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Новини Агресія Росії проти України
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Україна передала Німеччині конкретні пропозиції щодо механізму припинення вогню на Донбасі, - Кулеба

Україна передала Німеччині конкретні пропозиції щодо механізму припинення вогню на Донбасі, - Кулеба

Українська делегація під час переговорів у Берліні передала міністру закордонних справ Німеччини Хайко Маасу конкретні пропозиції щодо механізму припинення вогню на Донбасі для подальших консультацій з Росією.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"Ми понад годину розмовляли з міністром закордонних справ Німеччини виключно про те, як припинити вогонь, яким чином зробити так, щоб не з нашої, а з тієї сторони припинили стріляти... Ми передали німецькій стороні конкретну пропозицію того, як ми бачимо механізм забезпечення припинення вогню. Ми попросили наших німецьких партнерів як посередників у "нормандському форматі" проконсультуватися з Російською Федерацією з цього питання", - сказав Кулеба.

Чиновник додав, що українська сторона "десь безпосередньо" пропонує росіянам, але тут залучила також потенціал і силу німецької дипломатії, щоб провести ці консультації.

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"Ми обговорювали дуже конкретні речі і це були конкретні пропозиції. З російської сторони також приходять дуже конкретні, але вивернуті навиворіт пропозиції, які абсолютно для нас неприйнятні. Ми їх відкидаємо і вносимо самі", - зазначив глава МЗС.

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Автор: 

Німеччина (7330) Донбас (22354) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+10
Что значит адекватную? Надо давать ответку в 10 раз больше. Тогда будут трижды думать прежде чем даже пукнуть в сторону Украины. Других вариантов нет и не придумано. Уважают только силу...
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06.06.2020 00:47
+3
Потрібно давати адекватну відповідь. Ось і весь механізм.
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05.06.2020 23:50
+3
"С российской стороны также приходят очень конкретные, но вывернутые наизнанку предложения..." - Кто спичрайтер у Кулебы? Уж не Кличко ли пробует себя если скоро погонят?
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05.06.2020 23:54
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Проста перестать стрелять...?
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05.06.2020 23:47 Відповісти
Потрібно давати адекватну відповідь. Ось і весь механізм.
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05.06.2020 23:50 Відповісти
Что значит адекватную? Надо давать ответку в 10 раз больше. Тогда будут трижды думать прежде чем даже пукнуть в сторону Украины. Других вариантов нет и не придумано. Уважают только силу...
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06.06.2020 00:47 Відповісти
Нажаль, війна це гроші. В десять раз більша війна може вестись відповідним коштом.
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06.06.2020 02:45 Відповісти
Пару разів можна так насипати, щоб у орків надовго охота стріляти відпала.
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06.06.2020 06:32 Відповісти
"С российской стороны также приходят очень конкретные, но вывернутые наизнанку предложения..." - Кто спичрайтер у Кулебы? Уж не Кличко ли пробует себя если скоро погонят?
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05.06.2020 23:54 Відповісти
А шо не так? Запаребрік каже спочатку зняття санкцій, а потім припинення вогню.
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06.06.2020 00:00 Відповісти
Да просто противоречие в одном предложении. Вспомнился почерк "маэстро" в таких тонкостях.
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06.06.2020 00:05 Відповісти
Хоча припинення-- не обов"язкове.
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06.06.2020 02:47 Відповісти
хахаха, цій новині вже більше року. Германія почитала про ті заходи, покрутила пальцем біля скроні, й передала на макулатуру.
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05.06.2020 23:58 Відповісти
І взагалі я не розумію до чого тут Ірманія.
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06.06.2020 00:01 Відповісти
единственным условием для прекращения огня должно быть полное уничтожение российских оккупантов на Донбасе в Крыму а потом и на Кубани
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06.06.2020 00:00 Відповісти
при чем здесь Германия?
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06.06.2020 00:03 Відповісти
Как я тебе могу объяснить, если ты даже 1+1 не смотришь?
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06.06.2020 02:08 Відповісти
Так это у Германии Крим и часть Донбаса кацапи отгризли?
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06.06.2020 08:31 Відповісти
А какая разница?
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06.06.2020 09:31 Відповісти
этот гриб назывется отсосиновик у *****
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06.06.2020 04:40 Відповісти
кулеба, ты точно не придурок? Штабы 1-го и 2-го армейских корпусов куда подчиняются и служат так называемые у...бки из лЫдЫнЫрЫ находятся в Новочеркасске ************* *********, что там будет решать Германия с так называемыми вами боевиками?
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06.06.2020 04:46 Відповісти
Мы попросили наших немецких партнеров в качестве посредников в "нормандском формате" проконсультироваться с Российской ФедерациейИсточник:https://censor.net/n3200421

Никому слух не режет. Поползли с протянутой рукой, блин. Позор. Какие посредники?
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06.06.2020 06:34 Відповісти
А колись кулеба здавався нормальною людиною
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06.06.2020 07:00 Відповісти
Чиновник добавил, что украинская сторона "где-то напрямую" предлагает россиянам, но здесь привлекла также потенциал и силу немецкой дипломатии, чтобы провести эти консультации.((((после примененной силы и потенциала фрицовской дипломатии в Минске-Украина потеряла часть Донбасса ,получила кровопролитие в результате которого почти 15 000 тысяч убитых граждан Украины и подконтрольные куйлу украинские територии отрезаные в Украины по указанию кремлевского подельника Меркель...Потеряла в результате этой куйни возможность продвижения в ЕС и в НАТО - дела немецкой дипломатии и рашистских окупантов Украины на лицо...
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06.06.2020 15:49 Відповісти
 
 