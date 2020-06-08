НАТО занепокоєне співпрацею Китаю і Росії, - Столтенберг
Співпраця Китаю з Росією може мати негативні наслідки для безпеки країн-членів Північноатлантичного альянсу.
Про це генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив у понеділок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Вони (Китай. - Ред.) дедалі більше працюють із Росією, все це має наслідки в плані безпеки для союзників НАТО, і тому нам потрібно реагувати на це, вирішувати це, і потрібно робити це шляхом зміцнення політичних позицій НАТО", - сказав Столтенберг.
Він додав, що під час зустрічі лідерів країн-членів НАТО в грудні в Лондоні "вони вперше за всю історію альянсу погодилися, що в НАТО мають усунути наслідки зростання Китаю в плані безпеки".
Генсек підкреслив, що, крім роботи Китаю з Росією, існує багато чинників, які хвилюють НАТО, зокрема, те, що "економіка Китаю незабаром стане найбільшою у світі".
"Китай стоїть лише на другому місці за оборонним бюджетом, вони роблять великі інвестиції в сучасний військовий потенціал, включно з ракетами, які можуть досягти будь-якої держави-члена (НАТО. - Ред.). Вони стають ближчі до нас у кіберпросторі, ми бачимо їх в Арктиці, в Африці, ми бачимо, що вони роблять інвестиції в наші найважливіші об'єкти інфраструктури", - зазначив Столтенберг.
При цьому генсек наголосив, що Китай не є новим ворогом Північноатлантичного альянсу.
"НАТО не бачить Китай як нового ворога чи супротивника. Ми бачимо те, що підйом Китаю повністю змінює всесвітній баланс сил", - заявив Столтенберг.
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Как будто это не Запад (точнее финансы США, скорее всего, т.к. они заказывают музыку) вливали в Китай триллионы в последние десятилетия. А тут с удивлением обнаружили что это скоро будет самой крупной экономикой?
Если бы условный Wall St. не вливал в них бабло такими количествами, Китай нынче был бы как С. Корея.
Гораздо интереснее, почему не интересует вас мое утверждение про Рейх, или для любителей СССР это один из столпов мироздания, что Рейх был взращен только и только "жадными жидо-капиталистическими сионистами"?
Это чудо называется поддержка тех самых дружков Трoцкого с Уолл Стрит, тех самых ******** хаммеров и прочих, тысяч инженеров с Запада, плотные поставки техники, станков, материалов и т.п. Чудес не бывает: Запад выкормил монстра, и монстр развязал Вторую Мировую.
В честь этих самых западных инженеров даже Донецк назвали (Юзовка от Хьюз)...
Нет. До середины 19 в китайская экономика была крупнейшей в мире, опиумные войны - это способ Англии задавить Китай внеэкономическими путем. После освоения Китаем в 60-х ЯО война против Китая стала невозможной, соотв - его развитие после прекращения построения коммунизма быстро-быстро, реформ Ден Сяопина с 1978 пошел рост экономики. Инвестиции ест ускорили индустриализацию Китая, но и без них рост бы был значительный - громадный внутренний рынок, стабильная полит ситуация, дешевая дисциплинированная раб сила...
мне тут один умник писал, что китайское покупают лохи.
а оно умное покупает штатовское. ну это, не мешки ворочать.
Это нужно посмотреть, что дороже - амерское или японское..
Можно даже предугадать дальнейшие шаги НАТО по укреплению своих позиций.
Это переход от обеспокоенности до сильной озабоченности и озадаченности.