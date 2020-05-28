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Міносвіти готує платформу для дистанційного навчання в Україні, - Мандзій

Міносвіти готує платформу для дистанційного навчання в Україні, - Мандзій

В.о. міністра освіти Любомира Мандзій заявила, що елементи технології дистанційного навчання будуть використовуватися в освітньому процесі з наступного року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "LB.ua".

За словами в.о. глави Міносвіти, вчителі освоїли технологію дистанційного навчання і зможуть поєднувати її з очним навчанням. Для цього міністерство готує платформу для дистанційного навчання в Україні.

"Для того, щоб ми були готові до нових викликів, тому що ми не знаємо, як буде розвиватися ситуація, ми працюємо зараз і фіналізуємо платформу для дистанційного навчання в Україні, оновлюємо підходи і вимоги до дистанційного навчання і навчання з використанням дистанційних технологій. Це то, що ми повинні зробити якомога швидше найближчим часом: запропонувати варіант вирішення школі і вчителю, а вже право вчителя і школи - скористатися тим чи іншим рішенням. Але своє рішення держава мусить запропонувати", - пояснила Мандзій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міносвіти передбачить проведення корекційного навчання в майбутньому навчальному році, - Мандзій

Вона також зазначила, що в новому навчальному році вчителі будуть перевіряти, як учні засвоїли матеріал, який вони проходили під час карантину.

Автор: 

освіта (1297) Міносвіти (1409) Мандзій (54) дистанційне навчання (134)


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Топ коментарі
+6
это путь в никуда .это не обучение
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28.05.2020 17:25
+3
І це ті люди, які навіть не спромоглися нормально викласти елетронні підручники.
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28.05.2020 19:10
+2
Мрія масонів збувається. Фабриці олігофренів бути!
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28.05.2020 19:21
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Не минуло й півроку від початку карантина...
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28.05.2020 16:52 Відповісти
Дистанционную работу для родителей с первого по четвертый класс.
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28.05.2020 17:18 Відповісти
это путь в никуда .это не обучение
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28.05.2020 17:25 Відповісти
Для багатьох батьків складно купити один комп'ютер, а якщо в домі два, три учня різного віку? Зелені чупа-чупси згодні забезпечити учнів зв'язком зі школою, чи батьків примусять до кредитного рабства?
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28.05.2020 17:50 Відповісти
Комп'ютер вже давно не розкіш!
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28.05.2020 19:04 Відповісти
Який ти розумний. середній комп, ноут, десь 16 - 18 тисяч. спробуй купити за літо кожному, бо з одного навчатися всім не вийде, та одягти, організувати дітям відпочинок літом, та потім ще зібрати до школи
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28.05.2020 22:38 Відповісти
Ольга Четверикова «Ликвидация» (в Украине тоже самое творится) http://netreforme.org/news/chetverikova-olga-likvidatsiya-sudba-rossiyskogo-obrazovaniya/

трансгуманизация, дебилизация, работизация.
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28.05.2020 19:10 Відповісти
І це ті люди, які навіть не спромоглися нормально викласти елетронні підручники.
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28.05.2020 19:10 Відповісти
Мрія масонів збувається. Фабриці олігофренів бути!
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28.05.2020 19:21 Відповісти
В Сургуте 25 мая прошла серия одиночных пикетов против онлайн-образования, передаёт корреспондент
Их провели родители, поддержавшие учителей в стремлении к «живому» общению и очному образованию. На плакатах - призывы запретить изменять законы об образовании и вернуть учеников в классы, об этом говорится в посвящённом протесту посте в группе «Родительский отпор Югры». Пикеты прошли на площади перед Сургутским госуниверситетом.
А Украина молчит!

Петербургские родители собирают подписи под петицией с требованием отменить дистанционное обучение после пандемии
27.05.2020Российские преподаватели вузов выступили против перевода обучения в онлайн Зарубежные вузы стали уходить на виртуальное обучение
25.05.2020
А Украина молчит!Міносвіти готує платформу для дистанційного навчання в Україні, - Мандзій - Цензор.НЕТ 823
Ряд ведущих зарубежных университетов продолжит дистанционное обучение студентов и в новом учебном году. Первым о переводе всех лекций в режим онлайн до лета 2021 года объявил Кембридж. К аналогичному решению, по крайней мере на первый семестр, готовится Манчестерский университет. А американские вузы стали отменять летние семестры, предназначенные для студентов, которые, зарабатывая себе на учебу, были вынуждены пропустить часть занятий в течение стандартного учебного года. Между тем большинство российских преподавателей считают онлайн-обучение ущербным. А Украина молчит!
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28.05.2020 19:30 Відповісти
схоже, що учителів чекає скорочення. Сдєлалі іх вместе...
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28.05.2020 22:03 Відповісти
Дурдом ! А никто не подумал над тем что школа ещё и даёт друзей, общение, интересы... Или как мы в 21 веке давайте сидим все дома и будем в однокомнатной квартире и учится и спать и жить сутками((( писец что происходит и никто даже не задумывается что это не ноу хау а какой то ад со всех щелей
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28.05.2020 23:22 Відповісти
 
 