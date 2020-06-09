Зеленский представил нового главу СВР Валерия Кондратюка: Отличная профподготовка, опыт и высокий уровень образования. ФОТОрепортаж
Президент Владимир Зеленский представил коллективу Службы внешней разведки Украины (СВР) новоназначенного главу Валерия Кондратюка.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ОПУ.
"Отличная профессиональная подготовка, высокий уровень образования, значительный управленческий опыт, приобретенный за время работы на руководящих должностях в военной разведке, органах безопасности, на дипломатической службе и в других государственных органах, позволяют Валерию Витальевичу Кондратюку успешно выполнять весь спектр ответственных задач для нашей страны", – сказал Глава государства.
Президент вручил новоназначенному главе СВР служебное удостоверение. Указ о назначении Валерия Кондратюка Глава государства подписал 5 июня.
Владимир Зеленский выразил убеждение, что под руководством Валерия Кондратюка Служба внешней разведки усилит свою способность защищать национальные интересы в условиях гибридной войны против Украины.
В свою очередь Валерий Кондратюк поблагодарил Президента за высокое доверие. "Я понимаю свою личную ответственность за выполнение возложенных на Службу внешней разведки задач", – отметил он.
Валерий Кондратюк подчеркнул, что приоритетами в его деятельности на посту главы СВР является укрепление агентурного аппарата, улучшение работы информационно-аналитических подразделений, развитие кибер- и технической разведки, совершенствование материально-технической базы, социальной защиты работников службы и членов их семей.
На церемонии присутствовали премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, секретарь СНБО Алексей Данилов, министр обороны Андрей Таран, Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак.
Генерал-лейтенант Валерий Кондратюк родился 1 января 1970 года. Он является украинским кадровым военным, разведчиком. Кондратюк работал на дипломатических должностях, в частности был военным атташе Украины в Соединенных Штатах.
Кондратюк с 3 марта 2014-го по 28 июля 2015 года занимал должность начальника департамента контрразведки Службы безопасности Украины.
До 15 октября 2016 года он работал начальником Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
С 16 октября 2016 года он был заместителем главы Администрации Президента Украины, где отвечал за направление спецслужб. В сентябре 2019 года был уволен Зеленским.
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Ти краще оманський розкажи про його нерухомість сімейні статки автомобілі і все те чим сімейство володіє.
так что, внешняя разведка потихоньку оживает..
"Заслуженный" косарь рассуждает об уроне подготовки...
Об этом говорится в обращении Зеленского к СВР во время представления их нового главы Валерия Кондратюка, опубликованном на https://www.president.gov.ua/news/volodimir-zelenskij-sluzhbi-zovnishnoyi-rozvidki-zalishajtes-61533 сайте главы государства .
"Жду от службы разведывательную информацию для разработки оптимальной переговорной позиции Украины как в Минске, так и во время заседания в "нормандском формате". Вы должны приложить все усилия для сохранения международной поддержки Украины", - заявил глава государства.