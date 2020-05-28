Минобразования готовит платформу для дистанционного обучения в Украине, - Мандзий

И.о. министра образования Любомира Мандзий заявила, что элементы технологии дистанционного обучения будут использоваться в образовательном процессе со следующего года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "LB.ua".

По словам и.о. главы Минобразования, учителя освоили технологию дистанционного обучения и смогут сочетать ее с очным обучением. Для этого министерство готовит платформу для дистанционного обучения в Украине.

"Для того, чтобы мы были готовы к новым вызовам, потому что мы не знаем, как будет развиваться ситуация, мы работаем сейчас и финализируем платформу для дистанционного обучения в Украине, обновляем подходы и требования к дистанционному обучению и обучению с использованием дистанционных технологий. Это то, что мы должны сделать как можно скорее в ближайшее время: предложить вариант решения школе и учителю, а уже право учителя и школы - воспользоваться тем или иным решением. Но свое решение государство должно предложить", - объяснила Мандзий.

Она также отметила, что в новом учебном году учителя будут проверять, как ученики усвоили материал, который они проходили во время карантина.

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