РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12147 посетителей онлайн
Новости
33 709 258

Кулеба назвал компромиссы по Донбассу, на которые готова пойти Украина

Кулеба назвал компромиссы по Донбассу, на которые готова пойти Украина

Украина готова идти на компромиссы для возврата оккупированных территорий Донбасса и Крыма. В частности, власти готовы обсудить вопрос особого статуса этих территорий в пределах Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью DW.

По словам Кулебы, эти регионы могут получить особый статус, но без права накладывать вето на любые общенациональные решения. При этом Украина настаивает на возвращении контроля над своими границами.

"Мы предлагаем России очень простое решение, чтобы мы никогда не пересекли нашу "красную линию" - суверенный контроль над границей. И взамен мы готовы вести переговоры об особом статусе этих регионов в рамках Украины, но без права накладывать вето на любые общенациональные решения", - заявил он.

Глава МИД добавил, что с некоторыми инициативами Украина уже выступала в рамках Трехсторонней контактной группы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина передала Германии доказательства присутствия на Донбассе военных РФ, - Минобороны

Автор: 

Донбасс (26955) Кулеба Дмитрий (2880)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+67
В частности, власти готовы обсудить вопрос особого статуса этих территорий в пределах Украины.

*****, с куя ли?
показать весь комментарий
03.06.2020 21:52
+52
Особый статус Дамбаса это конец государства Украины. малоросские мрази таки оказались врагами
показать весь комментарий
03.06.2020 21:54
+45
А почему у Бамбаса может быть особый статус,а у Днепра или Полтавы нет? В чем разница .язык вера национальность одна и та же ....
показать весь комментарий
03.06.2020 21:54
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
в камере у зеленых будет особый статус...
показать весь комментарий
04.06.2020 00:04 Ответить
дайте логику, за что ему особый статус, за то что стрелял в нас? а тем кто защищал никакого статуса не дают особого
показать весь комментарий
04.06.2020 00:05 Ответить
Какой особый статус для бандитов? Не превращайте всю Украину в "Л/ДНР"
показать весь комментарий
04.06.2020 00:07 Ответить
Зеленський відправив групку колаборантів- фсбшників, щоб протягти кацапський сценарій капітуляції, як велике досягнення "української" дипломатії.
Україна- унітарна держава
Уніта́рна держа́ва - єдина цілісна https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0 держава , територія якої поділяється на адміністративно-територіальні одиниці, що не мають статусу державних утворень і не володіють https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82 суверенними правами.
показать весь комментарий
04.06.2020 00:07 Ответить
Якщо повернути контроль над кордоном в обмін на невизначене "поговорити за особливий статус", а по факту впровадити децентралізаію, я - за.
А якщо повернути кордон ціною фактичного обособлення ОРДЛО, я - проти.
показать весь комментарий
04.06.2020 00:08 Ответить
особый статус чтобы дружить и заключать договора с парашкой? нафига нам филиал путина в украине
показать весь комментарий
04.06.2020 00:11 Ответить
История ничему не учит дураков... История Крыма ничему этого нехорошего человека не научила...
показать весь комментарий
04.06.2020 01:04 Ответить
а іншим областям України не захочеться мати який-сь статус і собі?
показать весь комментарий
04.06.2020 01:06 Ответить
кулєба, ти дурак на всю голову чи напів голови?
показать весь комментарий
04.06.2020 01:07 Ответить
Кацапы никогда не согласятся на особый статус и не передадут границу без права вето и ежу понятно .Этот Кулеба либо наивен ,либо дурачек
показать весь комментарий
04.06.2020 01:22 Ответить
і тут КУЛЕБЯка не вгадав, ці регіони БУДУТЬ МАТИ ТОЧНО ТАКИЙ САМИЙ СТАТУС, як і всі інші регіони України!!!!
показать весь комментарий
04.06.2020 01:28 Ответить
"кремлеклованы" не трогайте те вопросы.которые должен украинский народ решить на референдуме..а не ермаки с рашистскими козаками и фрицовскими подельниками куйла...астанавитесь вагаривал Федорович...
