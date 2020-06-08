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НАТО обеспокоено сотрудничеством Китая и России, - Столтенберг

НАТО обеспокоено сотрудничеством Китая и России, - Столтенберг

Сотрудничество Китая с Россией может иметь негативные последствия для безопасности стран-членов Североатлантического альянса.

Об генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в понедельник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Они (Китай. - Ред.) все больше работают с Россией, все это имеет последствия в плане безопасности для союзников НАТО, и поэтому нам нужно реагировать на это, решать это, и нужно делать это путем укрепления политических позиций НАТО", - сказал Столтенберг.

Он добавил, что в ходе встречи лидеров стран-членов НАТО в декабре в Лондоне "они впервые за всю историю альянса согласились, что в НАТО должны устранить последствия роста Китая в плане безопасности".

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Генсек подчеркнул, что, помимо работы Китая с Россией, существует много факторов, которые волнуют НАТО, в частности, то, что "экономика Китая вскоре станет самой крупной в мире".

"Китай стоит всего лишь на втором месте по оборонному бюджету, они делают крупные инвестиции в современный военный потенциал, включая ракеты, которые могут достигнуть любого государства-члена (НАТО. - Ред.). Они становятся ближе к нам в киберпространстве, мы видим их в Арктике, в Африке, мы видим, что они делают инвестиции в наши важнейшие объекты инфраструктуры", - отметил Столтенберг.

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При этом генсек подчеркнул, что Китай не является новым врагом Североатлантического альянса.

"НАТО не видит Китай в качестве нового врага или противника. Мы видим то, что подъем Китая полностью меняет всемирный баланс сил", - заявил Столтенберг.

Автор: 

Китай (2946) НАТО (9970) россия (95441) Столтенберг Йенс (1619)


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Топ комментарии
+12
"... спустя неделю индеец Зоркий Глаз заметил, что у тюрьмы нет задней стены.." (С)
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08.06.2020 18:24
+9
Это "сотрудничество" выглядит сейчас примерно так. Параша здесь "вся в белом".
НАТО обеспокоено сотрудничеством Китая и России, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 4847
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08.06.2020 18:36
+8
Не слишком ли поздно вы забеспокоились? Потребительский рынок Запада уже давно прочно завязан на на китайского производителя.
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08.06.2020 18:37
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"... спустя неделю индеец Зоркий Глаз заметил, что у тюрьмы нет задней стены.." (С)
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08.06.2020 18:24 Ответить
Упс! Какой сюрприз! Китай наращивает силу и захватывает Африку? Та вы шо?
Как будто это не Запад (точнее финансы США, скорее всего, т.к. они заказывают музыку) вливали в Китай триллионы в последние десятилетия. А тут с удивлением обнаружили что это скоро будет самой крупной экономикой?
Если бы условный Wall St. не вливал в них бабло такими количествами, Китай нынче был бы как С. Корея.
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08.06.2020 18:33 Ответить
Сначала запад поднял СССР и Рейх, которые потом пришлось давить. Потом запад поднял Китай. Для полного счастья еще осталось только Иран поднять окончательно чтоб разбрасывался ядерным оружием по "поганым сионистам"
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08.06.2020 18:38 Ответить
запад поднял СССР - сам придумал?
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08.06.2020 18:45 Ответить
Поклонник гуталина?
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08.06.2020 18:47 Ответить
Думаешь если ты гуталин жрёшь ложками, то и все должны?
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08.06.2020 19:27 Ответить
Даже народное прозвище своего кумира не знаешь. Идиот.
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08.06.2020 19:31 Ответить
Идиот это твоя фамилия или прозвище?
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08.06.2020 20:01 Ответить
Жидко дрищешь, лопата.
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08.06.2020 20:12 Ответить
аааа, так тебя лопатой зовут?
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08.06.2020 20:20 Ответить
Сначала запад поднял СССР.ты это серьёзно или пошутил?
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08.06.2020 20:44 Ответить
Иностранных специалистов ведь в СССР не было, судя по всему. Так что запад причастен к подъему СССР на мировой арене, как ни крути.
Гораздо интереснее, почему не интересует вас мое утверждение про Рейх, или для любителей СССР это один из столпов мироздания, что Рейх был взращен только и только "жадными жидо-капиталистическими сионистами"?
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08.06.2020 20:54 Ответить
Конечно Запад поднял СССР. Лапотная страна при полной разрухе после многих лет войны (1 мировой а потом гражданской), при полном отсутствии стимулов к работе и капиталистических основ экономики, к середине 1930-х заимела самую сильную армию в мире (только не верьте в этом савецким агиткам, лучше почитайте цифры у Суворова и Солонина). Это как, чудо какое-то случилось?
Это чудо называется поддержка тех самых дружков Трoцкого с Уолл Стрит, тех самых ******** хаммеров и прочих, тысяч инженеров с Запада, плотные поставки техники, станков, материалов и т.п. Чудес не бывает: Запад выкормил монстра, и монстр развязал Вторую Мировую.
В честь этих самых западных инженеров даже Донецк назвали (Юзовка от Хьюз)...
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08.06.2020 21:16 Ответить
Если бы условный Wall St. не вливал в них бабло такими количествами, Китай нынче был бы как С. Корея.
Нет. До середины 19 в китайская экономика была крупнейшей в мире, опиумные войны - это способ Англии задавить Китай внеэкономическими путем. После освоения Китаем в 60-х ЯО война против Китая стала невозможной, соотв - его развитие после прекращения построения коммунизма быстро-быстро, реформ Ден Сяопина с 1978 пошел рост экономики. Инвестиции ест ускорили индустриализацию Китая, но и без них рост бы был значительный - громадный внутренний рынок, стабильная полит ситуация, дешевая дисциплинированная раб сила...

