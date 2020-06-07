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США планують вивести з Німеччини війська, Берлін стурбований

США планують вивести з Німеччини війська, Берлін стурбований

Влада Німеччини стурбована через плани Вашингтона вивести з території ФРН частину своїх військ.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радіо Свобода".

"Німецько-американські відносини можуть відчути серйозний вплив такого рішення президента США", - заявив Петер Бейер, головний чиновник Німеччини з питань відносин із США та Канадою.

Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас підкреслив, що обидві країни зацікавлені в тісній співпраці.

"Якщо буде виведення якихось американських військових, ми візьмемо це до уваги. Ми близькі партнери в трансатлантичному альянсі. Але це складно", - сказав Маас.

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Перед цим видання The Wall Street Journal і Der Spiegel повідомили, що президент США Дональд Трамп планує вивести американські війська з Німеччини.

За даними WSJ, американська сторона планує забрати до 9 500 своїх військових. Водночас Der Spiegel пише, що пізніше цьогоріч США можуть вивести від 5 000 до 15 000 своїх військ. Зараз на території Німеччини перебувають близько 34 000 американських солдатів.

Трамп неодноразово скаржився, що Німеччина як член НАТО не виконує своїх зобов'язань і не витрачає на оборону два відсотки свого ВВП. Уряд канцлера Ангели Меркель зобов'язався збільшити свої оборонні витрати, але цілі у два відсотки, ймовірно, не вдасться досягти до 2030 року.

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Тим часом Польща висловила сподівання, що частина американських військ перекинуть із Німеччини на її територію.

Автор: 

Німеччина (7336) США (22643) Гайко Маас (201)


