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Трамп приказал вывести из Вашингтона национальную гвардию

Трамп приказал вывести из Вашингтона национальную гвардию

Президент США Дональд Трамп приказал вывести из столицы подразделения национальной гвардии, которые были задействованы в охране порядка во время массовых акций протеста.

Об этом Трамп сообщил в Твиттере, информирует Цензор.НЕТ.

"Я только что отдал приказ нашей национальной гвардии начать процесс вывода войск из Вашингтона, округ Колумбия, поскольку теперь все находится под полным контролем", - написал Трамп.

Он отметил, что бойцы нацгвардии "отправляются домой, но при необходимости могут быстро вернуться".

По словам президента, "вчера вечером протестующих было гораздо меньше, чем ожидалось!".

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Одновременно в связи с нормализацией ситуации мэр Нью-Йорка Билл де Блазио объявил об отмене комендантского часа в городе на день раньше, чем планировалось.

Комендантский час действовал с 8 вечера до 5 утра и был введен в минувший понедельник на фоне протестов против жестокости полиции.

Как сообщалось, губернаторы 33 американских штатов и округа Колумбия задействовали в общей сложности 41,5 тыс. резервистов национальной гвардии для оказания помощи местным правоохранительным органам в связи с массовыми волнениями, связанным с гибелью Флойда.

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В целом ряде американских городов, в том числе в Вашингтоне, протесты вылились в беспорядки, акты вандализма, поджоги и разграбление магазинов, ожесточенные столкновения с силами правопорядка.

Автор: 

протест (5857) США (26511) Трамп Дональд (5139)


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Топ комментарии
+23
Дело не в том был он "нигером" или нет,-а в том что погиб человек. А вот то,что он неоднократно задерживался полицией,что был неоднократно судим,в том числе за вооруженный грабеж,что рассчитался поддельной купюрой,что был под воздействием наркотиков,что был инфицирован коронавирусом и что ранее угрожал своей беременной жене держа пистолет у её живота (!),-это ставит всех протестующих в очень мерзкое,позорное положение!
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07.06.2020 19:27
+22
а москали уже спорили на сколько частей развалятся США . а они взяли и не развалились . вот облом
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07.06.2020 19:25
+22
Выйдя через шесть лет из тюрьмы, Флойд встал на путь исправления и добился того, что по трагической оплошности, во время ареста за сбыт фальшивой купюры в состоянии наркотического опьянения, его придушил дебил-полицейский.

После этого последователи Флойда неделю грабили Америку и американцев.

В ходе грабежей погибло одиннадцать человек.

Среди них чернокожий полицейский, который пытался остановить грабителей.

Друзья, кто-нибудь знает его имя? Кто-нибудь знает, где его похоронили и когда? Кто-нибудь назвал его именем фонд или мемориал?

Америка больше не чествует героев. Америка сегодня чествует наркоманов и громил.
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07.06.2020 19:38
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они не протестующие
они мародеры и ****** 👎👎👎
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07.06.2020 23:34 Ответить
С какой стороны ни возьмись, афроамериканцы в США чувствуют себя хорошо - они вольны открывать любой бизнес, они имеют доступ к образованию, к участию в политической и культурной жизни. Им дали всё то же, что белые дали себе. А то, чего у них нет, даётся не людьми.(с)
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07.06.2020 23:35 Ответить
pgТрамп наказав вивести з Вашингтона національну гвардію - Цензор.НЕТ 6958
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07.06.2020 23:37 Ответить
вот вы бы с последнего пункта и начали..
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07.06.2020 23:41 Ответить
Зря Трамп поторопился
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08.06.2020 02:33 Ответить
Да бросьте, у нас в БЯ два умника: Дебилазио и *****, вообще, "обошлись" без НГ.
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08.06.2020 08:41 Ответить
Все рівно ліпше я купуватиму євро, а не долари.....
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08.06.2020 07:04 Ответить
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