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Новости Агрессия России против Украины
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Украина передала Германии конкретные предложения относительно механизма прекращения огня на Донбассе, - Кулеба

Украина передала Германии конкретные предложения относительно механизма прекращения огня на Донбассе, - Кулеба

Украинская делегация во время переговоров в Берлине передала министру иностранных дел Германии Хайко Маасу конкретные предложения относительно механизма прекращения огня на Донбассе для дальнейших консультаций с Россией.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"Мы больше часа беседовали с министром иностранных дел Германии исключительно о том, как прекратить огонь, каким образом сделать так, чтобы не с нашей, а с той стороны прекратили стрелять... Мы передали немецкой стороне конкретное предложение того, как мы видим механизм обеспечения прекращения огня. Мы попросили наших немецких партнеров в качестве посредников в "нормандском формате" проконсультироваться с Российской Федерацией по этому вопросу", - сказал Кулеба.

Чиновник добавил, что украинская сторона "где-то напрямую" предлагает россиянам, но здесь привлекла также потенциал и силу немецкой дипломатии, чтобы провести эти консультации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба назвал компромиссы по Донбассу, на которые готова пойти Украина

"Мы обсуждали очень конкретные вещи и это были конкретные предложения. С российской стороны также приходят очень конкретные, но вывернутые наизнанку предложения, которые абсолютно для нас неприемлемы. Мы их отвергаем и вносим сами", - отметил глава МИД.

Автор: 

Германия (6933) Донбасс (26955) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+10
Что значит адекватную? Надо давать ответку в 10 раз больше. Тогда будут трижды думать прежде чем даже пукнуть в сторону Украины. Других вариантов нет и не придумано. Уважают только силу...
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06.06.2020 00:47
+3
Потрібно давати адекватну відповідь. Ось і весь механізм.
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05.06.2020 23:50
+3
"С российской стороны также приходят очень конкретные, но вывернутые наизнанку предложения..." - Кто спичрайтер у Кулебы? Уж не Кличко ли пробует себя если скоро погонят?
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05.06.2020 23:54
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Правила форума Совет форумчан
Проста перестать стрелять...?
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05.06.2020 23:47 Ответить
Потрібно давати адекватну відповідь. Ось і весь механізм.
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05.06.2020 23:50 Ответить
Что значит адекватную? Надо давать ответку в 10 раз больше. Тогда будут трижды думать прежде чем даже пукнуть в сторону Украины. Других вариантов нет и не придумано. Уважают только силу...
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06.06.2020 00:47 Ответить
Нажаль, війна це гроші. В десять раз більша війна може вестись відповідним коштом.
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06.06.2020 02:45 Ответить
Пару разів можна так насипати, щоб у орків надовго охота стріляти відпала.
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06.06.2020 06:32 Ответить
"С российской стороны также приходят очень конкретные, но вывернутые наизнанку предложения..." - Кто спичрайтер у Кулебы? Уж не Кличко ли пробует себя если скоро погонят?
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05.06.2020 23:54 Ответить
А шо не так? Запаребрік каже спочатку зняття санкцій, а потім припинення вогню.
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06.06.2020 00:00 Ответить
Да просто противоречие в одном предложении. Вспомнился почерк "маэстро" в таких тонкостях.
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06.06.2020 00:05 Ответить
Хоча припинення-- не обов"язкове.
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06.06.2020 02:47 Ответить
хахаха, цій новині вже більше року. Германія почитала про ті заходи, покрутила пальцем біля скроні, й передала на макулатуру.
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05.06.2020 23:58 Ответить
І взагалі я не розумію до чого тут Ірманія.
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06.06.2020 00:01 Ответить
единственным условием для прекращения огня должно быть полное уничтожение российских оккупантов на Донбасе в Крыму а потом и на Кубани
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06.06.2020 00:00 Ответить
при чем здесь Германия?
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06.06.2020 00:03 Ответить
Как я тебе могу объяснить, если ты даже 1+1 не смотришь?
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06.06.2020 02:08 Ответить
Так это у Германии Крим и часть Донбаса кацапи отгризли?
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06.06.2020 08:31 Ответить
А какая разница?
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06.06.2020 09:31 Ответить
этот гриб назывется отсосиновик у *****
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06.06.2020 04:40 Ответить
кулеба, ты точно не придурок? Штабы 1-го и 2-го армейских корпусов куда подчиняются и служат так называемые у...бки из лЫдЫнЫрЫ находятся в Новочеркасске ************* *********, что там будет решать Германия с так называемыми вами боевиками?
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06.06.2020 04:46 Ответить
Мы попросили наших немецких партнеров в качестве посредников в "нормандском формате" проконсультироваться с Российской ФедерациейИсточник:https://censor.net/n3200421

Никому слух не режет. Поползли с протянутой рукой, блин. Позор. Какие посредники?
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06.06.2020 06:34 Ответить
А колись кулеба здавався нормальною людиною
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06.06.2020 07:00 Ответить
Чиновник добавил, что украинская сторона "где-то напрямую" предлагает россиянам, но здесь привлекла также потенциал и силу немецкой дипломатии, чтобы провести эти консультации.((((после примененной силы и потенциала фрицовской дипломатии в Минске-Украина потеряла часть Донбасса ,получила кровопролитие в результате которого почти 15 000 тысяч убитых граждан Украины и подконтрольные куйлу украинские територии отрезаные в Украины по указанию кремлевского подельника Меркель...Потеряла в результате этой куйни возможность продвижения в ЕС и в НАТО - дела немецкой дипломатии и рашистских окупантов Украины на лицо...
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06.06.2020 15:49 Ответить
 
 