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Топ коментарі
+77
Як будувати всякі північні потоки - це з кацапами, а як захищати себе - то "Америка памагі". Потрібно обрати якийсь один стілець.
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07.06.2020 14:57
+62
Возможно рыжий идиот прав. Европа сильно разжирела и расслабилась. Мышей совсем не ловит.
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07.06.2020 14:57
+58
Так они самые хитрошопые .И турбины в Крым продали в обход собственных санкций совершенно случайно ((
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07.06.2020 15:02
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Германії самій би протриматись без ЄСу....
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08.06.2020 08:56 Відповісти
Поляки говорят:-Мы за ценой не постоим!
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07.06.2020 15:10 Відповісти
Я бы в Молдову отправил, там винограда много.
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07.06.2020 15:42 Відповісти
хай да нас едуць - у нас бульбачка вельмі смачная
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07.06.2020 16:17 Відповісти
А я бы тебя отправил бы... хотя ты и так там.
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07.06.2020 19:00 Відповісти
Почему Польша может платить эти 2% процента, а Германия импотентна сделать это?
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08.06.2020 09:10 Відповісти
Може наші, українські, заміщать ?
🤣
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07.06.2020 15:12 Відповісти
їм ніколи, пиво на краснай площі само себе за гривні не купить
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08.06.2020 22:33 Відповісти
Європа повинна сама збільшувати військовий бюджет.
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07.06.2020 15:13 Відповісти
ГЕЙропа прогнила в КУЙловских долярах.
Військобий бюджет, могут нарастить только Бриты, которые во Вторую Мировую, на пару с Пиндосами, дали просраться хитлеру. НО! К сожалению, а может быть и нет, они вышли из этой прокацапской тухлятины.
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07.06.2020 15:19 Відповісти
Как только рыжий упырь звонит своему куратору-хозяину,так что то подобное происходит,то этот му@ак с дохлой рыжей лисой на голове НАТО распускает,то саммиты срывает,то войска из Сирии выводит......!!!
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07.06.2020 15:14 Відповісти
Старая шлюха маркрэль и закадычный дружбан ********* пьют шампанское, которое поставил им *************** КУЙло!!! Миратворцы из ********** уже чистят кирзачи гуталином и готовы нести вахту, забирая лисапеды и насилуя немок, снимая унитазы и ковры со стен.
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07.06.2020 15:15 Відповісти
Бугага. Немцы не хотят кацапских войск. А гонору то сколько было😷
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07.06.2020 15:16 Відповісти
Да никогда не выведут,иначе через пять лет в бундесе будут иметь большинство нацсоцы,через десять война Германии с Польшей за исконно немецкие территории,через одинадцать капитуляция Франции,через пятнадцать высадка американских войск в Европе для очередного освобождения её от очередного немецкого захвата.
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07.06.2020 15:19 Відповісти
Відсип травички..🙃
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07.06.2020 15:26 Відповісти
Да никогда не выведут,иначе через пять лет в бундесе будут иметь большинство нацсоцы,
ядерное оружие и средства доставки....
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07.06.2020 20:38 Відповісти
США планируют вывести из Германии войска, Берлин озабочен - Цензор.НЕТ 909
