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Кипр возобновил международное пассажирское авиасообщение, сегодня прибывают первые туристы

Кипр возобновил международное пассажирское авиасообщение, сегодня прибывают первые туристы

Кипр во вторник возобновляет международное пассажирские авиасообщение, открываются международные пассажирские аэропорты Ларнаки и Пафоса.

Об этом пишет газета "Катимерини", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Во вторник аэропорт Ларнаки выполнит по пять ввозимых и вывозимых рейсов. Самый первый самолет после перерыва прилетит из Тель-Авива, второй - отправится в Афины.

Министр транспорта Кипра Янним Карусос в интервью с изданием заявил, что Кипр полностью готов к возобновлению авиасообщения. В Ларнаке во вторник он поприветствует первых туристов, которые прибудут на остров после длительного перерыва.

До 19 июня прибывающие на Кипр должны будут показать после прибытия так называемый сертификат о здоровье, либо сделать тест на коронавирус по прибытию на остров.

Также со вторника начнут работать магазины, театры, порты, внутренние зоны ресторанов и отелей.

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Ранее сообщалось, что с 13 июня на Кипре откроются парки развлечений, аквапарки, спортзалы. Кинотеатры возобновят работу в начале августа, а с 1 сентября будут вновь разрешены массовые собрания.
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Топ комментарии
+4
Короновируса нет, когда очень кушать хочется 👍🌴✈️🛳️
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09.06.2020 11:10
+2
"- Вы заметили, что в истерии вокруг протестов, нарушен один из основополагающих принципов Запада: - каждый несёт ответственность персонально.Массовый покаянный идиотизм - это прямое признание коллективной ответственности!.Да ещё по расовым признакам.Да ещё через века.Катастрофа для всей модели, для самой сущности западной цивилизации:- только ты сам персонально в ответе за то, что ты сделал или не сделал. А самое интересное, что мало кто замечает эти просто чудовищные противоречия. Запад с комсомольской убежденностью отрицает свою историю и свои главные ценности.Самоубийство он-лайн."https://www.facebook.com/alexey.arestovich
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09.06.2020 11:26
+2
Да я не переживаю; я лишь с улыбкой наблюдаю за тем как гордые Хомо Сапиенсы прыгают вокруг телевизоров с воплями "караул, ковид !"
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09.06.2020 11:31
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Правила форума Совет форумчан
Ну, это не секрет: куда именно собираются эвакуироваться сливки мировой илитки, ограбившие мир на триллионы долларов с помощью макароно-вируса. Просто смотрим: где именно объявлено об "окончании пандемии": Новая Зеландия, теперь вот Кипр.
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09.06.2020 11:09 Ответить
Не переживайте так. Украины, в списке стран, которые ждут на Кипре - нет)
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09.06.2020 11:27 Ответить
Да я не переживаю; я лишь с улыбкой наблюдаю за тем как гордые Хомо Сапиенсы прыгают вокруг телевизоров с воплями "караул, ковид !"
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09.06.2020 11:31 Ответить
Короновируса нет, когда очень кушать хочется 👍🌴✈️🛳️
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09.06.2020 11:10 Ответить
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09.06.2020 11:14 Ответить
Всё же я начинаю жалеть что СССРа больше нет. Он хотя бы держал всех остальных в напряжении. А как не стало его - вон, полиция в Америке становится на колени перед черно*опыми; а в Миннеаполисе полицию вообще ликвидировали. "Женитьбу" 3,14дарасов легализовали. Арабов завозили в Германию самолётами бундесвера. Пакистанский муслим какой-то - мэр Лондона, понимашь. Премьер-министр Новой Зеландии свою детку на людях сиськой кормит. Запад сошёл с ума.
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09.06.2020 11:14 Ответить
1. А не твой ли эрзац-чичичипи всеми этому бреду потакал и подстрекал?
2. На колени перед нигерами члены какой-то секты становились и было это пару лет назад, просто казламордые активно сейчас эти видосики постят, типа сейчас какая муйня повсеместно.
3. А тебе то че от легализации питарков? Боишься не удержаться?
4. Начал завозить еще друг шредер, фрау Риббентроп только усилила.
5. Тебе какое дело до выбора лондонцев?
6. Что имеешь против грудного вскармливания и как прикажешь ребенку терпеть?

ипанариус ты казламордый!
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09.06.2020 11:21 Ответить
"- Вы заметили, что в истерии вокруг протестов, нарушен один из основополагающих принципов Запада: - каждый несёт ответственность персонально.Массовый покаянный идиотизм - это прямое признание коллективной ответственности!.Да ещё по расовым признакам.Да ещё через века.Катастрофа для всей модели, для самой сущности западной цивилизации:- только ты сам персонально в ответе за то, что ты сделал или не сделал. А самое интересное, что мало кто замечает эти просто чудовищные противоречия. Запад с комсомольской убежденностью отрицает свою историю и свои главные ценности.Самоубийство он-лайн."https://www.facebook.com/alexey.arestovich
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09.06.2020 11:26 Ответить
Кипру нужно бабло от туристов,а там хоть посдыхайте как заплатите
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09.06.2020 11:47 Ответить
 
 