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МВД планирует отправлять на переобучение злостных нарушителей правил дорожного движения

МВД планирует отправлять на переобучение злостных нарушителей правил дорожного движения

Камеры автофиксации за более чем неделю работы зафиксировали 200 тысяч нарушения на дорогах. В связи с этим Министерство внутренних дел планирует отправлять нарушителей правил дорожного движения на переобучение.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил советник министра внутренних дел Владимир Мартыненко в эфире канала "Украина 24".

По его словам, инициатива ведомства будет включать в себя пересдачу экзаменов по ПДД и вождению для водителей-нарушителей.

"На сегодня мы рассматриваем возможность того, что если водитель нарушал правила несколько раз - ввести такую ​​инициативу, чтобы человека отправлять на переобучение, чтобы он мог подтвердить, может ли, умеет ли он управлять транспортным средством, знает ли правила дорожного движения", - завил Мартыненко.

При этом он отметил, что пока это только идея, но при определенных условиях она может быть воплощена в жизнь.

"Мы сейчас это пока только рассматриваем, но если у нас не будет уменьшаться количество нарушителей из-за видеофиксации, то мы перейдем к практическому применению этого", - добавил советник.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За пять дней работы камеры автофиксации в Киеве зафиксировали 200 тыс. нарушений ПДД

Автор: 

видеофиксация (140) ПДД (532)


