Сьогодні стартує останній тиждень Всеукраїнської школи онлайн. Розклад
Сьогодні розпочинається останній, 10-й тиждень, Всеукраїнської школи онлайн.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Міносвіти у Facebook.
"Наша ціль - вичитати всю програму й оприлюднити уроки від початку і до кінця карантину, щоб кожна дитина, яка не мала доступу до якісного навчання, могла компенсувати пропуски, переглянувши відео на YouTube МОН: www.youtube.com/c/MONUKRAINE
Уроки на сьогодні вже завантажено на наш канал - вони чекають на ваші перегляди", - йдеться в повідомленні.
Стартуємо о 10:00. Необхідно обрати свій клас та перейти за посиланням:
5 клас — bit.ly/USO5class
6 клас — bit.ly/USO6class
7 клас — bit.ly/USO7class
8 клас — bit.ly/USO8class
9 клас — bit.ly/USO9class
10 клас — bit.ly/USO10class
11 клас — bit.ly/USO11class
Також Міносвіти розмістило до свого посту розклад з темами на цей тиждень.
Будь ласка, зачекайте...
А тепер зЄбілам ще і такі Байки
Мудак
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«Я хотів на собі пройти цей етап. Щоб людям було легше. Коли у нас був момент депресії, я запропонував нашим: давай, я захворію, відразу мене ізолюємо на Банковій, там посплю і проживу це нормально. Щоб люди розуміли, що це страшно, ти можеш захворіти, тобі погано. І я через себе це пропущу і покажу [...]. Щоб вони зрозуміли, щоб не було депресухи, що це чума», - сказав президент.
Зеленський сказав, що не боїться захворіти на COVID-19, але його команда порадила відмовитися від ідеї.
«Вирішили, що занадто. Що перебір. Єдине, що мене зупинило - хтось із наших сказав: "Слухай, скажуть що це якась піар-штука"», - розповів Зеленський.