Україна передала Німеччині конкретні пропозиції щодо механізму припинення вогню на Донбасі, - Кулеба
Українська делегація під час переговорів у Берліні передала міністру закордонних справ Німеччини Хайко Маасу конкретні пропозиції щодо механізму припинення вогню на Донбасі для подальших консультацій з Росією.
Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.
"Ми понад годину розмовляли з міністром закордонних справ Німеччини виключно про те, як припинити вогонь, яким чином зробити так, щоб не з нашої, а з тієї сторони припинили стріляти... Ми передали німецькій стороні конкретну пропозицію того, як ми бачимо механізм забезпечення припинення вогню. Ми попросили наших німецьких партнерів як посередників у "нормандському форматі" проконсультуватися з Російською Федерацією з цього питання", - сказав Кулеба.
Чиновник додав, що українська сторона "десь безпосередньо" пропонує росіянам, але тут залучила також потенціал і силу німецької дипломатії, щоб провести ці консультації.
"Ми обговорювали дуже конкретні речі і це були конкретні пропозиції. З російської сторони також приходять дуже конкретні, але вивернуті навиворіт пропозиції, які абсолютно для нас неприйнятні. Ми їх відкидаємо і вносимо самі", - зазначив глава МЗС.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Никому слух не режет. Поползли с протянутой рукой, блин. Позор. Какие посредники?