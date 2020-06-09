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Нова гонка озброєнь буде небезпечною і дуже дорогою, - Столтенберг

Нова гонка озброєнь буде небезпечною і дуже дорогою, - Столтенберг

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору Єнс Столтенберг зазначає, що підхід НАТО до відносин з Росією залишається незмінним і поєднує стратегію стримування та оборони з політикою діалогу.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це Столтенберг сказав під час онлайн-дискусії щодо зміцнення Альянсу після подолання пандемії COVID-19.

Він заявив, що хоча воєнна діяльність Росії й надалі не послаблюється, відносини НАТО з Росією ґрунтуються на двоєдиному підході - на підтриманні стримування і оборони та збереженні можливості для діалогу.

"Ми бачили більш напористу Росію, ми бачили Росію, яка готова застосувати воєнну силу проти сусідів у Грузії і Україні, яка виділяє значні інвестиції у нові сучасні можливості, зокрема у нові ядерні можливості. Вони зараз розміщують нові ракетні системи, які називаються SSC-8 (нова ракетна система "Новатор 9М729"), що можуть досягти європейських міст і зменшити граничні межі ймовірного застосування ядерної зброї у збройному конфлікті", - заявив Столтенберг і нагадав, що через дії Росії припинено договір про заборону ракет середньої та малої дальності.

Також він додав, що Росія значно модернізує свої ядерні арсенали і коригує свої воєнні доктрини. "Ми відповіли на це не шляхом віддзеркалення дій Росії, але завдяки забезпеченню надійного стримування і оборони, оскільки найкращий спосіб запобігти конфлікту - це усунути будь-які моменти для сумнівів і прорахунків щодо готовності і прагнення НАТО захистити усіх союзників, і поки ми забезпечуватимемо таке стримування, не буде конфлікту, не буде нападу", - наголосив Столтенберг.

При цьому він заявив, що Росія залишається сусідом Альянсу і нікуди не зникне, тому в НАТО виступають за діалог з Росією і за встановлення кращих відносин. "Ми рішуче віримо у контроль над озброєннями. Нова гонка озброєнь буде небезпечною і дуже дорогою", - сказав генсек НАТО.

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Автор: 

гонка озброєнь (39) Столтенберг Єнс (1595)


