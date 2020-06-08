НАТО обеспокоено сотрудничеством Китая и России, - Столтенберг
Сотрудничество Китая с Россией может иметь негативные последствия для безопасности стран-членов Североатлантического альянса.
Об генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в понедельник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Они (Китай. - Ред.) все больше работают с Россией, все это имеет последствия в плане безопасности для союзников НАТО, и поэтому нам нужно реагировать на это, решать это, и нужно делать это путем укрепления политических позиций НАТО", - сказал Столтенберг.
Он добавил, что в ходе встречи лидеров стран-членов НАТО в декабре в Лондоне "они впервые за всю историю альянса согласились, что в НАТО должны устранить последствия роста Китая в плане безопасности".
Читайте на Цензор.НЕТ: Китай нарочно мешает США создать вакцину от коронавируса, - сенатор Скотт
Генсек подчеркнул, что, помимо работы Китая с Россией, существует много факторов, которые волнуют НАТО, в частности, то, что "экономика Китая вскоре станет самой крупной в мире".
"Китай стоит всего лишь на втором месте по оборонному бюджету, они делают крупные инвестиции в современный военный потенциал, включая ракеты, которые могут достигнуть любого государства-члена (НАТО. - Ред.). Они становятся ближе к нам в киберпространстве, мы видим их в Арктике, в Африке, мы видим, что они делают инвестиции в наши важнейшие объекты инфраструктуры", - отметил Столтенберг.
Также на Цензор.НЕТ: Ходжес призвал НАТО разместить новые базы, ракеты и корабли в Черном море: Нужно остановить "сирийский экспресс" РФ
При этом генсек подчеркнул, что Китай не является новым врагом Североатлантического альянса.
"НАТО не видит Китай в качестве нового врага или противника. Мы видим то, что подъем Китая полностью меняет всемирный баланс сил", - заявил Столтенберг.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Как будто это не Запад (точнее финансы США, скорее всего, т.к. они заказывают музыку) вливали в Китай триллионы в последние десятилетия. А тут с удивлением обнаружили что это скоро будет самой крупной экономикой?
Если бы условный Wall St. не вливал в них бабло такими количествами, Китай нынче был бы как С. Корея.
Гораздо интереснее, почему не интересует вас мое утверждение про Рейх, или для любителей СССР это один из столпов мироздания, что Рейх был взращен только и только "жадными жидо-капиталистическими сионистами"?
Это чудо называется поддержка тех самых дружков Трoцкого с Уолл Стрит, тех самых ******** хаммеров и прочих, тысяч инженеров с Запада, плотные поставки техники, станков, материалов и т.п. Чудес не бывает: Запад выкормил монстра, и монстр развязал Вторую Мировую.
В честь этих самых западных инженеров даже Донецк назвали (Юзовка от Хьюз)...
Нет. До середины 19 в китайская экономика была крупнейшей в мире, опиумные войны - это способ Англии задавить Китай внеэкономическими путем. После освоения Китаем в 60-х ЯО война против Китая стала невозможной, соотв - его развитие после прекращения построения коммунизма быстро-быстро, реформ Ден Сяопина с 1978 пошел рост экономики. Инвестиции ест ускорили индустриализацию Китая, но и без них рост бы был значительный - громадный внутренний рынок, стабильная полит ситуация, дешевая дисциплинированная раб сила...
мне тут один умник писал, что китайское покупают лохи.
а оно умное покупает штатовское. ну это, не мешки ворочать.
Это нужно посмотреть, что дороже - амерское или японское..
Можно даже предугадать дальнейшие шаги НАТО по укреплению своих позиций.
Это переход от обеспокоенности до сильной озабоченности и озадаченности.