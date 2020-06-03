Кулеба назвав компроміси стосовно Донбасу, на які готова піти Україна

Україна готова йти на компроміси для повернення окупованих територій Донбасу і Криму. Зокрема, влада готова обговорити питання особливого статусу цих територій у межах України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю DW.

За словами Кулеби, ці регіони можуть отримати особливий статус, але без права накладати вето на будь-які загальнонаціональні рішення. При цьому Україна наполягає на поверненні контролю над своїми кордонами.

"Ми пропонуємо Росії дуже просте рішення, щоб ми ніколи не перетнули нашу "червону лінію" - суверенний контроль над кордоном. І натомість ми готові вести переговори про особливий статус цих регіонів у рамках України, але без права накладати вето на будь-які загальнонаціональні рішення", - заявив він.

Глава МЗС додав, що з деякими ініціативами Україна вже виступала в рамках Тристоронньої контактної групи.

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