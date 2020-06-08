Протесты в США: департамент полиции Миннеаполиса полностью расформирован
Городской совет Миннеаполиса, где при задержании полицейскими погиб афроамериканец Джордж Флойд, проголосовал за расформирование департамента полиции города.
Об этом сообщает местное издание Star Tribune, передает Цензор.НЕТ.
Количество голосов в поддержку этого решения, сообщили в городском совете, достаточно для того, чтобы в случае необходимости преодолеть вето мэра города Джейкоба Фрея. Ранее он выступал против этой инициативы.
Вместо департамента полиции будет создана специальная программа по общественной безопасности, которую будет координировать городской совет. Как конкретно она будет работать, пока неясно.
Напомним, в США в связи со смертью при задержании в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда возникла волна протестов. В Вашингтоне и еще в 40 крупных городах США ввели комендантский час.
Полиция разогнала протестующих у Белого дома газом и резиновыми пулями, чтобы Трамп выступил с речью и сфотографировался с Библией. В самом Белом доме заявили, что периметр был зачищен после нескольких предупреждений и лишь потому, что протестующие не соблюдали установленный в Вашингтоне комендантский час.
Ранее стало известно, что Пентагон по приказу президента Дональда Трампа велел армии приготовить военную полицию для дислоцирования в Миннеаполис для подавления протестов и беспорядков.
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Миннеаполис считается одним из самых прогрессивных городов США, которым десятилетиями руководили мэры-демократы, имеющие по уставу города полную власть над полицейским управлением. В городском совете также преобладают демократы.
- дармоїдськи нігери - дотаційники по безробіттю ( які і не шукають роботи - вона їм не потрібна ) які майже всі отримуючи по безробіттю близько тисячі баксів, ще промишляють незаконними речами - торгівля зброєю,наркотиками,ділери та перевізники у дупах та інші покидьки. До них приєдналися по тупості ще й чорні бомжі бо є привід розжитися мілкими грабунками.
- активісти організації "АнтиФа" яка вже як з'ясовано фінансується кацапами ФСБ. Ці просто відробляють бабло як тітушня та вчиняють побиття та погроми ,************ на це інших.
- звичайні тупі нігери без криміналу які просто тому що недорозвинені головою повелися на заклики не розбираючись. До них додалися білі ідіоти які просто хочуть до себе привернути увагу для піару.
- звичайні вуличні бандити які під шумок крадуть, та мародерять і яким до сраки хто там і за кого..
Звичайні американці які шанують свою країну, працюють на неї та пишаються Штатами - чекають від клоуна трампа рішучих дій які воно сцить робити бо просере вибори Байдену бо чорний люмпен не підтримає. А на людей які на собі тримають США - насрати. Потрібен електорат.
Ось це - правда. Все інше - абсолютне гівно.
Ну что тут неясного? Будет программа. Горсовет будет координировать. А бороться с черномазыми (не читать, это автоподстановка Гугл) преступниками на улицах будет полиция.