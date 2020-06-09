МВД планирует отправлять на переобучение злостных нарушителей правил дорожного движения
Камеры автофиксации за более чем неделю работы зафиксировали 200 тысяч нарушения на дорогах. В связи с этим Министерство внутренних дел планирует отправлять нарушителей правил дорожного движения на переобучение.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил советник министра внутренних дел Владимир Мартыненко в эфире канала "Украина 24".
По его словам, инициатива ведомства будет включать в себя пересдачу экзаменов по ПДД и вождению для водителей-нарушителей.
"На сегодня мы рассматриваем возможность того, что если водитель нарушал правила несколько раз - ввести такую инициативу, чтобы человека отправлять на переобучение, чтобы он мог подтвердить, может ли, умеет ли он управлять транспортным средством, знает ли правила дорожного движения", - завил Мартыненко.
При этом он отметил, что пока это только идея, но при определенных условиях она может быть воплощена в жизнь.
"Мы сейчас это пока только рассматриваем, но если у нас не будет уменьшаться количество нарушителей из-за видеофиксации, то мы перейдем к практическому применению этого", - добавил советник.
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Обучение необучаемых - тупиковый путь.
Сел без прав - тюрьма.
А всякие "пересдачи" выльются в профанацию - выкачку денег.
Или ты думаешь советников чинуши набирают, чтоб те советовали как людям жизнь улучшить, а не карман хозяину набить?
Последняя инвентаризация запасов согласно акта закончилась 18 ноября 2019 г.
20 ноября 2019 г. был подписан акт инвентаризации. Нарушений не обнаружено.
Но уже 23 ноября 2019 г. вскрываются оперативные единицы хранения стратегических запасов зерна (см. Хронику от 23.11.2019 г.) и начинается вывоз зерна.
Приезжает проверка в село заходят в комору а зерна нет ,тут раз и голова колхоза на 600 мерсе подруливает
Те спрашивают у головы где зерно ?
Тотиз мерса кричит
Мыши сьели
Думаю тех мышей Корд должен изловить
Иное дело - проводилась ли та самая инвентаризация.
Ну совсем не вброс ботофермы...
Конфискуйте их тачки. Это единственный способ.
Не піймали просто ще ...
А його прє-зє-дєнт - так.
Що там думати ? Все давно придумано
Стоимость новой машины данной марки до 10 000$ - штраф 250грн.
10 000$ - 20 000$ - 2500грн.
20 000$ - 40 000$ - 10 000грн.
более 40 000$ - 25 000грн.