Германия не получала уведомлений о сокращении военного контингента США, инициированном Трампом, - министр обороны Крамп-Карренбауэр
Президент США Дональд Трамп приказал вывести 9,5 тысяч солдат из Германии, но ФРГ пока не получила официального подтверждения.
Об этом заявила министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр на пресс-конференции в понедельник, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
"Я не хочу спекулировать на том, на что у меня нет подтверждения. Присутствие американских войск в Германии служит основой безопасности альянса НАТО - и американской безопасности тоже. Это основа, на которой мы работаем вместе", - уверена она.
Источники издания в правящей коалиции Германии говорят, что Берлин не получил ответа от правительства США, несмотря на запросы по различным дипломатическим каналам.
Напомним, издания The Wall Street Journal и Der Spiegel сообщили, что президент США Дональд Трамп планирует вывести американские войска из Германии.
По данным WSJ, американская сторона планирует забрать до 9 500 своих военных. В то же время Der Spiegel пишет, что позже в этом году США могут отвести от 5 000 до 15 000 своих войск. Сейчас на территории Германии находится около 34 000 американских солдат.
Власти Германии вызказали озабоченность из-за планов Вашингтона вывести с территории ФРГ часть своих войск.
Трамп неоднократно жаловался, что Германия как член НАТО не выполняет свои обязательства и не тратит на оборону два процента своего ВВП. Правительство канцлера Ангелы Меркель обязалось увеличить свои оборонные расходы, но цели в два процента, вероятно, не удастся достичь до 2030 года.
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Ну что Трамп, как тебе Крамп? Та да та тамм...
За 6 месяцев настоящего танкиста не подготовишь.
понятно, что кацапы на германию вряд ли нападут, но если пойдет замес с завезенными неграми-арабами - тогда пусть немцы сами с ними разбираются