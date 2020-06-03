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Кулеба назвав компроміси стосовно Донбасу, на які готова піти Україна

Кулеба назвав компроміси стосовно Донбасу, на які готова піти Україна

Україна готова йти на компроміси для повернення окупованих територій Донбасу і Криму. Зокрема, влада готова обговорити питання особливого статусу цих територій у межах України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю DW.

За словами Кулеби, ці регіони можуть отримати особливий статус, але без права накладати вето на будь-які загальнонаціональні рішення. При цьому Україна наполягає на поверненні контролю над своїми кордонами.

"Ми пропонуємо Росії дуже просте рішення, щоб ми ніколи не перетнули нашу "червону лінію" - суверенний контроль над кордоном. І натомість ми готові вести переговори про особливий статус цих регіонів у рамках України, але без права накладати вето на будь-які загальнонаціональні рішення", - заявив він.

Глава МЗС додав, що з деякими ініціативами Україна вже виступала в рамках Тристоронньої контактної групи.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна обговорюватиме з Німеччиною питання міжнародної платформи з деокупації Криму, - Кулеба

Автор: 

Донбас (22354) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+67
В частности, власти готовы обсудить вопрос особого статуса этих территорий в пределах Украины.

*****, с куя ли?
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03.06.2020 21:52
+52
Особый статус Дамбаса это конец государства Украины. малоросские мрази таки оказались врагами
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03.06.2020 21:54
+45
А почему у Бамбаса может быть особый статус,а у Днепра или Полтавы нет? В чем разница .язык вера национальность одна и та же ....
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03.06.2020 21:54
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в камере у зеленых будет особый статус...
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04.06.2020 00:04 Відповісти
дайте логику, за что ему особый статус, за то что стрелял в нас? а тем кто защищал никакого статуса не дают особого
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04.06.2020 00:05 Відповісти
Какой особый статус для бандитов? Не превращайте всю Украину в "Л/ДНР"
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04.06.2020 00:07 Відповісти
Зеленський відправив групку колаборантів- фсбшників, щоб протягти кацапський сценарій капітуляції, як велике досягнення "української" дипломатії.
Україна- унітарна держава
Уніта́рна держа́ва - єдина цілісна https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0 держава , територія якої поділяється на адміністративно-територіальні одиниці, що не мають статусу державних утворень і не володіють https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82 суверенними правами.
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04.06.2020 00:07 Відповісти
Якщо повернути контроль над кордоном в обмін на невизначене "поговорити за особливий статус", а по факту впровадити децентралізаію, я - за.
А якщо повернути кордон ціною фактичного обособлення ОРДЛО, я - проти.
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04.06.2020 00:08 Відповісти
особый статус чтобы дружить и заключать договора с парашкой? нафига нам филиал путина в украине
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04.06.2020 00:11 Відповісти
История ничему не учит дураков... История Крыма ничему этого нехорошего человека не научила...
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04.06.2020 01:04 Відповісти
а іншим областям України не захочеться мати який-сь статус і собі?
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04.06.2020 01:06 Відповісти
кулєба, ти дурак на всю голову чи напів голови?
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04.06.2020 01:07 Відповісти
Кацапы никогда не согласятся на особый статус и не передадут границу без права вето и ежу понятно .Этот Кулеба либо наивен ,либо дурачек
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04.06.2020 01:22 Відповісти
і тут КУЛЕБЯка не вгадав, ці регіони БУДУТЬ МАТИ ТОЧНО ТАКИЙ САМИЙ СТАТУС, як і всі інші регіони України!!!!
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04.06.2020 01:28 Відповісти
