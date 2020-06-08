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НАТО занепокоєне співпрацею Китаю і Росії, - Столтенберг

НАТО занепокоєне співпрацею Китаю і Росії, - Столтенберг

Співпраця Китаю з Росією може мати негативні наслідки для безпеки країн-членів Північноатлантичного альянсу.

Про це генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив у понеділок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Вони (Китай. - Ред.) дедалі більше працюють із Росією, все це має наслідки в плані безпеки для союзників НАТО, і тому нам потрібно реагувати на це, вирішувати це, і потрібно робити це шляхом зміцнення політичних позицій НАТО", - сказав Столтенберг.

Він додав, що під час зустрічі лідерів країн-членів НАТО в грудні в Лондоні "вони вперше за всю історію альянсу погодилися, що в НАТО мають усунути наслідки зростання Китаю в плані безпеки".

Генсек підкреслив, що, крім роботи Китаю з Росією, існує багато чинників, які хвилюють НАТО, зокрема, те, що "економіка Китаю незабаром стане найбільшою у світі".

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"Китай стоїть лише на другому місці за оборонним бюджетом, вони роблять великі інвестиції в сучасний військовий потенціал, включно з ракетами, які можуть досягти будь-якої держави-члена (НАТО. - Ред.). Вони стають ближчі до нас у кіберпросторі, ми бачимо їх в Арктиці, в Африці, ми бачимо, що вони роблять інвестиції в наші найважливіші об'єкти інфраструктури", - зазначив Столтенберг.

При цьому генсек наголосив, що Китай не є новим ворогом Північноатлантичного альянсу.

"НАТО не бачить Китай як нового ворога чи супротивника. Ми бачимо те, що підйом Китаю повністю змінює всесвітній баланс сил", - заявив Столтенберг.

Автор: 

Китай (4560) НАТО (6431) росія (65035) Столтенберг Єнс (1595)


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Топ коментарі
+12
"... спустя неделю индеец Зоркий Глаз заметил, что у тюрьмы нет задней стены.." (С)
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08.06.2020 18:24
+9
Это "сотрудничество" выглядит сейчас примерно так. Параша здесь "вся в белом".
НАТО обеспокоено сотрудничеством Китая и России, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 4847
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08.06.2020 18:36
+8
Не слишком ли поздно вы забеспокоились? Потребительский рынок Запада уже давно прочно завязан на на китайского производителя.
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08.06.2020 18:37
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"... спустя неделю индеец Зоркий Глаз заметил, что у тюрьмы нет задней стены.." (С)
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08.06.2020 18:24 Відповісти
Упс! Какой сюрприз! Китай наращивает силу и захватывает Африку? Та вы шо?
Как будто это не Запад (точнее финансы США, скорее всего, т.к. они заказывают музыку) вливали в Китай триллионы в последние десятилетия. А тут с удивлением обнаружили что это скоро будет самой крупной экономикой?
Если бы условный Wall St. не вливал в них бабло такими количествами, Китай нынче был бы как С. Корея.
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08.06.2020 18:33 Відповісти
Сначала запад поднял СССР и Рейх, которые потом пришлось давить. Потом запад поднял Китай. Для полного счастья еще осталось только Иран поднять окончательно чтоб разбрасывался ядерным оружием по "поганым сионистам"
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08.06.2020 18:38 Відповісти
запад поднял СССР - сам придумал?
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08.06.2020 18:45 Відповісти
Поклонник гуталина?
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08.06.2020 18:47 Відповісти
Думаешь если ты гуталин жрёшь ложками, то и все должны?
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08.06.2020 19:27 Відповісти
Даже народное прозвище своего кумира не знаешь. Идиот.
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08.06.2020 19:31 Відповісти
Идиот это твоя фамилия или прозвище?
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08.06.2020 20:01 Відповісти
Жидко дрищешь, лопата.
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08.06.2020 20:12 Відповісти
аааа, так тебя лопатой зовут?
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08.06.2020 20:20 Відповісти
Сначала запад поднял СССР.ты это серьёзно или пошутил?
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08.06.2020 20:44 Відповісти
Иностранных специалистов ведь в СССР не было, судя по всему. Так что запад причастен к подъему СССР на мировой арене, как ни крути.
Гораздо интереснее, почему не интересует вас мое утверждение про Рейх, или для любителей СССР это один из столпов мироздания, что Рейх был взращен только и только "жадными жидо-капиталистическими сионистами"?
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08.06.2020 20:54 Відповісти
Конечно Запад поднял СССР. Лапотная страна при полной разрухе после многих лет войны (1 мировой а потом гражданской), при полном отсутствии стимулов к работе и капиталистических основ экономики, к середине 1930-х заимела самую сильную армию в мире (только не верьте в этом савецким агиткам, лучше почитайте цифры у Суворова и Солонина). Это как, чудо какое-то случилось?
Это чудо называется поддержка тех самых дружков Трoцкого с Уолл Стрит, тех самых ******** хаммеров и прочих, тысяч инженеров с Запада, плотные поставки техники, станков, материалов и т.п. Чудес не бывает: Запад выкормил монстра, и монстр развязал Вторую Мировую.
В честь этих самых западных инженеров даже Донецк назвали (Юзовка от Хьюз)...
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08.06.2020 21:16 Відповісти
Если бы условный Wall St. не вливал в них бабло такими количествами, Китай нынче был бы как С. Корея.
Нет. До середины 19 в китайская экономика была крупнейшей в мире, опиумные войны - это способ Англии задавить Китай внеэкономическими путем. После освоения Китаем в 60-х ЯО война против Китая стала невозможной, соотв - его развитие после прекращения построения коммунизма быстро-быстро, реформ Ден Сяопина с 1978 пошел рост экономики. Инвестиции ест ускорили индустриализацию Китая, но и без них рост бы был значительный - громадный внутренний рынок, стабильная полит ситуация, дешевая дисциплинированная раб сила...

