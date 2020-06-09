Нова гонка озброєнь буде небезпечною і дуже дорогою, - Столтенберг
Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору Єнс Столтенберг зазначає, що підхід НАТО до відносин з Росією залишається незмінним і поєднує стратегію стримування та оборони з політикою діалогу.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це Столтенберг сказав під час онлайн-дискусії щодо зміцнення Альянсу після подолання пандемії COVID-19.
Він заявив, що хоча воєнна діяльність Росії й надалі не послаблюється, відносини НАТО з Росією ґрунтуються на двоєдиному підході - на підтриманні стримування і оборони та збереженні можливості для діалогу.
"Ми бачили більш напористу Росію, ми бачили Росію, яка готова застосувати воєнну силу проти сусідів у Грузії і Україні, яка виділяє значні інвестиції у нові сучасні можливості, зокрема у нові ядерні можливості. Вони зараз розміщують нові ракетні системи, які називаються SSC-8 (нова ракетна система "Новатор 9М729"), що можуть досягти європейських міст і зменшити граничні межі ймовірного застосування ядерної зброї у збройному конфлікті", - заявив Столтенберг і нагадав, що через дії Росії припинено договір про заборону ракет середньої та малої дальності.
Також він додав, що Росія значно модернізує свої ядерні арсенали і коригує свої воєнні доктрини. "Ми відповіли на це не шляхом віддзеркалення дій Росії, але завдяки забезпеченню надійного стримування і оборони, оскільки найкращий спосіб запобігти конфлікту - це усунути будь-які моменти для сумнівів і прорахунків щодо готовності і прагнення НАТО захистити усіх союзників, і поки ми забезпечуватимемо таке стримування, не буде конфлікту, не буде нападу", - наголосив Столтенберг.
При цьому він заявив, що Росія залишається сусідом Альянсу і нікуди не зникне, тому в НАТО виступають за діалог з Росією і за встановлення кращих відносин. "Ми рішуче віримо у контроль над озброєннями. Нова гонка озброєнь буде небезпечною і дуже дорогою", - сказав генсек НАТО.
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1. политическая воля
2. несколько миллиардов долларов
У них была своя статистика опубликована: 70% населения живёт на 17 тыс и ниже.
Вы не представляете, что это такое с их ценами 17 тыс - это 0.
Там жрут блины с лопаты, пьют бормотуху и лепят петухов из дерьма, потому что если этого не делать, крыша поедет от безысходности.
Им валежник разрешили собирать, т.к. были случаи, что от холода умирали.
У них цены на продукты - в 2 раза дороже, чем средние по Украине.
Вот и посчитайте покупательную способность.
Введите в поиск гугла "средний класс 17 тысяч", и почитайте, что они могут себе позволить.
Там ад, и то, что его не показывают по их ТВ, не значит, что его нет.
пророчі слова Хмельницького «Все створене людськими руками ними ж може бути знищено»
це також про "суперфортецю" Бродівського замку
В этом вопросе Столтенберг большой пессимист.
Китай может пойти на потери 1:1 со 140-миллионной Московией и не поперхнётся.
Тем более, что московитов блаодаря путину уже намного меньше.
А Китай уже обошёл Московию и в космосе и в хайтеке.
Пока Рогозины наедают воровские морды, китайцы расстреливают воров и развиваются.
Так вот Украина, отдав третий по мощности ядерный потенциал на планете уже заплатила за свою безопасность! И все эти кредиты МВФ и подачки в виде помощи, этот ядерный потенциал превышает в десятки раз!
Ни Порошенко, ни Зеленский ни разу не подняли вопрос Будапештского меморандума на высоком уровне и не потребовали его выполнения и введения на его основании серьезных настоящих санкций по отношению к оккупанту!
https://uainfo.org/blognews/1591676702-boris-stomahin-putinskiy-rezhim-pryamo-nasleduet-stalinskomu-.html
Голда Меир:"Во-первых, у нас нет ядерного оружия,а во-вторых, если потребуется, мы его применим".
Ну и всем известное Зе-недоразумение: " Нада проста ни стрилять", "какая разница