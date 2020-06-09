Сьогодні стартує останній тиждень Всеукраїнської школи онлайн. Розклад

Сьогодні розпочинається останній, 10-й тиждень, Всеукраїнської школи онлайн.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Міносвіти у Facebook.

"Наша ціль - вичитати всю програму й оприлюднити уроки від початку і до кінця карантину, щоб кожна дитина, яка не мала доступу до якісного навчання, могла компенсувати пропуски, переглянувши відео на YouTube МОН: www.youtube.com/c/MONUKRAINE

Уроки на сьогодні вже завантажено на наш канал - вони чекають на ваші перегляди", - йдеться в повідомленні.

Стартуємо о 10:00. Необхідно обрати свій клас та перейти за посиланням:

5 клас — bit.ly/USO5class

6 клас — bit.ly/USO6class

7 клас — bit.ly/USO7class

8 клас — bit.ly/USO8class

9 клас — bit.ly/USO9class

10 клас — bit.ly/USO10class

11 клас — bit.ly/USO11class

Також Міносвіти розмістило до свого посту розклад з темами на цей тиждень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міносвіти готує платформу для дистанційного навчання в Україні, - Мандзій



















