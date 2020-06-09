В нидерландском суде обвинение продолжает презентацию расследования по делу МН17

В Нидерландах 9 июня обвинение в судебном процессе о самолете рейса МН17, сбитом российскими террористами над Донбассом летом 2014 года, возобновило доклад о том, как проводилось расследование.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина"

Отмечается, что во вторник в судебном комплексе Схипхола продолжается второй блок судебных слушаний в деле о сбитом "Боинге" рейса МН17 Малазийских авиалиний в рамках так называемого "досудебного слушания", целью которого является установить, готово ли дело к рассмотрению судом по сути.

В понедельник, кроме представителей прокуратуры, также выступила защита одного из четырех обвиняемых – гражданина России Олега Пулатова.

Как известно, на скамье подсудимых, кроме Пулатова, должны были быть еще два гражданина России и один украинец – Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Леонид Харченко. За все время судебного процесса, который начался 9 марта, ни один из них в суде не появился.

По причине ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса, число присутствующих как в зале суда, так и в пресс-центре жестко ограничено: в обоих помещениях разрешено находиться не более 30 лицам.

Доклад начал Тэйс Бергер (Thijs Berger), объявив, что в ходе нынешней презентации будут проанализированы данные радара, спутника, альтернативные сценарии случившегося и сценарий того, что произошло на самом деле. По его прогнозам эта презентация займет весь день судебного заседания.

Процесс ведет председательствующий судья Хэндрик Стэйнхаус (Hendrik Steenhuis), с которым заседают Дагмар Костэр (Dagmar Koster) и Хелэйна Керстенс-Фокэнс (Heleen Kerstens-Fockens). Первая фаза суда, которая началась 9 марта, была организационной. Суд рассматривал такие вопросы, как кто представлен в суде, готово ли к рассмотрению само дело и так далее. Дело состоит из 36 тыс. страниц и "огромного количества цифровых файлов, которые будут демонстрироваться на экране".

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Самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

Сегодня, 8 июня 2020 в судебном комплексе "Схипхол" в Нидерландах началось четвертое судебное заседание по делу о сбитом в 2014 году самолете рейса МН17.