показать весь комментарий
04.06.2020 01:38 Ответить
идет зачистка территории ,если народ не защищает свое право на будущее -его уничтожают
показать весь комментарий
04.06.2020 01:40 Ответить
он не дурачок,он мерзавец держит за быдло народ
показать весь комментарий
04.06.2020 01:47 Ответить
кулеба, ти зрадник народа України!!
показать весь комментарий
04.06.2020 02:05 Ответить
интересно какая физическая часть Зелинского имеет особый статус?
показать весь комментарий
04.06.2020 04:12 Ответить
показать весь комментарий
04.06.2020 12:44 Ответить
Дело теперь за малым, чтобы россияне согласились на это.
показать весь комментарий
04.06.2020 05:03 Ответить
-
Деякі обов'язкові пункти цієї злочинної мінської змови для особливого порядку самоврядування в країні ОРДЛО включають таке:
- вибори за законами держави длнр - лугандоніі (під дулами автоматів російських фашистів окупантів) наглядає ворожа нам ОБСЄ.
- звільнення від покарання, переслідування і дискримінації всіх осіб, (кривавих нелюдей, вбивць, бандитів, фашистів, терористів) пов'язаних з подіями (окупацією), що мали місце на Донбасі (окупована кремлем бандитська резервація (ордло);
- право на мовне самовизначення (повне знищення української і заміна на мову кривавого ворога - окупанта);
- участь органів місцевого самоврядування (з кривавих бандитів сепаратистів, терористів) в призначенні окупантами бандитських глав органів, силових структур, прокуратури і судів;
- держава надає беззастережну підтримку (від пуза годує вбивць - терористів, кремлевских- колаборантів, бандитів - сепаратистів) соціально-економічного розвитку;
- визнання з боку центральних органів влади транскордонного співробітництва (повністю відкритий кордон з проклятої ворожої фашистської РФ);
-представники депутатів вбивць -бандитів з окупованої кремлем ордло у Верховній Раді можуть накладати вето на будь-які рішення і навіть про вступ України в ЄС і НАТО.
- офіційну згоду на створення терористичний загонів (з кривавих убивць бандитів - бойовиків) народної міліції і всього силового блоку за рішенням місцевих бандитських рад; - повноваження депутатів місцевих рад та посадових осіб, обраних на їх бандитських виборах (будь-якої прокремлівської бандитської зграї), призначених цим законом , ні ким не можуть бути достроково припинені (навіть за найстрашніші важкі злочини) .........
І це вже все приїхали, далі вже нікуди, це кінцева. Тепер тільки протестний Майдан або знищення державності України НА НАШ ВИБІР !?
показать весь комментарий
04.06.2020 06:39 Ответить
Кулеба, скажите, сколько Вам мышебратья проплатили?
Но "особый" статус вам будет, и скоро.
Сейчас вас, Слуг Народа, мышебратья "пощупают за вымя"(С), очень большая вероятность, что начнут наступление они (в августе любят, традиционно), потому как надеются, что на фоне беспорядков чернож*пых уголовников в США, США будет просто не до них.
Вот и посмотрим тогда, как вы, Слуги Nарода, будете виться ужом на сковородке, и сколько вы на той сковородке раскаленной усидите.
И не забывайте, что границы закрыты из-за макароновириса, так что сбежать под сурдинку не получится.
Продаете Украину за гроши, а бежать то вам и некуда.
показать весь комментарий
04.06.2020 07:20 Ответить
Дмитре, що ти киздиш, які "особливі статуси"? В них може бути тільки один "особливий статус" - після визволення заборона приймати участь в українських виборах стільки років, скільки вони знаходилися під кацапською окупацією
показать весь комментарий
04.06.2020 08:08 Ответить
Громады, объединенные громады в рамках децентрализации власти - это территории с особым статусом без права накладывать вето на любые общенациональные решения.
показать весь комментарий
04.06.2020 08:10 Ответить
особый статус Гетто, с исправительными трудовыми лагерями
показать весь комментарий
04.06.2020 08:33 Ответить
НЕТ - Ракетных баз НАТО!!!!
показать весь комментарий
04.06.2020 12:38 Ответить
https://twitter.com/yarpro74
https://twitter.com/yarpro74