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Топ коментарі
+13
Вы какую-то ересь нам рассказываете: "русские говорят, что нормально живут и работают и все хорошо у них".
У них была своя статистика опубликована: 70% населения живёт на 17 тыс и ниже.
Вы не представляете, что это такое с их ценами 17 тыс - это 0.
Там жрут блины с лопаты, пьют бормотуху и лепят петухов из дерьма, потому что если этого не делать, крыша поедет от безысходности.
Им валежник разрешили собирать, т.к. были случаи, что от холода умирали.
У них цены на продукты - в 2 раза дороже, чем средние по Украине.
Вот и посчитайте покупательную способность.
Введите в поиск гугла "средний класс 17 тысяч", и почитайте, что они могут себе позволить.
Там ад, и то, что его не показывают по их ТВ, не значит, что его нет.
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09.06.2020 02:37
+10
Россия прикидывалась слабой, а США и НАТО и мы тоже велись на это, а на самом деле посмотреть резервы РФ и они растут и даже цена на нефть падала и они не падали и сейчас нефть вверх пошла и резервы вверх еще больше пошли! США и НАТО должны были уничтожать РФ, пока это было возможно, а РФ делает свою экономику такую, что ее уже не победить старыми орудиями Холодной войны и той же нефтью. РФ видно, что модернизирует экономику и в будущем РФ будет продолжать захватывать и ничего ей за это не будет. Это все чушь была, что РФ развалится и т.п. русские говорят, что нормально живут и работают и все хорошо у них, а за время санкций и низкой нефти - резервы выросли многократно. А когда РФ накапливает резервов жирок, она идет захватывать новые территории. И Запад уроды на самом деле оказались! Они Украине ничем не помогли по сути. РФ нашу территорию сперла и за это ничего существенного по наказанию РФ не понесла. И теперь не представляю, как вернуть территории. Это уже не реальное что то должно произойти. А РФ еще накопит жиру и пойдет еще захватывать и запад нихера не будет делать также, как до этого. Запад должен всеми силами был разрушить РФ, а они ее не разрушили, а сделали еще сильнее! Украине нужно для будущей защиты восстанавливать Ядерный статус, потому что по другому нам не защитится от РФ никак! А я уверен, что РФ дальше пойдет захватывать рано или поздно! И сраный Запад будет говорить - ой мы обеспокоены и ничего существенного не делать! Потому нужно создавать Ядерное оружие! Видел передачи кусок Соловьева вроде и там политик русский говорил, что если бы у Украины было ядерное оружие, то РФ бы не посмела бы забрать Крым и Донбасс. А на Запад им срать с их санкциями, от которых у них растет резервы. Нужно на референдуме народном проголосовать, чтобы Украина создала для защиты и сдерживания врагов - ядерное вооружение!!!
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09.06.2020 01:49
+9
НАТО играющее роль романтически настроенного импотента. Когда ещё такое увидишь?
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09.06.2020 01:40
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НАТО играющее роль романтически настроенного импотента. Когда ещё такое увидишь?
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09.06.2020 01:40 Відповісти
А у НАТО есть выбор? А, ну да - есть таки один. Только вряд ли он кого-то устроит. Вас в том числе.
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09.06.2020 01:50 Відповісти
а когда НАТО было другой? это оборонительный блок, а не "агрессивный" как у вас агитпроп затирал
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09.06.2020 02:55 Відповісти
Да,правильно все поглаживают гиену ,спокойно ,спокойно ,вы мол ,типа *никуда не денетесь*! Разве что денетесь ,твари, в небытие ,как сссссссср ,но останетесь *приЕмниками заСрахи ,будете грызть кору и по прежнему гордиться дидами , членинами и сралинами....,как то так
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09.06.2020 07:39 Відповісти
Россия прикидывалась слабой, а США и НАТО и мы тоже велись на это, а на самом деле посмотреть резервы РФ и они растут и даже цена на нефть падала и они не падали и сейчас нефть вверх пошла и резервы вверх еще больше пошли! США и НАТО должны были уничтожать РФ, пока это было возможно, а РФ делает свою экономику такую, что ее уже не победить старыми орудиями Холодной войны и той же нефтью. РФ видно, что модернизирует экономику и в будущем РФ будет продолжать захватывать и ничего ей за это не будет. Это все чушь была, что РФ развалится и т.п. русские говорят, что нормально живут и работают и все хорошо у них, а за время санкций и низкой нефти - резервы выросли многократно. А когда РФ накапливает резервов жирок, она идет захватывать новые территории. И Запад уроды на самом деле оказались! Они Украине ничем не помогли по сути. РФ нашу территорию сперла и за это ничего существенного по наказанию РФ не понесла. И теперь не представляю, как вернуть территории. Это уже не реальное что то должно произойти. А РФ еще накопит жиру и пойдет еще захватывать и запад нихера не будет делать также, как до этого. Запад должен всеми силами был разрушить РФ, а они ее не разрушили, а сделали еще сильнее! Украине нужно для будущей защиты восстанавливать Ядерный статус, потому что по другому нам не защитится от РФ никак! А я уверен, что РФ дальше пойдет захватывать рано или поздно! И сраный Запад будет говорить - ой мы обеспокоены и ничего существенного не делать! Потому нужно создавать Ядерное оружие! Видел передачи кусок Соловьева вроде и там политик русский говорил, что если бы у Украины было ядерное оружие, то РФ бы не посмела бы забрать Крым и Донбасс. А на Запад им срать с их санкциями, от которых у них растет резервы. Нужно на референдуме народном проголосовать, чтобы Украина создала для защиты и сдерживания врагов - ядерное вооружение!!!
