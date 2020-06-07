США планують вивести з Німеччини війська, Берлін стурбований
Влада Німеччини стурбована через плани Вашингтона вивести з території ФРН частину своїх військ.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радіо Свобода".
"Німецько-американські відносини можуть відчути серйозний вплив такого рішення президента США", - заявив Петер Бейер, головний чиновник Німеччини з питань відносин із США та Канадою.
Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас підкреслив, що обидві країни зацікавлені в тісній співпраці.
"Якщо буде виведення якихось американських військових, ми візьмемо це до уваги. Ми близькі партнери в трансатлантичному альянсі. Але це складно", - сказав Маас.
Перед цим видання The Wall Street Journal і Der Spiegel повідомили, що президент США Дональд Трамп планує вивести американські війська з Німеччини.
За даними WSJ, американська сторона планує забрати до 9 500 своїх військових. Водночас Der Spiegel пише, що пізніше цьогоріч США можуть вивести від 5 000 до 15 000 своїх військ. Зараз на території Німеччини перебувають близько 34 000 американських солдатів.
Трамп неодноразово скаржився, що Німеччина як член НАТО не виконує своїх зобов'язань і не витрачає на оборону два відсотки свого ВВП. Уряд канцлера Ангели Меркель зобов'язався збільшити свої оборонні витрати, але цілі у два відсотки, ймовірно, не вдасться досягти до 2030 року.
Тим часом Польща висловила сподівання, що частина американських військ перекинуть із Німеччини на її територію.
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Військобий бюджет, могут нарастить только Бриты, которые во Вторую Мировую, на пару с Пиндосами, дали просраться хитлеру. НО! К сожалению, а может быть и нет, они вышли из этой прокацапской тухлятины.
ядерное оружие и средства доставки....
Ну ведь Украина оказывает РФ платные услуги, торгует с ней, имеет гешефты по газу и углю, и одновременно требует, чтоб Запад накладывал на РФ санкции в ущерб себе?
Поздно пить боржоми - промышленность тю-тю, СМИ пишут как о достижении о поставке в СБУ аж шести БТР с - представляете - украинскими пулеметами!!!! Откат ТЕХНИЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ на сто лет - этим можно было гордится во время 1МВ.
А если еще и Бельгия вмешается, то тогда все вместе армии разбегутся со словами: Бл., нам капец, это же БЕЛЬГИЯ!!!1
Какие цели у возможной войны? минусов море, а какие плюсы?
Точно рыбки гуппи, как будто ни 1мировой, ни 2мировой не было...
вон, трампщина даже Австралии продает Ф-35 с урезанными ТТХ. это что - Австралия нападет с 50-ю самолетами и захватит трампщину? чего боятся то?
Вероятно, дипломатия, старый прием, стратегема № 7. "Извлечь нечто из ничего". Вот видите, мы даже Австралии урезаем ТТХ, а к вам полное доверие, но если вам не урезать, то Австралия обидится.....
"чтобы продать что-то ненужное, нужно сначала купить что-то ненужное"
вот чет такое как Венгрия может рыпнуться против чего-то такого как Румыния, а норм. люди не будут между собой воевать, даже те которых 2 раза за сто лет опустили
все будут ,, сильно ,, озабочены
надо иметь современную мобильную армию
не по стандартам НАТО а на уровне
лучших мировых достижений
армия должна быть готовой
провести мобилизацию и не с оружием СССР
а хорошо подготовленных резервистов
/пример Израиль /
ИгорьЛ, это Вы?
Имеет ли ФРГ реально право и возможность сделать свое ЯО и ракеты после вывода окуп войск 31,8,94? Если нет, то почему? на бумажки не ссылайтесь - Пакистан, Индия ими подтерлись.
Потому что появление ЯО у Германии и Японии - это реальное окончание послевоенного периода 2МВ, который является периодом доминирования Штатов. Вот с этим - послевоенным доминированием - Штаты никак не могут расстаться. Появление ЯО у Германии и Японии для Штатов означает, что они в любой момент могут услышать: "большое спасибо, а дальше как-нибудь обойдемся без вашего ядерного зонтика и будем вести свою политику". Штаты потому и индифферентно отнеслись к появлению ЯО у Пакистана и Индии, что это никак не затрагивало отношения со Штатами.
Верно, Штаты сделали вывод из Версальского мира, создавшего опору фашизму в народе.
в отличие от совка.
СССР после победы не смог стать мировым жандармом, хоть и пытался.
Европа от присутствия США только вьіиграла.
