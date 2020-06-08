Германия не получала уведомлений о сокращении военного контингента США, инициированном Трампом, - министр обороны Крамп-Карренбауэр

Президент США Дональд Трамп приказал вывести 9,5 тысяч солдат из Германии, но ФРГ пока не получила официального подтверждения.

Об этом заявила министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр на пресс-конференции в понедельник, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Я не хочу спекулировать на том, на что у меня нет подтверждения. Присутствие американских войск в Германии служит основой безопасности альянса НАТО - и американской безопасности тоже. Это основа, на которой мы работаем вместе", - уверена она.

Источники издания в правящей коалиции Германии говорят, что Берлин не получил ответа от правительства США, несмотря на запросы по различным дипломатическим каналам.

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Напомним, издания The Wall Street Journal и Der Spiegel сообщили, что президент США Дональд Трамп планирует вывести американские войска из Германии.

По данным WSJ, американская сторона планирует забрать до 9 500 своих военных. В то же время Der Spiegel пишет, что позже в этом году США могут отвести от 5 000 до 15 000 своих войск. Сейчас на территории Германии находится около 34 000 американских солдат.

Власти Германии вызказали озабоченность из-за планов Вашингтона вывести с территории ФРГ часть своих войск.

Трамп неоднократно жаловался, что Германия как член НАТО не выполняет свои обязательства и не тратит на оборону два процента своего ВВП. Правительство канцлера Ангелы Меркель обязалось увеличить свои оборонные расходы, но цели в два процента, вероятно, не удастся достичь до 2030 года.

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