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Протести у США: департамент поліції Міннеаполіса повністю розформовано

Протести у США: департамент поліції Міннеаполіса повністю розформовано

Міська рада Міннеаполіса, де під час затримання поліцейськими загинув афроамериканець Джордж Флойд, проголосувала за розформування департаменту поліції міста.

Про це повідомляє місцеве видання Star Tribune, передає Цензор.НЕТ.

Кількості голосів на підтримку цього рішення, повідомили в міській раді, достатньо для того, щоб у разі необхідності подолати вето мера міста Джейкоба Фрея. Раніше він виступав проти цієї ініціативи.

Замість департаменту поліції буде створено спеціальну програму з громадської безпеки, яку координуватиме міська рада. Як конкретно вона працюватиме, поки незрозуміло.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп наказав вивести з Вашингтона національну гвардію

Нагадаємо, у США у зв'язку зі смертю під час затримання в Міннесоті афроамериканця Джорджа Флойда виникла хвиля протестів. У Вашингтоні та ще в 40 великих містах США запровадили комендантську годину.

Поліція розігнала протестувальників біля Білого дому газом і гумовими кулями, щоб Трамп виступив із промовою і сфотографувався з Біблією. У самому Білому домі заявили, що периметр був зачищений після кількох попереджень і лише тому, що протестувальники не дотримувалися встановленої у Вашингтоні комендантської години.

Раніше стало відомо, що Пентагон за наказом президента Дональда Трампа наказав армії приготувати військову поліцію для дислокації в Міннеаполіс для придушення протестів і заворушень. 

Автор: 

протест (2397) США (22643)


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Топ коментарі
+15
Молодці. Бажаю мешканцям Мінеаполіса, особливо тим хто голосував за демократів, чим швидше відчути на собі усі принади спілкування з активістами BLM без поліцейського "проізволу". Дайош равєнство народов!
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08.06.2020 12:49
+15
Я вам доведу інформацію з перших рук. По перше багато хто нам брешуть про "законні протести" хто б що не казав. Законослухняні американці НЕ ПІДТРИМУЮТЬ цей шабаш. Там приймають участь декілька категорій :
- дармоїдськи нігери - дотаційники по безробіттю ( які і не шукають роботи - вона їм не потрібна ) які майже всі отримуючи по безробіттю близько тисячі баксів, ще промишляють незаконними речами - торгівля зброєю,наркотиками,ділери та перевізники у дупах та інші покидьки. До них приєдналися по тупості ще й чорні бомжі бо є привід розжитися мілкими грабунками.
- активісти організації "АнтиФа" яка вже як з'ясовано фінансується кацапами ФСБ. Ці просто відробляють бабло як тітушня та вчиняють побиття та погроми ,************ на це інших.
- звичайні тупі нігери без криміналу які просто тому що недорозвинені головою повелися на заклики не розбираючись. До них додалися білі ідіоти які просто хочуть до себе привернути увагу для піару.
- звичайні вуличні бандити які під шумок крадуть, та мародерять і яким до сраки хто там і за кого..
Звичайні американці які шанують свою країну, працюють на неї та пишаються Штатами - чекають від клоуна трампа рішучих дій які воно сцить робити бо просере вибори Байдену бо чорний люмпен не підтримає. А на людей які на собі тримають США - насрати. Потрібен електорат.
Ось це - правда. Все інше - абсолютне гівно.
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08.06.2020 13:06
+11
Протести у США: департамент поліції Міннеаполіса повністю розформовано - Цензор.НЕТ 6394
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08.06.2020 14:00
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Молодці. Бажаю мешканцям Мінеаполіса, особливо тим хто голосував за демократів, чим швидше відчути на собі усі принади спілкування з активістами BLM без поліцейського "проізволу". Дайош равєнство народов!
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08.06.2020 12:49 Відповісти
https://zbroya.info/ru/blog/16359_v-minnesote-kazhdyi-tretii-vladeet-oruzhiem-no-uroven-prestupnosti-pochemu-to-ne-rastet/ Ванька, не горячись, там ребята шутить не любят
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08.06.2020 13:04 Відповісти
Штат Миннесота управляется губернатором-демократом и считается одним из оплотов Демократической партии.