"кремлеклованы" не трогайте те вопросы.которые должен украинский народ решить на референдуме..а не ермаки с рашистскими козаками и фрицовскими подельниками куйла...астанавитесь вагаривал Федорович...
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04.06.2020 01:38 Відповісти
идет зачистка территории ,если народ не защищает свое право на будущее -его уничтожают
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04.06.2020 01:40 Відповісти
он не дурачок,он мерзавец держит за быдло народ
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04.06.2020 01:47 Відповісти
кулеба, ти зрадник народа України!!
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04.06.2020 02:05 Відповісти
интересно какая физическая часть Зелинского имеет особый статус?
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04.06.2020 04:12 Відповісти
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04.06.2020 12:44 Відповісти
Дело теперь за малым, чтобы россияне согласились на это.
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04.06.2020 05:03 Відповісти
-
Деякі обов'язкові пункти цієї злочинної мінської змови для особливого порядку самоврядування в країні ОРДЛО включають таке:
- вибори за законами держави длнр - лугандоніі (під дулами автоматів російських фашистів окупантів) наглядає ворожа нам ОБСЄ.
- звільнення від покарання, переслідування і дискримінації всіх осіб, (кривавих нелюдей, вбивць, бандитів, фашистів, терористів) пов'язаних з подіями (окупацією), що мали місце на Донбасі (окупована кремлем бандитська резервація (ордло);
- право на мовне самовизначення (повне знищення української і заміна на мову кривавого ворога - окупанта);
- участь органів місцевого самоврядування (з кривавих бандитів сепаратистів, терористів) в призначенні окупантами бандитських глав органів, силових структур, прокуратури і судів;
- держава надає беззастережну підтримку (від пуза годує вбивць - терористів, кремлевских- колаборантів, бандитів - сепаратистів) соціально-економічного розвитку;
- визнання з боку центральних органів влади транскордонного співробітництва (повністю відкритий кордон з проклятої ворожої фашистської РФ);
-представники депутатів вбивць -бандитів з окупованої кремлем ордло у Верховній Раді можуть накладати вето на будь-які рішення і навіть про вступ України в ЄС і НАТО.
- офіційну згоду на створення терористичний загонів (з кривавих убивць бандитів - бойовиків) народної міліції і всього силового блоку за рішенням місцевих бандитських рад; - повноваження депутатів місцевих рад та посадових осіб, обраних на їх бандитських виборах (будь-якої прокремлівської бандитської зграї), призначених цим законом , ні ким не можуть бути достроково припинені (навіть за найстрашніші важкі злочини) .........
І це вже все приїхали, далі вже нікуди, це кінцева. Тепер тільки протестний Майдан або знищення державності України НА НАШ ВИБІР !?
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04.06.2020 06:39 Відповісти
Кулеба, скажите, сколько Вам мышебратья проплатили?
Но "особый" статус вам будет, и скоро.
Сейчас вас, Слуг Народа, мышебратья "пощупают за вымя"(С), очень большая вероятность, что начнут наступление они (в августе любят, традиционно), потому как надеются, что на фоне беспорядков чернож*пых уголовников в США, США будет просто не до них.
Вот и посмотрим тогда, как вы, Слуги Nарода, будете виться ужом на сковородке, и сколько вы на той сковородке раскаленной усидите.
И не забывайте, что границы закрыты из-за макароновириса, так что сбежать под сурдинку не получится.
Продаете Украину за гроши, а бежать то вам и некуда.
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04.06.2020 07:20 Відповісти
Дмитре, що ти киздиш, які "особливі статуси"? В них може бути тільки один "особливий статус" - після визволення заборона приймати участь в українських виборах стільки років, скільки вони знаходилися під кацапською окупацією
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04.06.2020 08:08 Відповісти
Громады, объединенные громады в рамках децентрализации власти - это территории с особым статусом без права накладывать вето на любые общенациональные решения.
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04.06.2020 08:10 Відповісти
особый статус Гетто, с исправительными трудовыми лагерями
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04.06.2020 08:33 Відповісти
НЕТ - Ракетных баз НАТО!!!!
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04.06.2020 12:38 Відповісти
https://twitter.com/yarpro74
https://twitter.com/yarpro74

