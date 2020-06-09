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Новая гонка вооружений будет опасной и очень дорогой, - Столтенберг

Новая гонка вооружений будет опасной и очень дорогой, - Столтенберг

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг отмечает, что подход НАТО к отношениям с Россией остается неизменным и сочетает стратегию сдерживания и обороны с политикой диалога.

 Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на УНИАН, об этом Столтенберг сказал во время онлайн-дискуссии по укреплению Альянса после преодоления пандемии COVID-19.

Он заявил, что, хотя военная деятельность России и в дальнейшем не ослабляется, отношения НАТО с Россией основываются на двуедином подходе - на поддержании сдерживания и обороны и сохранении возможности для диалога.

"Мы видели более напористую Россию, мы видели Россию, которая готова применить военную силу против соседей в Грузии и Украине, которая выделяет значительные инвестиции в новые современные возможности, в частности в новые ядерные возможности. Они сейчас размещают новые ракетные системы, которые называются SSC-8 (новая ракетная система "Новатор 9М729"), которые могут достичь европейских городов и уменьшить предельные границы возможного применения ядерного оружия в вооруженном конфликте", - заявил Столтенберг и напомнил, что из-за действий России прекращен договор о запрещении ракет средней и малой дальности.

Также он добавил, что Россия значительно модернизирует свои ядерные арсеналы и корректирует свои военные доктрины. "Мы ответили на это не путем отображения действий России, но благодаря обеспечению надежного сдерживания и обороны, поскольку лучший способ предотвратить конфликт - это устранить любые моменты для сомнений и просчетов о готовности и стремлении НАТО защитить всех союзников, и пока мы будем обеспечивать такое сдерживание , не будет конфликта, не будет нападения", - подчеркнул Столтенберг.

При этом он заявил, что Россия остается соседом Альянса и никуда не исчезнет, поэтому в НАТО выступают за диалог с Россией и за установление лучших отношений. "Мы решительно верим в контроль над вооружениями. Новая гонка вооружений будет опасной и очень дорогой", - сказал генсек НАТО.

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Автор: 

гонка вооружений (52) Столтенберг Йенс (1619)