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07.06.2020 15:22 Відповісти
Підтримую! Єврощурі хочуть мати гешефти з кацапами і той самий час, вимагають щоб Америка утримувала там свої війська для захисту від...кацапів?!
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07.06.2020 15:26 Відповісти
Єврощурі хочуть мати гешефти з кацапами і той самий час, вимагають щоб Америка утримувала там свої війська для захисту від...кацапів?!
Ну ведь Украина оказывает РФ платные услуги, торгует с ней, имеет гешефты по газу и углю, и одновременно требует, чтоб Запад накладывал на РФ санкции в ущерб себе?
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07.06.2020 20:41 Відповісти
все вам, кремлядям, в Україні не подобається. Нащо тоді зазіхаєте?
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08.06.2020 08:42 Відповісти
Ого. Воронєж нарешті розслабиться?
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07.06.2020 15:36 Відповісти
***** аплодирует стоя рыжей Гниде
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07.06.2020 15:46 Відповісти
рашистское куйло ,с Калининграда плечо шмаркле подставить мигом.
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07.06.2020 15:46 Відповісти
Может пора бы Украине уже все таки начать восстанавливать свой ядерный потенциал или как в анекдоте, еще рано? А потом Ой!!! А мы не знали, памагите нам, спасите!!! Всеобщая демобилизация с ружьями и вилами против разейских танков и самолетов
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07.06.2020 15:50 Відповісти
Никаких вил уже не будет. Казламордым ничего не светит у нас. Пусть Беларусь переживает теперь
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07.06.2020 16:47 Відповісти
Ой .... НЕ согласен с вами !! Ай-ай-ай !
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07.06.2020 19:44 Відповісти
Это нужно было делать давно .Сразу после оккупации Крыма .Шоколадный Кнур обоsрался 10 раз и побежал жаловаться американцам .А американцы решили половить рыбку в мутной водице , если ставок с этой водицей вернуть законным владельцам ( то есть нам) не выходит
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07.06.2020 19:49 Відповісти
Может пора бы Украине уже все таки начать восстанавливать свой ядерный потенциал

Поздно пить боржоми - промышленность тю-тю, СМИ пишут как о достижении о поставке в СБУ аж шести БТР с - представляете - украинскими пулеметами!!!! Откат ТЕХНИЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ на сто лет - этим можно было гордится во время 1МВ.
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07.06.2020 20:46 Відповісти
А чего боится Германия? Неужели своих российских партнеров?!!
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07.06.2020 16:05 Відповісти
скорее окружающих соседей, в европе исторически непрерывные войны, это последнее столетие все затихло, но чем дольше пружину сжимаешь - тем сильнее она разожмется в итоге, а как показывает практика - нато не регулирует внутренние конфликты между членами нато, турция и греция тому пример, там как раз буча начинается вокруг кипра
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07.06.2020 16:39 Відповісти
Да! Венгрия, Австрия и Люксембург нападут на Германию и пинками загонят Бундесвер в вагоны и отправят в Сибирь к доброму дедушке Ху.
А если еще и Бельгия вмешается, то тогда все вместе армии разбегутся со словами: Бл., нам капец, это же БЕЛЬГИЯ!!!1
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07.06.2020 17:27 Відповісти
у франции армия куда сильнее германской и разногласия со времен царя гороха, ну это так, из того что на виду
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07.06.2020 17:50 Відповісти
Да и у Гондураса армия куда сильней, я-я

