Кипр возобновил международное пассажирское авиасообщение, сегодня прибывают первые туристы

Кипр во вторник возобновляет международное пассажирские авиасообщение, открываются международные пассажирские аэропорты Ларнаки и Пафоса.

Об этом пишет газета "Катимерини", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Во вторник аэропорт Ларнаки выполнит по пять ввозимых и вывозимых рейсов. Самый первый самолет после перерыва прилетит из Тель-Авива, второй - отправится в Афины.

Министр транспорта Кипра Янним Карусос в интервью с изданием заявил, что Кипр полностью готов к возобновлению авиасообщения. В Ларнаке во вторник он поприветствует первых туристов, которые прибудут на остров после длительного перерыва.

До 19 июня прибывающие на Кипр должны будут показать после прибытия так называемый сертификат о здоровье, либо сделать тест на коронавирус по прибытию на остров.

Также со вторника начнут работать магазины, театры, порты, внутренние зоны ресторанов и отелей.

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Ранее сообщалось, что с 13 июня на Кипре откроются парки развлечений, аквапарки, спортзалы. Кинотеатры возобновят работу в начале августа, а с 1 сентября будут вновь разрешены массовые собрания.