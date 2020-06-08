Присутствие сил США выросло в Польше, странах Балтии, Румынии, - Столтенберг

Страны НАТО должны продолжать вкладывать средства в свою военную мощь и безопасность, ведь это - залог процветания.

Об этом во время онлайн-конференции заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".

Отвечая на вопрос о якобы планах США вывести часть войск из Германии, Столтенберг сказал: "Я не могу комментировать спекуляции в СМИ, но мы постоянно советуемся с США и другими союзниками о распределении сил в Европе".

Он заявил, что в ряде европейских стран присутствие американских сил возросло. В частности, их стало больше в Польше, странах Балтии, Румынии. Также увеличилось военно-морское присутствие США в Испании и Норвегии. Кроме этого, Америка предоставляет больше оборудования и тренировок. "Сейчас мы делаем вместе больше, чем за последние много лет и, собственно, усилили сотрудничество", - подчеркнул генсек Альянса.

Читайте на Цензор.НЕТ: США планируют вывести из Германии войска, Берлин озабочен

Ранее новость о выводе войск раскритиковали представители Демократической партии США. Они назвали это "подарком для России". А немецкие политики выразили обеспокоенность возможными последствиями вывода войск для дальнейшего сотрудничества стран в оборонной отрасли.

По данным WSJ, американская сторона планирует вывести 9 500 своих военных. В то же время Der Spiegel пишет, что позже в этом году США могут отвести от 5 000 до 15 000 своих войск. Сейчас на территории Германии находится около 34 000 американских солдат.

Также на Цензор.НЕТ: Германия не получала уведомлений о сокращении военного контингента США, инициированном Трампом, - министр обороны Крамп-Карренбауэр