США планують вивести з Німеччини війська, Берлін стурбований - Цензор.НЕТ 2052
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07.06.2020 18:06 Відповісти
у франции армия куда сильнее германской и разногласия со
Какие цели у возможной войны? минусов море, а какие плюсы?
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07.06.2020 20:49 Відповісти
Да! Венгрия, Австрия и Люксембург нападут на Германию и пинками загонят Бундесвер

Точно рыбки гуппи, как будто ни 1мировой, ни 2мировой не было...
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07.06.2020 20:48 Відповісти
не, ну быть всякое может. могут повторить, только сперва Рашку нужно развалить, что все зассут делать.

вон, трампщина даже Австралии продает Ф-35 с урезанными ТТХ. это что - Австралия нападет с 50-ю самолетами и захватит трампщину? чего боятся то?
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07.06.2020 21:12 Відповісти
это что - Австралия нападет с 50-ю самолетами и захватит трампщину? чего боятся то?
Вероятно, дипломатия, старый прием, стратегема № 7. "Извлечь нечто из ничего". Вот видите, мы даже Австралии урезаем ТТХ, а к вам полное доверие, но если вам не урезать, то Австралия обидится.....

"чтобы продать что-то ненужное, нужно сначала купить что-то ненужное"
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07.06.2020 21:22 Відповісти
то есть за последние 100 лет ни водной войне они не участвовали ? как и италия, греция и прочие "мирные" страны ? то что они пока что находятся под оккупацией сша и временно вынуждены сидеть смирно - так это временно, мировой жандарм практически тю тю
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08.06.2020 08:37 Відповісти
ога, оккупация - чуть не обосрались когда оккупанты вон, уходят. ты думаешь сейчас кому-то выгодно воевать? в любой стране подорви химзавод и война принесет победившему маловато пользы+санкции и прочее
вот чет такое как Венгрия может рыпнуться против чего-то такого как Румыния, а норм. люди не будут между собой воевать, даже те которых 2 раза за сто лет опустили
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08.06.2020 08:50 Відповісти
А не могли бы Штаты ввести к нам то, что выводят от немцев?
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07.06.2020 16:44 Відповісти
Агент Козырь, оно же Дерьмак будет против.
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07.06.2020 18:24 Відповісти
.Вывести войска в Польшу а хитрожопые немцы пускай сами крутятся.Пусть Германия целуется в десна с пуйлом за свои деньги. Пришло время выбирать с кем они.
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07.06.2020 16:53 Відповісти
никто нас не защитит кроме сами себя
все будут ,, сильно ,, озабочены
надо иметь современную мобильную армию
не по стандартам НАТО а на уровне
лучших мировых достижений
армия должна быть готовой
провести мобилизацию и не с оружием СССР
а хорошо подготовленных резервистов
/пример Израиль /
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07.06.2020 16:55 Відповісти
примеру твоему только трамписты вываливают за год на оружие столько сколько весь бюджет ВСУ. пример твой размером с Крым.
ИгорьЛ, это Вы?
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07.06.2020 21:14 Відповісти
вопрос бабла. Если Фрау согласилась бы платить US за содержание этих баз и GI -рыжий барыга согласился бы . Но пока зелёные человечки с калашами не начнут лузгать семки на Мариенплатц и давать песты оборзевшим мордатым "беженцам"-бармалеям - бундессоплежуи не почешутся
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07.06.2020 16:56 Відповісти
Nado platyt za soderzanyja soldat zyljio, ix kormit straxovka.Zarplati tak neplatyt soldatam eto amerikansi dolzni platyt
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07.06.2020 17:05 Відповісти
Немцы ждали вывода оккупационных войск 70 лет. Кто-то думает, что их это расстроит?
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07.06.2020 17:08 Відповісти
Окупационньіе войска из Германии вьівели 31. августа 1994 года
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07.06.2020 20:20 Відповісти
Окупационньіе войска из Германии вьівели 31. августа 1994 года
Имеет ли ФРГ реально право и возможность сделать свое ЯО и ракеты после вывода окуп войск 31,8,94? Если нет, то почему? на бумажки не ссылайтесь - Пакистан, Индия ими подтерлись.
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07.06.2020 20:54 Відповісти
Я в принципе против распространения ЯО, но если оно есть у таких стран как Индия, Китай, Пакистан, в будущем возможно появится и у Ирана, то почему бьі и Германии не иметь свое ЯО. Да, имеет право
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07.06.2020 21:21 Відповісти
то почему бьі и Германии не иметь свое ЯО.
Потому что появление ЯО у Германии и Японии - это реальное окончание послевоенного периода 2МВ, который является периодом доминирования Штатов. Вот с этим - послевоенным доминированием - Штаты никак не могут расстаться. Появление ЯО у Германии и Японии для Штатов означает, что они в любой момент могут услышать: "большое спасибо, а дальше как-нибудь обойдемся без вашего ядерного зонтика и будем вести свою политику". Штаты потому и индифферентно отнеслись к появлению ЯО у Пакистана и Индии, что это никак не затрагивало отношения со Штатами.
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07.06.2020 21:33 Відповісти
США вьійдя победителем из второй мировой войньі не уничтожили своих побежденньіх противников, а восстановили их єкономики и интегрировали их в новьіх мировой порядок, в отличие от совка. Европа от присутствия США только вьіиграла. Противником наличия ЯО у Германии скорее всего вьіступит сама Европа, и прежде всего Франция и Великобритания.
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08.06.2020 00:56 Відповісти
США вьійдя победителем из второй мировой войньі не уничтожили своих побежденньіх противников, а восстановили их єкономики и интегрировали их в новьіх мировой порядок,
Верно, Штаты сделали вывод из Версальского мира, создавшего опору фашизму в народе.

в отличие от совка.
СССР после победы не смог стать мировым жандармом, хоть и пытался.
Европа от присутствия США только вьіиграла.
Верно, но это время прошло. Штаты сворачивают присутствие - ресурсов не хватает, воленс-неволенс Европе или придется самой о себе заботится, или будет новый папик, скорее - Китай. Или сам, или тебя.
Противником наличия ЯО у Германии скорее всего вьіступит сама Европа, и прежде всего Франция и Великобритания.

