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Германия не получала уведомлений о сокращении военного контингента США, инициированном Трампом, - министр обороны Крамп-Карренбауэр

Германия не получала уведомлений о сокращении военного контингента США, инициированном Трампом, - министр обороны Крамп-Карренбауэр

Президент США Дональд Трамп приказал вывести 9,5 тысяч солдат из Германии, но ФРГ пока не получила официального подтверждения.

Об этом заявила министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр на пресс-конференции в понедельник, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Я не хочу спекулировать на том, на что у меня нет подтверждения. Присутствие американских войск в Германии служит основой безопасности альянса НАТО - и американской безопасности тоже. Это основа, на которой мы работаем вместе", - уверена она.

Источники издания в правящей коалиции Германии говорят, что Берлин не получил ответа от правительства США, несмотря на запросы по различным дипломатическим каналам.

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Напомним, издания The Wall Street Journal и Der Spiegel сообщили, что президент США Дональд Трамп планирует вывести американские войска из Германии.

По данным WSJ, американская сторона планирует забрать до 9 500 своих военных. В то же время Der Spiegel пишет, что позже в этом году США могут отвести от 5 000 до 15 000 своих войск. Сейчас на территории Германии находится около 34 000 американских солдат.

Власти Германии вызказали озабоченность из-за планов Вашингтона вывести с территории ФРГ часть своих войск.

Трамп неоднократно жаловался, что Германия как член НАТО не выполняет свои обязательства и не тратит на оборону два процента своего ВВП. Правительство канцлера Ангелы Меркель обязалось увеличить свои оборонные расходы, но цели в два процента, вероятно, не удастся достичь до 2030 года.

Также читайте: Протесты в США: департамент полиции Миннеаполиса полностью расформирован

Автор: 

Германия (6943) США (26528) Трамп Дональд (5155) Крамп-Карренбауэр Аннегрет (24)


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Топ комментарии
+3
немецкие подельники рашиста ,тоже не ставили в известность США ,о строительсте газовой трубы при помощи которой фрицы собирались спонсировать рашистского оккупанта Украины на десятки лярдов зелени в то же времья не доплачивая в казну НАТО
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08.06.2020 19:05
+2
тратьте на оборону, а не заигрывайте с русскими...
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08.06.2020 18:19
+2
Ну, Германия тоже должна не груши околачивать, а нормально готовить свою армию.
За 6 месяцев настоящего танкиста не подготовишь.
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08.06.2020 18:34
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тратьте на оборону, а не заигрывайте с русскими...
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08.06.2020 18:19 Ответить
Розповісти тобі як німецькі лікарі в 2015-2016 роках прилітали боїнгами Бундесверу до Київа і забирали найважчих поранених бійців у яких в київському та дніпровському шпіталях вердикт був один - ампутація (ноги, руки) і після десятків операцій і процесу реабілітації військових шпіталях бундесверу який тривав місяцями ці хлопці на своїх ногах і / або з двома руками відлітали додому ?? Так ось цi хлопаки б тобі за цей меседж начистили б дзьоба. Даю тобі 100 пудову гарантію.
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08.06.2020 19:17 Ответить
"Присутствие американских войск в Германии служит основой безопасности альянса НАТО - и американской безопасности тоже."

Ну что Трамп, как тебе Крамп? Та да та тамм...
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08.06.2020 18:22 Ответить
Это, кстати, и Монике сигнальчик. Насчет "какая разница".
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08.06.2020 18:26 Ответить
Где Германия, а где кацапы. Политикам лишь бы крыльями хлопать.
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08.06.2020 18:34 Ответить
Ну, Германия тоже должна не груши околачивать, а нормально готовить свою армию.
За 6 месяцев настоящего танкиста не подготовишь.
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08.06.2020 18:34 Ответить
немецкие подельники рашиста ,тоже не ставили в известность США ,о строительсте газовой трубы при помощи которой фрицы собирались спонсировать рашистского оккупанта Украины на десятки лярдов зелени в то же времья не доплачивая в казну НАТО
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08.06.2020 19:05 Ответить
из германии выводят, в польшу и прибалтику - вводят

понятно, что кацапы на германию вряд ли нападут, но если пойдет замес с завезенными неграми-арабами - тогда пусть немцы сами с ними разбираются
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08.06.2020 20:10 Ответить
А почему Германия должна сожалеть об этом ? Наоборот она должна радоваться
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08.06.2020 22:03 Ответить
 
 