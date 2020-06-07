США планируют вывести из Германии войска, Берлин озабочен

Власти Германии озабочены из-за планов Вашингтона вывести с территории ФРГ часть своих войск.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радіо Свобода".

"Немецко-американские отношения могут ощутить серьезное влияние такого решения президента США", - заявил Петер Бейер, главный чиновника Германии по вопросам отношений с США и Канадой.

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас подчеркнул, что обе страны заинтересованы в тесном сотрудничестве.

"Если будет вывод каких-то американских военных, мы примем это во внимание. Мы близкие партнеры в трансатлантическом альянсе. Но это сложно", - сказал Маас.

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Перед этим издания The Wall Street Journal и Der Spiegel сообщили, что президент США Дональд Трамп планирует вывести американские войска из Германии.

По данным WSJ, американская сторона планирует забрать до 9 500 своих военных. В то же время Der Spiegel пишет, что позже в этом году США могут отвести от 5 000 до 15 000 своих войск. Сейчас на территории Германии находится около 34 000 американских солдат.

Трамп неоднократно жаловался, что Германия как член НАТО не выполняет свои обязательства и не тратит на оборону два процента своего ВВП. Правительство канцлера Ангелы Меркель обязалось увеличить свои оборонные расходы, но цели в два процента, вероятно, не удастся достичь до 2030 года.

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Между тем Польша выразила надежду, что часть американских войск перекинут из Германии на ее территорию.