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08.06.2020 20:26 Ответить
Понятное дело обеспокоены. А паРаша этим и пользуется, вынуждая Запад занимать по отношению к ним куда более мягкую позицию чем паРаша заслуживает.
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08.06.2020 18:34 Ответить
Причем с Россией давно всё ясно, слабая экономика, просраная агентура превращенная в топорных мясников, провал и ускоряющее отставание в космосе. Вообщем, деградация по все критериям и аспектам. А вот Китай, это действительно, серьёзно. Крадущийся тигр и затаившийся дракон, который издаёт свой рык и уже очень громкий.
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08.06.2020 18:36 Ответить
Это "сотрудничество" выглядит сейчас примерно так. Параша здесь "вся в белом".
НАТО обеспокоено сотрудничеством Китая и России, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 4847
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08.06.2020 18:36 Ответить
параша? туалет шо ли?
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08.06.2020 18:43 Ответить
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08.06.2020 19:39 Ответить
А шо это у Вована за бусы? Может он ресницы приклеил?
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08.06.2020 18:37 Ответить
Это китайцы ему ошейник одели.чтоб чувствовал себя преданным псом Китая.
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08.06.2020 18:57 Ответить
Не слишком ли поздно вы забеспокоились? Потребительский рынок Запада уже давно прочно завязан на на китайского производителя.
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08.06.2020 18:37 Ответить
В ЕС тоже. И во всём мире похожая ситуация.
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08.06.2020 18:40 Ответить
да ты шо?
мне тут один умник писал, что китайское покупают лохи.
а оно умное покупает штатовское. ну это, не мешки ворочать.
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08.06.2020 18:45 Ответить
Я тоже всегда покупаю штатовское. Оно гораздо лучше китайского. Проблема только, что его нет
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08.06.2020 18:48 Ответить
да. и на e-bay тоже один китай.
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08.06.2020 18:53 Ответить
Я тоже стараюсь покупать сделанное в США. Далеко не всем это доступно в плане цен.
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08.06.2020 19:00 Ответить
а моторолу таки продали леново, или все-же есть штатовские модели?
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08.06.2020 19:03 Ответить
Без понятия. Я больше по инструментам. Становится все труднее найти шо-то не смайстряченное в чайне. Даже Бош и Макита, не говоря уже за ДеВолт.
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08.06.2020 19:08 Ответить
A Milwakee?
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08.06.2020 21:17 Ответить
Exception that proves the rule, more or less
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08.06.2020 21:20 Ответить
Didn't know. Just asked...
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08.06.2020 22:03 Ответить
По ценам Штатовское давно и вчистую проиграло конкуренцию Японо-Корее-Китайскому
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08.06.2020 19:05 Ответить
По ценам Штатовское давно и вчистую проиграло конкуренцию Японо-Корее-Китайскому

