УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13003 відвідувача онлайн
Новини
2 511 12

Присутність сил США зросла в Польщі, країнах Балтії, Румунії, - Столтенберг

Присутність сил США зросла в Польщі, країнах Балтії, Румунії, - Столтенберг

Країни НАТО повинні продовжувати вкладати кошти у свою військову міць та безпеку, адже це – запорука процвітання.

Про це під час онлайн-конференції заявив генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки".

Відповідаючи на запитання про нібито плани США вивести частину військ з Німеччини, Столтенберг сказав: "Я не можу коментувати на спекуляції у ЗМІ, але ми постійно радимось зі США та іншими союзниками про розподіл сил у Європі".

Читайте також: Німеччина не отримувала повідомлень про скорочення військового контингенту США, ініційоване Трампом, - міністерка оборони Крамп-Карренбауер

Він заявив, що у низці європейських країн присутність американських сил зросла, зокрема, у Польщі, країнах Балтії, Румунії. Також збільшилась військово-морська присутність США в Іспанії та Норвегії. Крім того, Америка надає більше обладнання й тренувань. "Зараз ми робимо разом більше, ніж за останні багато років і, власне, посилили співпрацю", - наголосив генсек Альянсу.

Раніше новину про виведення військ розкритикували представники Демократичної партії США. Вони назвали це "подарунком для Росії". А німецькі політики висловили занепокоєння можливими наслідками цього для подальшої співпраці країн в оборонній галузі.

За даними WSJ, американська сторона планує забрати до 9 500 своїх військових. Водночас Der Spiegel пише, що пізніше цьогоріч США можуть відвести від 5 000 до 15 000 своїх військ. Зараз на території Німеччини перебуває близько 34 000 американських солдатів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": НАТО занепокоєне співпрацею Китаю і Росії, - Столтенберг

Автор: 

Німеччина (7340) НАТО (6431) Польща (8489) Балтія (343) Румунія (1158) США (22665) Столтенберг Єнс (1595)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+12
Присутствие сил США выросло в Польше, странах Балтии, Румынии, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 7779
показати весь коментар
08.06.2020 21:59
+7
Після України країни, які перерах2ли у статті можуть бути жертвами російської агресії.
показати весь коментар
08.06.2020 22:03
+7
Присутність сил США зросла в Польщі, країнах Балтії, Румунії, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 9971
показати весь коментар
08.06.2020 22:43
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Присутствие сил США выросло в Польше, странах Балтии, Румынии, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 7779
показати весь коментар
08.06.2020 21:59 Відповісти
Після України країни, які перерах2ли у статті можуть бути жертвами російської агресії.
показати весь коментар
08.06.2020 22:03 Відповісти
в тій чи іншій мірі вже напевно усі країни світу були чи стали жертвами московітської агресії.Вже не лишилось країн куди кацапи не всунули б своє рило.
показати весь коментар
08.06.2020 22:12 Відповісти
Якщо порахувати більше сорока невідомих війн СРСР, то дійсно росіі багато куди влізла, але це не всі країни Світу!
показати весь коментар
08.06.2020 22:22 Відповісти
https://twitter.com/herooftheday10

https://twitter.com/herooftheday10
https://twitter.com/herooftheday10
https://twitter.com/herooftheday10
https://twitter.com/herooftheday10 25ЄС_EU_UA_NATO_USA_יִשְׂרָאֵל
https://twitter.com/herooftheday10
https://twitter.com/herooftheday10
Алексеевка, Харьков))

Присутствие сил США выросло в Польше, странах Балтии, Румынии, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 7712
показати весь коментар
08.06.2020 22:13 Відповісти
Присутствие сил США выросло в Польше, странах Балтии, Румынии, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 8347 этому негодяю даже Сирия и Ливия "завидует"....,не говоря об Украине и Грузии...,руки не по локоть в крови,а по самые Мавзолеи...
показати весь коментар
08.06.2020 22:16 Відповісти
Присутствие сил США выросло в Польше, странах Балтии, Румынии, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 8886
показати весь коментар
08.06.2020 22:16 Відповісти
И это очень хорошо.
показати весь коментар
08.06.2020 22:34 Відповісти
Присутність сил США зросла в Польщі, країнах Балтії, Румунії, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 9971
показати весь коментар
08.06.2020 22:43 Відповісти
..ну нормально всё..= а шо - масссскаликов ждать = нахх с пляжа..)))
показати весь коментар
08.06.2020 22:51 Відповісти
Вивести НАТО із Німеччини, яка обслуговую московію і нехай захищають себе самі. А москалі час витрачати не будуть - зразу там буде пандемія і приїдуть їхні вірусологи. Американці витрачають гроші на зброю, ризикують життям своїх військових, а німці прокладають газопроводи московії і хер ложили на американців, а навпаки, ставлять їм підніжку.
показати весь коментар
09.06.2020 10:53 Відповісти
 
 