Протести у США: департамент поліції Міннеаполіса повністю розформовано - Цензор.НЕТ 6394
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08.06.2020 14:00 Ответить
Все вірно, окрім одного: Антіфу фінансує сорос і це вже давно відомо. Про це свого часу розповідав Алекс Джонс у своїх Infowars, поки його канал з 1,5 підписників не закрили цукерберги. Кацапи тут ніяким боком. Не робіть путіна всесильним Сатаною. Воно просто мєлкій бєс.
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08.06.2020 21:37 Ответить
Тіи правий,це дійсно нагадує .як у нас в Україні...
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27.11.2020 19:31 Ответить
Коли там наші підтримувачі протестувальників,будуть цілувати ботинки афроамериканцям? Бо ж потрібно бути толерантним.
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08.06.2020 13:12 Ответить
То есть они в самый разгар бунтов разогнали ментов по домам? Ну-ну.
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08.06.2020 13:12 Ответить
белое ничтожное большинство
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08.06.2020 13:16 Ответить
Цікаво, Флойда канонізують?
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08.06.2020 13:40 Ответить
Протести у США: департамент поліції Міннеаполіса повністю розформовано - Цензор.НЕТ 9687
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08.06.2020 14:01 Ответить
Мабуть, такі да.
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08.06.2020 21:39 Ответить
при всем моем уважении к Бутусову, цензор, зачем вы постите х@йню типа "https://censor.net/video_news/3199460/politsiya_razognala_protestuyuschih_u_belogo_doma_gazom_i_rezinovymi_pulyami_chtoby_tramp_vystupil_s газом и резиновыми пулями, чтобы Трамп выступил с речью и сфотографировался с Библией"
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08.06.2020 14:27 Ответить
Ніби копіюють Кагарлик. А ще в штаті Миннеаполис заборонено вільний продаж зброї як скажемо в штаті Арканзас, Вермонт чи Аляска і подібні, тому там такі ж "смілі" поліцаї, як в Кагарлику
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08.06.2020 15:55 Ответить
будет создана специальная программа по общественной безопасности, которую будет координировать городской совет. Как конкретно она будет работать, пока неясно.Источник: https://censor.net/n3200647

Ну что тут неясного? Будет программа. Горсовет будет координировать. А бороться с черномазыми (не читать, это автоподстановка Гугл) преступниками на улицах будет полиция.
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08.06.2020 16:46 Ответить
Звірі,газом та резиновими пулями ,мирних демонстрантів,вони ж ще діти,,не дивно,якщо почнуть шини палити та снайпери появляться....Щось нагадує.
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27.11.2020 19:28 Ответить
 
 