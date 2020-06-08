НАТО занепокоєне співпрацею Китаю і Росії, - Столтенберг

Співпраця Китаю з Росією може мати негативні наслідки для безпеки країн-членів Північноатлантичного альянсу.

Про це генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив у понеділок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Вони (Китай. - Ред.) дедалі більше працюють із Росією, все це має наслідки в плані безпеки для союзників НАТО, і тому нам потрібно реагувати на це, вирішувати це, і потрібно робити це шляхом зміцнення політичних позицій НАТО", - сказав Столтенберг.

Він додав, що під час зустрічі лідерів країн-членів НАТО в грудні в Лондоні "вони вперше за всю історію альянсу погодилися, що в НАТО мають усунути наслідки зростання Китаю в плані безпеки".

Генсек підкреслив, що, крім роботи Китаю з Росією, існує багато чинників, які хвилюють НАТО, зокрема, те, що "економіка Китаю незабаром стане найбільшою у світі".

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"Китай стоїть лише на другому місці за оборонним бюджетом, вони роблять великі інвестиції в сучасний військовий потенціал, включно з ракетами, які можуть досягти будь-якої держави-члена (НАТО. - Ред.). Вони стають ближчі до нас у кіберпросторі, ми бачимо їх в Арктиці, в Африці, ми бачимо, що вони роблять інвестиції в наші найважливіші об'єкти інфраструктури", - зазначив Столтенберг.

При цьому генсек наголосив, що Китай не є новим ворогом Північноатлантичного альянсу.

"НАТО не бачить Китай як нового ворога чи супротивника. Ми бачимо те, що підйом Китаю повністю змінює всесвітній баланс сил", - заявив Столтенберг.