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09.06.2020 01:49 Відповісти
цена вопроса:
1. политическая воля
2. несколько миллиардов долларов
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09.06.2020 01:57 Відповісти
Вы какую-то ересь нам рассказываете: "русские говорят, что нормально живут и работают и все хорошо у них".
У них была своя статистика опубликована: 70% населения живёт на 17 тыс и ниже.
Вы не представляете, что это такое с их ценами 17 тыс - это 0.
Там жрут блины с лопаты, пьют бормотуху и лепят петухов из дерьма, потому что если этого не делать, крыша поедет от безысходности.
Им валежник разрешили собирать, т.к. были случаи, что от холода умирали.
У них цены на продукты - в 2 раза дороже, чем средние по Украине.
Вот и посчитайте покупательную способность.
Введите в поиск гугла "средний класс 17 тысяч", и почитайте, что они могут себе позволить.
Там ад, и то, что его не показывают по их ТВ, не значит, что его нет.
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09.06.2020 02:37 Відповісти
у нас также или хуже еще. пенсионеры получают 1800 грн. пенсию и отдают все бабки за хату. Вообще у них мне кажется также, как у нас и может даже у них лучше, не везде конечно, но думать, что они развалятся - это иллюзиями себя тешить. у них море бабла в резерве. Плюс Запад продажный весь и они торгуют с РФ и также Германия эту трубу хочет в обход нас проложить, чтобы мы бабок не получали. И остальные все на Западе тоже продажные и хотят торговать с РФ. Что этот Макрон продажный про торговлю от Португалии до Владивостока или докуда там, что Австрии правители танцуют на балу с Путиным, что Италия санкции снять рвется, что Германия строит потоки и т.д. Та даже Трамп путинский говнюк и хочет путина в G7 вернуть. А русские раньше жили еще в большем дерьме и для тех, кто 17 получает - это нормально. У них минималка вроде такая же, как у нас. Была статистика, что мы их обогнали, но там на 5 рублей обогнали. Так что у нас одинаково приблизительно и люди живут и там и тут в говне. Но дело в том, что у них все же ресурсов больше и денег больше и они будут дальше на нас нападать! Да они даже и без войны уже нас захватили, если посмотреть на то, какая власть пришла во все органы - это рыги и люди олигархов, которые все с русской мафией связаны и русские олигархи все в русской мафии и Путин с русской мафией связан. Народ Украины только стоит на пути, чтобы Украину не слили России. Кругом гниль! И внутри в политике одни гниды - предатели и Запад гниды - предатели. Справедливости нет! Даже мать ее во власти нет, чтобы власть защищала интересы страны. аж горько от этого на душе. все это гнидство уже достало! Жалко Украину! Хочешь, чтобы Украина была сильная, а все против этого и враги и союзники и даже власти Украины, та и народ тупой в большинстве! Аж депрессия какая то появляется.
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09.06.2020 03:43 Відповісти
Ага, "мощная свердержава", которая не может трубу достроить в Германию со всеми своими миллиардами и ресурсами, в которой за МКАДом начинается такой ужас, что даже в самом забитом селе Украины такого не найти, страна, у которой валюта за последние несколько лет обвалилась в два раза, страна, которая проигрывает космос частной компании, я понимаю твое желание, кацапчик, выдать желаемое за действительное, но ничего у вас не выйдет!
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09.06.2020 07:14 Відповісти
Nado sravnivat ekonomiku ES stran xotiabi toj ze Polsi ili Cexiji.Vot Polsa torgujet s nemcami 145 miliardov evro v god,eto ne neft ili gaz ( kotoroje nesozdajut xoroso oplacyvajemix rabot)Cexija 125 milairda evro v god torgovlia s nemcami.Rosija 50 miliardov evro v god s nemcami eto gaz,neft v tom cysle mozet 2/3 prodaz.Rosija ************* strana i takoj ostanitsia gde bednost budet tolko rasti.Eto ne promer kak ando zyt,eto nicaja strana bez perspektiv dlia liudej
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09.06.2020 08:52 Відповісти
Военный бюджет РФ по сравнению с таковым НАТО - детская копилка, поэтому это здорово, что гонка вооружений будет дорогой - есть шанс оставить РФ без штанов.
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09.06.2020 06:36 Відповісти
Netu v rosiji ekonomiki krome gaza I nefti I drugogo syrja.Nedorazvytaja strana kak byla tak I jest.Pro zarplati I pensiji toze luce nebudem govorit.
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09.06.2020 07:08 Відповісти
Ватный рашистский длбб,ваш Нюрнберг- Гаага уже маячат на горизонте ,ответите ,падлы,за все свои преступления перед Украиной!
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09.06.2020 07:42 Відповісти
я б на місці рашкованів не тішився так своїми новими ракетами, бо є

