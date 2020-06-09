УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
3840 відвідувачів онлайн
Новини Російські терористи збили Боїнг
1 581 11
Нідерланди (1504) суд (11515)

У нідерландському суді обвинувачення продовжує презентацію розслідування у справі МН17

У нідерландському суді обвинувачення продовжує презентацію розслідування у справі МН17

У Нідерландах 9 червня обвинувачення в судовому процесі про літак рейсу МН17, збитий російськими терористами над Донбасом влітку 2014 року, відновило доповідь про те, як проводилося розслідування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна"

Зазначається, що у вівторок у судовому комплексі Схіпголу триває другий блок судових слухань у справі про збитий Boeing рейсу МН17 "Малазійських авіаліній" у рамках так званого досудового слухання, метою якого є встановити, чи готова справа до розгляду судом по суті.

У понеділок, крім представників прокуратури, також виступив захист одного з чотирьох обвинувачених - громадянина Росії Олега Пулатова.

Як відомо, на лаві підсудних, окрім Пулатова, мали перебувати ще два громадянина Росії та один українець - Ігор Гіркін, Сергій Дубінський та Леонід Харченко. За весь час судового процесу, який розпочався 9 березня, жоден із них у суді не з'явився.

Також читайте: Завершилося засідання суду у справі МН17

Унаслідок обмежувальних заходів, введених через пандемію коронавірусу, кількість присутніх і у залі суду, і у прес-центрі суворо обмежено: в обох приміщеннях дозволено перебувати не більше ніж 30 особам.

Доповідь розпочав Тейс Бергер (Thijs Berger), оголосивши, що під час нинішньої презентації будуть проаналізовані дані радара, супутника, альтернативні сценарії того, що сталося, і сценарій того, що відбулося насправді. За його прогнозами ця презентація займе увесь день судового засідання.

Процес веде головуючий суддя Гендрік Стейнгаус (Hendrik Steenhuis), з яким засідають Дагмар Костер (Dagmar Koster) і Гелейна Керстенс-Фокенс (Heleen Kerstens-Fockens). Перша фаза суду, яка розпочалася 9 березня, була організаційною. Суд розглядав такі питання, як хто представлений у суді, чи готова до розгляду сама справа тощо. Справа складається з 36 тис. сторінок і "величезної кількості цифрових файлів, які демонструватимуться на екрані".

Літак Boeing-777 авіакомпанії "Малайзійські авіалінії", що здійснював рейс МН17 Амстердам (Нідерланди) - Куала-Лумпур (Малайзія), був збитий у небі над Донецькою областю 17 липня 2014 року. Загинули усі 298 людей.

8 червня 2020 року на судовому комплексі "Схіпхол" в Нідерландах почалося четверте судове засідання у справі про збитий в 2014 році літак рейсу МН17.

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+1
А наша влада навіть не цікавиться перебігом. Самоусунулись.
показати весь коментар
09.06.2020 11:55
+1
То їм немає , а мені є.
показати весь коментар
09.06.2020 12:46
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А наша влада навіть не цікавиться перебігом. Самоусунулись.
показати весь коментар
09.06.2020 11:55 Відповісти
Зеленський три місяці не може знайти керівників міністерств серед свого оточення, якому нема різниці. Тож доводится брати когось з двох полюсів. Але промайданівський для так званого президента геть чужий і він схиляється до антимайданівського.
Який тут суд, який MH17?
показати весь коментар
09.06.2020 12:11 Відповісти
Можна сказати, що і вся зовнішня політика така, а саме - ніяка. Воно не знає що робити, з ким і як спілкуватись.
показати весь коментар
09.06.2020 12:26 Відповісти
Та яка там зовнішня політика? - "Немає різниці".
показати весь коментар
09.06.2020 12:36 Відповісти
То їм немає , а мені є.
показати весь коментар
09.06.2020 12:46 Відповісти
У нідерландському суді обвинувачення продовжує презентацію розслідування у справі МН17 - Цензор.НЕТ 5864
показати весь коментар
09.06.2020 13:21 Відповісти
Повісять? Та він сам на коліна стане, як буде треба.
показати весь коментар
09.06.2020 13:30 Відповісти
Божьи мельницы - мелют медленно....
Но очень мелко.
показати весь коментар
09.06.2020 12:46 Відповісти
міна, шекель та півміни.
показати весь коментар
09.06.2020 13:33 Відповісти
"Сколь веревочка не вейся,а совьешься ты в петлю"...(с)
показати весь коментар
09.06.2020 12:57 Відповісти
 
 