Тоже верно. Только смогут ли Франция и Англия потянуть оборону? Потому что если совместная оборона, то равные права, а иначе "лебедь, рак и щука"
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08.06.2020 09:58 Відповісти
Ей надо предложить организовать там военную базу РФ. Тогда американцы не то что войска оставят - нарастят контингент...
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07.06.2020 17:09 Відповісти
Чото я такого ещё не видал. чтобы охрана сама платила , например рынку за его охрану
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07.06.2020 17:11 Відповісти
пусть лучше в Украине свои базы поставят США.
а немцы с кацапсней дружат
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07.06.2020 17:35 Відповісти
Украина с кацапней, к сожалению, тоже дружит, каждьій второй президент Украиньі хочет лечь под русню
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07.06.2020 19:51 Відповісти
пусть лучше в Украине свои базы поставят США.
Неистребимые мрии, что добрый дядя будет умирать за Украину.
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07.06.2020 20:55 Відповісти
15-ть тисяч цих американців в Україну-і буде порядок.А оплату знімати з офшорних рахунків українських мародерів шоколадно-колорадних та зелено-каломойних-тоді навіть НАТО не треба.
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07.06.2020 19:10 Відповісти
Думаю, що частину підряду віддав би Ердогану. Тиждень роботи Байкантарам і російські лапті рясно б засіяли змучені черноземи Донбасу...
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07.06.2020 20:42 Відповісти
15-ть тисяч цих американців в Україну-і буде порядок.
Зачем тогда на этой территории эти туземцы?
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07.06.2020 20:57 Відповісти
Кацапсвин путлер на 1/8-ій частині планети має 140 млн. кріпаків,замість 3,5 млрд. ідентичної території сусідів,та ще й хоче,козел в чужі городи лізти?
А Україні цей окупант-рашист потрібний?Гнати ординця за Урал!
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08.06.2020 00:41 Відповісти
Чтоб занимались тем чем умеют. Работали на заводах, фабриках и сельском хозяйстве, в науке и инжинерии. За достойные зарплаты.
15 000 американцев нужны лишь чтобы управлять и учить управлению обществом.
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08.06.2020 10:07 Відповісти
Чтоб занимались тем чем умеют. Работали на заводах, фабриках и сельском хозяйстве, в науке и инжинерии. За достойные зарплаты.
15 000 американцев нужны лишь чтобы управлять и учить управлению обществом.
Те вернутся к классике: в конце 19 века 700 английских чиновников и 70 тыс солдат управляли Индией с 300 млн населением. Возможно, дело на Украине к тому и идет.
Но вот с достойными зарплатами..... не уверен.
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08.06.2020 14:20 Відповісти
В конце 19 века. И британских.
Америкосы в отличие от британцев, россиянцев и прочих имперцев ведут себя иначе.
Взгляни на Японию, Южную Корею, Гаваи, Сингапур и прочие регионы попавшие в 20 веке в управление американцам. У всех достойные зарплаты. Американцам это выгодно, т.к. чем больше ВВП их союзников тем они сильнее.
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08.06.2020 14:42 Відповісти
Взгляни на Японию, Южную Корею, Гаваи, Сингапур и прочие регионы попавшие в 20 веке в управление американцам.
Мечты о хорошем хозяине. Это следующая ступень - о независимости и суверенитете Украины уже не вспоминаем.
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08.06.2020 20:07 Відповісти
Япония, Южная Корея, Гаваи и Сингапур - это богатые, независимые и суверенные государства.
В том-то и цимес что америкосы никогда не пытаются стать "хозяевами". Им не нужны рабы. Им нужны партнеры. А партнером может быть только независимое и суверенное государство.
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09.06.2020 17:32 Відповісти
В том-то и цимес что америкосы никогда не пытаются стать "хозяевами".
История Латинской Америки вам как пособие, что "америкосы никогда не пытаются стать "хозяевами" и "Им нужны партнеры". Типичный пример - высказывания о "наш сукин сын".
А партнером может быть только независимое и суверенное государство.
Привет вам из Панамы, Гватемалы, Ирака, Ливии, Венесуэлы )))))