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Топ комментарии
+16
Лишать прав не пробывали?
Сел без прав - тюрьма.
А всякие "пересдачи" выльются в профанацию - выкачку денег.
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09.06.2020 02:08
+10
Обстоятельства хищения зерна из стратегических запасов Украины, начинают обрастать интереснейшими подробностями свидетельствующими о преднамеренном и спланированном характере этой операции.
Последняя инвентаризация запасов согласно акта закончилась 18 ноября 2019 г.
20 ноября 2019 г. был подписан акт инвентаризации. Нарушений не обнаружено.
Но уже 23 ноября 2019 г. вскрываются оперативные единицы хранения стратегических запасов зерна (см. Хронику от 23.11.2019 г.) и начинается вывоз зерна.
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09.06.2020 02:12
+10
Ха-ха.
Конфискуйте их тачки. Это единственный способ.
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09.06.2020 02:41
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Правила форума Совет форумчан
Лучше их сразу закапывать.
Обучение необучаемых - тупиковый путь.
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09.06.2020 02:02 Ответить
Впихнуть невпихуемое
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09.06.2020 02:09 Ответить
Лишать прав не пробывали?
Сел без прав - тюрьма.
А всякие "пересдачи" выльются в профанацию - выкачку денег.
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09.06.2020 02:08 Ответить
А зачем по-твоему ещё он предложил пересдачу?
Или ты думаешь советников чинуши набирают, чтоб те советовали как людям жизнь улучшить, а не карман хозяину набить?
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09.06.2020 03:04 Ответить
Будуть їздити без прав, як Полтавець, що збив на смерть п'ятьох людей в Харкові.
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09.06.2020 08:26 Ответить
Обстоятельства хищения зерна из стратегических запасов Украины, начинают обрастать интереснейшими подробностями свидетельствующими о преднамеренном и спланированном характере этой операции.
Последняя инвентаризация запасов согласно акта закончилась 18 ноября 2019 г.
20 ноября 2019 г. был подписан акт инвентаризации. Нарушений не обнаружено.
Но уже 23 ноября 2019 г. вскрываются оперативные единицы хранения стратегических запасов зерна (см. Хронику от 23.11.2019 г.) и начинается вывоз зерна.
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09.06.2020 02:12 Ответить
Мне интерестна тема 2700 вагонов зерна ..Чии они кто бенефициар такого богатства ..вы думаете что вам фермер просто так даст тонну пшеницы ? Кто то ее покупал ? Или вы думаете еекупили за бюджетные деньги а потом перепродали а деньги куда делись ..Но там вроде сказали уже что 800 тонн сьели мыши ..Был такой анекдот :
Приезжает проверка в село заходят в комору а зерна нет ,тут раз и голова колхоза на 600 мерсе подруливает
Те спрашивают у головы где зерно ?
Тотиз мерса кричит
Мыши сьели
Думаю тех мышей Корд должен изловить
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09.06.2020 06:02 Ответить
Ой кумедний ви ?! ...Хто їх ловити буде ? Там роками розкрадалось і аудит ніякий не проводився .
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09.06.2020 06:44 Ответить
Объясните кто либо этому сектанту, что инвентаризация на предприятиях проходит ежегодно и акт инвентаризации подписывается ежегодно.
Иное дело - проводилась ли та самая инвентаризация.
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09.06.2020 06:50 Ответить
И как эта тема относится к массовому нарушению ПДД?
Ну совсем не вброс ботофермы...
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09.06.2020 06:52 Ответить
Ха-ха.
Конфискуйте их тачки. Это единственный способ.
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09.06.2020 02:41 Ответить
А те, що їхні автівки продовжують стояти на газонах, проїжджій частині дороги... МВС не бачить?
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09.06.2020 04:04 Ответить
Партія зелених щось мовчить , жодних акцій
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09.06.2020 07:37 Ответить
Горбатого и могила не исправит.Ктотакой ЗЛОСТНЫЙ похерист так отбирать от таких права вождения навсегда и хрен с ними.
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09.06.2020 05:28 Ответить
P.S.Это как ментуру где насиловали девушку,отделение не уволили а расформировали значит не наказали а просто распихают по другим отделениям но от этого как они были подонками так и остануться.
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09.06.2020 05:31 Ответить
А в Україні штрафні бали є ? Який максимум на рік ? Скільки за яке порушення ?
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09.06.2020 05:30 Ответить
у мене нема
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09.06.2020 06:17 Ответить
Ще скажи, що ти так файно водиш машину ...
Не піймали просто ще ...
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09.06.2020 06:28 Ответить
Або їздить в кортежі.
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09.06.2020 06:56 Ответить
Нє, він не їздить.
А його прє-зє-дєнт - так.
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09.06.2020 06:58 Ответить
Прєзєдєнт на веліку в кортежі.
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09.06.2020 10:48 Ответить
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09.06.2020 05:44 Ответить
МВД планирует отправлять на переобучение злостных нарушителей правил дорожного движения - Цензор.НЕТ 6025///
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09.06.2020 06:40 Ответить
а мвд не планирует направлять на переучивание долбанутых необразованых мусоров? а лучше, чтобы мусоров просто изгоняли...
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09.06.2020 06:43 Ответить
Яке ще пєрєобучєніє? На ідіотен тест треба відправляти! Авто - конфісковувати. А що робити з пішоходами, яким плювати на все?
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09.06.2020 06:47 Ответить
Тохе на огород их!)
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09.06.2020 07:13 Ответить
Я сам пішохід. І бачу, скільки божевільних ходять по вулицях. В повному неадекваті. П'яні, обдовбані, старі Альцгеймери, молоді ідіоти. Вони зовсім не розуміють, куди лізуть. А є звичайне бидло, яке вважає, що перед ним всі повинні впасти на коліна. З бидлом ясно, що робити - тут батіг чудово допомагає. А що робити з божевільними?
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09.06.2020 07:24 Ответить
Відповідь - кримінальна ...
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09.06.2020 07:46 Ответить
Да ничего не делать, как можно больше разводить пешеходов и водителей, ограждения, щиты, переходы наземно воздушно подземные, воспитание, покрытие, столбики, Строишь трц, будь любезен, парковка-подземный переход, тут целый комплекс мер, а не тупо влепить 70 на набережной, обогнал жигуля - получи 500 грн штрафа
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09.06.2020 07:56 Ответить
Раньше на дорогах мзду брали, теперь в тиши кабинетов сами принесут. Гениально Ватсон!
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09.06.2020 07:18 Ответить
""""""""При этом он отметил, что пока это только идея, но при определенных условиях она может быть воплощена в жизнь""""""

Що там думати ? Все давно придумано
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09.06.2020 07:42 Ответить
МВД планирует отправлять на переобучение злостных нарушителей правил дорожного движения - Цензор.НЕТ 3538
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09.06.2020 07:55 Ответить
Німецький досвід. Копіювати на 100%. Для нашої ситуації - найкращий варіант. Погано, що прийнятний лише для водіїв. Для пішоходів не годиться.
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09.06.2020 08:01 Ответить
Горбатых могила исправляет и то не всех.
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09.06.2020 08:19 Ответить
Для начали введите дифференцированные штрафы.
Стоимость новой машины данной марки до 10 000$ - штраф 250грн.
10 000$ - 20 000$ - 2500грн.
20 000$ - 40 000$ - 10 000грн.
более 40 000$ - 25 000грн.
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09.06.2020 09:40 Ответить
 
 