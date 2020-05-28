Міносвіти готує платформу для дистанційного навчання в Україні, - Мандзій

В.о. міністра освіти Любомира Мандзій заявила, що елементи технології дистанційного навчання будуть використовуватися в освітньому процесі з наступного року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "LB.ua".

За словами в.о. глави Міносвіти, вчителі освоїли технологію дистанційного навчання і зможуть поєднувати її з очним навчанням. Для цього міністерство готує платформу для дистанційного навчання в Україні.

"Для того, щоб ми були готові до нових викликів, тому що ми не знаємо, як буде розвиватися ситуація, ми працюємо зараз і фіналізуємо платформу для дистанційного навчання в Україні, оновлюємо підходи і вимоги до дистанційного навчання і навчання з використанням дистанційних технологій. Це то, що ми повинні зробити якомога швидше найближчим часом: запропонувати варіант вирішення школі і вчителю, а вже право вчителя і школи - скористатися тим чи іншим рішенням. Але своє рішення держава мусить запропонувати", - пояснила Мандзій.

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Вона також зазначила, що в новому навчальному році вчителі будуть перевіряти, як учні засвоїли матеріал, який вони проходили під час карантину.