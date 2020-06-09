УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4144 відвідувача онлайн
Новини
1 206 2
школа (2180) Міносвіти (1404) навчання (561) дистанційне навчання (133)

Сьогодні стартує останній тиждень Всеукраїнської школи онлайн. Розклад

Сьогодні стартує останній тиждень Всеукраїнської школи онлайн. Розклад

Сьогодні розпочинається останній, 10-й тиждень, Всеукраїнської школи онлайн.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Міносвіти у Facebook.

"Наша ціль - вичитати всю програму й оприлюднити уроки від початку і до кінця карантину, щоб кожна дитина, яка не мала доступу до якісного навчання, могла компенсувати пропуски, переглянувши відео на YouTube МОН: www.youtube.com/c/MONUKRAINE

Уроки на сьогодні вже завантажено на наш канал - вони чекають на ваші перегляди", - йдеться в повідомленні.

Стартуємо о 10:00. Необхідно обрати свій клас та перейти за посиланням:

5 клас — bit.ly/USO5class
6 клас — bit.ly/USO6class
7 клас — bit.ly/USO7class
8 клас — bit.ly/USO8class
9 клас — bit.ly/USO9class
10 клас — bit.ly/USO10class
11 клас — bit.ly/USO11class

Також Міносвіти розмістило до свого посту розклад з темами на цей тиждень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міносвіти готує платформу для дистанційного навчання в Україні, - Мандзій

Сьогодні стартує останній тиждень Всеукраїнської школи онлайн. Розклад 01
Сьогодні стартує останній тиждень Всеукраїнської школи онлайн. Розклад 02

Сьогодні стартує останній тиждень Всеукраїнської школи онлайн. Розклад 03
Сьогодні стартує останній тиждень Всеукраїнської школи онлайн. Розклад 04

Сьогодні стартує останній тиждень Всеукраїнської школи онлайн. Розклад 05

Сьогодні стартує останній тиждень Всеукраїнської школи онлайн. Розклад 06
Сьогодні стартує останній тиждень Всеукраїнської школи онлайн. Розклад 07

Сьогодні стартує останній тиждень Всеукраїнської школи онлайн. Розклад 08

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Без брехні воно не може - на кого ця маца на вуха - і в Армію Воювати хотів ...- але не склалось - по - роялю за КЕШ воно інакше....
А тепер зЄбілам ще і такі Байки
Мудак
_____

«Я хотів на собі пройти цей етап. Щоб людям було легше. Коли у нас був момент депресії, я запропонував нашим: давай, я захворію, відразу мене ізолюємо на Банковій, там посплю і проживу це нормально. Щоб люди розуміли, що це страшно, ти можеш захворіти, тобі погано. І я через себе це пропущу і покажу [...]. Щоб вони зрозуміли, щоб не було депресухи, що це чума», - сказав президент.
Зеленський сказав, що не боїться захворіти на COVID-19, але його команда порадила відмовитися від ідеї.
«Вирішили, що занадто. Що перебір. Єдине, що мене зупинило - хтось із наших сказав: "Слухай, скажуть що це якась піар-штука"», - розповів Зеленський.
показати весь коментар
09.06.2020 10:22 Відповісти
п.с Можливо найдеться хоч один Правдивий Викладач - розкаже про це Учням
показати весь коментар
09.06.2020 10:24 Відповісти
 
 