1. Украина уже не независимое и не суверенное государство.
2. У Украины отнята возможность вернуть себе суверенитет. ЮКоряя, Япония поднялись на развитии промышленности, для чего ориентировали её на экспорт: судостроение, автостроение, электроника, быт техника. Мало того, что на Украине промышленность легла, и Украине реально запрещено стимулировать свой экспорт: создание экспрортного агентства запрещено, а именно такие агенсттва существуют практ во всех странах и обеспечивают возможность слабым странам сконцентрироваться на неск перспективных отраслях, давая им преференции. Но это- увы уже перекрыли.
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09.06.2020 18:16 Відповісти
- Англо-саксонские штаты не имеют совершенно никакого отношения к испано-португальскому миру Латинской Америки.
- Далее приведенный список просто клинический. Украина - 3 000 ВВП на душу населения. Встающая с кален Расеюшка - 10 000 ВВП на душу населения. Панама - 15 000 ВВП на душу населения. В общем, Панама - далеко не бедная страна экономику которой создали штаты.
Гватемала и Венесуэлла - центры наркопроизводства к которым США не имеет отношения. Ирак - тоталитарное государство которое также как и РФ заслужило санкции. Ливия - тоталитарное государство руководитель которого получил по заслугам. А последующий конфликт в Ливии - это следствие нахождения там ЧВК "Вагнера". Когда Ливийцы выбьют оттуда россиян они вздохнут свободно. Однако, список неполный. Чтобы он стал полный тебе еще надо было бы пожаловаться дескать "пиндосы и на расеюшку санкции-то наложили". Потому что расеюшка как раз в одном списке с Гватемалой, Ираком, Ливией, Сирией и Венесуэллой стоит
- В остальном, российские олигофрены городят чущь об украине уже более 300 лет. У нас на эту чушь исторический иммунитет давно сложился. Если бы ты был в украине и сказал бы мне это лично я бы просто тебя отметелил до потери пульса за посягательство на суверенитет и целостность моего государства. Поэтому кукарекая из мокселя под чужим ай-пи думай хотя бы что говоришь
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10.06.2020 09:42 Відповісти
Англо-саксонские штаты не имеют совершенно никакого отношения к испано-португальскому миру Латинской Америки.

Почему же не имеют? "Это - сукин сын, но это наш сукин сын" сказал некий англо-сакс о человеке из испано-португальсго мира ))))

В общем, Панама - далеко не бедная страна экономику которой создали штаты.
Те о независимости Украины вы уже стараетесь не вспоминать. Главное, что хозяин Украине попался добрый. Печально.
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10.06.2020 13:48 Відповісти
Ну как можно быть настолько тупым-то? Панама - независимая страна. К тому же, оффшор.
А на счет фразы... Верно она была сказана, т.к. была сказана человеком презирающим гомососов относительно человека топчущего гомососов. В этом смысле для украинцев американцы - "наши люди".
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10.06.2020 23:26 Відповісти
Первый признак ватяни - это то что он свои собственные идеалы (в том числе мечты о хорошем хозяине) пытается экстраполировать на совершенно иные, свободные цивилизации. Как бы он АйПи не менял, какими бы программами не пользовался, а его гомососская сущность подванивает этим за версту.
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09.06.2020 17:35 Відповісти
Меркель поиграла в Маргарет Тэтчер но умишком не вышла.
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07.06.2020 19:18 Відповісти
В сети уже были предложения принять американских военных на украинской земле. Народ предлагал брать их на постой в собственные дома - где по одному, где по два. 😎 Главное, чтобы они обезьян из паРаши держали на коротком поводке.
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07.06.2020 19:20 Відповісти
мечты идиотов.
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07.06.2020 23:52 Відповісти
намек фрау комсомолке более чем понятный: либо сосете трубу кацапов, либо военная поддержка штатов. и рыбку съесть, и на фаллоимитатор не сесть хрен получится у рейхканцелярии.
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07.06.2020 19:32 Відповісти
Трампопон продажная девка путинизма. Выводит войска из Германии, предлагает помощь в Норильске, приглашает на саммит ведущих стран, прячась в бункере " мило побеседовал" с Пукиным ( и это все за последние несколько дней).. У кого то есть сомнения.. у меня нет.
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07.06.2020 22:15 Відповісти
В 45 американцы и совки вводили войска в Германию и Берлин был недоволен.
В 1990 году совки вывели войска из Германии и Берлин объявил этот день праздником.
В 2020 американцы выводят войска из Германии и Берлин опять не доволен.
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08.06.2020 10:05 Відповісти
Але неглибоко.
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08.06.2020 22:34 Відповісти
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