Протести у США: департамент поліції Міннеаполіса повністю розформовано
Міська рада Міннеаполіса, де під час затримання поліцейськими загинув афроамериканець Джордж Флойд, проголосувала за розформування департаменту поліції міста.
Про це повідомляє місцеве видання Star Tribune, передає Цензор.НЕТ.
Кількості голосів на підтримку цього рішення, повідомили в міській раді, достатньо для того, щоб у разі необхідності подолати вето мера міста Джейкоба Фрея. Раніше він виступав проти цієї ініціативи.
Замість департаменту поліції буде створено спеціальну програму з громадської безпеки, яку координуватиме міська рада. Як конкретно вона працюватиме, поки незрозуміло.
Нагадаємо, у США у зв'язку зі смертю під час затримання в Міннесоті афроамериканця Джорджа Флойда виникла хвиля протестів. У Вашингтоні та ще в 40 великих містах США запровадили комендантську годину.
Поліція розігнала протестувальників біля Білого дому газом і гумовими кулями, щоб Трамп виступив із промовою і сфотографувався з Біблією. У самому Білому домі заявили, що периметр був зачищений після кількох попереджень і лише тому, що протестувальники не дотримувалися встановленої у Вашингтоні комендантської години.
Раніше стало відомо, що Пентагон за наказом президента Дональда Трампа наказав армії приготувати військову поліцію для дислокації в Міннеаполіс для придушення протестів і заворушень.
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Миннеаполис считается одним из самых прогрессивных городов США, которым десятилетиями руководили мэры-демократы, имеющие по уставу города полную власть над полицейским управлением. В городском совете также преобладают демократы.
- дармоїдськи нігери - дотаційники по безробіттю ( які і не шукають роботи - вона їм не потрібна ) які майже всі отримуючи по безробіттю близько тисячі баксів, ще промишляють незаконними речами - торгівля зброєю,наркотиками,ділери та перевізники у дупах та інші покидьки. До них приєдналися по тупості ще й чорні бомжі бо є привід розжитися мілкими грабунками.
- активісти організації "АнтиФа" яка вже як з'ясовано фінансується кацапами ФСБ. Ці просто відробляють бабло як тітушня та вчиняють побиття та погроми ,************ на це інших.
- звичайні тупі нігери без криміналу які просто тому що недорозвинені головою повелися на заклики не розбираючись. До них додалися білі ідіоти які просто хочуть до себе привернути увагу для піару.
- звичайні вуличні бандити які під шумок крадуть, та мародерять і яким до сраки хто там і за кого..
Звичайні американці які шанують свою країну, працюють на неї та пишаються Штатами - чекають від клоуна трампа рішучих дій які воно сцить робити бо просере вибори Байдену бо чорний люмпен не підтримає. А на людей які на собі тримають США - насрати. Потрібен електорат.
Ось це - правда. Все інше - абсолютне гівно.
Ну что тут неясного? Будет программа. Горсовет будет координировать. А бороться с черномазыми (не читать, это автоподстановка Гугл) преступниками на улицах будет полиция.