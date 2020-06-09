Зеленский представил нового главу СВР Валерия Кондратюка: Отличная профподготовка, опыт и высокий уровень образования. ФОТОрепортаж

Президент Владимир Зеленский представил коллективу Службы внешней разведки Украины (СВР) новоназначенного главу Валерия Кондратюка.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ОПУ.

"Отличная профессиональная подготовка, высокий уровень образования, значительный управленческий опыт, приобретенный за время работы на руководящих должностях в военной разведке, органах безопасности, на дипломатической службе и в других государственных органах, позволяют Валерию Витальевичу Кондратюку успешно выполнять весь спектр ответственных задач для нашей страны", – сказал Глава государства.

Президент вручил новоназначенному главе СВР служебное удостоверение. Указ о назначении Валерия Кондратюка Глава государства подписал 5 июня.

Владимир Зеленский выразил убеждение, что под руководством Валерия Кондратюка Служба внешней разведки усилит свою способность защищать национальные интересы в условиях гибридной войны против Украины.

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В свою очередь Валерий Кондратюк поблагодарил Президента за высокое доверие. "Я понимаю свою личную ответственность за выполнение возложенных на Службу внешней разведки задач", – отметил он.

Валерий Кондратюк подчеркнул, что приоритетами в его деятельности на посту главы СВР является укрепление агентурного аппарата, улучшение работы информационно-аналитических подразделений, развитие кибер- и технической разведки, совершенствование материально-технической базы, социальной защиты работников службы и членов их семей.

На церемонии присутствовали премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, секретарь СНБО Алексей Данилов, министр обороны Андрей Таран, Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак.

Генерал-лейтенант Валерий Кондратюк родился 1 января 1970 года. Он является украинским кадровым военным, разведчиком. Кондратюк работал на дипломатических должностях, в частности был военным атташе Украины в Соединенных Штатах.



Фото: сайт ОПУ

Кондратюк с 3 марта 2014-го по 28 июля 2015 года занимал должность начальника департамента контрразведки Службы безопасности Украины.

До 15 октября 2016 года он работал начальником Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

С 16 октября 2016 года он был заместителем главы Администрации Президента Украины, где отвечал за направление спецслужб. В сентябре 2019 года был уволен Зеленским.