Блукач

@yarpro74


Всі почули? Дійшло вже? Ось результат Берліну: капітуляція!
показать весь комментарий
04.06.2020 08:42 Ответить
кто натворил дел должен -- ответить
или сделать ноги
на остальных закрыть глаза
ведь пять лет нужно было жить
многих силой отправили на бойню
а вернуться в Украину должны на на условиях
на которых ушли -- нет вариантов
показать весь комментарий
04.06.2020 08:45 Ответить
Заспокойтесь з тим приєднаням, не готова Україна об'єднуватись з цим проросійським анклавом ні політично,ні фінансово ,ні ментально ,займітся Україною .
показать весь комментарий
04.06.2020 08:52 Ответить
следующими поинтересуются закарпатцы-чем они хуже "особенных" даундасян? потом буковинцы (а мадяры и румыны им в этом очень сильно помогут) Потом одесситы скажут...а потом и нет Украины. Эти особые статусы очень опасны даже не юридически а ментально. Вы посмотрите как взорвало америку когда люди увидели как мелкого жулика мусор придавил коленом...казалось бы...а там уже почти гражданская война на рассовом признаке.
показать весь комментарий
04.06.2020 08:58 Ответить
КТО бы, что не говорил но войну НУЖНО прекращать, И не нужно не чего перекручивать - А то у нас как то НЕ ТАК, в ладоши хлопают нашим медикам, НЕ буду говорить, что все медики плохие НО мы знаем какая у нас коррумпированная медицина, плачут денег мало ПОЛУЧАЮТ, А сами на крутых иномарках ездят - АПЛОДИРОВАТЬ НУЖНО НАШИМ БОЙЦАМ НА ПЕРЕДОВОЙ, НА ВОСТОКЕ УКРАИНЫ, ВОТ КТО РИСКУЕТ КАЖДЫЙ ДЕНЬ СВОИМИ ЖИЗНЯМИ ИЛИ ОСТАТЬСЯ ИНВАЛИДОМ НА ВСЮ ЖИЗНЬ, ПОЭТОМУ ЭТО НУЖНО УЖЕ СЕЙЧАС ПРЕКРАЩАТЬ, НО ПРЕКРАЩАТЬ НА СВОИХ УСЛОВИЯХ.
показать весь комментарий
04.06.2020 09:00 Ответить
я вспомнил детское "немец бяка, бомба кака. Если бяка бросит каку, мы дадим ему на-на"
показать весь комментарий
04.06.2020 09:51 Ответить
Уже прекратили стрелять на своих условиях. Так же отвели войска от линии фронта на своих условиях. Что ещё прекращать Украине на своих условиях? На все условия Украины террористическая россия плюёт. Как прекратить войну нам в одностороннем порядке, если россия пойдёт на всё, что бы не существовала сильная и независимая Украина? Сдаться на своих условиях?
показать весь комментарий
04.06.2020 10:15 Ответить
раша ніколи на таке не піде. Єдине - таке буде, коли раша розвалиться. Або ослабне економічно.
показать весь комментарий
04.06.2020 09:05 Ответить
Так це і є рашкіни умови.
показать весь комментарий
04.06.2020 10:29 Ответить
який в дідька "особливий статус"?? Тобі хто повноваження такі надав? Я, українець, але я не хочу ніякого особливого статусу, і навіть якогось іншого ставлення до зачумлених територій. Краще вже взагалі відмовитись від них, або вже надавати "особливий статус" ВСІМ !!! З якого це переляку я маю якось по іншому ставитись до тих гетто? Чим вони відрізняються від Полтавщини, чи Львівщини, чи моєї Дніпропетровщини? *****, запроданці чортові у владі сидять. Проводьте референдум, собаки скажені, з приводу того "особливого статусу". Та не забудьте включити таке питання в бюлетень: "Відмовитись від зачумлених рашизмом територій". От тоді і подивимось чого хоче Україна, а не якесь там зелене лайно чи зелена кулеба.
показать весь комментарий
04.06.2020 09:08 Ответить
Ага, дулю тобі, кацапе, а не відмова від територій. Саме того ерефія с самого початку й хотіла
показать весь комментарий
04.06.2020 15:15 Ответить
огоу, поцреот, то чого ти на Цензорі, а не на сході країни??
показать весь комментарий
04.06.2020 15:23 Ответить
Типове питання москаля )))
москалику, якщо ж всі будуть на сході, то хто ж тоді тут, з такими як ти, воювати буде, адже інформаційна війна не менш важдива.
показать весь комментарий
04.06.2020 17:04 Ответить
та звісно, квакати на форумі воно значно безпечніше, ніж зі зброєю в окопах сидіти.
показать весь комментарий
09.06.2020 15:49 Ответить
це такі як ти, в силу розумової обмеженості, не в змозі усвідомити, що не хотіла росія забрати ці цетто до себе. Оно, вже сьомий рік війни, хотіла б - то вже давно як і крим приєднала до засрахи ті даунбаські гетто, але ж не потрібн вони їй, як ти тут патякаєшь. Їй потрібний лише гнійник на тлі України, через тиск на який раша змогла б маніпулювати та диктувати нам свою політику. Так що. ця обставина - таємниця лише для таких ушльопків як ти.
показать весь комментарий
09.06.2020 15:54 Ответить
Особый статус - поражение в правах на 5 лет и лишение гражданства тех, кто активно сотрудничал с оккупантами.
показать весь комментарий
04.06.2020 09:14 Ответить
Это самый правильный особый статус. Но поражение в правах увеличить до 10 лет, что бы русский смрадный дух выветрился лучше.
показать весь комментарий
04.06.2020 10:18 Ответить
Що там з деокупацією, розброєнням бандформувань, встановленням українськой влади, пкаранням сепаратистів, репараціями ( виплатами кацапами) за вбивства українців і знищення індустрії донбасу? Що з позбавленням українського громадянства ордловців отримавших кацапські паспорти?
Плісняві вирішили, БЕЗ РЕФЕРЕНДУМУ, змінити державний устрій України ! З унітарного на федерацію!
Для Зеленського- це НЕ "червона смуга" !
Кацапи, вимагали вибори в ордло, і зміну Конституції. Порошенко, 5 років, показав їм дулю.
Зеленський (єрмак- фсб), Кулеба, Таран ( ст. 111), Резнік- погодились на державну зраду.