Верно, но это время прошло. Штаты сворачивают присутствие - ресурсов не хватает, воленс-неволенс Европе или придется самой о себе заботится, или будет новый папик, скорее - Китай. Или сам, или тебя.
Противником наличия ЯО у Германии скорее всего вьіступит сама Европа, и прежде всего Франция и Великобритания.
Тоже верно. Только смогут ли Франция и Англия потянуть оборону? Потому что если совместная оборона, то равные права, а иначе "лебедь, рак и щука"
а немцы с кацапсней дружат
Неистребимые мрии, что добрый дядя будет умирать за Украину.
Зачем тогда на этой территории эти туземцы?
А Україні цей окупант-рашист потрібний?Гнати ординця за Урал!
15 000 американцев нужны лишь чтобы управлять и учить управлению обществом.
15 000 американцев нужны лишь чтобы управлять и учить управлению обществом.
Те вернутся к классике: в конце 19 века 700 английских чиновников и 70 тыс солдат управляли Индией с 300 млн населением. Возможно, дело на Украине к тому и идет.
Но вот с достойными зарплатами..... не уверен.
Америкосы в отличие от британцев, россиянцев и прочих имперцев ведут себя иначе.
Взгляни на Японию, Южную Корею, Гаваи, Сингапур и прочие регионы попавшие в 20 веке в управление американцам. У всех достойные зарплаты. Американцам это выгодно, т.к. чем больше ВВП их союзников тем они сильнее.
Мечты о хорошем хозяине. Это следующая ступень - о независимости и суверенитете Украины уже не вспоминаем.
В том-то и цимес что америкосы никогда не пытаются стать "хозяевами". Им не нужны рабы. Им нужны партнеры. А партнером может быть только независимое и суверенное государство.
История Латинской Америки вам как пособие, что "америкосы никогда не пытаются стать "хозяевами" и "Им нужны партнеры". Типичный пример - высказывания о "наш сукин сын".
А партнером может быть только независимое и суверенное государство.
Привет вам из Панамы, Гватемалы, Ирака, Ливии, Венесуэлы )))))
1. Украина уже не независимое и не суверенное государство.
2. У Украины отнята возможность вернуть себе суверенитет. ЮКоряя, Япония поднялись на развитии промышленности, для чего ориентировали её на экспорт: судостроение, автостроение, электроника, быт техника. Мало того, что на Украине промышленность легла, и Украине реально запрещено стимулировать свой экспорт: создание экспрортного агентства запрещено, а именно такие агенсттва существуют практ во всех странах и обеспечивают возможность слабым странам сконцентрироваться на неск перспективных отраслях, давая им преференции. Но это- увы уже перекрыли.
- Далее приведенный список просто клинический. Украина - 3 000 ВВП на душу населения. Встающая с кален Расеюшка - 10 000 ВВП на душу населения. Панама - 15 000 ВВП на душу населения. В общем, Панама - далеко не бедная страна экономику которой создали штаты.
Гватемала и Венесуэлла - центры наркопроизводства к которым США не имеет отношения. Ирак - тоталитарное государство которое также как и РФ заслужило санкции. Ливия - тоталитарное государство руководитель которого получил по заслугам. А последующий конфликт в Ливии - это следствие нахождения там ЧВК "Вагнера". Когда Ливийцы выбьют оттуда россиян они вздохнут свободно. Однако, список неполный. Чтобы он стал полный тебе еще надо было бы пожаловаться дескать "пиндосы и на расеюшку санкции-то наложили". Потому что расеюшка как раз в одном списке с Гватемалой, Ираком, Ливией, Сирией и Венесуэллой стоит
- В остальном, российские олигофрены городят чущь об украине уже более 300 лет. У нас на эту чушь исторический иммунитет давно сложился. Если бы ты был в украине и сказал бы мне это лично я бы просто тебя отметелил до потери пульса за посягательство на суверенитет и целостность моего государства. Поэтому кукарекая из мокселя под чужим ай-пи думай хотя бы что говоришь
Почему же не имеют? "Это - сукин сын, но это наш сукин сын" сказал некий англо-сакс о человеке из испано-португальсго мира ))))
В общем, Панама - далеко не бедная страна экономику которой создали штаты.
Те о независимости Украины вы уже стараетесь не вспоминать. Главное, что хозяин Украине попался добрый. Печально.
А на счет фразы... Верно она была сказана, т.к. была сказана человеком презирающим гомососов относительно человека топчущего гомососов. В этом смысле для украинцев американцы - "наши люди".
В 1990 году совки вывели войска из Германии и Берлин объявил этот день праздником.
В 2020 американцы выводят войска из Германии и Берлин опять не доволен.