Это нужно посмотреть, что дороже - амерское или японское..
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08.06.2020 20:30 Ответить
По лицензии США
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08.06.2020 19:07 Ответить
Ловите ответочку. На острове Мэн скоро будет китайская колония Гонк-Британконг
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08.06.2020 18:42 Ответить
Многим д.б.хорошо известно, что получится, ежели скрестить ужа и ежа.
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08.06.2020 18:45 Ответить
З розвалом СССР в 90-х роках появилося багато "бульварної" преси: газети "Совєршенно сєкрєтно", "Спід-ІНФо", всіляки там про магію-езотерику, ну і т.д. Інтернету тоді в Україні ще не було, тому всі читали бульварну пресу. Популярні тоді були теми про передбачення Нострадамуса і т.д і т.п. Памятаю, мені попалася газетка про Нострадамуса, і серед всього іншого там було про 3-ю світову війну яку він передбачав. Ну зрозуміло, що Нострадамус писав свої катрени на недуже зрозумілой ******** людині мові, але є куча "толковатєлєй" які їх розшифровували. Так от 90-і роки, росією керує Єльцин-алкаш, в країні розруха після розвалу совка і тут читаю статєйку про третю світову по Нострадамусу, суть якої в тому, що він назвав дві протидіючі сторони в 3-й світовій: з однієї сторони це США з іншої - військовий союз Росія, Китай і Іран. (це було написано в газеті 1995 року !!!!) Китай на той час окрім дешевих "пуховиків" і іншого ширпотребу - не виробляв, і гравцем великої геополітики не був, та й ніхто тоді не міг і думати, що Китай підніметься до 2-гої економіки в світі. А тепер аналізуючі ******* геополітику дуже добре видно куди воно йде. Багато зараз є інформації про експансію Китаю в Сибіру, ця інформація преподноситься, як сильний китай в наглую забирає в росії Сибір. Я думаю що це хибне бачення ситуації. На мою думку є домовленість між росією і Китаєм, по якій росія в обмін на партнерство і військовий союз з Китаєм віддала ім частину своєї території Сибіру. Також сьогодні росія підтримує Іран. В обхід на американське ембарго росіяни допомагають Ірану розвивати власну ядерну програму. Тобто все йде до того, як колись писав Нострадамус.
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08.06.2020 18:54 Ответить
Китай и орда такие же союзники как Германия и совок в 1939 году! накой китайцам воевать со штатами!? это похлеще чем пилить сук на котором сидишь! другое дело нагнуть парашку, "Сибир наш" это реальная тема!
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08.06.2020 20:22 Ответить
НАТО обеспокоено сотрудничеством Китая и России, - Столтенберг

Можно даже предугадать дальнейшие шаги НАТО по укреплению своих позиций.
Это переход от обеспокоенности до сильной озабоченности и озадаченности.
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08.06.2020 18:56 Ответить
Нужно думать вовремя, откормили монстров, а теперь им кажется.
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08.06.2020 18:57 Ответить
Сотрудничество Китая с Россией, прямо пропорционально санкциям запада по отношению к России и обратно пропорционально миру в торговой войне США с Китаем.
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08.06.2020 18:57 Ответить
Действительно у нас провал в системе образования. Такую пургу несут комментаторы, аж жуть...!
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08.06.2020 19:00 Ответить
НАТО занепокоєне співпрацею Китаю і Росії, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 6669
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08.06.2020 19:08 Ответить
Это же именно штаты толкают Россию с Китаем в объятия друг друга. Например С/Х Дальнего востока перенастраивается на экспорт сои для замены Американской в Китае из-за их торговой междуусобицы.
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08.06.2020 19:08 Ответить
_Тормозы и плуги на Западе не хотят по-настоящему давить на моржовию из надежды использовать рашку против кетая. Но рф и кетай обманут плугов и сообща будут воевать против Запада, они военные союзники.
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08.06.2020 19:15 Ответить
И что делать? Мотор Сич вот тоже хотел с китайцами сотрудничать, но после окрика Помпео уже не хочет. Может Помпео и на рашку напустить, вдруг поможет, не?
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08.06.2020 19:16 Ответить
Нужно в Германию вводить американские войска, США обеспокоено сотрудничеством Германии и России .
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08.06.2020 19:58 Ответить
Подобное тянется к подобному.
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08.06.2020 20:36 Ответить
 
 