Миннеаполис считается одним из самых прогрессивных городов США, которым десятилетиями руководили мэры-демократы, имеющие по уставу города полную власть над полицейским управлением. В городском совете также преобладают демократы.
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08.06.2020 12:50 Відповісти
Це з плакатами проти расизму ті,попереднім президентом яких був темношкірий?Тоді їм терміново треба в Африку-там безліч темношкірих президентів.
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08.06.2020 12:50 Відповісти
"Міністр туризму, мистецтв і культури Гани Барбара Отенг-Гьясі: «Приїжджайте до Гани, якщо ви відчувають себе небажаними у США. Ми запрошуємо всіх наших братів і сестер додому. Гана ваш будинок. Африка - ваш будинок !!"
Протести у США: департамент поліції Міннеаполіса повністю розформовано - Цензор.НЕТ 8893
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08.06.2020 14:28 Відповісти
У нас все тихо (Вроцлав), это где такое сняли? Дебилов хватает . Будут буянить - получат по мордам.
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08.06.2020 14:18 Відповісти
эх, нет там наиэффективнейшего из министров...
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08.06.2020 12:55 Відповісти
Вони тільки чітко показують,хто має на цій трагедії зиск від підливання масла у вогонь.Але цікаво,що ще 15 липня 2017 року в цьому місті Америки 40-річну австралійсько-американську жінку Джастін Дамдон (народження Ruszczyk) вбив Мохамед Нуор, сомалійсько-американський офіцер поліції Міннеаполісу.Якщо зараз чорний злочинець загинув від білого поліцейського,то це абсолютно тільки помста,а не расизм.Проте у рік виборів президента,якщо по факту на сьогодні,кількість "мирних" "расистів",арештованих по всій Америці за вандалізм,грабежі,розбій перевищила вже 10-ть тисяч,то це іще й спланована байданутими ЗМІ радикалізація американського суспільсва проти конкурентів-республіканців.Тому ліберасти повинні й нести повну моральну та юридичну відповідальність за цю акцію,яка нічого спільного з демократією не має.Яка мародерам Біблія,де "Життя кожної людини безцінне"?Вони об неї витерли ноги,написавши "Чорне життя безцінне",бо воно в них насправді тільки чорне і є,незалежно від кольору шкіри.
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08.06.2020 13:26 Відповісти
они б еще баннер для всех бандитов США повесили "Добро пожаловать в Миннеаполис"
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08.06.2020 12:57 Відповісти
Протести у США: департамент поліції Міннеаполіса повністю розформовано - Цензор.НЕТ 620
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08.06.2020 12:59 Відповісти
Интересно, с Павлоградом они консультировались?
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08.06.2020 13:04 Відповісти
Я вам доведу інформацію з перших рук. По перше багато хто нам брешуть про "законні протести" хто б що не казав. Законослухняні американці НЕ ПІДТРИМУЮТЬ цей шабаш. Там приймають участь декілька категорій :
- дармоїдськи нігери - дотаційники по безробіттю ( які і не шукають роботи - вона їм не потрібна ) які майже всі отримуючи по безробіттю близько тисячі баксів, ще промишляють незаконними речами - торгівля зброєю,наркотиками,ділери та перевізники у дупах та інші покидьки. До них приєдналися по тупості ще й чорні бомжі бо є привід розжитися мілкими грабунками.
- активісти організації "АнтиФа" яка вже як з'ясовано фінансується кацапами ФСБ. Ці просто відробляють бабло як тітушня та вчиняють побиття та погроми ,************ на це інших.
- звичайні тупі нігери без криміналу які просто тому що недорозвинені головою повелися на заклики не розбираючись. До них додалися білі ідіоти які просто хочуть до себе привернути увагу для піару.
- звичайні вуличні бандити які під шумок крадуть, та мародерять і яким до сраки хто там і за кого..
Звичайні американці які шанують свою країну, працюють на неї та пишаються Штатами - чекають від клоуна трампа рішучих дій які воно сцить робити бо просере вибори Байдену бо чорний люмпен не підтримає. А на людей які на собі тримають США - насрати. Потрібен електорат.
Ось це - правда. Все інше - абсолютне гівно.
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08.06.2020 13:06 Відповісти
Протести у США: департамент поліції Міннеаполіса повністю розформовано - Цензор.НЕТ 6394
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08.06.2020 14:00 Відповісти
Все вірно, окрім одного: Антіфу фінансує сорос і це вже давно відомо. Про це свого часу розповідав Алекс Джонс у своїх Infowars, поки його канал з 1,5 підписників не закрили цукерберги. Кацапи тут ніяким боком. Не робіть путіна всесильним Сатаною. Воно просто мєлкій бєс.
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08.06.2020 21:37 Відповісти
Тіи правий,це дійсно нагадує .як у нас в Україні...
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27.11.2020 19:31 Відповісти
Коли там наші підтримувачі протестувальників,будуть цілувати ботинки афроамериканцям? Бо ж потрібно бути толерантним.
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08.06.2020 13:12 Відповісти
То есть они в самый разгар бунтов разогнали ментов по домам? Ну-ну.
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08.06.2020 13:12 Відповісти
белое ничтожное большинство
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08.06.2020 13:16 Відповісти
Цікаво, Флойда канонізують?
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08.06.2020 13:40 Відповісти
Протести у США: департамент поліції Міннеаполіса повністю розформовано - Цензор.НЕТ 9687
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08.06.2020 14:01 Відповісти
Мабуть, такі да.
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08.06.2020 21:39 Відповісти
при всем моем уважении к Бутусову, цензор, зачем вы постите х@йню типа "https://censor.net/video_news/3199460/politsiya_razognala_protestuyuschih_u_belogo_doma_gazom_i_rezinovymi_pulyami_chtoby_tramp_vystupil_s газом и резиновыми пулями, чтобы Трамп выступил с речью и сфотографировался с Библией"
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08.06.2020 14:27 Відповісти
Ніби копіюють Кагарлик. А ще в штаті Миннеаполис заборонено вільний продаж зброї як скажемо в штаті Арканзас, Вермонт чи Аляска і подібні, тому там такі ж "смілі" поліцаї, як в Кагарлику
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08.06.2020 15:55 Відповісти
будет создана специальная программа по общественной безопасности, которую будет координировать городской совет. Как конкретно она будет работать, пока неясно.Источник: https://censor.net/n3200647

Ну что тут неясного? Будет программа. Горсовет будет координировать. А бороться с черномазыми (не читать, это автоподстановка Гугл) преступниками на улицах будет полиция.
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08.06.2020 16:46 Відповісти
Звірі,газом та резиновими пулями ,мирних демонстрантів,вони ж ще діти,,не дивно,якщо почнуть шини палити та снайпери появляться....Щось нагадує.
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27.11.2020 19:28 Відповісти
 
 