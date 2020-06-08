Протесты в США: департамент полиции Миннеаполиса полностью расформирован

Городской совет Миннеаполиса, где при задержании полицейскими погиб афроамериканец Джордж Флойд, проголосовал за расформирование департамента полиции города.

Об этом сообщает местное издание Star Tribune, передает Цензор.НЕТ.

Количество голосов в поддержку этого решения, сообщили в городском совете, достаточно для того, чтобы в случае необходимости преодолеть вето мэра города Джейкоба Фрея. Ранее он выступал против этой инициативы.

Вместо департамента полиции будет создана специальная программа по общественной безопасности, которую будет координировать городской совет. Как конкретно она будет работать, пока неясно.

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Напомним, в США в связи со смертью при задержании в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда возникла волна протестов. В Вашингтоне и еще в 40 крупных городах США ввели комендантский час.

Полиция разогнала протестующих у Белого дома газом и резиновыми пулями, чтобы Трамп выступил с речью и сфотографировался с Библией. В самом Белом доме заявили, что периметр был зачищен после нескольких предупреждений и лишь потому, что протестующие не соблюдали установленный в Вашингтоне комендантский час.

Ранее стало известно, что Пентагон по приказу президента Дональда Трампа велел армии приготовить военную полицию для дислоцирования в Миннеаполис для подавления протестов и беспорядков.