У кацапів повна економічна дупа. Фуйло, під різними приводами, клянчить зняти " донбаські" санкції.
Постає питання, інтереси якої держави вони відстоювали, ці " українські" представники?
Не України. Очевидно
показать весь комментарий
04.06.2020 09:29 Ответить
ЗЕбилы сдают Украину!
показать весь комментарий
04.06.2020 09:31 Ответить
Я бы на месте кулебы про готовность Украины не торопился. И вообще лучше подумал и не торопился. Ато подвесят за одно место...
показать весь комментарий
04.06.2020 09:46 Ответить
Хто " подвєсіт"? Нема кому, так що це найвірогідніший сценарій, нажаль.
показать весь комментарий
04.06.2020 10:30 Ответить
Зеленоплеснявые могут открыть временный плацкартный маршрут на Ростов и свалить нахер на дачу овоща. Как объявить себя легитимными он объяснить. Шариковые ручки могут купить на платформе в газетном киоске.
показать весь комментарий
04.06.2020 09:50 Ответить
Зачем нам их особый статус? Он местным тоже не нужен, а только захватившим территорию войскам РФ, пусть катятся.
показать весь комментарий
04.06.2020 09:53 Ответить
В Украине не МИД, а институт благородных девиц в розовых мечтах.
Приведите хоть один пример,ЧТО нарассосия вернула???....может Курилы?....Приднестроевье???
Кулеба следующий на выход.
показать весь комментарий
04.06.2020 10:24 Ответить
А я, як громадянин України, не готовий давати нікому ніякі особливі статуси! І як шо треба буде буду це відстоювати на Майдані
показать весь комментарий
04.06.2020 11:38 Ответить
Це що говорить Кулеба і є те, що хоче Росія. Вона завжди ставить зависокі умови і стоїть на них твердо. Партнер, який хоче щось досягти, йде на поступки і Росія теж "йде" а фактично отримує те, що хотіла. Але з нами ситуація буде ще гірша. Росія зрозуміла, що ми слабаки і буде нас дожимати. Але навіть особливий статус зірве Україну. Розглядати особливими тих, хто кричав "Путін введи" та щиро ненавидить всіх нас- це і буде той вибуховий матеріал, який підірве Україну на радість Росії. Це просто трагедія, що наші дебіли (зелені та не дуже) цього не розуміють. Жодних поступок Росії-це єдиний шанс зберегти нашу державу.
показать весь комментарий
04.06.2020 11:40 Ответить
ни кто вам долбодятлам ни чего не передаст - зарубите себе на носу, им ***** это не выгодно и от этого они ни чего , кроме мяся, которое бабы нарожают они не теряют
показать весь комментарий
04.06.2020 12:03 Ответить
Кулеба назвал компромиссы.............. Кулеба НЕназвал компромисы - п.1 ; п.2 ; п.N..... где они и
что в них написано??? а на ваше монобольшинство нам извините насрать сегодня есть а завтра
уже и нет его...... все поразбежитесь и спросить не с кого будет за торговлю суверинитетом.
показать весь комментарий
04.06.2020 14:45 Ответить
Порошенко подписал капитуляцию перед Россией - это минские договоренности, а народ не дал капитулировать, а Зеленский сейчас продолжает эту капитуляцию реализовывать! Ну что за беда вечная с властями. Что с этой страной не так??? ее прокляли, как будто...
показать весь комментарий
04.06.2020 15:00 Ответить
Никакого особого статуса лугандон не получит - пусть кремлёвская вошь лобковая и не мечтает... Особый статус, без всяких сомнений, получат в камере Дерьмак, шмаркля. кулеба, Сивуха и прочие ФСБшные подстилки.... И статус у них будет самый "особый" и самый незавидный среди зеков... Будут "жрицами любви"...
показать весь комментарий
04.06.2020 15:07 Ответить
Куєм по морді, а не "асобий статус", вмиєтесь кривавою юшкою, наіть, коли тількипочнете думати про це, суки зєльоні, зрадливі , жидівські.
показать весь комментарий
04.06.2020 18:28 Ответить
Шановне товариство! У мене є така пропозиція, щоб ніхто не зазадрив одне одному- ВСІМ областям України, без виключення, одночасно, надати особливий статус в рамках України, без права накладати вето на загально національні рішення!!! Ото буде весело!
показать весь комментарий
04.06.2020 20:06 Ответить
Страница 3 из 3
 
 