Блукач

@yarpro74


Всі почули? Дійшло вже? Ось результат Берліну: капітуляція!
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04.06.2020 08:42 Відповісти
кто натворил дел должен -- ответить
или сделать ноги
на остальных закрыть глаза
ведь пять лет нужно было жить
многих силой отправили на бойню
а вернуться в Украину должны на на условиях
на которых ушли -- нет вариантов
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04.06.2020 08:45 Відповісти
Заспокойтесь з тим приєднаням, не готова Україна об'єднуватись з цим проросійським анклавом ні політично,ні фінансово ,ні ментально ,займітся Україною .
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04.06.2020 08:52 Відповісти
следующими поинтересуются закарпатцы-чем они хуже "особенных" даундасян? потом буковинцы (а мадяры и румыны им в этом очень сильно помогут) Потом одесситы скажут...а потом и нет Украины. Эти особые статусы очень опасны даже не юридически а ментально. Вы посмотрите как взорвало америку когда люди увидели как мелкого жулика мусор придавил коленом...казалось бы...а там уже почти гражданская война на рассовом признаке.
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04.06.2020 08:58 Відповісти
КТО бы, что не говорил но войну НУЖНО прекращать, И не нужно не чего перекручивать - А то у нас как то НЕ ТАК, в ладоши хлопают нашим медикам, НЕ буду говорить, что все медики плохие НО мы знаем какая у нас коррумпированная медицина, плачут денег мало ПОЛУЧАЮТ, А сами на крутых иномарках ездят - АПЛОДИРОВАТЬ НУЖНО НАШИМ БОЙЦАМ НА ПЕРЕДОВОЙ, НА ВОСТОКЕ УКРАИНЫ, ВОТ КТО РИСКУЕТ КАЖДЫЙ ДЕНЬ СВОИМИ ЖИЗНЯМИ ИЛИ ОСТАТЬСЯ ИНВАЛИДОМ НА ВСЮ ЖИЗНЬ, ПОЭТОМУ ЭТО НУЖНО УЖЕ СЕЙЧАС ПРЕКРАЩАТЬ, НО ПРЕКРАЩАТЬ НА СВОИХ УСЛОВИЯХ.
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04.06.2020 09:00 Відповісти
я вспомнил детское "немец бяка, бомба кака. Если бяка бросит каку, мы дадим ему на-на"
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04.06.2020 09:51 Відповісти
Уже прекратили стрелять на своих условиях. Так же отвели войска от линии фронта на своих условиях. Что ещё прекращать Украине на своих условиях? На все условия Украины террористическая россия плюёт. Как прекратить войну нам в одностороннем порядке, если россия пойдёт на всё, что бы не существовала сильная и независимая Украина? Сдаться на своих условиях?
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04.06.2020 10:15 Відповісти
раша ніколи на таке не піде. Єдине - таке буде, коли раша розвалиться. Або ослабне економічно.
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04.06.2020 09:05 Відповісти
Так це і є рашкіни умови.
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04.06.2020 10:29 Відповісти
який в дідька "особливий статус"?? Тобі хто повноваження такі надав? Я, українець, але я не хочу ніякого особливого статусу, і навіть якогось іншого ставлення до зачумлених територій. Краще вже взагалі відмовитись від них, або вже надавати "особливий статус" ВСІМ !!! З якого це переляку я маю якось по іншому ставитись до тих гетто? Чим вони відрізняються від Полтавщини, чи Львівщини, чи моєї Дніпропетровщини? *****, запроданці чортові у владі сидять. Проводьте референдум, собаки скажені, з приводу того "особливого статусу". Та не забудьте включити таке питання в бюлетень: "Відмовитись від зачумлених рашизмом територій". От тоді і подивимось чого хоче Україна, а не якесь там зелене лайно чи зелена кулеба.
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04.06.2020 09:08 Відповісти
Ага, дулю тобі, кацапе, а не відмова від територій. Саме того ерефія с самого початку й хотіла
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04.06.2020 15:15 Відповісти
огоу, поцреот, то чого ти на Цензорі, а не на сході країни??
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04.06.2020 15:23 Відповісти
Типове питання москаля )))
москалику, якщо ж всі будуть на сході, то хто ж тоді тут, з такими як ти, воювати буде, адже інформаційна війна не менш важдива.
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04.06.2020 17:04 Відповісти
та звісно, квакати на форумі воно значно безпечніше, ніж зі зброєю в окопах сидіти.
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09.06.2020 15:49 Відповісти
це такі як ти, в силу розумової обмеженості, не в змозі усвідомити, що не хотіла росія забрати ці цетто до себе. Оно, вже сьомий рік війни, хотіла б - то вже давно як і крим приєднала до засрахи ті даунбаські гетто, але ж не потрібн вони їй, як ти тут патякаєшь. Їй потрібний лише гнійник на тлі України, через тиск на який раша змогла б маніпулювати та диктувати нам свою політику. Так що. ця обставина - таємниця лише для таких ушльопків як ти.
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09.06.2020 15:54 Відповісти
Особый статус - поражение в правах на 5 лет и лишение гражданства тех, кто активно сотрудничал с оккупантами.
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04.06.2020 09:14 Відповісти
Это самый правильный особый статус. Но поражение в правах увеличить до 10 лет, что бы русский смрадный дух выветрился лучше.
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04.06.2020 10:18 Відповісти
Що там з деокупацією, розброєнням бандформувань, встановленням українськой влади, пкаранням сепаратистів, репараціями ( виплатами кацапами) за вбивства українців і знищення індустрії донбасу? Що з позбавленням українського громадянства ордловців отримавших кацапські паспорти?
Плісняві вирішили, БЕЗ РЕФЕРЕНДУМУ, змінити державний устрій України ! З унітарного на федерацію!
Для Зеленського- це НЕ "червона смуга" !
Кацапи, вимагали вибори в ордло, і зміну Конституції. Порошенко, 5 років, показав їм дулю.
Зеленський (єрмак- фсб), Кулеба, Таран ( ст. 111), Резнік- погодились на державну зраду.

