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Новости Российские террористы сбили Боинг
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Нидерланды (1532) суд (24827)

В нидерландском суде обвинение продолжает презентацию расследования по делу МН17

В нидерландском суде обвинение продолжает презентацию расследования по делу МН17

В Нидерландах 9 июня обвинение в судебном процессе о самолете рейса МН17, сбитом российскими террористами над Донбассом летом 2014 года, возобновило доклад о том, как проводилось расследование.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина"

Отмечается, что во вторник в судебном комплексе Схипхола продолжается второй блок судебных слушаний в деле о сбитом "Боинге" рейса МН17 Малазийских авиалиний в рамках так называемого "досудебного слушания", целью которого является установить, готово ли дело к рассмотрению судом по сути.

В понедельник, кроме представителей прокуратуры, также выступила защита одного из четырех обвиняемых – гражданина России Олега Пулатова.

Как известно, на скамье подсудимых, кроме Пулатова, должны были быть еще два гражданина России и один украинец – Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Леонид Харченко. За все время судебного процесса, который начался 9 марта, ни один из них в суде не появился.

По причине ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса, число присутствующих как в зале суда, так и в пресс-центре жестко ограничено: в обоих помещениях разрешено находиться не более 30 лицам.

Доклад начал Тэйс Бергер (Thijs Berger), объявив, что в ходе нынешней презентации будут проанализированы данные радара, спутника, альтернативные сценарии случившегося и сценарий того, что произошло на самом деле. По его прогнозам эта презентация займет весь день судебного заседания.

Процесс ведет председательствующий судья Хэндрик Стэйнхаус (Hendrik Steenhuis), с которым заседают Дагмар Костэр (Dagmar Koster) и Хелэйна Керстенс-Фокэнс (Heleen Kerstens-Fockens). Первая фаза суда, которая началась 9 марта, была организационной. Суд рассматривал такие вопросы, как кто представлен в суде, готово ли к рассмотрению само дело и так далее. Дело состоит из 36 тыс. страниц и "огромного количества цифровых файлов, которые будут демонстрироваться на экране".

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Самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

Сегодня, 8 июня 2020 в судебном комплексе "Схипхол" в Нидерландах началось четвертое судебное заседание по делу о сбитом в 2014 году самолете рейса МН17.

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Топ комментарии
+1
А наша влада навіть не цікавиться перебігом. Самоусунулись.
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09.06.2020 11:55
+1
То їм немає , а мені є.
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09.06.2020 12:46
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А наша влада навіть не цікавиться перебігом. Самоусунулись.
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09.06.2020 11:55 Ответить
Зеленський три місяці не може знайти керівників міністерств серед свого оточення, якому нема різниці. Тож доводится брати когось з двох полюсів. Але промайданівський для так званого президента геть чужий і він схиляється до антимайданівського.
Який тут суд, який MH17?
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09.06.2020 12:11 Ответить
Можна сказати, що і вся зовнішня політика така, а саме - ніяка. Воно не знає що робити, з ким і як спілкуватись.
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09.06.2020 12:26 Ответить
Та яка там зовнішня політика? - "Немає різниці".
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09.06.2020 12:36 Ответить
То їм немає , а мені є.
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09.06.2020 12:46 Ответить
У нідерландському суді обвинувачення продовжує презентацію розслідування у справі МН17 - Цензор.НЕТ 5864
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09.06.2020 13:21 Ответить
Повісять? Та він сам на коліна стане, як буде треба.
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09.06.2020 13:30 Ответить
Божьи мельницы - мелют медленно....
Но очень мелко.
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09.06.2020 12:46 Ответить
міна, шекель та півміни.
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09.06.2020 13:33 Ответить
"Сколь веревочка не вейся,а совьешься ты в петлю"...(с)
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09.06.2020 12:57 Ответить
 
 