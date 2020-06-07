Трамп приказал вывести из Вашингтона национальную гвардию

Президент США Дональд Трамп приказал вывести из столицы подразделения национальной гвардии, которые были задействованы в охране порядка во время массовых акций протеста.

Об этом Трамп сообщил в Твиттере, информирует Цензор.НЕТ.

"Я только что отдал приказ нашей национальной гвардии начать процесс вывода войск из Вашингтона, округ Колумбия, поскольку теперь все находится под полным контролем", - написал Трамп.

Он отметил, что бойцы нацгвардии "отправляются домой, но при необходимости могут быстро вернуться".

По словам президента, "вчера вечером протестующих было гораздо меньше, чем ожидалось!".

Читайте на Цензор.НЕТ: Американскому подростку, 10 часов убиравшему улицы после протестов, подарили красный Mustang и стипендию в колледже

Одновременно в связи с нормализацией ситуации мэр Нью-Йорка Билл де Блазио объявил об отмене комендантского часа в городе на день раньше, чем планировалось.

Комендантский час действовал с 8 вечера до 5 утра и был введен в минувший понедельник на фоне протестов против жестокости полиции.

Как сообщалось, губернаторы 33 американских штатов и округа Колумбия задействовали в общей сложности 41,5 тыс. резервистов национальной гвардии для оказания помощи местным правоохранительным органам в связи с массовыми волнениями, связанным с гибелью Флойда.

Также на Цензор.НЕТ: Протесты в США поддерживает контролируемая Москвой группа влияния в Гане, - CNN

В целом ряде американских городов, в том числе в Вашингтоне, протесты вылились в беспорядки, акты вандализма, поджоги и разграбление магазинов, ожесточенные столкновения с силами правопорядка.