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08.06.2020 20:26 Відповісти
Понятное дело обеспокоены. А паРаша этим и пользуется, вынуждая Запад занимать по отношению к ним куда более мягкую позицию чем паРаша заслуживает.
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08.06.2020 18:34 Відповісти
Причем с Россией давно всё ясно, слабая экономика, просраная агентура превращенная в топорных мясников, провал и ускоряющее отставание в космосе. Вообщем, деградация по все критериям и аспектам. А вот Китай, это действительно, серьёзно. Крадущийся тигр и затаившийся дракон, который издаёт свой рык и уже очень громкий.
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08.06.2020 18:36 Відповісти
Это "сотрудничество" выглядит сейчас примерно так. Параша здесь "вся в белом".
НАТО обеспокоено сотрудничеством Китая и России, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 4847
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08.06.2020 18:36 Відповісти
параша? туалет шо ли?
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08.06.2020 18:43 Відповісти
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08.06.2020 19:39 Відповісти
А шо это у Вована за бусы? Может он ресницы приклеил?
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08.06.2020 18:37 Відповісти
Это китайцы ему ошейник одели.чтоб чувствовал себя преданным псом Китая.
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08.06.2020 18:57 Відповісти
Не слишком ли поздно вы забеспокоились? Потребительский рынок Запада уже давно прочно завязан на на китайского производителя.
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08.06.2020 18:37 Відповісти
В ЕС тоже. И во всём мире похожая ситуация.
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08.06.2020 18:40 Відповісти
да ты шо?
мне тут один умник писал, что китайское покупают лохи.
а оно умное покупает штатовское. ну это, не мешки ворочать.
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08.06.2020 18:45 Відповісти
Я тоже всегда покупаю штатовское. Оно гораздо лучше китайского. Проблема только, что его нет
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08.06.2020 18:48 Відповісти
да. и на e-bay тоже один китай.
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08.06.2020 18:53 Відповісти
Я тоже стараюсь покупать сделанное в США. Далеко не всем это доступно в плане цен.
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08.06.2020 19:00 Відповісти
а моторолу таки продали леново, или все-же есть штатовские модели?
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08.06.2020 19:03 Відповісти
Без понятия. Я больше по инструментам. Становится все труднее найти шо-то не смайстряченное в чайне. Даже Бош и Макита, не говоря уже за ДеВолт.
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08.06.2020 19:08 Відповісти
A Milwakee?
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08.06.2020 21:17 Відповісти
Exception that proves the rule, more or less
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08.06.2020 21:20 Відповісти
Didn't know. Just asked...
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08.06.2020 22:03 Відповісти
По ценам Штатовское давно и вчистую проиграло конкуренцию Японо-Корее-Китайскому
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08.06.2020 19:05 Відповісти
По ценам Штатовское давно и вчистую проиграло конкуренцию Японо-Корее-Китайскому

