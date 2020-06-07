Трамп наказав вивести з Вашингтона національну гвардію

Президент США Дональд Трамп наказав вивести зі столиці підрозділи національної гвардії, які були задіяні в охороні порядку під час масових акцій протесту.

Про це Трамп повідомив у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Я щойно віддав наказ нашої національної гвардії почати процес виведення військ із Вашингтона, округ Колумбія, оскільки тепер все перебуває під повним контролем", - написав Трамп.

Він зазначив, що бійці нацгвардії "відправляються додому, але за необхідності можуть швидко повернутися".

За словами президента, "вчора ввечері протестувальників було набагато менше, ніж очікувалося".

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Одночасно в зв'язку з нормалізацією ситуації мер Нью-Йорка Білл де Блазіо оголосив про скасування комендантської години в місті на день раніше, ніж планувалося.

Комендантська година діяла з 8 вечора до 5 ранку і була введена в минулий понеділок на тлі протестів проти жорстокості поліції.

Як повідомлялося, губернатори 33 американських штатів і округу Колумбія задіяли в цілому 41,5 тис. резервістів національної гвардії для надання допомоги місцевим правоохоронним органам у зв'язку з масовими заворушеннями, пов'язаних із загибеллю Флойда.

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В цілій низці американських міст, в тому числі в Вашингтоні, протести вилилися в безлади, акти вандалізму, підпали і пограбування магазинів, запеклі зіткнення з силами правопорядку.