УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4427 відвідувачів онлайн
Новини
9 839 107

Трамп наказав вивести з Вашингтона національну гвардію

Трамп наказав вивести з Вашингтона національну гвардію

Президент США Дональд Трамп наказав вивести зі столиці підрозділи національної гвардії, які були задіяні в охороні порядку під час масових акцій протесту.

Про це Трамп повідомив у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Я щойно віддав наказ нашої національної гвардії почати процес виведення військ із Вашингтона, округ Колумбія, оскільки тепер все перебуває під повним контролем", - написав Трамп.

Він зазначив, що бійці нацгвардії "відправляються додому, але за необхідності можуть швидко повернутися".

За словами президента, "вчора ввечері протестувальників було набагато менше, ніж очікувалося".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Американському підліткові, що 10 годин прибирав вулиці після протестів, подарували червоний Mustang і стипендію у коледжі

Одночасно в зв'язку з нормалізацією ситуації мер Нью-Йорка Білл де Блазіо оголосив про скасування комендантської години в місті на день раніше, ніж планувалося.

Комендантська година діяла з 8 вечора до 5 ранку і була введена в минулий понеділок на тлі протестів проти жорстокості поліції.

Як повідомлялося, губернатори 33 американських штатів і округу Колумбія задіяли в цілому 41,5 тис. резервістів національної гвардії для надання допомоги місцевим правоохоронним органам у зв'язку з масовими заворушеннями, пов'язаних із загибеллю Флойда.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США планують вивести з Німеччини війська, Берлін стурбований

В цілій низці американських міст, в тому числі в Вашингтоні, протести вилилися в безлади, акти вандалізму, підпали і пограбування магазинів, запеклі зіткнення з силами правопорядку.

протест (2397) США (22643) Трамп Дональд (5549)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+23
Дело не в том был он "нигером" или нет,-а в том что погиб человек. А вот то,что он неоднократно задерживался полицией,что был неоднократно судим,в том числе за вооруженный грабеж,что рассчитался поддельной купюрой,что был под воздействием наркотиков,что был инфицирован коронавирусом и что ранее угрожал своей беременной жене держа пистолет у её живота (!),-это ставит всех протестующих в очень мерзкое,позорное положение!
показати весь коментар
07.06.2020 19:27
+22
а москали уже спорили на сколько частей развалятся США . а они взяли и не развалились . вот облом
показати весь коментар
07.06.2020 19:25
+22
Выйдя через шесть лет из тюрьмы, Флойд встал на путь исправления и добился того, что по трагической оплошности, во время ареста за сбыт фальшивой купюры в состоянии наркотического опьянения, его придушил дебил-полицейский.

После этого последователи Флойда неделю грабили Америку и американцев.

В ходе грабежей погибло одиннадцать человек.

Среди них чернокожий полицейский, который пытался остановить грабителей.

Друзья, кто-нибудь знает его имя? Кто-нибудь знает, где его похоронили и когда? Кто-нибудь назвал его именем фонд или мемориал?

Америка больше не чествует героев. Америка сегодня чествует наркоманов и громил.
показати весь коментар
07.06.2020 19:38
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
они не протестующие
они мародеры и ****** 👎👎👎
показати весь коментар
07.06.2020 23:34 Відповісти
С какой стороны ни возьмись, афроамериканцы в США чувствуют себя хорошо - они вольны открывать любой бизнес, они имеют доступ к образованию, к участию в политической и культурной жизни. Им дали всё то же, что белые дали себе. А то, чего у них нет, даётся не людьми.(с)
показати весь коментар
07.06.2020 23:35 Відповісти
pgТрамп наказав вивести з Вашингтона національну гвардію - Цензор.НЕТ 6958
показати весь коментар
07.06.2020 23:37 Відповісти
вот вы бы с последнего пункта и начали..
показати весь коментар
07.06.2020 23:41 Відповісти
Зря Трамп поторопился
показати весь коментар
08.06.2020 02:33 Відповісти
Да бросьте, у нас в БЯ два умника: Дебилазио и *****, вообще, "обошлись" без НГ.
показати весь коментар
08.06.2020 08:41 Відповісти
Все рівно ліпше я купуватиму євро, а не долари.....
показати весь коментар
08.06.2020 07:04 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 