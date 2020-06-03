Кулеба назвав компроміси стосовно Донбасу, на які готова піти Україна
Україна готова йти на компроміси для повернення окупованих територій Донбасу і Криму. Зокрема, влада готова обговорити питання особливого статусу цих територій у межах України.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю DW.
За словами Кулеби, ці регіони можуть отримати особливий статус, але без права накладати вето на будь-які загальнонаціональні рішення. При цьому Україна наполягає на поверненні контролю над своїми кордонами.
"Ми пропонуємо Росії дуже просте рішення, щоб ми ніколи не перетнули нашу "червону лінію" - суверенний контроль над кордоном. І натомість ми готові вести переговори про особливий статус цих регіонів у рамках України, але без права накладати вето на будь-які загальнонаціональні рішення", - заявив він.
Глава МЗС додав, що з деякими ініціативами Україна вже виступала в рамках Тристоронньої контактної групи.
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Україна- унітарна держава
Уніта́рна держа́ва - єдина цілісна https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0 держава , територія якої поділяється на адміністративно-територіальні одиниці, що не мають статусу державних утворень і не володіють https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82 суверенними правами.
А якщо повернути кордон ціною фактичного обособлення ОРДЛО, я - проти.
Деякі обов'язкові пункти цієї злочинної мінської змови для особливого порядку самоврядування в країні ОРДЛО включають таке:
- вибори за законами держави длнр - лугандоніі (під дулами автоматів російських фашистів окупантів) наглядає ворожа нам ОБСЄ.
- звільнення від покарання, переслідування і дискримінації всіх осіб, (кривавих нелюдей, вбивць, бандитів, фашистів, терористів) пов'язаних з подіями (окупацією), що мали місце на Донбасі (окупована кремлем бандитська резервація (ордло);
- право на мовне самовизначення (повне знищення української і заміна на мову кривавого ворога - окупанта);
- участь органів місцевого самоврядування (з кривавих бандитів сепаратистів, терористів) в призначенні окупантами бандитських глав органів, силових структур, прокуратури і судів;
- держава надає беззастережну підтримку (від пуза годує вбивць - терористів, кремлевских- колаборантів, бандитів - сепаратистів) соціально-економічного розвитку;
- визнання з боку центральних органів влади транскордонного співробітництва (повністю відкритий кордон з проклятої ворожої фашистської РФ);
-представники депутатів вбивць -бандитів з окупованої кремлем ордло у Верховній Раді можуть накладати вето на будь-які рішення і навіть про вступ України в ЄС і НАТО.
- офіційну згоду на створення терористичний загонів (з кривавих убивць бандитів - бойовиків) народної міліції і всього силового блоку за рішенням місцевих бандитських рад; - повноваження депутатів місцевих рад та посадових осіб, обраних на їх бандитських виборах (будь-якої прокремлівської бандитської зграї), призначених цим законом , ні ким не можуть бути достроково припинені (навіть за найстрашніші важкі злочини) .........
І це вже все приїхали, далі вже нікуди, це кінцева. Тепер тільки протестний Майдан або знищення державності України НА НАШ ВИБІР !?
Но "особый" статус вам будет, и скоро.
Сейчас вас, Слуг Народа, мышебратья "пощупают за вымя"(С), очень большая вероятность, что начнут наступление они (в августе любят, традиционно), потому как надеются, что на фоне беспорядков чернож*пых уголовников в США, США будет просто не до них.
Вот и посмотрим тогда, как вы, Слуги Nарода, будете виться ужом на сковородке, и сколько вы на той сковородке раскаленной усидите.
И не забывайте, что границы закрыты из-за макароновириса, так что сбежать под сурдинку не получится.
Продаете Украину за гроши, а бежать то вам и некуда.
https://twitter.com/yarpro74
Блукач
@yarpro74
Всі почули? Дійшло вже? Ось результат Берліну: капітуляція!
или сделать ноги
на остальных закрыть глаза
ведь пять лет нужно было жить
многих силой отправили на бойню
а вернуться в Украину должны на на условиях
на которых ушли -- нет вариантов
москалику, якщо ж всі будуть на сході, то хто ж тоді тут, з такими як ти, воювати буде, адже інформаційна війна не менш важдива.
Плісняві вирішили, БЕЗ РЕФЕРЕНДУМУ, змінити державний устрій України ! З унітарного на федерацію!
Для Зеленського- це НЕ "червона смуга" !
Кацапи, вимагали вибори в ордло, і зміну Конституції. Порошенко, 5 років, показав їм дулю.
Зеленський (єрмак- фсб), Кулеба, Таран ( ст. 111), Резнік- погодились на державну зраду.
У кацапів повна економічна дупа. Фуйло, під різними приводами, клянчить зняти " донбаські" санкції.
Постає питання, інтереси якої держави вони відстоювали, ці " українські" представники?
Не України. Очевидно
Приведите хоть один пример,ЧТО нарассосия вернула???....может Курилы?....Приднестроевье???
Кулеба следующий на выход.
что в них написано??? а на ваше монобольшинство нам извините насрать сегодня есть а завтра
уже и нет его...... все поразбежитесь и спросить не с кого будет за торговлю суверинитетом.