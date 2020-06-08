Протести у США: департамент поліції Міннеаполіса повністю розформовано

Міська рада Міннеаполіса, де під час затримання поліцейськими загинув афроамериканець Джордж Флойд, проголосувала за розформування департаменту поліції міста.

Про це повідомляє місцеве видання Star Tribune, передає Цензор.НЕТ.

Кількості голосів на підтримку цього рішення, повідомили в міській раді, достатньо для того, щоб у разі необхідності подолати вето мера міста Джейкоба Фрея. Раніше він виступав проти цієї ініціативи.

Замість департаменту поліції буде створено спеціальну програму з громадської безпеки, яку координуватиме міська рада. Як конкретно вона працюватиме, поки незрозуміло.

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Нагадаємо, у США у зв'язку зі смертю під час затримання в Міннесоті афроамериканця Джорджа Флойда виникла хвиля протестів. У Вашингтоні та ще в 40 великих містах США запровадили комендантську годину.

Поліція розігнала протестувальників біля Білого дому газом і гумовими кулями, щоб Трамп виступив із промовою і сфотографувався з Біблією. У самому Білому домі заявили, що периметр був зачищений після кількох попереджень і лише тому, що протестувальники не дотримувалися встановленої у Вашингтоні комендантської години.

Раніше стало відомо, що Пентагон за наказом президента Дональда Трампа наказав армії приготувати військову поліцію для дислокації в Міннеаполіс для придушення протестів і заворушень.