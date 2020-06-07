США планують вивести з Німеччини війська, Берлін стурбований

Влада Німеччини стурбована через плани Вашингтона вивести з території ФРН частину своїх військ.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радіо Свобода".

"Німецько-американські відносини можуть відчути серйозний вплив такого рішення президента США", - заявив Петер Бейер, головний чиновник Німеччини з питань відносин із США та Канадою.

Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас підкреслив, що обидві країни зацікавлені в тісній співпраці.

"Якщо буде виведення якихось американських військових, ми візьмемо це до уваги. Ми близькі партнери в трансатлантичному альянсі. Але це складно", - сказав Маас.

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Перед цим видання The Wall Street Journal і Der Spiegel повідомили, що президент США Дональд Трамп планує вивести американські війська з Німеччини.

За даними WSJ, американська сторона планує забрати до 9 500 своїх військових. Водночас Der Spiegel пише, що пізніше цьогоріч США можуть вивести від 5 000 до 15 000 своїх військ. Зараз на території Німеччини перебувають близько 34 000 американських солдатів.

Трамп неодноразово скаржився, що Німеччина як член НАТО не виконує своїх зобов'язань і не витрачає на оборону два відсотки свого ВВП. Уряд канцлера Ангели Меркель зобов'язався збільшити свої оборонні витрати, але цілі у два відсотки, ймовірно, не вдасться досягти до 2030 року.

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Тим часом Польща висловила сподівання, що частина американських військ перекинуть із Німеччини на її територію.