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Топ комментарии
+13
Вы какую-то ересь нам рассказываете: "русские говорят, что нормально живут и работают и все хорошо у них".
У них была своя статистика опубликована: 70% населения живёт на 17 тыс и ниже.
Вы не представляете, что это такое с их ценами 17 тыс - это 0.
Там жрут блины с лопаты, пьют бормотуху и лепят петухов из дерьма, потому что если этого не делать, крыша поедет от безысходности.
Им валежник разрешили собирать, т.к. были случаи, что от холода умирали.
У них цены на продукты - в 2 раза дороже, чем средние по Украине.
Вот и посчитайте покупательную способность.
Введите в поиск гугла "средний класс 17 тысяч", и почитайте, что они могут себе позволить.
Там ад, и то, что его не показывают по их ТВ, не значит, что его нет.
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09.06.2020 02:37
+10
Россия прикидывалась слабой, а США и НАТО и мы тоже велись на это, а на самом деле посмотреть резервы РФ и они растут и даже цена на нефть падала и они не падали и сейчас нефть вверх пошла и резервы вверх еще больше пошли! США и НАТО должны были уничтожать РФ, пока это было возможно, а РФ делает свою экономику такую, что ее уже не победить старыми орудиями Холодной войны и той же нефтью. РФ видно, что модернизирует экономику и в будущем РФ будет продолжать захватывать и ничего ей за это не будет. Это все чушь была, что РФ развалится и т.п. русские говорят, что нормально живут и работают и все хорошо у них, а за время санкций и низкой нефти - резервы выросли многократно. А когда РФ накапливает резервов жирок, она идет захватывать новые территории. И Запад уроды на самом деле оказались! Они Украине ничем не помогли по сути. РФ нашу территорию сперла и за это ничего существенного по наказанию РФ не понесла. И теперь не представляю, как вернуть территории. Это уже не реальное что то должно произойти. А РФ еще накопит жиру и пойдет еще захватывать и запад нихера не будет делать также, как до этого. Запад должен всеми силами был разрушить РФ, а они ее не разрушили, а сделали еще сильнее! Украине нужно для будущей защиты восстанавливать Ядерный статус, потому что по другому нам не защитится от РФ никак! А я уверен, что РФ дальше пойдет захватывать рано или поздно! И сраный Запад будет говорить - ой мы обеспокоены и ничего существенного не делать! Потому нужно создавать Ядерное оружие! Видел передачи кусок Соловьева вроде и там политик русский говорил, что если бы у Украины было ядерное оружие, то РФ бы не посмела бы забрать Крым и Донбасс. А на Запад им срать с их санкциями, от которых у них растет резервы. Нужно на референдуме народном проголосовать, чтобы Украина создала для защиты и сдерживания врагов - ядерное вооружение!!!
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09.06.2020 01:49
+9
НАТО играющее роль романтически настроенного импотента. Когда ещё такое увидишь?
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09.06.2020 01:40
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Правила форума Совет форумчан
НАТО играющее роль романтически настроенного импотента. Когда ещё такое увидишь?
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09.06.2020 01:40 Ответить
А у НАТО есть выбор? А, ну да - есть таки один. Только вряд ли он кого-то устроит. Вас в том числе.
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09.06.2020 01:50 Ответить
а когда НАТО было другой? это оборонительный блок, а не "агрессивный" как у вас агитпроп затирал
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09.06.2020 02:55 Ответить
Да,правильно все поглаживают гиену ,спокойно ,спокойно ,вы мол ,типа *никуда не денетесь*! Разве что денетесь ,твари, в небытие ,как сссссссср ,но останетесь *приЕмниками заСрахи ,будете грызть кору и по прежнему гордиться дидами , членинами и сралинами....,как то так
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09.06.2020 07:39 Ответить
Россия прикидывалась слабой, а США и НАТО и мы тоже велись на это, а на самом деле посмотреть резервы РФ и они растут и даже цена на нефть падала и они не падали и сейчас нефть вверх пошла и резервы вверх еще больше пошли! США и НАТО должны были уничтожать РФ, пока это было возможно, а РФ делает свою экономику такую, что ее уже не победить старыми орудиями Холодной войны и той же нефтью. РФ видно, что модернизирует экономику и в будущем РФ будет продолжать захватывать и ничего ей за это не будет. Это все чушь была, что РФ развалится и т.п. русские говорят, что нормально живут и работают и все хорошо у них, а за время санкций и низкой нефти - резервы выросли многократно. А когда РФ накапливает резервов жирок, она идет захватывать новые территории. И Запад уроды на самом деле оказались! Они Украине ничем не помогли по сути. РФ нашу территорию сперла и за это ничего существенного по наказанию РФ не понесла. И теперь не представляю, как вернуть территории. Это уже не реальное что то должно произойти. А РФ еще накопит жиру и пойдет еще захватывать и запад нихера не будет делать также, как до этого. Запад должен всеми силами был разрушить РФ, а они ее не разрушили, а сделали еще сильнее! Украине нужно для будущей защиты восстанавливать Ядерный статус, потому что по другому нам не защитится от РФ никак! А я уверен, что РФ дальше пойдет захватывать рано или поздно! И сраный Запад будет говорить - ой мы обеспокоены и ничего существенного не делать! Потому нужно создавать Ядерное оружие! Видел передачи кусок Соловьева вроде и там политик русский говорил, что если бы у Украины было ядерное оружие, то РФ бы не посмела бы забрать Крым и Донбасс. А на Запад им срать с их санкциями, от которых у них растет резервы. Нужно на референдуме народном проголосовать, чтобы Украина создала для защиты и сдерживания врагов - ядерное вооружение!!!
