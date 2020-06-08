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Присутствие сил США выросло в Польше, странах Балтии, Румынии, - Столтенберг

Присутствие сил США выросло в Польше, странах Балтии, Румынии, - Столтенберг

Страны НАТО должны продолжать вкладывать средства в свою военную мощь и безопасность, ведь это - залог процветания.

Об этом во время онлайн-конференции заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".

Отвечая на вопрос о якобы планах США вывести часть войск из Германии, Столтенберг сказал: "Я не могу комментировать спекуляции в СМИ, но мы постоянно советуемся с США и другими союзниками о распределении сил в Европе".

Он заявил, что в ряде европейских стран присутствие американских сил возросло. В частности, их стало больше в Польше, странах Балтии, Румынии. Также увеличилось военно-морское присутствие США в Испании и Норвегии. Кроме этого, Америка предоставляет больше оборудования и тренировок. "Сейчас мы делаем вместе больше, чем за последние много лет и, собственно, усилили сотрудничество", - подчеркнул генсек Альянса.

Читайте на Цензор.НЕТ: США планируют вывести из Германии войска, Берлин озабочен

Ранее новость о выводе войск раскритиковали представители Демократической партии США. Они назвали это "подарком для России". А немецкие политики выразили обеспокоенность возможными последствиями вывода войск для дальнейшего сотрудничества стран в оборонной отрасли.

По данным WSJ, американская сторона планирует вывести 9 500 своих военных. В то же время Der Spiegel пишет, что позже в этом году США могут отвести от 5 000 до 15 000 своих войск. Сейчас на территории Германии находится около 34 000 американских солдат.

Также на Цензор.НЕТ: Германия не получала уведомлений о сокращении военного контингента США, инициированном Трампом, - министр обороны Крамп-Карренбауэр

Автор: 

Германия (6943) НАТО (9970) Польша (8405) Балтия (352) Румыния (1088) США (26528) Столтенберг Йенс (1619)


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Топ комментарии
+12
Присутствие сил США выросло в Польше, странах Балтии, Румынии, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 7779
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08.06.2020 21:59
+7
Після України країни, які перерах2ли у статті можуть бути жертвами російської агресії.
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08.06.2020 22:03
+7
Присутність сил США зросла в Польщі, країнах Балтії, Румунії, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 9971
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08.06.2020 22:43
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Присутствие сил США выросло в Польше, странах Балтии, Румынии, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 7779
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08.06.2020 21:59 Ответить
Після України країни, які перерах2ли у статті можуть бути жертвами російської агресії.
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08.06.2020 22:03 Ответить
в тій чи іншій мірі вже напевно усі країни світу були чи стали жертвами московітської агресії.Вже не лишилось країн куди кацапи не всунули б своє рило.
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08.06.2020 22:12 Ответить
Якщо порахувати більше сорока невідомих війн СРСР, то дійсно росіі багато куди влізла, але це не всі країни Світу!
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08.06.2020 22:22 Ответить
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https://twitter.com/herooftheday10 25ЄС_EU_UA_NATO_USA_יִשְׂרָאֵל
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Алексеевка, Харьков))

Присутствие сил США выросло в Польше, странах Балтии, Румынии, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 7712
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08.06.2020 22:13 Ответить
Присутствие сил США выросло в Польше, странах Балтии, Румынии, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 8347 этому негодяю даже Сирия и Ливия "завидует"....,не говоря об Украине и Грузии...,руки не по локоть в крови,а по самые Мавзолеи...
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08.06.2020 22:16 Ответить
Присутствие сил США выросло в Польше, странах Балтии, Румынии, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 8886
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08.06.2020 22:16 Ответить
И это очень хорошо.
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08.06.2020 22:34 Ответить
Присутність сил США зросла в Польщі, країнах Балтії, Румунії, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 9971
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08.06.2020 22:43 Ответить
..ну нормально всё..= а шо - масссскаликов ждать = нахх с пляжа..)))
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08.06.2020 22:51 Ответить
Вивести НАТО із Німеччини, яка обслуговую московію і нехай захищають себе самі. А москалі час витрачати не будуть - зразу там буде пандемія і приїдуть їхні вірусологи. Американці витрачають гроші на зброю, ризикують життям своїх військових, а німці прокладають газопроводи московії і хер ложили на американців, а навпаки, ставлять їм підніжку.
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09.06.2020 10:53 Ответить
 
 