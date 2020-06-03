Кулеба назвал компромиссы по Донбассу, на которые готова пойти Украина
Украина готова идти на компромиссы для возврата оккупированных территорий Донбасса и Крыма. В частности, власти готовы обсудить вопрос особого статуса этих территорий в пределах Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью DW.
По словам Кулебы, эти регионы могут получить особый статус, но без права накладывать вето на любые общенациональные решения. При этом Украина настаивает на возвращении контроля над своими границами.
"Мы предлагаем России очень простое решение, чтобы мы никогда не пересекли нашу "красную линию" - суверенный контроль над границей. И взамен мы готовы вести переговоры об особом статусе этих регионов в рамках Украины, но без права накладывать вето на любые общенациональные решения", - заявил он.
Глава МИД добавил, что с некоторыми инициативами Украина уже выступала в рамках Трехсторонней контактной группы.
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Україна- унітарна держава
Уніта́рна держа́ва - єдина цілісна https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0 держава , територія якої поділяється на адміністративно-територіальні одиниці, що не мають статусу державних утворень і не володіють https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82 суверенними правами.
А якщо повернути кордон ціною фактичного обособлення ОРДЛО, я - проти.
Деякі обов'язкові пункти цієї злочинної мінської змови для особливого порядку самоврядування в країні ОРДЛО включають таке:
- вибори за законами держави длнр - лугандоніі (під дулами автоматів російських фашистів окупантів) наглядає ворожа нам ОБСЄ.
- звільнення від покарання, переслідування і дискримінації всіх осіб, (кривавих нелюдей, вбивць, бандитів, фашистів, терористів) пов'язаних з подіями (окупацією), що мали місце на Донбасі (окупована кремлем бандитська резервація (ордло);
- право на мовне самовизначення (повне знищення української і заміна на мову кривавого ворога - окупанта);
- участь органів місцевого самоврядування (з кривавих бандитів сепаратистів, терористів) в призначенні окупантами бандитських глав органів, силових структур, прокуратури і судів;
- держава надає беззастережну підтримку (від пуза годує вбивць - терористів, кремлевских- колаборантів, бандитів - сепаратистів) соціально-економічного розвитку;
- визнання з боку центральних органів влади транскордонного співробітництва (повністю відкритий кордон з проклятої ворожої фашистської РФ);
-представники депутатів вбивць -бандитів з окупованої кремлем ордло у Верховній Раді можуть накладати вето на будь-які рішення і навіть про вступ України в ЄС і НАТО.
- офіційну згоду на створення терористичний загонів (з кривавих убивць бандитів - бойовиків) народної міліції і всього силового блоку за рішенням місцевих бандитських рад; - повноваження депутатів місцевих рад та посадових осіб, обраних на їх бандитських виборах (будь-якої прокремлівської бандитської зграї), призначених цим законом , ні ким не можуть бути достроково припинені (навіть за найстрашніші важкі злочини) .........
І це вже все приїхали, далі вже нікуди, це кінцева. Тепер тільки протестний Майдан або знищення державності України НА НАШ ВИБІР !?
Но "особый" статус вам будет, и скоро.
Сейчас вас, Слуг Народа, мышебратья "пощупают за вымя"(С), очень большая вероятность, что начнут наступление они (в августе любят, традиционно), потому как надеются, что на фоне беспорядков чернож*пых уголовников в США, США будет просто не до них.
Вот и посмотрим тогда, как вы, Слуги Nарода, будете виться ужом на сковородке, и сколько вы на той сковородке раскаленной усидите.
И не забывайте, что границы закрыты из-за макароновириса, так что сбежать под сурдинку не получится.
Продаете Украину за гроши, а бежать то вам и некуда.
https://twitter.com/yarpro74
Блукач
@yarpro74
Всі почули? Дійшло вже? Ось результат Берліну: капітуляція!
или сделать ноги
на остальных закрыть глаза
ведь пять лет нужно было жить
многих силой отправили на бойню
а вернуться в Украину должны на на условиях
на которых ушли -- нет вариантов
москалику, якщо ж всі будуть на сході, то хто ж тоді тут, з такими як ти, воювати буде, адже інформаційна війна не менш важдива.
Плісняві вирішили, БЕЗ РЕФЕРЕНДУМУ, змінити державний устрій України ! З унітарного на федерацію!
Для Зеленського- це НЕ "червона смуга" !
Кацапи, вимагали вибори в ордло, і зміну Конституції. Порошенко, 5 років, показав їм дулю.
Зеленський (єрмак- фсб), Кулеба, Таран ( ст. 111), Резнік- погодились на державну зраду.
У кацапів повна економічна дупа. Фуйло, під різними приводами, клянчить зняти " донбаські" санкції.
Постає питання, інтереси якої держави вони відстоювали, ці " українські" представники?
Не України. Очевидно
Приведите хоть один пример,ЧТО нарассосия вернула???....может Курилы?....Приднестроевье???
Кулеба следующий на выход.
что в них написано??? а на ваше монобольшинство нам извините насрать сегодня есть а завтра
уже и нет его...... все поразбежитесь и спросить не с кого будет за торговлю суверинитетом.