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09.06.2020 01:49 Ответить
цена вопроса:
1. политическая воля
2. несколько миллиардов долларов
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09.06.2020 01:57 Ответить
Вы какую-то ересь нам рассказываете: "русские говорят, что нормально живут и работают и все хорошо у них".
У них была своя статистика опубликована: 70% населения живёт на 17 тыс и ниже.
Вы не представляете, что это такое с их ценами 17 тыс - это 0.
Там жрут блины с лопаты, пьют бормотуху и лепят петухов из дерьма, потому что если этого не делать, крыша поедет от безысходности.
Им валежник разрешили собирать, т.к. были случаи, что от холода умирали.
У них цены на продукты - в 2 раза дороже, чем средние по Украине.
Вот и посчитайте покупательную способность.
Введите в поиск гугла "средний класс 17 тысяч", и почитайте, что они могут себе позволить.
Там ад, и то, что его не показывают по их ТВ, не значит, что его нет.
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09.06.2020 02:37 Ответить
у нас также или хуже еще. пенсионеры получают 1800 грн. пенсию и отдают все бабки за хату. Вообще у них мне кажется также, как у нас и может даже у них лучше, не везде конечно, но думать, что они развалятся - это иллюзиями себя тешить. у них море бабла в резерве. Плюс Запад продажный весь и они торгуют с РФ и также Германия эту трубу хочет в обход нас проложить, чтобы мы бабок не получали. И остальные все на Западе тоже продажные и хотят торговать с РФ. Что этот Макрон продажный про торговлю от Португалии до Владивостока или докуда там, что Австрии правители танцуют на балу с Путиным, что Италия санкции снять рвется, что Германия строит потоки и т.д. Та даже Трамп путинский говнюк и хочет путина в G7 вернуть. А русские раньше жили еще в большем дерьме и для тех, кто 17 получает - это нормально. У них минималка вроде такая же, как у нас. Была статистика, что мы их обогнали, но там на 5 рублей обогнали. Так что у нас одинаково приблизительно и люди живут и там и тут в говне. Но дело в том, что у них все же ресурсов больше и денег больше и они будут дальше на нас нападать! Да они даже и без войны уже нас захватили, если посмотреть на то, какая власть пришла во все органы - это рыги и люди олигархов, которые все с русской мафией связаны и русские олигархи все в русской мафии и Путин с русской мафией связан. Народ Украины только стоит на пути, чтобы Украину не слили России. Кругом гниль! И внутри в политике одни гниды - предатели и Запад гниды - предатели. Справедливости нет! Даже мать ее во власти нет, чтобы власть защищала интересы страны. аж горько от этого на душе. все это гнидство уже достало! Жалко Украину! Хочешь, чтобы Украина была сильная, а все против этого и враги и союзники и даже власти Украины, та и народ тупой в большинстве! Аж депрессия какая то появляется.
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09.06.2020 03:43 Ответить
Ага, "мощная свердержава", которая не может трубу достроить в Германию со всеми своими миллиардами и ресурсами, в которой за МКАДом начинается такой ужас, что даже в самом забитом селе Украины такого не найти, страна, у которой валюта за последние несколько лет обвалилась в два раза, страна, которая проигрывает космос частной компании, я понимаю твое желание, кацапчик, выдать желаемое за действительное, но ничего у вас не выйдет!
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09.06.2020 07:14 Ответить
Nado sravnivat ekonomiku ES stran xotiabi toj ze Polsi ili Cexiji.Vot Polsa torgujet s nemcami 145 miliardov evro v god,eto ne neft ili gaz ( kotoroje nesozdajut xoroso oplacyvajemix rabot)Cexija 125 milairda evro v god torgovlia s nemcami.Rosija 50 miliardov evro v god s nemcami eto gaz,neft v tom cysle mozet 2/3 prodaz.Rosija ************* strana i takoj ostanitsia gde bednost budet tolko rasti.Eto ne promer kak ando zyt,eto nicaja strana bez perspektiv dlia liudej
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09.06.2020 08:52 Ответить
Военный бюджет РФ по сравнению с таковым НАТО - детская копилка, поэтому это здорово, что гонка вооружений будет дорогой - есть шанс оставить РФ без штанов.
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09.06.2020 06:36 Ответить
Netu v rosiji ekonomiki krome gaza I nefti I drugogo syrja.Nedorazvytaja strana kak byla tak I jest.Pro zarplati I pensiji toze luce nebudem govorit.
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09.06.2020 07:08 Ответить
Ватный рашистский длбб,ваш Нюрнберг- Гаага уже маячат на горизонте ,ответите ,падлы,за все свои преступления перед Украиной!
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09.06.2020 07:42 Ответить
я б на місці рашкованів не тішився так своїми новими ракетами, бо є

