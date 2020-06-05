Украина передала Германии конкретные предложения относительно механизма прекращения огня на Донбассе, - Кулеба
Украинская делегация во время переговоров в Берлине передала министру иностранных дел Германии Хайко Маасу конкретные предложения относительно механизма прекращения огня на Донбассе для дальнейших консультаций с Россией.
Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.
"Мы больше часа беседовали с министром иностранных дел Германии исключительно о том, как прекратить огонь, каким образом сделать так, чтобы не с нашей, а с той стороны прекратили стрелять... Мы передали немецкой стороне конкретное предложение того, как мы видим механизм обеспечения прекращения огня. Мы попросили наших немецких партнеров в качестве посредников в "нормандском формате" проконсультироваться с Российской Федерацией по этому вопросу", - сказал Кулеба.
Чиновник добавил, что украинская сторона "где-то напрямую" предлагает россиянам, но здесь привлекла также потенциал и силу немецкой дипломатии, чтобы провести эти консультации.
"Мы обсуждали очень конкретные вещи и это были конкретные предложения. С российской стороны также приходят очень конкретные, но вывернутые наизнанку предложения, которые абсолютно для нас неприемлемы. Мы их отвергаем и вносим сами", - отметил глава МИД.
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