Это нужно посмотреть, что дороже - амерское или японское..
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08.06.2020 20:30 Відповісти
По лицензии США
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08.06.2020 19:07 Відповісти
Ловите ответочку. На острове Мэн скоро будет китайская колония Гонк-Британконг
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08.06.2020 18:42 Відповісти
Многим д.б.хорошо известно, что получится, ежели скрестить ужа и ежа.
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08.06.2020 18:45 Відповісти
З розвалом СССР в 90-х роках появилося багато "бульварної" преси: газети "Совєршенно сєкрєтно", "Спід-ІНФо", всіляки там про магію-езотерику, ну і т.д. Інтернету тоді в Україні ще не було, тому всі читали бульварну пресу. Популярні тоді були теми про передбачення Нострадамуса і т.д і т.п. Памятаю, мені попалася газетка про Нострадамуса, і серед всього іншого там було про 3-ю світову війну яку він передбачав. Ну зрозуміло, що Нострадамус писав свої катрени на недуже зрозумілой ******** людині мові, але є куча "толковатєлєй" які їх розшифровували. Так от 90-і роки, росією керує Єльцин-алкаш, в країні розруха після розвалу совка і тут читаю статєйку про третю світову по Нострадамусу, суть якої в тому, що він назвав дві протидіючі сторони в 3-й світовій: з однієї сторони це США з іншої - військовий союз Росія, Китай і Іран. (це було написано в газеті 1995 року !!!!) Китай на той час окрім дешевих "пуховиків" і іншого ширпотребу - не виробляв, і гравцем великої геополітики не був, та й ніхто тоді не міг і думати, що Китай підніметься до 2-гої економіки в світі. А тепер аналізуючі ******* геополітику дуже добре видно куди воно йде. Багато зараз є інформації про експансію Китаю в Сибіру, ця інформація преподноситься, як сильний китай в наглую забирає в росії Сибір. Я думаю що це хибне бачення ситуації. На мою думку є домовленість між росією і Китаєм, по якій росія в обмін на партнерство і військовий союз з Китаєм віддала ім частину своєї території Сибіру. Також сьогодні росія підтримує Іран. В обхід на американське ембарго росіяни допомагають Ірану розвивати власну ядерну програму. Тобто все йде до того, як колись писав Нострадамус.
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08.06.2020 18:54 Відповісти
Китай и орда такие же союзники как Германия и совок в 1939 году! накой китайцам воевать со штатами!? это похлеще чем пилить сук на котором сидишь! другое дело нагнуть парашку, "Сибир наш" это реальная тема!
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08.06.2020 20:22 Відповісти
НАТО обеспокоено сотрудничеством Китая и России, - Столтенберг

Можно даже предугадать дальнейшие шаги НАТО по укреплению своих позиций.
Это переход от обеспокоенности до сильной озабоченности и озадаченности.
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08.06.2020 18:56 Відповісти
Нужно думать вовремя, откормили монстров, а теперь им кажется.
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08.06.2020 18:57 Відповісти
Сотрудничество Китая с Россией, прямо пропорционально санкциям запада по отношению к России и обратно пропорционально миру в торговой войне США с Китаем.
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08.06.2020 18:57 Відповісти
Действительно у нас провал в системе образования. Такую пургу несут комментаторы, аж жуть...!
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08.06.2020 19:00 Відповісти
НАТО занепокоєне співпрацею Китаю і Росії, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 6669
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08.06.2020 19:08 Відповісти
Это же именно штаты толкают Россию с Китаем в объятия друг друга. Например С/Х Дальнего востока перенастраивается на экспорт сои для замены Американской в Китае из-за их торговой междуусобицы.
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08.06.2020 19:08 Відповісти
_Тормозы и плуги на Западе не хотят по-настоящему давить на моржовию из надежды использовать рашку против кетая. Но рф и кетай обманут плугов и сообща будут воевать против Запада, они военные союзники.
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08.06.2020 19:15 Відповісти
И что делать? Мотор Сич вот тоже хотел с китайцами сотрудничать, но после окрика Помпео уже не хочет. Может Помпео и на рашку напустить, вдруг поможет, не?
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08.06.2020 19:16 Відповісти
Нужно в Германию вводить американские войска, США обеспокоено сотрудничеством Германии и России .
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08.06.2020 19:58 Відповісти
Подобное тянется к подобному.
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08.06.2020 20:36 Відповісти
 
 