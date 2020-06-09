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Кіпр відновив міжнародне пасажирське авіасполучення, сьогодні прибувають перші туристи

Кіпр відновив міжнародне пасажирське авіасполучення, сьогодні прибувають перші туристи

Кіпр у вівторок відновлює міжнародні пасажирські авіасполучення, відкриваються міжнародні пасажирські аеропорти Ларнаки та Пафосу.

Про це пише газета "Катімеріні", передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

У вівторок аеропорт Ларнаки виконає по п'ять ввізних і вивізних рейсів. Найперший літак після перерви прилетить із Тель-Авіва, другий - вирушить в Афіни.

Міністр транспорту Кіпру Яннім Карусос в інтерв'ю виданню заявив, що Кіпр повністю готовий до відновлення авіасполучення. У Ларнаці у вівторок він привітає перших туристів, які прибудуть на острів після тривалої перерви.

До 19 червня особи, які прибувають на Кіпр, мають показати після прибуття так званий сертифікат про здоров'я або зробити тест на коронавірус після прибуття на острів.

Також з вівторка почнуть працювати магазини, театри, порти, внутрішні зони ресторанів і готелів.

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Раніше повідомлялося, що із 13 червня на Кіпрі відкриються парки розваг, аквапарки, спортзали. Кінотеатри відновлять роботу на початку серпня, а з 1 вересня будуть знову дозволені масові зібрання.

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Топ коментарі
+4
Короновируса нет, когда очень кушать хочется 👍🌴✈️🛳️
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09.06.2020 11:10
+2
"- Вы заметили, что в истерии вокруг протестов, нарушен один из основополагающих принципов Запада: - каждый несёт ответственность персонально.Массовый покаянный идиотизм - это прямое признание коллективной ответственности!.Да ещё по расовым признакам.Да ещё через века.Катастрофа для всей модели, для самой сущности западной цивилизации:- только ты сам персонально в ответе за то, что ты сделал или не сделал. А самое интересное, что мало кто замечает эти просто чудовищные противоречия. Запад с комсомольской убежденностью отрицает свою историю и свои главные ценности.Самоубийство он-лайн."https://www.facebook.com/alexey.arestovich
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09.06.2020 11:26
+2
Да я не переживаю; я лишь с улыбкой наблюдаю за тем как гордые Хомо Сапиенсы прыгают вокруг телевизоров с воплями "караул, ковид !"
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09.06.2020 11:31
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Ну, это не секрет: куда именно собираются эвакуироваться сливки мировой илитки, ограбившие мир на триллионы долларов с помощью макароно-вируса. Просто смотрим: где именно объявлено об "окончании пандемии": Новая Зеландия, теперь вот Кипр.
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09.06.2020 11:09 Відповісти
Не переживайте так. Украины, в списке стран, которые ждут на Кипре - нет)
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09.06.2020 11:27 Відповісти
Да я не переживаю; я лишь с улыбкой наблюдаю за тем как гордые Хомо Сапиенсы прыгают вокруг телевизоров с воплями "караул, ковид !"
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09.06.2020 11:31 Відповісти
Короновируса нет, когда очень кушать хочется 👍🌴✈️🛳️
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09.06.2020 11:10 Відповісти
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09.06.2020 11:14 Відповісти
Всё же я начинаю жалеть что СССРа больше нет. Он хотя бы держал всех остальных в напряжении. А как не стало его - вон, полиция в Америке становится на колени перед черно*опыми; а в Миннеаполисе полицию вообще ликвидировали. "Женитьбу" 3,14дарасов легализовали. Арабов завозили в Германию самолётами бундесвера. Пакистанский муслим какой-то - мэр Лондона, понимашь. Премьер-министр Новой Зеландии свою детку на людях сиськой кормит. Запад сошёл с ума.
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09.06.2020 11:14 Відповісти
1. А не твой ли эрзац-чичичипи всеми этому бреду потакал и подстрекал?
2. На колени перед нигерами члены какой-то секты становились и было это пару лет назад, просто казламордые активно сейчас эти видосики постят, типа сейчас какая муйня повсеместно.
3. А тебе то че от легализации питарков? Боишься не удержаться?
4. Начал завозить еще друг шредер, фрау Риббентроп только усилила.
5. Тебе какое дело до выбора лондонцев?
6. Что имеешь против грудного вскармливания и как прикажешь ребенку терпеть?

ипанариус ты казламордый!
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09.06.2020 11:21 Відповісти
"- Вы заметили, что в истерии вокруг протестов, нарушен один из основополагающих принципов Запада: - каждый несёт ответственность персонально.Массовый покаянный идиотизм - это прямое признание коллективной ответственности!.Да ещё по расовым признакам.Да ещё через века.Катастрофа для всей модели, для самой сущности западной цивилизации:- только ты сам персонально в ответе за то, что ты сделал или не сделал. А самое интересное, что мало кто замечает эти просто чудовищные противоречия. Запад с комсомольской убежденностью отрицает свою историю и свои главные ценности.Самоубийство он-лайн."https://www.facebook.com/alexey.arestovich
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09.06.2020 11:26 Відповісти
Кипру нужно бабло от туристов,а там хоть посдыхайте как заплатите
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09.06.2020 11:47 Відповісти
 
 