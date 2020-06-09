Сегодня стартует последняя неделя Всеукраинской школы онлайн. Расписание
Сегодня начинается последняя, 10-я неделя, Всеукраинской школы онлайн.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобразования в Facebook.
"Наша цель - вычитать всю программу и обнародовать уроки от начала и до конца карантина, чтобы каждый ребенок, у которого не было доступа к качественному обучению, мог компенсировать пробелы, просмотрев видео на YouTube Минобразования www.youtube.com/c/MONUKRAINE
Уроки на сегодня уже загружены на наш канал - они ждут ваших просмотров", - говорится в сообщении.
Старт 10:00. Необходимо выбрать свой класс и перейти по ссылке:
5 класс - bit.ly/USO5class
6 класс - bit.ly/USO6class
7 класс - bit.ly/USO7class
8 класс - bit.ly/USO8class
9 класс - bit.ly/USO9class
10 класс - bit.ly/USO10class
11 класс - bit.ly/USO11class
Также Минобразования разместило к своему посту расписание с темами на эту неделю.
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А тепер зЄбілам ще і такі Байки
Мудак
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«Я хотів на собі пройти цей етап. Щоб людям було легше. Коли у нас був момент депресії, я запропонував нашим: давай, я захворію, відразу мене ізолюємо на Банковій, там посплю і проживу це нормально. Щоб люди розуміли, що це страшно, ти можеш захворіти, тобі погано. І я через себе це пропущу і покажу [...]. Щоб вони зрозуміли, щоб не було депресухи, що це чума», - сказав президент.
Зеленський сказав, що не боїться захворіти на COVID-19, але його команда порадила відмовитися від ідеї.
«Вирішили, що занадто. Що перебір. Єдине, що мене зупинило - хтось із наших сказав: "Слухай, скажуть що це якась піар-штука"», - розповів Зеленський.