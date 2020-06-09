Сегодня стартует последняя неделя Всеукраинской школы онлайн. Расписание

Сегодня начинается последняя, 10-я неделя, Всеукраинской школы онлайн.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобразования в Facebook.

"Наша цель - вычитать всю программу и обнародовать уроки от начала и до конца карантина, чтобы каждый ребенок, у которого не было доступа к качественному обучению, мог компенсировать пробелы, просмотрев видео на YouTube Минобразования www.youtube.com/c/MONUKRAINE

Уроки на сегодня уже загружены на наш канал - они ждут ваших просмотров", - говорится в сообщении.

Старт 10:00. Необходимо выбрать свой класс и перейти по ссылке:

5 класс - bit.ly/USO5class

6 класс - bit.ly/USO6class

7 класс - bit.ly/USO7class

8 класс - bit.ly/USO8class

9 класс - bit.ly/USO9class

10 класс - bit.ly/USO10class

11 класс - bit.ly/USO11class

Также Минобразования разместило к своему посту расписание с темами на эту неделю.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минобразования готовит платформу для дистанционного обучения в Украине, - Мандзий



