У кацапів повна економічна дупа. Фуйло, під різними приводами, клянчить зняти " донбаські" санкції.
Постає питання, інтереси якої держави вони відстоювали, ці " українські" представники?
Не України. Очевидно
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04.06.2020 09:29 Відповісти
ЗЕбилы сдают Украину!
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04.06.2020 09:31 Відповісти
Я бы на месте кулебы про готовность Украины не торопился. И вообще лучше подумал и не торопился. Ато подвесят за одно место...
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04.06.2020 09:46 Відповісти
Хто " подвєсіт"? Нема кому, так що це найвірогідніший сценарій, нажаль.
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04.06.2020 10:30 Відповісти
Зеленоплеснявые могут открыть временный плацкартный маршрут на Ростов и свалить нахер на дачу овоща. Как объявить себя легитимными он объяснить. Шариковые ручки могут купить на платформе в газетном киоске.
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04.06.2020 09:50 Відповісти
Зачем нам их особый статус? Он местным тоже не нужен, а только захватившим территорию войскам РФ, пусть катятся.
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04.06.2020 09:53 Відповісти
В Украине не МИД, а институт благородных девиц в розовых мечтах.
Приведите хоть один пример,ЧТО нарассосия вернула???....может Курилы?....Приднестроевье???
Кулеба следующий на выход.
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04.06.2020 10:24 Відповісти
А я, як громадянин України, не готовий давати нікому ніякі особливі статуси! І як шо треба буде буду це відстоювати на Майдані
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04.06.2020 11:38 Відповісти
Це що говорить Кулеба і є те, що хоче Росія. Вона завжди ставить зависокі умови і стоїть на них твердо. Партнер, який хоче щось досягти, йде на поступки і Росія теж "йде" а фактично отримує те, що хотіла. Але з нами ситуація буде ще гірша. Росія зрозуміла, що ми слабаки і буде нас дожимати. Але навіть особливий статус зірве Україну. Розглядати особливими тих, хто кричав "Путін введи" та щиро ненавидить всіх нас- це і буде той вибуховий матеріал, який підірве Україну на радість Росії. Це просто трагедія, що наші дебіли (зелені та не дуже) цього не розуміють. Жодних поступок Росії-це єдиний шанс зберегти нашу державу.
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04.06.2020 11:40 Відповісти
ни кто вам долбодятлам ни чего не передаст - зарубите себе на носу, им ***** это не выгодно и от этого они ни чего , кроме мяся, которое бабы нарожают они не теряют
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04.06.2020 12:03 Відповісти
Кулеба назвал компромиссы.............. Кулеба НЕназвал компромисы - п.1 ; п.2 ; п.N..... где они и
что в них написано??? а на ваше монобольшинство нам извините насрать сегодня есть а завтра
уже и нет его...... все поразбежитесь и спросить не с кого будет за торговлю суверинитетом.
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04.06.2020 14:45 Відповісти
Порошенко подписал капитуляцию перед Россией - это минские договоренности, а народ не дал капитулировать, а Зеленский сейчас продолжает эту капитуляцию реализовывать! Ну что за беда вечная с властями. Что с этой страной не так??? ее прокляли, как будто...
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04.06.2020 15:00 Відповісти
Никакого особого статуса лугандон не получит - пусть кремлёвская вошь лобковая и не мечтает... Особый статус, без всяких сомнений, получат в камере Дерьмак, шмаркля. кулеба, Сивуха и прочие ФСБшные подстилки.... И статус у них будет самый "особый" и самый незавидный среди зеков... Будут "жрицами любви"...
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04.06.2020 15:07 Відповісти
Куєм по морді, а не "асобий статус", вмиєтесь кривавою юшкою, наіть, коли тількипочнете думати про це, суки зєльоні, зрадливі , жидівські.
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04.06.2020 18:28 Відповісти
Шановне товариство! У мене є така пропозиція, щоб ніхто не зазадрив одне одному- ВСІМ областям України, без виключення, одночасно, надати особливий статус в рамках України, без права накладати вето на загально національні рішення!!! Ото буде весело!
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04.06.2020 20:06 Відповісти
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