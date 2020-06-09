Кипр возобновил международное пассажирское авиасообщение, сегодня прибывают первые туристы
Кипр во вторник возобновляет международное пассажирские авиасообщение, открываются международные пассажирские аэропорты Ларнаки и Пафоса.
Об этом пишет газета "Катимерини", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Во вторник аэропорт Ларнаки выполнит по пять ввозимых и вывозимых рейсов. Самый первый самолет после перерыва прилетит из Тель-Авива, второй - отправится в Афины.
Министр транспорта Кипра Янним Карусос в интервью с изданием заявил, что Кипр полностью готов к возобновлению авиасообщения. В Ларнаке во вторник он поприветствует первых туристов, которые прибудут на остров после длительного перерыва.
До 19 июня прибывающие на Кипр должны будут показать после прибытия так называемый сертификат о здоровье, либо сделать тест на коронавирус по прибытию на остров.
Также со вторника начнут работать магазины, театры, порты, внутренние зоны ресторанов и отелей.
Ранее сообщалось, что с 13 июня на Кипре откроются парки развлечений, аквапарки, спортзалы. Кинотеатры возобновят работу в начале августа, а с 1 сентября будут вновь разрешены массовые собрания.
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2. На колени перед нигерами члены какой-то секты становились и было это пару лет назад, просто казламордые активно сейчас эти видосики постят, типа сейчас какая муйня повсеместно.
3. А тебе то че от легализации питарков? Боишься не удержаться?
4. Начал завозить еще друг шредер, фрау Риббентроп только усилила.
5. Тебе какое дело до выбора лондонцев?
6. Что имеешь против грудного вскармливания и как прикажешь ребенку терпеть?
ипанариус ты казламордый!