пророчі слова Хмельницького «Все створене людськими руками ними ж може бути знищено»

це також про "суперфортецю" Бродівського замку
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09.06.2020 01:51 Ответить
При СРСР теж була гонка озброєнь, яка закінчилася ліквідацією цієї недоімперії. Так буде і в цей раз з ліквідацією росії, як держави.
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09.06.2020 04:16 Ответить
А новая недоимперия воссоединяется с Китаем.Вон на встречу с америкосами по ядерному оружию кацапия согласна только всместе с Китаем.
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09.06.2020 05:35 Ответить
Наоборот, Штаты хотят, чтобы и Китай был в этом договоре, иначе пока РФ и Штаты будут сдерживаться, Китай - наращиваться.
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09.06.2020 06:41 Ответить
Зачем Столтенберг пугает мир новой гонкой вооружений. Да, все видят, что отсталая Рашка ведёт агрессивную политику, пытаясь посеять хаос во всем мире, затормозить демократические процессы в нестабильных государствах. При этом народ, в основном, живёт в Мордоре в бедности, в каких-то средневековых условиях и спивается от безысходности. России надо помочь: добить санкциями и низкими ценами на углеводороды, всего лишь 1-2 года и мир облегчённо вздохнет. И не будет никакой гонки вооружений, вся так просто и главное дёшево!
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09.06.2020 06:24 Ответить
Наоборот, эта гонка поможет оставить РФ без штанов.
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09.06.2020 06:43 Ответить
Понятное дело, не выдержит рашка никаких гонок, они и так еле концы с концами сводят. Добить санкциями, это дешевле, Европе тоже лишние деньги не помешают.
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12.06.2020 09:14 Ответить
Санкции дешевле, но и толку с них гораздо меньше, да и другой стороне они наносят вред.
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14.06.2020 02:08 Ответить
"Россия остается соседом Альянса и никуда не исчезнет".

В этом вопросе Столтенберг большой пессимист.
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09.06.2020 07:23 Ответить
прекрасно... загоните недострану кацапстан в никуда...
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09.06.2020 08:07 Ответить
Россия - сосед Китая, давно напечатавшего карты до Урала.
Китай может пойти на потери 1:1 со 140-миллионной Московией и не поперхнётся.
Тем более, что московитов блаодаря путину уже намного меньше.
А Китай уже обошёл Московию и в космосе и в хайтеке.
Пока Рогозины наедают воровские морды, китайцы расстреливают воров и развиваются.
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09.06.2020 08:13 Ответить
Гонка вооружений очень дорогое удовольствие?
Так вот Украина, отдав третий по мощности ядерный потенциал на планете уже заплатила за свою безопасность! И все эти кредиты МВФ и подачки в виде помощи, этот ядерный потенциал превышает в десятки раз!
Ни Порошенко, ни Зеленский ни разу не подняли вопрос Будапештского меморандума на высоком уровне и не потребовали его выполнения и введения на его основании серьезных настоящих санкций по отношению к оккупанту!
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09.06.2020 08:55 Ответить
Щоб знищити ********* ніяких грошей не жаль.
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09.06.2020 08:57 Ответить
Гонка озброєнь- це дуже перспективно.Нові робочі місця,розвиток науки та технологій.В свій час, в тому числі і гонка озброєнь розвалила есесер.І не треба цього забувати.
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09.06.2020 09:01 Ответить
Гонка вооружений? Почему нет. ПаРашка ее не выдержит и это прямой путь империалистической России в могилу. Где ей и место
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09.06.2020 09:02 Ответить
И не надо забывать. Пока толстый усохнет (США), худой здохнет (Рашка)
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09.06.2020 09:03 Ответить
А вот что говорят россияне о договорах с россией:
https://uainfo.org/blognews/1591676702-boris-stomahin-putinskiy-rezhim-pryamo-nasleduet-stalinskomu-.html
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09.06.2020 09:25 Ответить
Нова гонка озброєнь буде небезпечною і дуже дорогою, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 6053
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09.06.2020 11:45 Ответить
Еврей и жиденыш - две ОГРОМНЫЕ РАЗНИЦЫ.
Голда Меир:"Во-первых, у нас нет ядерного оружия,а во-вторых, если потребуется, мы его применим".

Ну и всем известное Зе-недоразумение: " Нада проста ни стрилять", "какая разница
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24.11.2020 11:08 Ответить
 
 