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Зеленский представил нового главу СВР Валерия Кондратюка: Отличная профподготовка, опыт и высокий уровень образования. ФОТОрепортаж

Президент Владимир Зеленский представил коллективу Службы внешней разведки Украины (СВР) новоназначенного главу Валерия Кондратюка.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ОПУ.

"Отличная профессиональная подготовка, высокий уровень образования, значительный управленческий опыт, приобретенный за время работы на руководящих должностях в военной разведке, органах безопасности, на дипломатической службе и в других государственных органах, позволяют Валерию Витальевичу Кондратюку успешно выполнять весь спектр ответственных задач для нашей страны", – сказал Глава государства.

Президент вручил новоназначенному главе СВР служебное удостоверение. Указ о назначении Валерия Кондратюка Глава государства подписал 5 июня.

Зеленский представил нового главу СВР Валерия Кондратюка: Отличная профподготовка, опыт и высокий уровень образования 01

Владимир Зеленский выразил убеждение, что под руководством Валерия Кондратюка Служба внешней разведки усилит свою способность защищать национальные интересы в условиях гибридной войны против Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский назначил Валерия Кондратюка главой Службы внешней разведки

В свою очередь Валерий Кондратюк поблагодарил Президента за высокое доверие. "Я понимаю свою личную ответственность за выполнение возложенных на Службу внешней разведки задач", – отметил он.

Зеленский представил нового главу СВР Валерия Кондратюка: Отличная профподготовка, опыт и высокий уровень образования 02

Валерий Кондратюк подчеркнул, что приоритетами в его деятельности на посту главы СВР является укрепление агентурного аппарата, улучшение работы информационно-аналитических подразделений, развитие кибер- и технической разведки, совершенствование материально-технической базы, социальной защиты работников службы и членов их семей.

Зеленский представил нового главу СВР Валерия Кондратюка: Отличная профподготовка, опыт и высокий уровень образования 03

На церемонии присутствовали премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, секретарь СНБО Алексей Данилов, министр обороны Андрей Таран, Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак.

Зеленский представил нового главу СВР Валерия Кондратюка: Отличная профподготовка, опыт и высокий уровень образования 04

Генерал-лейтенант Валерий Кондратюк родился 1 января 1970 года. Он является украинским кадровым военным, разведчиком. Кондратюк работал на дипломатических должностях, в частности был военным атташе Украины в Соединенных Штатах.

Зеленский представил нового главу СВР Валерия Кондратюка: Отличная профподготовка, опыт и высокий уровень образования 05
Фото: сайт ОПУ

Кондратюк с 3 марта 2014-го по 28 июля 2015 года занимал должность начальника департамента контрразведки Службы безопасности Украины.

До 15 октября 2016 года он работал начальником Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

С 16 октября 2016 года он был заместителем главы Администрации Президента Украины, где отвечал за направление спецслужб. В сентябре 2019 года был уволен Зеленским.
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Топ комментарии
+11
Главком Зеленский 4 раза в таких командировках был...заочно.
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09.06.2020 13:46
+10
А личико, какое личико! Тжело будет прокормить...
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09.06.2020 13:36
+7
в следующем году Украина должна запустить два военных спутника разведки (спутники отечественной разработки КБ Южное), + последние два года восстанавливается и модернизируется центр космической связи наблюдения в Золочеве (Львовская обл)..
так что, внешняя разведка потихоньку оживает..
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09.06.2020 13:38
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А личико, какое личико! Тжело будет прокормить...
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09.06.2020 13:36 Ответить
Вот если честно, на такие должности назначать надо после командировки на месяц, солдатом в зону боевых действий... Человек должен понимать Цену и ответственность своей будущей работы. Тогда он работу организует с учетом и того опыта.
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09.06.2020 13:36 Ответить
Главком Зеленский 4 раза в таких командировках был...заочно.
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09.06.2020 13:46 Ответить
Ну, відседиться він місяць в штабі. Хто туди вже не брав відрядження? Навть судді з прокурорами заради УБД відряджалися в зону.
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09.06.2020 14:30 Ответить
Отличная профессиональная подготовка, высокий уровень образования, значительный управленческий опыт, приобретенный за время работы на руководящих должностях в военной разведке, органах безопасности, на дипломатической службе