пророчі слова Хмельницького «Все створене людськими руками ними ж може бути знищено»

це також про "суперфортецю" Бродівського замку
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09.06.2020 01:51 Відповісти
При СРСР теж була гонка озброєнь, яка закінчилася ліквідацією цієї недоімперії. Так буде і в цей раз з ліквідацією росії, як держави.
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09.06.2020 04:16 Відповісти
А новая недоимперия воссоединяется с Китаем.Вон на встречу с америкосами по ядерному оружию кацапия согласна только всместе с Китаем.
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09.06.2020 05:35 Відповісти
Наоборот, Штаты хотят, чтобы и Китай был в этом договоре, иначе пока РФ и Штаты будут сдерживаться, Китай - наращиваться.
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09.06.2020 06:41 Відповісти
Зачем Столтенберг пугает мир новой гонкой вооружений. Да, все видят, что отсталая Рашка ведёт агрессивную политику, пытаясь посеять хаос во всем мире, затормозить демократические процессы в нестабильных государствах. При этом народ, в основном, живёт в Мордоре в бедности, в каких-то средневековых условиях и спивается от безысходности. России надо помочь: добить санкциями и низкими ценами на углеводороды, всего лишь 1-2 года и мир облегчённо вздохнет. И не будет никакой гонки вооружений, вся так просто и главное дёшево!
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09.06.2020 06:24 Відповісти
Наоборот, эта гонка поможет оставить РФ без штанов.
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09.06.2020 06:43 Відповісти
Понятное дело, не выдержит рашка никаких гонок, они и так еле концы с концами сводят. Добить санкциями, это дешевле, Европе тоже лишние деньги не помешают.
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12.06.2020 09:14 Відповісти
Санкции дешевле, но и толку с них гораздо меньше, да и другой стороне они наносят вред.
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14.06.2020 02:08 Відповісти
"Россия остается соседом Альянса и никуда не исчезнет".

В этом вопросе Столтенберг большой пессимист.
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09.06.2020 07:23 Відповісти
прекрасно... загоните недострану кацапстан в никуда...
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09.06.2020 08:07 Відповісти
Россия - сосед Китая, давно напечатавшего карты до Урала.
Китай может пойти на потери 1:1 со 140-миллионной Московией и не поперхнётся.
Тем более, что московитов блаодаря путину уже намного меньше.
А Китай уже обошёл Московию и в космосе и в хайтеке.
Пока Рогозины наедают воровские морды, китайцы расстреливают воров и развиваются.
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09.06.2020 08:13 Відповісти
Гонка вооружений очень дорогое удовольствие?
Так вот Украина, отдав третий по мощности ядерный потенциал на планете уже заплатила за свою безопасность! И все эти кредиты МВФ и подачки в виде помощи, этот ядерный потенциал превышает в десятки раз!
Ни Порошенко, ни Зеленский ни разу не подняли вопрос Будапештского меморандума на высоком уровне и не потребовали его выполнения и введения на его основании серьезных настоящих санкций по отношению к оккупанту!
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09.06.2020 08:55 Відповісти
Щоб знищити ********* ніяких грошей не жаль.
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09.06.2020 08:57 Відповісти
Гонка озброєнь- це дуже перспективно.Нові робочі місця,розвиток науки та технологій.В свій час, в тому числі і гонка озброєнь розвалила есесер.І не треба цього забувати.
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09.06.2020 09:01 Відповісти
Гонка вооружений? Почему нет. ПаРашка ее не выдержит и это прямой путь империалистической России в могилу. Где ей и место
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09.06.2020 09:02 Відповісти
И не надо забывать. Пока толстый усохнет (США), худой здохнет (Рашка)
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09.06.2020 09:03 Відповісти
А вот что говорят россияне о договорах с россией:
https://uainfo.org/blognews/1591676702-boris-stomahin-putinskiy-rezhim-pryamo-nasleduet-stalinskomu-.html
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09.06.2020 09:25 Відповісти
Нова гонка озброєнь буде небезпечною і дуже дорогою, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 6053
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09.06.2020 11:45 Відповісти
Еврей и жиденыш - две ОГРОМНЫЕ РАЗНИЦЫ.
Голда Меир:"Во-первых, у нас нет ядерного оружия,а во-вторых, если потребуется, мы его применим".

Ну и всем известное Зе-недоразумение: " Нада проста ни стрилять", "какая разница
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24.11.2020 11:08 Відповісти
 
 