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Сегодня стартует последняя неделя Всеукраинской школы онлайн. Расписание

Сегодня стартует последняя неделя Всеукраинской школы онлайн. Расписание

Сегодня начинается последняя, 10-я неделя, Всеукраинской школы онлайн.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобразования в Facebook.

"Наша цель - вычитать всю программу и обнародовать уроки от начала и до конца карантина, чтобы каждый ребенок, у которого не было доступа к качественному обучению, мог компенсировать пробелы, просмотрев видео на YouTube Минобразования www.youtube.com/c/MONUKRAINE 

Уроки на сегодня уже загружены на наш канал - они ждут ваших просмотров", - говорится в сообщении.

Старт 10:00. Необходимо выбрать свой класс и перейти по ссылке:

5 класс -  bit.ly/USO5class   
6 класс -  bit.ly/USO6class
7 класс - bit.ly/USO7class
8 класс - bit.ly/USO8class
9 класс - bit.ly/USO9class
10 класс - bit.ly/USO10class
11 класс - bit.ly/USO11class

Также Минобразования разместило к своему посту расписание с темами на эту неделю.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минобразования готовит платформу для дистанционного обучения в Украине, - Мандзий

Сегодня стартует последняя неделя Всеукраинской школы онлайн. Расписание 01
Сегодня стартует последняя неделя Всеукраинской школы онлайн. Расписание 02

Сегодня стартует последняя неделя Всеукраинской школы онлайн. Расписание 03
Сегодня стартует последняя неделя Всеукраинской школы онлайн. Расписание 04

Сегодня стартует последняя неделя Всеукраинской школы онлайн. Расписание 05

Сегодня стартует последняя неделя Всеукраинской школы онлайн. Расписание 06
Сегодня стартует последняя неделя Всеукраинской школы онлайн. Расписание 07

Сегодня стартует последняя неделя Всеукраинской школы онлайн. Расписание 08
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Без брехні воно не може - на кого ця маца на вуха - і в Армію Воювати хотів ...- але не склалось - по - роялю за КЕШ воно інакше....
А тепер зЄбілам ще і такі Байки
Мудак
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«Я хотів на собі пройти цей етап. Щоб людям було легше. Коли у нас був момент депресії, я запропонував нашим: давай, я захворію, відразу мене ізолюємо на Банковій, там посплю і проживу це нормально. Щоб люди розуміли, що це страшно, ти можеш захворіти, тобі погано. І я через себе це пропущу і покажу [...]. Щоб вони зрозуміли, щоб не було депресухи, що це чума», - сказав президент.
Зеленський сказав, що не боїться захворіти на COVID-19, але його команда порадила відмовитися від ідеї.
«Вирішили, що занадто. Що перебір. Єдине, що мене зупинило - хтось із наших сказав: "Слухай, скажуть що це якась піар-штука"», - розповів Зеленський.
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09.06.2020 10:22 Ответить
п.с Можливо найдеться хоч один Правдивий Викладач - розкаже про це Учням
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09.06.2020 10:24 Ответить
 
 