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Ти краще оманський розкажи про його нерухомість сімейні статки автомобілі і все те чим сімейство володіє.
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09.06.2020 19:22 Ответить
в следующем году Украина должна запустить два военных спутника разведки (спутники отечественной разработки КБ Южное), + последние два года восстанавливается и модернизируется центр космической связи наблюдения в Золочеве (Львовская обл)..
так что, внешняя разведка потихоньку оживает..
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09.06.2020 13:38 Ответить
....многие украинцы или этнические украинцы,любят и сильно любят свою - неньку ,как то так....
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09.06.2020 14:21 Ответить
А кем по легенде был этот кадровый разведчик с такими размерами.
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09.06.2020 13:44 Ответить
военным атташе - обычное дело
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09.06.2020 14:17 Ответить
Понятно а мысли были что фермером из Алабамы.
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09.06.2020 14:19 Ответить
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09.06.2020 13:55 Ответить
стесняюсь спросить... а с физподготовкой у этой жирной свиньи как? так же, как и у Юзика?
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09.06.2020 14:09 Ответить
Не, ну дядя крупненький, не спорю. Но он же не полевой агент. Его задача - думать головой.
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09.06.2020 14:25 Ответить
Не путай божий дар с яичницей, номерной "знаток".
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09.06.2020 16:05 Ответить
Кстати, "Тарапунька" был тот еще украинофоб! Хоть и говорил по-украински, изображал "украинского простака", полу-дурачка. А ты я смотрю, не "полу", а на всю голову! Номера у меня в имени, из-за авторизации через gmail. Так что - притихни!
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09.06.2020 23:46 Ответить
первое назначение ,как по мне конечно,которое не раздражает
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09.06.2020 14:18 Ответить
через неделю уволит?
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09.06.2020 14:18 Ответить
"Отличная профессиональная подготовка, высокий уровень образования, значительный управленческий опыт, приобретенный за время работы на руководящих должностях в военной разведке
"Заслуженный" косарь рассуждает об уроне подготовки...
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09.06.2020 14:26 Ответить
"С 16 октября 2016 года он был заместителем главы Администрации Президента Украины". Надо дописывать "Настоящего Президента Украины, а не этого недоразумения, что сейчас". А так - выбор, похоже, нормальный. Кадровый голод заставляет Зе брать на работу профи от Пороха.
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09.06.2020 14:27 Ответить
этого кондратюка надо заставить сдать норматив по физподготовке... как его сдают американские и европейские генералы в течение всего срока службы... 1 и 3 км на время... нормативное время...
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09.06.2020 14:36 Ответить
"Отличная профессиональная подготовка, высокий уровень образования, значительный управленческий опыт,Источник: https://censor.net/n3200823, сказал Зеленский в отношении уволенного им в сентябре 2019 года генерала Кондратюка, до этого 5 лет работавшего в разведслужбах при резиденте Порошенко.
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09.06.2020 14:41 Ответить
походу он любит думать во время еды
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09.06.2020 15:34 Ответить
Это какой-то абсурд, как и вся "деятельность" Клоуна.
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09.06.2020 16:54 Ответить
Президент Украины Владимир Зеленский поручил Службе внешней разведки добыть данные, которые помогут в переговорах в Минске и во время встречи в "нормандском формате".
Об этом говорится в обращении Зеленского к СВР во время представления их нового главы Валерия Кондратюка, опубликованном на https://www.president.gov.ua/news/volodimir-zelenskij-sluzhbi-zovnishnoyi-rozvidki-zalishajtes-61533 сайте главы государства .

"Жду от службы разведывательную информацию для разработки оптимальной переговорной позиции Украины как в Минске, так и во время заседания в "нормандском формате". Вы должны приложить все усилия для сохранения международной поддержки Украины", - заявил глава государства.
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09.06.2020 16:56 Ответить
Це нам прийдеться ще одну свиноматку кормити?
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09.06.2020 22:10 Ответить
 
 