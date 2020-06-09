Новая гонка вооружений будет опасной и очень дорогой, - Столтенберг
Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг отмечает, что подход НАТО к отношениям с Россией остается неизменным и сочетает стратегию сдерживания и обороны с политикой диалога.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на УНИАН, об этом Столтенберг сказал во время онлайн-дискуссии по укреплению Альянса после преодоления пандемии COVID-19.
Он заявил, что, хотя военная деятельность России и в дальнейшем не ослабляется, отношения НАТО с Россией основываются на двуедином подходе - на поддержании сдерживания и обороны и сохранении возможности для диалога.
"Мы видели более напористую Россию, мы видели Россию, которая готова применить военную силу против соседей в Грузии и Украине, которая выделяет значительные инвестиции в новые современные возможности, в частности в новые ядерные возможности. Они сейчас размещают новые ракетные системы, которые называются SSC-8 (новая ракетная система "Новатор 9М729"), которые могут достичь европейских городов и уменьшить предельные границы возможного применения ядерного оружия в вооруженном конфликте", - заявил Столтенберг и напомнил, что из-за действий России прекращен договор о запрещении ракет средней и малой дальности.
Также он добавил, что Россия значительно модернизирует свои ядерные арсеналы и корректирует свои военные доктрины. "Мы ответили на это не путем отображения действий России, но благодаря обеспечению надежного сдерживания и обороны, поскольку лучший способ предотвратить конфликт - это устранить любые моменты для сомнений и просчетов о готовности и стремлении НАТО защитить всех союзников, и пока мы будем обеспечивать такое сдерживание , не будет конфликта, не будет нападения", - подчеркнул Столтенберг.
При этом он заявил, что Россия остается соседом Альянса и никуда не исчезнет, поэтому в НАТО выступают за диалог с Россией и за установление лучших отношений. "Мы решительно верим в контроль над вооружениями. Новая гонка вооружений будет опасной и очень дорогой", - сказал генсек НАТО.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Присутствие сил США выросло в Польше, странах Балтии, Румынии, - Столтенберг
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
1. политическая воля
2. несколько миллиардов долларов
У них была своя статистика опубликована: 70% населения живёт на 17 тыс и ниже.
Вы не представляете, что это такое с их ценами 17 тыс - это 0.
Там жрут блины с лопаты, пьют бормотуху и лепят петухов из дерьма, потому что если этого не делать, крыша поедет от безысходности.
Им валежник разрешили собирать, т.к. были случаи, что от холода умирали.
У них цены на продукты - в 2 раза дороже, чем средние по Украине.
Вот и посчитайте покупательную способность.
Введите в поиск гугла "средний класс 17 тысяч", и почитайте, что они могут себе позволить.
Там ад, и то, что его не показывают по их ТВ, не значит, что его нет.
пророчі слова Хмельницького «Все створене людськими руками ними ж може бути знищено»
це також про "суперфортецю" Бродівського замку
В этом вопросе Столтенберг большой пессимист.
Китай может пойти на потери 1:1 со 140-миллионной Московией и не поперхнётся.
Тем более, что московитов блаодаря путину уже намного меньше.
А Китай уже обошёл Московию и в космосе и в хайтеке.
Пока Рогозины наедают воровские морды, китайцы расстреливают воров и развиваются.
Так вот Украина, отдав третий по мощности ядерный потенциал на планете уже заплатила за свою безопасность! И все эти кредиты МВФ и подачки в виде помощи, этот ядерный потенциал превышает в десятки раз!
Ни Порошенко, ни Зеленский ни разу не подняли вопрос Будапештского меморандума на высоком уровне и не потребовали его выполнения и введения на его основании серьезных настоящих санкций по отношению к оккупанту!
https://uainfo.org/blognews/1591676702-boris-stomahin-putinskiy-rezhim-pryamo-nasleduet-stalinskomu-.html
Голда Меир:"Во-первых, у нас нет ядерного оружия,а во-вторых, если потребуется, мы его применим".
Ну и всем известное Зе-недоразумение: " Нада проста ни стрилять", "какая разница