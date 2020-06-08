Присутність сил США зросла в Польщі, країнах Балтії, Румунії, - Столтенберг

Країни НАТО повинні продовжувати вкладати кошти у свою військову міць та безпеку, адже це – запорука процвітання.

Про це під час онлайн-конференції заявив генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки".

Відповідаючи на запитання про нібито плани США вивести частину військ з Німеччини, Столтенберг сказав: "Я не можу коментувати на спекуляції у ЗМІ, але ми постійно радимось зі США та іншими союзниками про розподіл сил у Європі".

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Він заявив, що у низці європейських країн присутність американських сил зросла, зокрема, у Польщі, країнах Балтії, Румунії. Також збільшилась військово-морська присутність США в Іспанії та Норвегії. Крім того, Америка надає більше обладнання й тренувань. "Зараз ми робимо разом більше, ніж за останні багато років і, власне, посилили співпрацю", - наголосив генсек Альянсу.

Раніше новину про виведення військ розкритикували представники Демократичної партії США. Вони назвали це "подарунком для Росії". А німецькі політики висловили занепокоєння можливими наслідками цього для подальшої співпраці країн в оборонній галузі.

За даними WSJ, американська сторона планує забрати до 9 500 своїх військових. Водночас Der Spiegel пише, що пізніше цьогоріч США можуть відвести від 5 000 до 15 000 своїх військ. Зараз на території Німеччини перебуває близько 34 000 американських солдатів.

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